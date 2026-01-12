Банков клон блокира, след като мъж докара бидони със стотинки

Огромни количества монети, носени от граждани за обмяна на левове в евро, на места са блокирали работата на банкови клонове в първите дни от въвеждането на еврото. Това стана ясно от думите на Петя Димитрова, председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България, в предаването „120 минути“ по бТВ.

По думите ѝ в един от случаите клиент се е явил с изключително голямо количество монети – събирани в три бидона. Обработката им е отнемала много време и е затруднила обслужването на останалите клиенти. Въпреки това банките не са отказвали обмяна и човекът е бил обслужен. „Няма такси за обмяна на монети, но апелираме за разум“, подчерта Димитрова.

Тя беше категорична, че през първите шест месеца от въвеждането на еврото не се дължат никакви такси за обмяна на левове в евро – нито за банкноти, нито за монети, независимо дали клиентът има сметка в съответната банка. В случаите, в които по погрешка са били начислени такси, те вече са възстановени.

Натискът върху банковата система е безпрецедентен. Само за първите два работни дни близо 240 000 души са били обслужени в клоновете, а банките са приели над 30 млн. банкноти и монети с общо тегло около 150 тона. „Това са обеми, които никога не са регистрирани в историята на банковата система“, отбеляза Димитрова.

Заради натоварването и за по-добра организация за суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка три работни дни по-рано. При обмяна на над 5000 евро пък се изисква декларация за произход на средствата – мярка, съгласувана с институциите и в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Димитрова коментира и сигналите за временно намалени лимити за теглене от банкомати, като уточни, че това е било краткотрайно решение за по-плавно обслужване. В момента всички банки работят при нормални условия и разполагат с достатъчно евробанкноти и евроцентове.

За да се избегнат нови блокирания на клонове, банките ще работят всички съботи през януари, като допълнително ще бъдат отворени над 100 клона. От Асоциацията на банките призовават гражданите да използват и безкасови плащания, които значително облекчават процеса.

„Преминаването към еврото е сериозно изпитание за системата, но тя работи“, заключи Петя Димитрова.