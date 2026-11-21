Русия заяви, че е нанесла нови удари по украински обекти от енергетиката, транспорта и военната промишленост, както и по пристанищна инфраструктура и морски съдове. Министерството на отбраната в Москва твърди, че атаката е извършена с високоточно оръжие от наземно, морско и въздушно базиране и с безпилотни летателни апарати.

Според руското ведомство са поразени цели в Киев, Киевска, Днепропетровска, Николаевска, Лвовска и Ивано-Франковска област. В съобщението се посочват предприятия от военно-промишления комплекс, складови терминали за крилати ракети и безпилотни апарати, енергийни обекти и транспортна инфраструктура.

Сухотоварен кораб край Одеса

Москва съобщи и за поразен сухотоварен кораб, който според руското военно ведомство е превозвал военни товари към пристанище Одеса. В отделна сводка от 19 ноември Русия заяви, че в Черно море е бил ударен друг кораб, превозващ товари с двойно предназначение за украинските войски.

В същия доклад руското министерство посочи две подстанции с напрежение 110 киловолта в Одеска област – в Каролино-Бугаз и Белгород-Днестровски – както и подстанция „Суми Северна“. Според ведомството тези обекти са осигурявали електроенергия за пристанищна инфраструктура, логистични центрове и предприятия от военната промишленост.

По-ранни съобщения за енергийни обекти

Криворожката топлоелектроцентрала е сред обектите, посочени в по-ранна сводка на руското министерство от 3 ноември. Тогава Москва заяви, че станцията с мощност 2800 мегавата е била поразена заедно с Ладыжинската, Приднепровската и Харковската топлоелектроцентрала.

Москва отчете серия от удари

На 20 ноември руското министерство на отбраната съобщи, че в периода от 14 до 20 ноември са нанесени два масирани и 11 групови удара по цели в Украйна. Ведомството заяви, че за седмица са поразени 12 сухотоварни кораба, превозващи оръжие, военна техника и продукция с двойно предназначение за украинската армия.

Украинските власти не са потвърдили публично всички посочени от Москва цели и мащаба на щетите.

Източници: interfax.ru, m.interfax.ru