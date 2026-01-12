Новини
Банков клон блокира, след като мъж докара бидони със стотинки

Банков клон блокира, след като мъж докара бидони със стотинки

12 Януари, 2026 12:06

През първите шест месеца от въвеждането на еврото не се дължат никакви такси за обмяна на левове в евро

Банков клон блокира, след като мъж докара бидони със стотинки - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова

Огромни количества монети, носени от граждани за обмяна на левове в евро, на места са блокирали работата на банкови клонове в първите дни от въвеждането на еврото. Това стана ясно от думите на Петя Димитрова, председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България, в предаването „120 минути“ по бТВ.

По думите ѝ в един от случаите клиент се е явил с изключително голямо количество монети – събирани в три бидона. Обработката им е отнемала много време и е затруднила обслужването на останалите клиенти. Въпреки това банките не са отказвали обмяна и човекът е бил обслужен. „Няма такси за обмяна на монети, но апелираме за разум“, подчерта Димитрова.

Тя беше категорична, че през първите шест месеца от въвеждането на еврото не се дължат никакви такси за обмяна на левове в евро – нито за банкноти, нито за монети, независимо дали клиентът има сметка в съответната банка. В случаите, в които по погрешка са били начислени такси, те вече са възстановени.

Натискът върху банковата система е безпрецедентен. Само за първите два работни дни близо 240 000 души са били обслужени в клоновете, а банките са приели над 30 млн. банкноти и монети с общо тегло около 150 тона. „Това са обеми, които никога не са регистрирани в историята на банковата система“, отбеляза Димитрова.

Заради натоварването и за по-добра организация за суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка три работни дни по-рано. При обмяна на над 5000 евро пък се изисква декларация за произход на средствата – мярка, съгласувана с институциите и в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Димитрова коментира и сигналите за временно намалени лимити за теглене от банкомати, като уточни, че това е било краткотрайно решение за по-плавно обслужване. В момента всички банки работят при нормални условия и разполагат с достатъчно евробанкноти и евроцентове.

За да се избегнат нови блокирания на клонове, банките ще работят всички съботи през януари, като допълнително ще бъдат отворени над 100 клона. От Асоциацията на банките призовават гражданите да използват и безкасови плащания, които значително облекчават процеса.

„Преминаването към еврото е сериозно изпитание за системата, но тя работи“, заключи Петя Димитрова.


  • 1 А уж

    45 5 Отговор
    всичко минавало безпроблемно ?

    Коментиран от #19

    12:08 12.01.2026

  • 2 НАП

    46 11 Отговор
    Да докаже откъде има стотинките

    Коментиран от #29

    12:08 12.01.2026

  • 3 честен ционист

    14 10 Отговор
    Да ги пази. Стават за шрапнели, или да пълни чифтето.

    12:10 12.01.2026

  • 4 ккк

    68 9 Отговор
    за какъв разум апелирате, 3 бидона са си цифра, човека няма да ги хвърли , а след като сте се хванали на хорото да ставате евпейци ще го играете, не хората сменят парите по тяхно желание а държавата наложи тази смяна

    12:10 12.01.2026

  • 5 Вижда се

    34 0 Отговор
    Малий ,та тоз ще е конкурент на Карлос Насар.

    12:10 12.01.2026

  • 6 Това е фотомонтаж.

    42 6 Отговор
    Първо, вижда се ясно, че количката е една, а има 3 бидона на нея.
    Второ, имате ли представа, такъв бидон пълен с монети колко ще тежи. Няма начин да я бута човек.

    Коментиран от #13

    12:10 12.01.2026

  • 7 Трудно е

    36 5 Отговор
    Сега се налага търтеите да поработят. После ще си начислят едни хубави премии за извънреден труд.

    12:11 12.01.2026

  • 8 Това е народа

    28 4 Отговор
    Стотинкаджии. Управляващите разчитат че хората няма да си обменят стотинките. Да ги пишат брак. А това може и да са потънали милиарди ама за тях.

    12:11 12.01.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    40 10 Отговор
    Обаче всичко работи добре и приемаме еврото...
    Междувременно в Ирландия се случва немислимото - искат напускане на ЕС с мотива какъв е смисъла да имаме правителство, то да изпълнява волята на народа, но Брюксел да се разпорежда въпреки това.
    Ще започнат да узряват още мнозина!

    12:13 12.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бурканбанк

    9 0 Отговор
    Куче- касичка!

    12:17 12.01.2026

  • 13 120 литров бидон с монети, би бил издут

    23 3 Отговор

    До коментар #6 от "Това е фотомонтаж.":

    Понеже тежестта би била над 500 килограма. Няма ръчна количка която би издържала подобен бидон, нито обикновен мъж да може да го избута до някъде.

    Коментиран от #26

    12:17 12.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Според

    8 9 Отговор
    Мен събирането на такова количество монети ,които дефакто са извадени от употреба за много време ,трябва да се санкционира ,а иначе снимката е пълен монтаж ,такъв бидон с монети тежи тон ,а тая количка е до 300 кг

    Коментиран от #35

    12:20 12.01.2026

  • 18 Феникс

    20 8 Отговор
    Ограбиха и последните стотинки на хората! Но така е планувано, това е начин да се премахнат парите на всеки един човечец и да се натикат във фашистката икономика! След като хората останат само със едно голо евро без покритие , тогава вече ще може да се наложи и електронното робство без никакъв проблем!

    12:20 12.01.2026

  • 19 Хахахаха

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "А уж":

    С малоумници е трудно, нещата да минават безпроблемно!

    12:21 12.01.2026

  • 20 Костадинов

    9 14 Отговор
    И на мен другарката Мутрофанова така ми плаща ,ама в копейки

    12:21 12.01.2026

  • 21 Копейки

    5 12 Отговор
    обменят ли банките?

    12:22 12.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Златин

    9 1 Отговор
    Смъкнете тази фейк снимка. Резил. Лично ще се обадя на шефа Ви, КА.

    12:22 12.01.2026

  • 24 кой разбрал, разбрал...

    6 7 Отговор
    "При обмяна на над 5000 евро пък се изисква декларация за произход на средствата "

    Ето къде ги стяга чепика противниците на въвеждане на еврото с много крадени левове от нашите пари и понеже са с недоказан произход крити във всевъзможни тайници.

    12:23 12.01.2026

  • 25 Адвокат Семерджиев

    7 1 Отговор
    Г-жо Ингилизова.Направете си труда, поне да се информирате и да не пишете неадекватни съчинения.Ето ви в помощ:
    Период на двойно обращение (до 31 декември 2026 г.): И левът, и еврото се приемат. Банките са длъжни да приемат левови монети за обмяна без ограничения, като са длъжни да приемат и други валути според правилата си, но не могат да откажат обмяна изцяло.
    Нарушение: Ако служител на банка откаже да приеме законно платежно средство (монети или банкноти), той нарушава закона, като може да бъде наложен глоба.

    12:23 12.01.2026

  • 26 Ми то

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "120 литров бидон с монети, би бил издут":

    в България банките са с големи порти и през тях могат да минат 3 бидона едновременно.

    12:23 12.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ненчо

    6 5 Отговор
    Виси въпроса :защо му е притрябвала на този индивид да събира три бидона монети?Дал ли е изобщо отговор на този въпрос.Означава и ,че не е беден.Бедния човек си харчи стотинките.

    Коментиран от #32

    12:24 12.01.2026

  • 29 1111

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "НАП":

    Престъпление е да имаш стотинки ли?

    12:26 12.01.2026

  • 30 кой му дреме

    8 8 Отговор
    по визията се вижда че е див сел1ндур
    стотинките са 100% крадени

    Коментиран от #41

    12:27 12.01.2026

  • 31 Цъцъ

    7 4 Отговор
    Тоя да не е обирал вендинг автомати😂

    12:28 12.01.2026

  • 32 1111

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ненчо":

    Забранено ли е да събира стотинки

    12:28 12.01.2026

  • 33 Феникс

    12 1 Отговор
    И ако трябва да сме сериозни , това е снимка генерирана от скрипт, но това не е най лошото, поради някаква изваратена причина това се разпространява като официална новина! Явно притчата : "Дайте на хората хляб и зрелища и те ще понесат всичко, което им наложите", важи със пълна сила в случая!

    12:32 12.01.2026

  • 34 Дали

    2 4 Отговор
    не са го чакали на излизане от клона някои местни бабанки?

    12:32 12.01.2026

  • 35 1111

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Според":

    Мдааа


    Събирането на монети - неприемливо

    А на банкноти стотачки - приемливо


    ПС

    Да ти имам логиката....

    12:32 12.01.2026

  • 36 Призив

    1 4 Отговор
    За разум. Изхвърлете тия стотинки не ни мъчете

    12:32 12.01.2026

  • 37 1111

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    За сведение - бидоните са три.
    И няма проблем да ги пренесе - примерно на три пъти.

    И после - заради шоуто - да прехвърли монетите в един бидон.

    Вид протест човешки! Защото е изнасилен от системата жълтопаветна.

    12:35 12.01.2026

  • 38 Софийски селянин,

    6 1 Отговор
    Типичният Ганьо и олигофрен,с тях може да си купи изискан дъбов ковчег...

    12:36 12.01.2026

  • 39 В бившия Съветски съюз

    1 0 Отговор
    тотинките се теглеха на кантар. Килорам метални копейки отговаряше на определена сума в рубли.Защо банките дане прилагат този метод.

    Коментиран от #43

    12:37 12.01.2026

  • 40 Оффффф

    5 1 Отговор
    Вижда се че на количката има два бидона и те не са пълни. Отпред някой се е постарал да сложи пълен с монети бидон, който лети във въздуха. Ако бидона е пълен, и с кран няма да го вдигнат. Някой се е престарал със снимката!

    12:38 12.01.2026

  • 41 1111

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "кой му дреме":

    Рече; и отсече.

    Ти знаеш всичко.

    /ирон/

    12:38 12.01.2026

  • 42 уътябдмцлфк

    4 1 Отговор
    и къде ги държал толкова стотинки??? в задник ли си ?? и з аккво събирал толкова стотинки???? всичко е само идиотщина ... аз едвам събрах 2 -3 лв на стотинки .

    12:40 12.01.2026

  • 43 Малиии

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "В бившия Съветски съюз":

    То някой неща се правят само във "Великия Съветски съюз" Те и сега се теглят с кантар, ама трябва да са сортирани. Явно в Русията не ги сортират...

    12:41 12.01.2026

  • 44 100% ФЕЙК

    6 0 Отговор
    Не се учудвайте! Живеем /съществуваме/ в един ТЕАТЪР НА АБСУРДА със мирис на нафталин!!

    12:44 12.01.2026

  • 45 Бай Данчо

    2 0 Отговор
    Един буркан 0,800 побира 1400 лева по 2 левови монети! Един бидон 120 литра побира 150 такива буркана! Сега направете колко монети кара? Буркана с монети ако тежи 10 кг. а може и повеча защото тежест за везна 10 килограма е много по малка от обем на буркан, дали човек ще е в състояние да бута такава тежест? А сигурно ги е качвал и по стълби!

    12:46 12.01.2026

  • 46 хех

    1 1 Отговор
    Всяка вендинг машина притежава устройство за сортиране и броене на монети. Предполагам и банките са се сдобили с такова и няколко бидона с монети се сортират, броят и обменят максимум за 4-5 минути. Така че копейки, и тази ви акция е пълен провал като целият ви живот.

    12:51 12.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хаха

    3 0 Отговор
    Глупости на търкалета ,чак с бидони да обменят за шиткоийни , айде по леко

    12:53 12.01.2026

  • 49 ИВАН

    1 0 Отговор
    Хаха, браво, евала бе мъжки, как ли са събирани тия стотинки и как ли се вдига такава тежест.

    12:54 12.01.2026

  • 50 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Това са бидони,използвани за превоз на химически продукти.Пълен абсурд, е да са пълни с монети.Обема на подобен бидон е 180-200 литра.Ако са монети ,е над тон и половина.Но дори да е вярно,ще обменят.Те натресоха еврото,да си носят последиците. колеги от форума: Недейте да укорявате човека! Много нашенска,отрицателна реакция.Която винаги работи,в полза на онези,срешу който ние самите негодуваме!По добре е да задаваме друг въпрос,който от следващия месец,ще го усетим сериозно.Защо липсва масова наличност на банкнота от 5 евро? Какво искате,даваш десет евро ,за стока от 1,5 или 2 евро,и ти изсипват ресто една шепа центове.А де факто,си развалил 20 лева.

    12:54 12.01.2026

  • 51 Винкело

    0 0 Отговор
    Ако единият бидот е пълен с монети по 1 лев, при обем 60 литра това са около 40 000 лева. Ако са по 2 лева - около 70 000 лева, ако са по 50 стотинки - 20 000 лева. И ми твърдите, че са му ги обменили на този окъсан оръфляк от снимката?

    12:55 12.01.2026

  • 52 Георги

    1 0 Отговор
    в пощенска ти събират такса за внасяне на евро по сметка, но няма такса ако внасяш левове по същата сметка. Къде е логиката, нали сметката е еврова?

    12:55 12.01.2026

  • 53 АБВ

    1 0 Отговор
    Факти, не разпространявайте фалшиви новини. Само един бидон с монети сигурно тежи един тон, а на снимката са три. Това е генерирано с изкуствен интелект.

    12:55 12.01.2026

  • 54 Бг еврото

    2 0 Отговор
    Изключително зле изработени монети , даже и не тежък за разлика от лева , нито релеф нито визия. Трагедия

    12:55 12.01.2026

  • 55 Даниел

    0 0 Отговор
    Тия банки за пръв път в историята ще трябва да работят цял месец и вече им е много тежко!?

    12:58 12.01.2026

