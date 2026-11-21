Жителите на Барнъм ще гласуват символично дали селото да „напусне“ Обединеното кралство заради план за настаняване на до 931 търсещи убежище в бившата военна база RAF Барнъм. Селото се намира между Бъри Сейнт Едмъндс в Съфолк и Тетфорд в Норфолк и има около 600 жители.

Вотът ще се проведе в събота в селската зала между 10:00 и 16:00 часа по Гринуич. Резултатът се очаква да бъде обявен между 17:00 и 18:00 часа. Местният съвет допуска, че в гласуването могат да участват до около 500 души, но не разполага с напълно точен списък на избирателите.

Референдумът няма правна сила. Не съществува законов механизъм отделно село да обяви независимост от Обединеното кралство, а вотът е замислен като протест срещу плана и начин жителите да покажат отношението си към него.

Какво предвижда планът

Министерството на вътрешните работи първоначално е разглеждало възможност в базата да бъдат настанени 1250 души, но по-късно броят е намален до малко под 1000. Предвижда се това да бъдат самотни мъже на възраст между 18 и 65 години, които ще могат да напускат терена.

При одобрение на проекта на място ще има постоянна охрана и видеонаблюдение. Планът включва и основни услуги, които според властите трябва да ограничат необходимостта на настанените да напускат базата. За проекта се съобщава и за договор на стойност 3,4 млн. паунда с компанията „Киър“ за проектиране на лагера.

Министерството на вътрешните работи заявява, че все още не е взето окончателно решение. „Правителството работи за по-справедливо разпределение на местата за настаняване на търсещи убежище в страната“, посочва ведомството и допълва, че планът е свързан с намерението да бъдат закрити хотелите за настаняване.

Местна съпротива

Проектът предизвика противопоставяне сред жители и местни съветници, както и няколко протеста срещу настаняването на търсещи убежище. „Ние сме село от приблизително 600 души. Не би трябвало да живеем в страх или да се тревожим какво ще има пред прага ни и кой ще бъде около нас“, казва жителката Ким Дайнс.

Председателят на местния съвет Джон Бауър определя кампанията като натоварваща. „Тя е изтощителна и не е нещо, което бих избрал да правя по време на пенсионирането си“, казва той.

Барнъм следва примера на Пидингтън в Оксфордшър, където през септември жителите също гласуваха символично за отделяне от Обединеното кралство заради планове за настаняване на до 1256 мъже в близка военна база. От 312 подадени гласа 285 бяха за отделяне, 26 против, а една бюлетина беше обявена за невалидна.

Натискът върху системата за убежище

Към юни 2026 г. 89 089 души са били настанени в места за подслон за търсещи убежище във Великобритания, като 16 021 от тях са били в хотели. За периода от юли 2025 г. до юни 2026 г. са подадени 85 891 молби за убежище.

През юни 2026 г. 40 168 души са чакали първоначално решение по 32 401 молби. Броят им е намалял с 56% за година. В същото време 90 341 отказани молби са били в очакване на решение по съдебно обжалване, което е увеличение с 51% на годишна база.

Източници: bbc.co.uk