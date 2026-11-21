Трафикът по всички сухопътни гранични пунктове на България е нормален. Изключение е фериботната платформа Свищов – Зимнич, чиято работа е преустановена заради ниското ниво на река Дунав, съобщи „Гранична полиция“.

На границата с Гърция през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси и товарни автомобили. Нормален е трафикът и на пунктовете с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.

Ремонти и ограничения по основните пътища

По автомагистрала „Тракия“ са въведени временни ограничения и участъци с повишено внимание заради ремонтни и поддържащи дейности. В област Пловдив е ограничен достъпът до аварийната лента между 119-и и 136-и километър в платното за София. Ограничението е в сила от 8:00 до 17:00 часа заради косене на крайпътна растителност.

В участъка между Ихтиман и Мирово движението се извършва с повишено внимание заради ремонт на ограждения в аварийната лента. В района на Долна Василица – Долно вършило е въведено ограничение на скоростта до 100 км/ч заради полагане на пътна маркировка, а при Горно вършило – Долно вършило има ремонт на мостови съоръжения.

По път I-5 в област Кърджали движението преминава в една лента в участъци между Петелово и Кърджали, Загорско и Птичар, както и Островец и Върбен. Причините са ремонт на настилката и ремонт на дилатационни фуги. Движението се регулира със знаци, светофарна уредба или временна организация.

По път I-7 между Зимница и Веселиново също се преминава двупосочно в една лента заради ремонт на дилатационни фуги. По път II-52 между Свищов и Ореш движението се прехвърля от една лента в друга заради асфалтиране. В област Варна по път III-208 между Провадия и Камен дял има частично асфалтиране и водачите трябва да следят временната сигнализация.

Условия за туризъм в планините

„Намалете скоростта предварително, спазвайте по-голяма дистанция и следете временната пътна сигнализация“, предупреждава Агенция „Пътна инфраструктура“ за зоните с ремонт.

В планините облачността ще е по-често значителна. Очакват се превалявания от дъжд, а над 1800 метра – от сняг. Вятърът ще бъде умерен и силен от запад-северозапад. Максималната температура ще е около 9 градуса на 1200 метра и около 1 градус на 2000 метра.

Туристите трябва да се съобразят с ниските температури по високите части, мокрите и заснежени участъци и възможното рязко влошаване на видимостта. При инцидент сигнал до Планинската спасителна служба може да бъде подаден на телефон 112.

Мерки на КАТ и акция „Зима“

Пътна полиция провежда третата част на акция „Зима“, насочена към техническата изправност на автомобилите, състоянието на гумите и осветителните системи. От 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да са с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка от 4 милиметра.

Водачите трябва да разполагат и с аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. Публикуваните сводки на МВР не сочат въведено национално извънредно ограничение за движението или обявена обща кризисна обстановка, но ремонтите и метеорологичните условия изискват съобразена скорост.