Ливърпул срази Барнзли в голов спектакъл на "Анфийлд" и продължава напред за ФА Къп

Ливърпул разгроми Барнзли с 4:1 в зрелищен мач от 1/32-финалите на турнира за Купата на Футболната асоциация на Англия (ФА Къп). Двубоят се изигра на митичния стадион "Анфийлд", където "червените" не оставиха съмнение в превъзходството си.

В 9-ата минута Доминик Собослай разпали страстите по трибуните с великолепен далечен удар, който откри резултата и даде тон на атаките на домакините.

Малко преди почивката, в 37-ата минута, Жереми Фримпонг удвои преднината на Ливърпул с нов шедьовър извън наказателното поле, оставяйки вратаря на гостите безпомощен.

Барнзли успя да върне интригата само три минути по-късно, след като Собослай допусна фатална грешка пред собствената врата и подари топката на съперника, който намали на 2:1.

През второто полувреме Ливърпул продължи да диктува темпото и в 84-ата минута Флориан Вирц реализира трети гол, с което на практика сложи точка на спора.

В добавеното време Юго Екитике оформи крайното 4:1, с което "червените" затвърдиха категоричната си победа.