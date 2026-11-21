Турските власти са задържали 83 души при полицейски операции срещу предполагаеми членове и поддръжници на движението на Фетхула Гюлен, проведени в 28 области през последните 10 дни. Съдилищата са постановили задържане под стража на 47 от заподозрените, 22-ма са поставени под съдебен контрол, а производствата срещу останалите 14 продължават.

Операциите са проведени от антитерористичните отдели и звената за борба с организираната престъпност на полицията в координация с прокуратурата. Сред задържаните има лица с влезли в сила присъди и хора, които са били обявени за издирване, съобщи турското вътрешно министерство.

Какви са твърденията на властите

„Борбата срещу ФЕТО и нейните структури ще продължи решително“, заяви турското вътрешно министерство.

Според министерството заподозрените са били свързани с финансови, образователни, информационни и други организационни дейности на движението. Властите твърдят още, че част от тях са използвали криптираното приложение ByLock, комуникирали са чрез обществени телефонни автомати, оказвали са финансова помощ на членове на движението и на техните семейства и са участвали в разговори за бракове в рамките на организацията.

Турските разследвания по телефонните автомати се основават на разпечатки на обажданията. Според обвинителната теза последователното набиране на няколко номера от един автомат може да показва връзки между хората, чиито телефони са били използвани. В тези случаи съдържанието на разговорите не е налично, а изводите се правят въз основа на последователността на обажданията.

Спорът около ByLock

През 2023 г. Европейският съд по правата на човека прие, че автоматичното третиране на използването на ByLock като достатъчно доказателство за членство в терористична организация, без индивидуална оценка на останалите обстоятелства, нарушава изискванията за законност и справедлив процес. Решението не изключва използването на други доказателства, но поставя изискване те да бъдат разглеждани конкретно за всеки обвиняем.

Анкара свързва движението на Гюлен с опита за преврат през юли 2016 г. и го определя като терористична организация. Движението отрича да е участвало в преврата или в терористична дейност. Гюлен, който живееше в Съединените щати, почина през 2024 г.

По данни, цитирани в подадения материал, от 2016 г. насам турските власти са образували производства срещу 720 338 души за предполагаеми връзки с движението. Над 127 000 души са осъдени, 10 485 са в затвора, а делата срещу други 83 404 души продължават.

Източници: trthaber.com, apnews.com