Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул срази Барнзли в голов спектакъл на "Анфийлд" и продължава напред за ФА Къп

Ливърпул срази Барнзли в голов спектакъл на "Анфийлд" и продължава напред за ФА Къп

12 Януари, 2026 23:45 558 1

  • ливърпул-
  • барнзли-
  • фа къп-
  • анфийлд-
  • футбол-
  • голове-
  • победа-
  • купа на англия-
  • спортни новини

Мачът беше от 1/32-финалите на турнира

Ливърпул срази Барнзли в голов спектакъл на "Анфийлд" и продължава напред за ФА Къп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул разгроми Барнзли с 4:1 в зрелищен мач от 1/32-финалите на турнира за Купата на Футболната асоциация на Англия (ФА Къп). Двубоят се изигра на митичния стадион "Анфийлд", където "червените" не оставиха съмнение в превъзходството си.

В 9-ата минута Доминик Собослай разпали страстите по трибуните с великолепен далечен удар, който откри резултата и даде тон на атаките на домакините.

Малко преди почивката, в 37-ата минута, Жереми Фримпонг удвои преднината на Ливърпул с нов шедьовър извън наказателното поле, оставяйки вратаря на гостите безпомощен.

Барнзли успя да върне интригата само три минути по-късно, след като Собослай допусна фатална грешка пред собствената врата и подари топката на съперника, който намали на 2:1.

През второто полувреме Ливърпул продължи да диктува темпото и в 84-ата минута Флориан Вирц реализира трети гол, с което на практика сложи точка на спора.

В добавеното време Юго Екитике оформи крайното 4:1, с което "червените" затвърдиха категоричната си победа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕлСмешнико

    0 0 Отговор
    ha ha ha, надали е имало по слаб ливерпул !!!

    00:03 13.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ