Урсула фон дер Лайен подписва търговското споразумение с Меркосур в Парагвай на 17 януари

12 Януари, 2026 05:00, обновена 12 Януари, 2026 04:05 576 13

На 9 януари ЕС даде дълго отлагано окончателно одобрение на мащабния търговски пакт с южноамериканския блок

Урсула фон дер Лайен подписва търговското споразумение с Меркосур в Парагвай на 17 януари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще подпише търговското споразумение с Меркосур в Парагвай на 17 януари, предаде АФП, цитирана от NOVA.

На 9 януари ЕС даде дълго отлагано окончателно одобрение на мащабния търговски пакт с южноамериканския блок, преодолявайки съпротивата, водена от ключова държава като Франция.

След повече от 25 години преговори поддръжниците на споразумението го определят като ключово за стимулиране на износа, подкрепа на отслабената икономика на континента и за укрепване на дипломатическите връзки в период на глобална несигурност.

Същевременно договорът предизвика протести от страна на фермери, които се опасяват, че ще бъдат подбити от наплив на евтино говеждо месо и други продукти от Южна Америка.

Аржентинският външен министър Пабло Кирно вече беше обявил, че споразумението ще бъде подписано следващата събота (17 януари). В момента Парагвай е страната, която ротационно председателства Меркосур.


  • 1 Гориил

    4 0 Отговор
    По искане на която и да е държава от ЕС това споразумение може да бъде подложено на референдум.

    Коментиран от #6, #7

    04:11 12.01.2026

  • 2 Тая в качеството си

    13 1 Отговор
    На каква подписва? Нито един европеец не я е избирал да ни представя за каквото и да е.
    И тука в ЕС всичко е строго ругулирано, а от Южна Америка ще получаваме храни, кой знае как произвеждани? От къде на къде?
    Гинеколожката не разбира нищо от международни договори. Какво ще подписва тогава?

    04:12 12.01.2026

  • 3 Вещицита

    10 1 Отговор
    Трябва да гори на елада

    04:14 12.01.2026

  • 4 Упсссссс

    11 1 Отговор
    Честито евро овце....-стригането ви продължава с пълна сила....

    04:14 12.01.2026

  • 5 хехе

    10 0 Отговор
    На ЕС не му трябва война урсулите успешно го закопават.

    04:14 12.01.2026

  • 6 Едва ли

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Тая кукумявка така извъртя разните "договори" и споразумения в съюза, че тези чиновници в Брюксел ни определят всичките "закони"! И отделните страни, членки са длъжни да ги приемат и изпълняват. А Радев какво каза: "Международните ни договори и право са над нашето право"!
    Де факто, тази и такива като нея, вече на 100% ни управляват! А особено и с еврозоната, вече сме напълно в техния капан.

    04:16 12.01.2026

  • 7 Ха-ха-ха

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Ама нали знаеш? При демокрацията народните референдуми са забранени?
    Къв референдум в България бе? Че те открито ти се смеят в очите и те лъжат, че това било демоно краци някакво?

    Коментиран от #8

    04:19 12.01.2026

  • 8 Гориил

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ха-ха-ха":

    Това споразумение няма да влезе в сила без ратифициране от националните парламенти и законодателните събрания.Гинеколог си строи медиен замък, в който възнамерява да умре.

    04:28 12.01.2026

  • 9 досега само боклуците

    4 0 Отговор
    От Кауфланд и Лидл
    Сега и от останалия свят.
    Яко тровене ни чака.

    04:30 12.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТАЗИ ЧУДОВИЩНА ККРАДЛА!

    8 0 Отговор
    КАКВО ПОДПИСВАШ МА ЧЧУМО , ПОДПИШИ ООСТАВКАТА СИ И МАРШ В ЗАТВОРА !!
    НИЩО НЕ ПОДПИСВАЙТЕ С ТАЯ ККОРУМПИРАНА ШАААФРАНТИЯ СРОДНИЦА НА УУКРОИНСКАТА КОООРУМПИРАНА ХУУУНТА!!ОГРАБИХА НАД 400 МИЛЯРДА ЕВРО НЕОТЧЕТНИ ДО СЕГА, ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ!!
    ТАЗИ ДДДАЛАВЕРАДЖИЙКА Е ОПАСНА НЕ Й СЕ ВЪРЗВАЙТЕ , ЩЕ ВИ ОГРАБИ И ЗАВЛЕЧЕ!!

    04:44 12.01.2026

  • 12 дърта спаружена вещица

    7 0 Отговор
    брех тая дърта вещица, ми тя голяма работа направила?

    04:44 12.01.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АЗ ЩЕ Я ПЛЪЗГАМ
    ЗАЩТО ВСЯКА ГОДИНА ДАВА ПОНЕ ПО МИЛИАРД ЕВРО
    НА БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ:)
    ....
    ЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ЕВРОПАРИТЕ И ХРАНИ МАФИЯТА
    ЗНАЧИ Е НЕСПОСОБНА ДА СЕ СПРАВИ С РАБОТАТА СИ ..

    05:12 12.01.2026