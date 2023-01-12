Кой има имен ден днес, 12 януари 2026 г. Честито!

Над 39 000 българки, кръстени Таня и Татяна, празнуват имен днес ден. На 12 януари православната църква почита паметта на Св. мъченица Татяна, чието име от древногръцки означава „устройваща“.
Татяна е раннохристиянска мъченица. Родена в богато, но криещо вярата в християнството римско семейство, тя поема пътя на целомъдрието от дете. Изцяло проникната от тази вяра, Татяна била посветена за дякониса и всецяло се отдала на милосърдие и непрестанна молитва, пише offnews.bg.
По това време на римския трон се възкачва 16-годишният Александър Север (205-238 г.). Той имал еклектични убеждения: равнодушен към вярванията на другите, той не се придържал към един определен светоглед, поради което всред идолите на различните езически божества в дома си имал изображението и на Христос.
В негова жертва пада Татяна. Без да гледат на знатното ѝ положение и на нейния безукорен живот, я завели в храма на Аполон, за да принесе жертва. Татяна изповядвала християнската вяра и отказала да се подчини, паднала на колене и започнала да се моли на Бог - силата на искрените ѝ думи счупи статуята на хиляди парчета.
След напразните увещания на градоначалника да се отрече от Христа, младата Татяна била многократно подлагана на най-свирепи изтезания, като дори изболи очите ѝ и рязали ивици от нейната снага. Според писанията, след всяко мъчение Бог извършвал чудо със своята изповедница - тя се явявала на другия ден излекувана. Чудото потресло римските войници и те паднали на колене, разкаяли се и я помолили да им прости. Императорът се разгневил още повече и посякъл войниците си.
Той продължил да я подлага на жестоки изтезания и хвърлил Татяна на изгладнели лъвове, но дори те не я докоснали, а започнали да се галят в нозете ѝ.
Изпълнен със страх да не би подобна гледка да обърне и други езичници към омразната вяра на "галилеяните", управителят наредил незабавно да я обезглавят. Същата участ постигнала и бащата на мъченицата.
Заради големите мъчения, на които била подложена, църквата я канонизира като Света великомъченица Татяна.
Имен ден празнуват жените с имената Таня, Татяна и Траяна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #4, #13
05:44 12.01.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #4 от "Механик":ЧУПКА
Коментиран от #11
06:54 12.01.2023
7 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:00 12.01.2023
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Честит
11:27 12.01.2023
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 онгомбо
До коментар #6 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":чупка на град козлодУЙ
08:12 12.01.2024
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ром от Лом
До коментар #3 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Валентине жив ли си бе.
09:15 12.01.2024
14 Мъдрият
Днес статията е добра, браво авторе!
Днес, честваме една велика светица, но трябва да кажа, че много важно нещо е и възпитанието на родителите, ето как започва житието й:
Света мъченица Татяна се родила в Рим от знатни родители. Баща ѝ, който три пъти бил консул, бил таен християнин и се отличавал с богобоязливост. Той възпитал дъщеря си в благочестие и страх Божий и я научил на Божественото писание.
Когато Света Татяна достигнала пълнолетие, тя пожелала да прекара живота си в девство и целомъдрие. Тя станала невеста на Христа, горейки от любов към Него и на Него Единия служела ден и нощ с молитва и пост, умъртвявайки плътта си и поробвайки я на духа. Заради добродетелния си живот тя се сподобила да послужи на църквата: била поставена за диакониса и в плът служила на Бога, подобно на безтелесните ангели. И Христос Господ увенчал невестата Си с мъченически венец.
Значи доброто дърво - ражда и добри плодове(както казва Господ Иисус Христос) - както в случая с благочестивия й баща!
Който иска може да прочете пространното й житие на сайта Православен храм, прекрасно и удивително житие!
Нека Бог по молитвите на Света мъченица Татяна да ни дари силна вяра, крепка надежда и неугасваща любов към Бога, и винаги твърдо да отстояваме и изповядваме православната си вяра! Амин!
Коментиран от #15, #22, #26, #28, #33
10:02 12.01.2024
15 Идън
До коментар #14 от "Мъдрият":Благодаря. за топлите думи. Бъди благословен.
11:36 12.01.2024
16 Идън
Коментиран от #25
13:08 12.01.2024
17 Идън
Коментиран от #27
13:27 12.01.2024
18 българин
15:23 12.01.2024
19 Христо Хинков
Аз съм еврейн и имаме пазарна икономика
следователно, садо мазо гей
18:55 12.01.2024
20 Танатос
06:11 12.01.2025
21 по новото просташко
08:08 12.01.2025
22 Гост666
До коментар #14 от "Мъдрият":И вярвате на тази легенда . Това което прочетох за не я в статията става за фантастичен или фентъзи филм.
08:08 12.01.2025
23 редник
Здраве и усмивки!
08:08 12.01.2025
24 💀💀💀💀💀
08:10 12.01.2025
25 Гост666
До коментар #16 от "Идън":Вярвате в глупост и измислица . Някава измъчвана по най жесток начин е станала светица защото , се срещала на другия ден здрава . По банално нещо не бяхме чели. Въображението на хората прави какви ли не шеги с тях.
08:13 12.01.2025
26 Сатана
До коментар #14 от "Мъдрият":Най после сте доволен . Но пак добавяте нещо. А историята по точно приказката за тази , става само за филм . Не вярвам на това което е написано или измислено за тази жена . Разни безсмислени легенди в който се вярва но няма истина в повечето от написаното за тези така наречени светци.
08:16 12.01.2025
27 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #17 от "Идън":Сега пък и вие да добавите нещо към легендата за някава измислена светица . По точно СВЕТНАТА . За нас тези са светнати като крушки .
08:18 12.01.2025
28 Татра
До коментар #14 от "Мъдрият":Най великата религия е АТЕЙЗМА . Сведение ако не знаете . другите разни вярвания са само наркотик за контрол на населението. А тази приказка за тази личност направо ме разби от смях . Това е пълна измишльотина за тази жена някой добавил нещо за цвят и ето светица .
08:21 12.01.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Алармирам
Коментиран от #31
08:41 12.01.2025
31 Бай Ху (By Who)
До коментар #30 от "Алармирам":Господине, тука темата е за вярата и светците, които ни водят и помагат. Ползувайте телефон 112.
10:04 12.01.2025
32 Хайл
11:50 12.01.2025
33 Хейт
До коментар #14 от "Мъдрият":Направи си сайт или страница в нета и там пиши или по точно копирай от религиозните сайтове . Статията е достатъчна да знаеш кой трябва да черпи . Другото на тема религия е излишно.
11:53 12.01.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.