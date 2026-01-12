Новини
Популистите в Централна Европа: в шок след Венецуела

Популистите в Централна Европа: в шок след Венецуела

12 Януари, 2026

След нападението на САЩ срещу Венецуела те явно осъзнават, че Тръмп е заплаха и за тях

Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Унгарският премиер Виктор Орбан от години неуморно определя американския президент като "човек на мира". Хвали го за постигнатото примирие между Израел и палестинците и заявява, че ако Тръмп беше президент и през 2022 година, Русия никога не би започнала войната си срещу Украйна. Американският президент се явява ключова фигура в актуалната предизборна "мирна реторика" на Орбан.

След нападението срещу Венецуела и залавянето на диктатора Мадуро обаче по комуникационните канали на Орбан се установи продължително мълчание. Той написа във Фейсбук само две постни изречения, от които стана ясно, че след военната акция във Венецула няма засегнати или ранени унгарци, както и че с унгарските посолства в региона се поддържа контакт.

Чак два дни по-късно унгарският премиер излезе с по-подробна позиция: ставало дума за "отстраняването на една наркодържава", което било добра новина за унгарците. Изявление относно международното право обаче няма. А за да не изглежда Тръмп в Унгария като "човек на войната", Орбан говори за "венецуелска криза".

Изненадващият Тръмп

Разпореденото от Тръмп нападение срещу Венецуела и отвличането на диктатора определено изненада Централно- и Югоизточноевропейските страни, повечето от които са смятани за особено дружелюбно настроени към САЩ – най-вече тези, в които на власт са популисти и авторитарни фенове на Тръмп. Макар много от тях също да се отклоняват от правните правила или да ги променят по свой вкус, нападението срещу Венецуела предизвика у тях смесица от шок и мълчание, а при някои дори и ужас. Както написа унгарският публицист Имре Пара-Ковач: "Венецуела е първата страна. Но и някои глупави европейски политици могат много бързо да се окажат в нюйоркски затвор".

Други наблюдатели посочват, че заплахата, свързана с новия световен ред на Тръмп по отношение на Средна и Югоизточна Европа , произтича най-вече от Русия. Според полската експертка по сигурността Юстина Готковска, Русия щяла да подложи на изпитание САЩ и тяхната готовност да защитят досегашните граници.

Мълчанието на суверенистите

Не е ясно дали полският дяснопопулистки президент Карол Навроцки осъзнава това. Досега той мълчи по отношение на американското нападение срещу Венецуела. А и изобщо полските десни популисти и крайнодесни не казват нищо – за да не отблъснат дългогодишния съюзник САЩ.

Външният министър Радослав Шикорски написа в платформата Х саркастично: "Минава още един ден, в който нашите суверенисти не защитават суверенитета на Венецуела. Да не би той да важи само за ЕС, който не ги заплашва?"

В Чехия десният популист Андрей Бабиш, който отскоро отново е премиер, също реагира предпазливо. "Да се надяваме, че всичко това ще доведе дотам, че гражданите на Венецуела ще могат да се насладят на свободата и демокрацията и ще изберат демократично правителство."

Милиардерът Бабиш е наричан "чешкия Тръмп". Известен е с това, че сменя позициите си в зависимост от политическата конюнктура или съответния интерес.

Фицо е ужасен

Словашкият премиер Роберт Фицо реагира по-различно от колегите си в Полша, Чехия и Унгария. "Международното право вече не важи, военната сила се използва без мандат от ООН и всеки, който е голям и силен, прави каквото си иска, за да наложи интересите си", написа Фицо във Фейсбук. "Като премиер на една малка държава трябва решително да отхвърля подобно нарушение на международното право. Очаквам с нетърпение да разбера как ще реагира ЕС на нападението срещу Венецуела, което заслужава да бъде осъдено."

Ден по-късно Фицо омекна и каза, че щял да направи всичко, за да не се замесва Словакия никога във военни авантюри. На страната му не ѝ оставало почти нищо друго, освен да наблюдава безучастно конфликта между САЩ и Венцуела.

За разлика от Навроцки, Бабиш и Орбан, Фицо е по-скоро дистанциран спрямо Тръмп. Словашкият премиер е социалдемократ, макар в последните години да се превръща все повече в националистически десен популист.

В момента той се опитва да преустрои Словакия по примера на Орбан. А критиката срещу плановете си той определя като антисловашка конспирация, особено от атентата срещу него насам, който бе извършен през май 2024.

Властта на сръбския президент е под заплаха

И сръбският президент Александър Вучич реагира на американската атака срещу Венецуела с ужас. "Международният правен ред и Хартата на ООН вече не функционират. Светът е подчинен на закона на насилието, на закона на по-силния и това е единственият принцип на модерната политика, който съществува днес в света."

От устата на националиста и десния популист Вучич тези думи звучат донякъде гротескно, донякъде цинично. Сръбският президент, някогашен министър при диктатора Милошевич, управлява най-голямата страна на Западните Балкани вече над десет години автократично и често на ръба на закона. Той се опита да спечели благоволението на Тръмп по всякакви начини, последно чрез един оспорван инвестиционен проект в Белград под ръководството на зетя на Тръмп, който обаче се провали.

Самотните владетели

Като цяло покрай политиката на Доналд Тръмп се вижда колко самотни са националистическите и популистки владетели Централна и в Югоизточна Европа с техните изключително специфични интереси. Това важи особено за унгарския премиер Орбан, който от години полага усилия да изгради силен алианс на десните популисти и на десните екстремисти – досега с умерен успех.

Орбан може да се окаже и най-голямата жертва на Тръмп . Дълго време унгарският премиер се хвалеше, че бил най-близкият съюзник на САЩ в Европа и твърдеше, че заедно с Тръмп се застъпва за мир в Европа и по света, а същевременно в Брюксел управлявали "войнолюбци". Този наратив вече издиша.

Унгарският премиер изглежда е наясно със заплахата, произтичаща от парламентарните избори през април. Затова на 9 януари публикува във Фейсбук писмо, получено от Доналд Тръмп през декември. В него американският президент благодари за поканата да посети Унгария, но не посочва кога и дали ще дойде. Очевидно за Орбан посещението на Тръмп е от голямо значение преди изборите.

Автор: Кено Ферзек


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Тия от Дойче зелето съвсем изпискаха легена

    Коментиран от #6

    23:07 12.01.2026

  • 2 Мечтая

    7 1 Отговор
    да дойдат и в България и да отведе цялата наша политическа класа и да бъде съдена по техните закони за корупция

    23:08 12.01.2026

  • 3 Доналд Трамп, президент

    2 2 Отговор
    Пусть Гренландия готовиться!

    23:08 12.01.2026

  • 4 oгнянминчев

    2 4 Отговор
    не виждам какви минуси могат да му се приписват на тръмпинчето, за акцията Ф венецуела?? на времето буш за да гепи иракския петрол трябваше да срути два небозтъргача в уса, да избие няклоко милиона иракчани , даде жертви и от американския контингет, а сега тъмплина за 40 минути театър без жертви от американска страна и на цивилно население гепи няколко пъти повече петрол Ф венецуела, ако може някой да го направи по-добре, моля - да пробва ...

    Коментиран от #9, #15

    23:11 12.01.2026

  • 5 Хахахаха😂😂😂😂

    5 0 Отговор
    В шок са ЛГБТ- партиите! Ако присъедини Гренландия към САЩ, с НАТО е свършено и редакцията на DW става легитимна мишена, заедно с всички костовисти, педофили и останалата гнус!😂😂😂😂😂

    23:11 12.01.2026

  • 6 Специална Военна Опсерация

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Можеш ли да ми кажеш, тия от Кремъл, за какво ги е яд повече:

    За това, че им прибраха приятелчето, за 3 часа?

    или

    За това, че не можаха да направят същото със Зеленски, за 3 години?

    Коментиран от #13, #14

    23:15 12.01.2026

  • 7 Хмм

    3 2 Отговор
    Орбан е най зле, неговата принципна позиция към войната в украйна не издържа предизвикателството във Венецуела

    23:16 12.01.2026

  • 8 Тов. Членин

    2 1 Отговор
    Таваришчи , имам идея .... Мисля си , че един Тръмп Тауър у Сибир , ще раздвижи тая запустяла , бедна територия .. 🤭

    23:17 12.01.2026

  • 9 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "oгнянминчев":

    след небостъргачите Буш нападна Афганистан, обвини като организатор Бин Ладен, а той се бил укривал в Афганистан.

    Коментиран от #16

    23:19 12.01.2026

  • 10 иван костов

    5 0 Отговор
    Нацистите усещат своят край! От едната страна Русия, от другата Тръмп, идва краят на брюкселският фашистки/ЛГБТ режим! Гърчовете са невероятни, но са предсмъртни!

    23:20 12.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 китайски балон

    1 0 Отговор
    Въпросът сега е на дали, а кога БайДончо, ще нападне Иран?
    Във Венецуела не му се получи, да отвлече Мадуро и жена му, но нищо друго не постигна, напрогив консолидира едни групировки, които враждуваха помежду си! Сега, каквото и иска да направи там, ще го плаща на кървава цена! Затова сега му трябва нов враг в случая Иран, въпросът е какъв "повод", ще си измисли?

    23:23 12.01.2026

  • 13 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Специална Военна Опсерация":

    Нека ти обясня! На геополитическата шахматна дъска, големият гросмайстор жертва фигура и се сдоби със стратегическо предимство! Не се напъвай , изобщо не е за твоят интелект!😂😂

    Коментиран от #19

    23:24 12.01.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Специална Военна Опсерация":

    Само ти ли ме знаеш, че Зеленски и Путин са евреи. Путин обеща на Натаняху, да не пипа Зеленски. Това са еврейски работи и те си имат техните закони и правила.

    Коментиран от #18

    23:25 12.01.2026

  • 15 Съдия от В група

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "oгнянминчев":

    С уговорен мач всеки може да печели.

    23:28 12.01.2026

  • 16 oгнянминчев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    ми бед. праФ си - ф ирак влязаха след, като колин паул показа някаква епруветка с прах за пране в оон, но жертвите са факт

    23:28 12.01.2026

  • 17 Тодор

    2 0 Отговор
    "Любимото Дойче Веле" отново със "невероятна" статия :)
    Авторите в Дойче Веле /вкл. българи пишещи там, като Даниел Смилов, Веселин Стойнев, Емилия Милчева/, много обичат да класифицират хората, които не мислят като любимата им партия в България ППДБ, като популисти и екстремисти. И след като определението за популист е човек, който публично говори неща, които да се харесат на околните, а екстремист е привърженик на крайни възгледи и мерки, ТО има ли:
    1. По големи популисти от:
    -Марк Рюте, чийто език обслужва редовно седалищните части на човека с оранжевия перчем?
    -Урсула, която за да се хареса също на оранжевия перчем се съгласи да се вдигнат митата за ЕС, да закупи за стотици милиарди американски газ, да закупи за стотици милиарди американско оръжие?
    -Асен Василев, който за да спечели изборите вдигна със заеми пенсии и заплати
    и т.н. няма да ми стигнат символите за всички други популисти
    2.По голям екстремист има ли от Кая, която сутрин и вечер само говори за Русия или от Гого Лозанов, за който всяко нещо се обуславя от руската пропаганда и Кремъл, независимо каква тема коментира.
    И тук не мога да посоча всички екстремисти...

    23:31 12.01.2026

  • 18 Специална Военна Опсерация

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    За Зеленски, всички знаем.

    Дай по-конкретно инфо, за Путин.

    23:35 12.01.2026

  • 19 Интелекта ,

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Последно , СВО -то Вайна ли е или СВО ... Их там никогда не были , За Три дня , и хорошего настроения .. а съм сигурен , че и шахматската дъска не можеш да наредиш .. 🤭😁

    23:37 12.01.2026