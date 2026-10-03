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Безапелационен Макс Верстапен грабна първия си полпозишън за сезона на пистата „Сепанг“

Безапелационен Макс Верстапен грабна първия си полпозишън за сезона на пистата „Сепанг“

3 Октомври, 2026 12:24 645 1

  • макс верстапен-
  • люис хамилтън-
  • андреа кими антонели-
  • исак хаджар-
  • формула 1-
  • гран при на бахрейн-
  • сепанг-
  • ред бул-
  • автомобилизъм

Как се пренареди топ 10 на стартовата решетка ?

Безапелационен Макс Верстапен грабна първия си полпозишън за сезона на пистата „Сепанг“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен не остави никакви съмнения кой е най-бързият пилот на пистата „Сепанг“ и триумфира в квалификацията преди Гран При на Бахрейн. Това е първи полпозишън за четирикратния световен шампион през сезон 2026 във Формула 1.

Нидерландският пилот на Ред Бул записа най-добра обиколка от 1:35.130, изпреварвайки Люис Хамилтън с 0.298 секунди. Трети в сесията завърши съотборникът му Исак Хаджар (+0.428), но поради наказание от пет места за нов двигател с вътрешно горене, той ще потегли едва осми.

От наказанието на Хаджар се възползва лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели, който след трудна сесия се пребори за третата позиция на старта. Пред неговия съотборник Джордж Ръсел (7-и) се наредиха още Шарл Леклер, Ландо Норис и Оскар Пиастри.

  • 1 Макс Верстапен (Ред Бул) – 1:35.130

  • 2 Люис Хамилтън (Ферари) – +0.298

  • 3 Андреа Кими Антонели (Мерцедес)

  • 4 Шарл Леклер (Ферари)

  • 5 Ландо Норис (Макларън)

  • 6 Оскар Пиастри (Макларън)

  • 7 Джордж Ръсел (Мерцедес)

  • 8 Исак Хаджар (Ред Бул) (наказан с 5 места)

  • 9 Пиер Гасли (Алпин)

  • 10 Габриел Бортолето (Заубер)

За първи път през сезон 2026 и двамата пилоти на Астън Мартин – Фернандо Алонсо (12-и) и Ланс Строл (14-и) – прескочиха Q1.

В същото време Нико Хюлкенберг бе първият елиминиран в Q1 след грешка на предпоследния завой, а заедно с него изпаднаха Беарман, Окон, Албон, Ботас и Серхио Перес.

Основното състезание за Гран При на Бахрейн (16-и кръг за сезона) е насрочено за утре от 10:00 часа българско време.


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    0 0 Отговор
    Този на снимката е Цолов,но не иска да се хвали че вече кара за Ф 1

    12:53 03.10.2026

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