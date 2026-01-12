Урсула фон дер Лайен подписва търговското споразумение с Меркосур в Парагвай на 17 януари

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще подпише търговското споразумение с Меркосур в Парагвай на 17 януари, предаде АФП, цитирана от NOVA.
На 9 януари ЕС даде дълго отлагано окончателно одобрение на мащабния търговски пакт с южноамериканския блок, преодолявайки съпротивата, водена от ключова държава като Франция.
След повече от 25 години преговори поддръжниците на споразумението го определят като ключово за стимулиране на износа, подкрепа на отслабената икономика на континента и за укрепване на дипломатическите връзки в период на глобална несигурност.
Същевременно договорът предизвика протести от страна на фермери, които се опасяват, че ще бъдат подбити от наплив на евтино говеждо месо и други продукти от Южна Америка.
Аржентинският външен министър Пабло Кирно вече беше обявил, че споразумението ще бъде подписано следващата събота (17 януари). В момента Парагвай е страната, която ротационно председателства Меркосур.
1 Гориил
Коментиран от #6, #7
04:11 12.01.2026
2 Тая в качеството си
И тука в ЕС всичко е строго ругулирано, а от Южна Америка ще получаваме храни, кой знае как произвеждани? От къде на къде?
Гинеколожката не разбира нищо от международни договори. Какво ще подписва тогава?
04:12 12.01.2026
3 Вещицита
04:14 12.01.2026
4 Упсссссс
04:14 12.01.2026
5 хехе
04:14 12.01.2026
6 Едва ли
До коментар #1 от "Гориил":Тая кукумявка така извъртя разните "договори" и споразумения в съюза, че тези чиновници в Брюксел ни определят всичките "закони"! И отделните страни, членки са длъжни да ги приемат и изпълняват. А Радев какво каза: "Международните ни договори и право са над нашето право"!
Де факто, тази и такива като нея, вече на 100% ни управляват! А особено и с еврозоната, вече сме напълно в техния капан.
04:16 12.01.2026
7 Ха-ха-ха
До коментар #1 от "Гориил":Ама нали знаеш? При демокрацията народните референдуми са забранени?
Къв референдум в България бе? Че те открито ти се смеят в очите и те лъжат, че това било демоно краци някакво?
Коментиран от #8
04:19 12.01.2026
8 Гориил
До коментар #7 от "Ха-ха-ха":Това споразумение няма да влезе в сила без ратифициране от националните парламенти и законодателните събрания.Гинеколог си строи медиен замък, в който възнамерява да умре.
04:28 12.01.2026
9 досега само боклуците
Сега и от останалия свят.
Яко тровене ни чака.
04:30 12.01.2026
11 ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТАЗИ ЧУДОВИЩНА ККРАДЛА!
НИЩО НЕ ПОДПИСВАЙТЕ С ТАЯ ККОРУМПИРАНА ШАААФРАНТИЯ СРОДНИЦА НА УУКРОИНСКАТА КОООРУМПИРАНА ХУУУНТА!!ОГРАБИХА НАД 400 МИЛЯРДА ЕВРО НЕОТЧЕТНИ ДО СЕГА, ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ!!
ТАЗИ ДДДАЛАВЕРАДЖИЙКА Е ОПАСНА НЕ Й СЕ ВЪРЗВАЙТЕ , ЩЕ ВИ ОГРАБИ И ЗАВЛЕЧЕ!!
04:44 12.01.2026
12 дърта спаружена вещица
04:44 12.01.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАЩТО ВСЯКА ГОДИНА ДАВА ПОНЕ ПО МИЛИАРД ЕВРО
НА БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ:)
....
ЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ЕВРОПАРИТЕ И ХРАНИ МАФИЯТА
ЗНАЧИ Е НЕСПОСОБНА ДА СЕ СПРАВИ С РАБОТАТА СИ ..
05:12 12.01.2026