Кой има имен ден днес, 12 януари 2026 г. Честито!

12 Януари, 2023 05:00, обновена 12 Януари, 2026 06:11 42 639 34

  • света мъченица татяна-
  • имен ден-
  • празник-
  • църква

Православната църква почита паметта на Св. мъченица Татяна

Кой има имен ден днес, 12 януари 2026 г. Честито! - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 39 000 българки, кръстени Таня и Татяна, празнуват имен днес ден. На 12 януари православната църква почита паметта на Св. мъченица Татяна, чието име от древногръцки означава „устройваща“.

Татяна е раннохристиянска мъченица. Родена в богато, но криещо вярата в християнството римско семейство, тя поема пътя на целомъдрието от дете. Изцяло проникната от тази вяра, Татяна била посветена за дякониса и всецяло се отдала на милосърдие и непрестанна молитва, пише offnews.bg.

По това време на римския трон се възкачва 16-годишният Александър Север (205-238 г.). Той имал еклектични убеждения: равнодушен към вярванията на другите, той не се придържал към един определен светоглед, поради което всред идолите на различните езически божества в дома си имал изображението и на Христос.

В негова жертва пада Татяна. Без да гледат на знатното ѝ положение и на нейния безукорен живот, я завели в храма на Аполон, за да принесе жертва. Татяна изповядвала християнската вяра и отказала да се подчини, паднала на колене и започнала да се моли на Бог - силата на искрените ѝ думи счупи статуята на хиляди парчета.

След напразните увещания на градоначалника да се отрече от Христа, младата Татяна била многократно подлагана на най-свирепи изтезания, като дори изболи очите ѝ и рязали ивици от нейната снага. Според писанията, след всяко мъчение Бог извършвал чудо със своята изповедница - тя се явявала на другия ден излекувана. Чудото потресло римските войници и те паднали на колене, разкаяли се и я помолили да им прости. Императорът се разгневил още повече и посякъл войниците си.

Той продължил да я подлага на жестоки изтезания и хвърлил Татяна на изгладнели лъвове, но дори те не я докоснали, а започнали да се галят в нозете ѝ.

Изпълнен със страх да не би подобна гледка да обърне и други езичници към омразната вяра на "галилеяните", управителят наредил незабавно да я обезглавят. Същата участ постигнала и бащата на мъченицата.

Заради големите мъчения, на които била подложена, църквата я канонизира като Света великомъченица Татяна.

Имен ден празнуват жените с имената Таня, Татяна и Траяна.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    26 16 Отговор
    ЧИД на ИМЕНИЧКИТЕ

    Коментиран от #4, #13

    05:44 12.01.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 21 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    ЧУПКА

    Коментиран от #11

    06:54 12.01.2023

  • 7 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    23 16 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ХОРАТА имащи ИМЕН ДЕНили друг ПРАЗНИК

    08:00 12.01.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Честит

    24 9 Отговор
    Да са живи и здрави всички именници

    11:27 12.01.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 онгомбо

    12 6 Отговор

    До коментар #6 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    чупка на град козлодУЙ

    08:12 12.01.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ром от Лом

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Валентине жив ли си бе.

    09:15 12.01.2024

  • 14 Мъдрият

    22 11 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на именичките!

    Днес статията е добра, браво авторе!

    Днес, честваме една велика светица, но трябва да кажа, че много важно нещо е и възпитанието на родителите, ето как започва житието й:

    Света мъченица Татяна се родила в Рим от знатни родители. Баща ѝ, който три пъти бил консул, бил таен християнин и се отличавал с богобоязливост. Той възпитал дъщеря си в благочестие и страх Божий и я научил на Божественото писание.
    Когато Света Татяна достигнала пълнолетие, тя пожелала да прекара живота си в девство и целомъдрие. Тя станала невеста на Христа, горейки от любов към Него и на Него Единия служела ден и нощ с молитва и пост, умъртвявайки плътта си и поробвайки я на духа. Заради добродетелния си живот тя се сподобила да послужи на църквата: била поставена за диакониса и в плът служила на Бога, подобно на безтелесните ангели. И Христос Господ увенчал невестата Си с мъченически венец.

    Значи доброто дърво - ражда и добри плодове(както казва Господ Иисус Христос) - както в случая с благочестивия й баща!

    Който иска може да прочете пространното й житие на сайта Православен храм, прекрасно и удивително житие!

    Нека Бог по молитвите на Света мъченица Татяна да ни дари силна вяра, крепка надежда и неугасваща любов към Бога, и винаги твърдо да отстояваме и изповядваме православната си вяра! Амин!

    Коментиран от #15, #22, #26, #28, #33

    10:02 12.01.2024

  • 15 Идън

    16 9 Отговор

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    Благодаря. за топлите думи. Бъди благословен.

    11:36 12.01.2024

  • 16 Идън

    15 10 Отговор
    Това е една много красива икона . Светицата е изобразявана с кръст в ръка- символ на нейната вяра, победата над греха и смъртта. На други икони е с разтворена книга в ръка- думите в Писанието. Затова се смята за покровителка на учениците и учителите- т.е. на просветителите. Помага на хората изгубили вяра в себе си в трудни ситуации- изпити и изпитания. Бялото покривало на главата и е символ на нейната чистота- червената дреха- на кръвта и. Зеленото клонче е символ на надеждата- на новия живот и почитта и към Спасителя. С такива клонки той е посрещнат в Йерусалим. Честит празник на именичките!

    Коментиран от #25

    13:08 12.01.2024

  • 17 Идън

    11 9 Отговор
    Заради нейната силна вяра и непоколебимост хората я провъзгласили за дякониса. Преди нея само мъже са можели да имат този сан. Александър Север е бил много млад по нейно време и въпреки че е езичник имал изображение на Христос в дома си. И не той е причина за страданията на Татяна- а негов подчинен със зъл характер и мразещ християните- Улпиан.

    Коментиран от #27

    13:27 12.01.2024

  • 18 българин

    10 14 Отговор
    откачалки

    15:23 12.01.2024

  • 19 Христо Хинков

    5 9 Отговор
    Това, което в църквата е мъченичество, извън църквата вече е садо-мазо
    Аз съм еврейн и имаме пазарна икономика
    следователно, садо мазо гей

    18:55 12.01.2024

  • 20 Танатос

    11 6 Отговор
    Добре би било някои политици да си вземат поука от факта, че едно време, наказанието за разрушаване на паметници и статуи е било обезглавяване.

    06:11 12.01.2025

  • 21 по новото просташко

    2 3 Отговор
    джендарско мъдро мислене има ли ден в годината да няма имен ден тикви

    08:08 12.01.2025

  • 22 Гост666

    4 8 Отговор

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    И вярвате на тази легенда . Това което прочетох за не я в статията става за фантастичен или фентъзи филм.

    08:08 12.01.2025

  • 23 редник

    4 3 Отговор
    ЧИД на именичките!

    Здраве и усмивки!

    08:08 12.01.2025

  • 24 💀💀💀💀💀

    4 8 Отговор
    Това написаното става само за филм . Хубава приказка или по точно изопачена истина ако е истина .

    08:10 12.01.2025

  • 25 Гост666

    4 8 Отговор

    До коментар #16 от "Идън":

    Вярвате в глупост и измислица . Някава измъчвана по най жесток начин е станала светица защото , се срещала на другия ден здрава . По банално нещо не бяхме чели. Въображението на хората прави какви ли не шеги с тях.

    08:13 12.01.2025

  • 26 Сатана

    3 9 Отговор

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    Най после сте доволен . Но пак добавяте нещо. А историята по точно приказката за тази , става само за филм . Не вярвам на това което е написано или измислено за тази жена . Разни безсмислени легенди в който се вярва но няма истина в повечето от написаното за тези така наречени светци.

    08:16 12.01.2025

  • 27 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "Идън":

    Сега пък и вие да добавите нещо към легендата за някава измислена светица . По точно СВЕТНАТА . За нас тези са светнати като крушки .

    08:18 12.01.2025

  • 28 Татра

    3 11 Отговор

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    Най великата религия е АТЕЙЗМА . Сведение ако не знаете . другите разни вярвания са само наркотик за контрол на населението. А тази приказка за тази личност направо ме разби от смях . Това е пълна измишльотина за тази жена някой добавил нещо за цвят и ето светица .

    08:21 12.01.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Алармирам

    3 0 Отговор
    В центъра на софия се разхождат свободно опг-та за обири на апартаменти и кражби на коли. Засечени са в квартал оборище център софия. Моля полицията да не се прави че нищо не знае и не ги познават а да се събудят от зимен сън тия дупедавци.,❗❗❗❗

    Коментиран от #31

    08:41 12.01.2025

  • 31 Бай Ху (By Who)

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Алармирам":

    Господине, тука темата е за вярата и светците, които ни водят и помагат. Ползувайте телефон 112.

    10:04 12.01.2025

  • 32 Хайл

    3 3 Отговор
    Страхотна приказка . Готова за филмиране . Ще стане готин цента и филм на религиозна тема . Като вчера на един канал филм мюзъкъл на такава тема . Това е било извън земно щом така е ставало с нея . То извън земните са виновни разните народи да вярват в богове или подобни създания .

    11:50 12.01.2025

  • 33 Хейт

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    Направи си сайт или страница в нета и там пиши или по точно копирай от религиозните сайтове . Статията е достатъчна да знаеш кой трябва да черпи . Другото на тема религия е излишно.

    11:53 12.01.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.