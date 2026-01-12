Звучна победа за Ювентус над Кремонезе в Серия "А"

Ювентус не остави никакви шансове на гостуващия Кремонезе и го разгроми с впечатляващото 5:0 в двубой от 20-ия кръг на италианската Серия „А“.

Героите за „Старата госпожа“ този път бяха Бремер, Джонатан Дейвид, Кенан Йълдъз и Уестън МакКени, а към головата фиеста се присъедини и автогол на Филипо Терачано, който окончателно пречупи съпротивата на гостите.

С този категоричен успех Ювентус се изкачи на четвъртата позиция във временното класиране, събирайки 39 точки – колкото има и Наполи. Кремонезе, от своя страна, остава на 13-о място с 22 пункта.







