Важните новини във ФАКТИ на 12.01.2026 г.

Мирчев: Борисов изнагля като каза, че протестите били финансирани от ДДС-измамници

"Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт - нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите били финансирани от данъчни и ДДС-измамници."

Михаил Миков: Конгресът на БСП няма да реши никакъв политически въпрос. Битката ще е за председателското място

Росен Желязков взе и върна проучвателния мандат на президента Румен Радев.

Евелина Славкова: С искането на Радев за референдум по темата за еврото видяхме ясно трупане на политически капитал

С искането на Румен Радев за референдум по темата за еврото видяхме ясно трупане на политически капитал. Оттогава виждаме в неговите послания именно това. Той е единственият голям заподозрян за това, че ще участва на предсрочните парламентарни избори. Такова каза в „Интервюто в Новините на NOVA” социологът Евелина Славкова от изследователски център „Тренд”.

В Пловдив: Банкомат пусна бял лист вместо 50 евро

Особен случай с банкомат - устройство в Пловдив пусна вместо банкнота от 50 евро бял лист, информират от bTV.

Цветанка Андреева: Що се отнася до третия мандат, Румен Радев ще го даде на партията, от която ще има полза

"Що се отнася до третия мандат, на мен ми се струва, че президентът Радев ще действа тук като политикът, който ще има определен интерес от партията, на която ще връчи третия мандат, а не толкова ще наблюдаваме президентска стратегия да се види има ли опит, има ли воля да се състави някакъв кабинет. Така че Радев все повече действа като политик, отказвайки се от властта на президента, която Конституцията и духът на закона му дават". Това отбеляза пред БНР политологът Цветанка Андреева:

Мая Манолова: Пикът на ценовия шок още не е настъпил. Социалният гняв предстои да се излее по улиците

"Пикът на ценовия шок още не е настъпил. Социалният гняв предстои да се излее по улиците". Това заяви пред БНР Мая Манолова, председател на гражданската платформа "Изправи се. Бг".

Деница Сачева: ПП-ДБ не мислят за деня след изборите. Единствено насаждат омраза. Ние ще бъдем смирени

Ние поехме отговорност с това да се състави управление, защото искахме да сложим край на спиралата от избори. Един милиард лева се дадоха за последните пет избора. Вярването, че държавата може да се управлява с протести, е много опасно и то за тези, които искат стабилност. Това заяви депутатът от ГЕРБ Деница Сачева в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитирана от novini.bg.

Проф. Вили Лилков: На Терзиев трябва да му е ясно, че война за боклука ще бъде дълга

Кризата с боклука се дължи на лошо подготвена обществена поръчка и късно подготвяне на общината за тази обществена поръчка. Това мнение изрази зам.- председател на СОС от "Синя София" проф. Вили Лилков.

Габриел Вълков: Ще прекратим мандата на Атанас Зафиров

На 7 и 8 февруари БСП ще проведе своя Конгрес, на който ще дадем оценка от участието ни в управлението, ще прекратим мандата на Атанас Зафиров и ще изберем новия председател на партията. Това заяви в интервю за „Лице в лице“ по bTV председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков.

Божидар Божанов: Всеки, който твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, да дойде и покаже как

Изпратихме писмо на ЦИК да организират публична проверка за тест на машините за гласуване, съобщи във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Дончо Барбалов: Инфлационният натиск зависи от външни и вътрешни икономически фактори, а не от еврото

Влизането на България в еврозоната се случва плавно и според предварителните планове, без сериозни проблеми или сътресения. Това заяви заместник-министърът на икономиката в оставка Дончо Барбалов в ефира на „Пресечна точка“. Той отбеляза, че страната ни вече е в своя 12-и ден като пълноправен член на валутния съюз.

Мариана Кукушева: Пазарът обича тишината. Той се саморегулира

На българския пазар няма нужда от тежки административни действия! Това заяви председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева пред БНР.

НАП проверява над 1000 сигнала за необосновано поскъпване след приемането на еврото

Националната агенция за приходите започна масирани проверки по сигнали за необосновано повишение на цените на услуги и стоки след въвеждането на еврото в България. От началото на годината до момента са получени над 1000 сигнала от граждани, като 40% от тях са на територията на София. Това съобщи говорителят на НАП Анна Митова.

Грипна епидемия във Варна, шест области са в предепидемична обстановка

Заради сериозен ръст на заболелите от грип и остри респираторни вируси във Варна Регионалната здравна инспекция обяви грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов, цитиран от кореспондента на БТА Мила Едрева, след заседание на Областния щаб за борба с грипа.

Прокурори и следователи се оплакаха в Брюксел от политически атаки на ПП-ДБ

Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите се оплакаха и в Брюксел от недопустими политически атаки от страна на парламентарно представена партия срещу Висшия съдебен съвет и прокуратурата.



В края на миналата седмица в обща декларация изпратена до медиите, двете съсловни организации остро възразиха срещу настояването на депутати от "Да, България" Прокурорската колегия незабавно да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.



От Камарата на следователите и Асоциацията на прокурорите видяха "недопустима намеса в независимата съдебна власт" в заканата на народни представители от "Продължаваме Промяната - Демократична България" - ако Сарафов не бъде сменен, да инициират процедурата за отзоваване на избрани от Народното събрание членове на Висшия съдебен.



Сред получателите на общата позиция на двете магистратски организации са председателите на Европейската комисия и на Европейския парламент, еврокомисарят по демокрация, правосъдие, върховенство на закона, както и Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, за да я вземат предвид при изготвянето на предстоящия Доклад за върховенство на закона в България.

Светлин Тачев: Не изключвам и втори предсрочен вот

"Без нови политически играчи много трудно отново ще може да се състави кабинет. Не изключвам да има и втори предсрочен вот".

България сред трите най-бързо растящи икономики в ЕС в сектора на услугите

В България секторът на услугите е нараснал с най-силен месечен темп от януари 2025 г., увеличавайки обема си с 1,9 на сто през октомври.

Двама загинаха при пожар в къща в Габрово

Двама души загинаха при пожар в Габрово в понеделник сутринта. Пламъците са избухнали около 04:40 ч. в къща на ул. „Капитан дядо Никола“, съобщи БТА.

Богомил Николов: Ако продължаваме така, няма да ни стигне година да обменим левовете в евро

12-ти ден в еврозоната. Сигналите за различни затруднения продължават.

Кораби на турските военноморски сили акостират в Бургас

Два кораба на Турските военноморски сили – TCG Lt. (jg) Arif Ekmekçi и TCG Ayvalık акостираха на Пристанище Бургас. Посещението се осъществява в рамките на 8-ата активация на мисията MCM Black Sea.

Вълчев: Екраните ерозират мотивацията на учениците за математика и природни науки

Важно е учениците да прекарват по-малко време пред екраните и телефоните, защото се оказва, че това е една от основните причини да ерозира мотивацията за учене по математика и природни науки. Това каза пред журналисти в Чирпан министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

Панчугов: Третият мандат може да е сигнал за бъдещи партньори на Радев

В парламента вече няма дори управляващо малцинство. Няма съмнение, че се иска фундаментална смяна в начина, по който се управлява бъдещата държава. Камъкът е в двора на политиците. Това мнение изрази пред БНР политологът Христо Панчугов.

Минус 17° в Самоков, минус 13° - в Пещера

На места температурите стигнаха до минус 17 градуса. Тази температура беше измерена в Самоков тази сутрин, в Пещера е било минус 13, сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология.

Откраднаха голяма сума пари и злато от апартамент в Дупница

Откраднаха голяма сума пари и злато от апартамент в Дупница, съобщиха от полицията.

Надежда Нейнски: Смятам, че ще се стигне до приключване на войната в Украйна

От геополитическа гледна точка 2026 г. ще е изключително решаваща. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият външен министър Надежда Нейнски.