Безапелационен Макс Верстапен грабна първия си полпозишън за сезона на пистата „Сепанг“

Макс Верстапен не остави никакви съмнения кой е най-бързият пилот на пистата „Сепанг“ и триумфира в квалификацията преди Гран При на Бахрейн. Това е първи полпозишън за четирикратния световен шампион през сезон 2026 във Формула 1.

Нидерландският пилот на Ред Бул записа най-добра обиколка от 1:35.130, изпреварвайки Люис Хамилтън с 0.298 секунди. Трети в сесията завърши съотборникът му Исак Хаджар (+0.428), но поради наказание от пет места за нов двигател с вътрешно горене, той ще потегли едва осми.

От наказанието на Хаджар се възползва лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели, който след трудна сесия се пребори за третата позиция на старта. Пред неговия съотборник Джордж Ръсел (7-и) се наредиха още Шарл Леклер, Ландо Норис и Оскар Пиастри.

1 Макс Верстапен (Ред Бул) – 1:35.130

2 Люис Хамилтън (Ферари) – +0.298

3 Андреа Кими Антонели (Мерцедес)

4 Шарл Леклер (Ферари)

5 Ландо Норис (Макларън)

6 Оскар Пиастри (Макларън)

7 Джордж Ръсел (Мерцедес)

8 Исак Хаджар (Ред Бул) (наказан с 5 места)

9 Пиер Гасли (Алпин)

10 Габриел Бортолето (Заубер)

За първи път през сезон 2026 и двамата пилоти на Астън Мартин – Фернандо Алонсо (12-и) и Ланс Строл (14-и) – прескочиха Q1.

В същото време Нико Хюлкенберг бе първият елиминиран в Q1 след грешка на предпоследния завой, а заедно с него изпаднаха Беарман, Окон, Албон, Ботас и Серхио Перес.

Основното състезание за Гран При на Бахрейн (16-и кръг за сезона) е насрочено за утре от 10:00 часа българско време.