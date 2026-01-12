Новини
Миналата седмица Русия категорично отхвърли плана на европейските и украинските преговарящи за създаване на миротворчески сили, които да гарантират бъдещо прекратяване на огъня

За това време армията на Сталин превзе Берлин! 2026-та може да се окаже много лоша за Владимир Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Експертите смятат за повратна точка факта, че войната в Украйна вече продължава по-дълго от така наречената "Велика отечествена война“, на която Кремъл е придал сакрален статут. Двете войни в Русия постоянно се сравняват и резултатът не е в полза на Владимир Путин, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.

Годината започна зле за руския президент. Войната в Украйна продължава толкова дълго, колкото и Великата отечествена война, както Москва нарича участието на Съветския съюз във Втората световна война: 1418 дни. За това време войските на Сталин достигат Берлин, но напредъкът на Путин е по-скромен. През миналата година руските войски са превзели по-малко от 1% от територията на Украйна. При такова темпо на Русия ще ѝ е нужна още една година, за да достигне границата на Донецка област и да установи контрол над територията, която Путин изисква от Украйна като предварително условие за мир.

А Путин бързо губи съюзници от своята "ос на злото" и довежда икономиката на Русия до абсолютно жалко състояние, което вече започва да се отразява дори на неговите приятели олигарси, смята анализаторът на WSJ Ейми Найт, автор на книги за Владимир Путин.

Бързото залавяне от американските военни на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му на 3 януари още веднъж подчерта военната слабост на Русия. Както отбеляза руският политолог Абас Галямов: "Блестящият успех на американците, които показаха с примера от Венецуела, който всъщност прилича на "специална военна операция“, още повече деморализира жителите на Русия – както обикновените хора, така и елита. Контрастът между високата ефективност на американските военни и специални служби и поразителната неефективност на техните руски колеги е просто прекалено очевиден“. Фактът, че Мадуро беше най-важният съюзник на Кремъл, влоши ситуацията.

Друг неприятен инцидент за Путин бе ситуацията, когато САЩ заловиха петролния танкер "Маринера“, който с пълна скорост пътуваше към Русия, придружаван от руски кораби и подводница.

Провоенните руски блогъри бяха разгневени и заявиха пред милионната си аудитория, че "вашите кораби са пленени, а в отговор на тези шамари вие само изразявате загриженост, вместо да изтръгнете черния дроб на врага“.

Към проблемите на Путин се добави и фактът, че неговият дългогодишен съратник Дмитрий Козак, който наскоро подаде оставка заради войната в Украйна, миналия месец публикува амбициозна програма за реформи в едно от водещите руски медии. Според руския политолог Олег Иванов, "документът наистина впечатлява със своята смелост, особено на фона на настоящата политическа риторика. По същество това е програма за дълбока трансформация на ключови държавни институции, предназначена да отговори на глобални и вътрешни предизвикателства“.

Путин винаги може да накара Козак да млъкне. Но когато през февруари 2022 г. той обяви плановете си за нахлуване в Украйна, Козак не бе единственият член на Съвета за сигурност, който предупреди за последващите действия. Председателят на Съвета Николай Патрушев (който беше понижен в длъжност, но остава в съвета) също изрази опасенията си.

А тези, които подкрепиха военните амбиции на Путин, сега са много недоволни. Войната в Украйна струва много скъпо на Русия и на местните олигарси. Според списание Economist, от началото на 2025 г. до средата на октомври са загинали най-малко 100 000 руски войници. Фронтовата линия се превърна в "зона на поражение“, където безпилотни самолети унищожават до 80% от техниката и личния състав.

Общите военни разходи на Русия през 2025 г. се оценяват на 15,5 трилиона рубли — в номинално изражение това е пет пъти повече, отколкото през 2021 г. Тук не са включени разходите за поддържане на завзетите от Русия украински територии или плащанията на войниците и техните семейства. През ноември 2025 г. приходите от петрол и газ са спаднали с 34% в сравнение с предходната година. За да покрие рекордния бюджетен дефицит за 2025 г. (очаква се той да възлезе на 72 милиарда долара, или 2,6% от брутния вътрешен продукт) и да финансира военните действия, руската ставка на данък добавена стойност върху стоките и услугите на 1 януари се увеличи от 20% на 22%.

Това повишава цената на живота за обикновените руснаци, които все по-малко подкрепят така наречената "СВО“, както в РФ упорито наричат войната в Украйна. Проучването на "Левада-център“ показва, че общественото мнение в Русия по повод войната значително се е променило. През декември 2024 г. 37% смятаха, че войната трябва да продължи, а 54% искаха да започнат мирни преговори; година по-късно само 25% бяха за продължаване на конфликта, а 67% искаха да започнат мирни преговори.

Високите лихвени проценти за борба с инфлацията, предизвикана от войната, потиснаха инвестициите. Олег Дерипаска, лоялен към Путин олигарх, наскоро публикува линк към редакционна статия в руски вестник, в която се критикува

неспособността на правителството да създаде здравословен инвестиционен климат. В редакционната статия се твърди, че "следващата година не може да мине, разчитайки на инерцията“, и се съдържа призив към ръководството на страната "да се съсредоточи върху създаването на надежден и развит пазар на капитал и финансови услуги“. Допълнителен повод за разочарование на елита е, че неговите членове не могат да получат достъп до своите милиарди частни активи, блокирани в европейски банки.

Миналата седмица Русия категорично отхвърли плана на европейските и украинските преговарящи за създаване на миротворчески сили, които да гарантират бъдещо прекратяване на огъня.

Същата нощ руските военни нанесоха удар по област Лвов, като за втори път от началото на войната използваха хиперзвукова балистична ракета "Орешник". Това, между другото, беше и много скъпо, тъй като цената на една такава ракета варира от 40 до 80 милиона долара.

Путин е способен да потиска недоволството на обикновените руснаци с помощта на репресии, но не може да продължи този конфликт без подкрепата на кремълското си обкръжение. Тази подкрепа може да бъде подкопана, ако САЩ предоставят на Украйна оръжията, необходими за противодействие на руските безпилотни самолети и ракети. Затова уморените от войната колеги – и приближените на олигарсите – напълно могат да окажат натиск върху Путин, за да седне на масата за преговори с мирен план, който Украйна би могла да приеме.

Междувременно Путин може да загуби още един съюзник: в Иран продължават протестите, а на 10 януари Доналд Тръмп изрази подкрепата си към протестиращите, заявявайки готовността на САЩ да помогнат на иранския народ.


  • 1 Варна 3

    5 10 Отговор
    Ура! Побеждаваме Русия

    21:49 12.01.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 17 Отговор
    Идва краят на руския мир

    21:50 12.01.2026

  • 3 Важното е

    16 6 Отговор
    глупавата пропаганда да показва упадъка и фашизма залял запада.

    21:50 12.01.2026

  • 4 Кремълски педофил с токчета (Плъх)

    6 15 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    21:50 12.01.2026

  • 5 Да бе

    14 4 Отговор
    За това време армията на Сталин превзел Берлин? А ВСВ? Нали досега писахте, че с десанта в Нормандия беше спечелена ВСВ? Лелей...

    21:51 12.01.2026

  • 6 Сатана Z

    11 6 Отговор
    Владимир Путин няма да влиза в Берлин за да го превзема,но ако се наложи ще воюва със Запада още 30-40 години дори и да умира всяка година по няколко пъти.

    Коментиран от #29

    21:52 12.01.2026

  • 7 Кремълските педофили

    7 12 Отговор
    Скоро ще бъдат скопени

    21:52 12.01.2026

  • 8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 17 Отговор
    Към Русия: Никога повече руско нашествие! Гладоморът и Чернобилската авария са изцяло на действията на Русия. Казахстан също е преживял Гладомора заради диктатора Сталин. Путин иска подобно на Сталин с неговите действия. Скоро Русия ще бъде победена. Украйна затова мъсти. Слава на Украйна.

    Коментиран от #18, #33

    21:53 12.01.2026

  • 9 китайски балон

    7 4 Отговор
    Едва ли, ще е по-лоша от тази на БайДончо😉

    21:53 12.01.2026

  • 10 Спецназ

    12 6 Отговор
    Путин НИКОГА не е казвал, че иска да превземе ЦЯЛАТА Украйна!
    ФАКТ!

    НИКОГА не е казвал, че спрямо украинците както на фронта,
    така и срещу тези в градовете ще се стреля,

    както срещу немските Окупатори!

    ФАКТ!

    21:53 12.01.2026

  • 11 Сатана Z

    7 10 Отговор
    Пак ще има табела СТАЛИН ,вместо тая с Варна.

    Коментиран от #13, #19

    21:53 12.01.2026

  • 12 смешкофци отчаяни

    4 11 Отговор
    всяка година пускате подобни кьор фишеци
    да обнадеждите отчаяните цъкачи на копейки

    21:54 12.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Данко Харсъзина

    8 9 Отговор
    Добър анализ. Русия вече 4 години тъпче на едно място. И краят му не се вижда.
    А най-тъпото е, че в Украйна воюват руснаци срещу руснаци.

    Коментиран от #24, #37

    21:55 12.01.2026

  • 15 пиночет

    6 11 Отговор
    Идва краят на Путин

    21:56 12.01.2026

  • 16 Колко да е лоша

    14 4 Отговор
    За Германия се очаква 260 000 съкращения в производството, защото 2026г ще е лоша за Путин.

    21:56 12.01.2026

  • 17 За Путин

    14 3 Отговор
    не се знае, но за нас и ЕС като цяло със сигурност ще е повече от лоша ! В кърпа ни е вързано ! Пржсто ни е страх да си го признаем !

    21:56 12.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Д-р Марин Белчев

    7 5 Отговор
    Разликата е значителна: тогава беше СССР, много по-голям потенциал. Днес е само Русия. Тогава СССР беше подпомаган от САЩ и Великобритания по Ленд-лиз. Днес Русия е сама, с незначителна помощ от второстепенни държави. Това е цялата работа
    Между другото, без Ленд-лиз, СССР щеше да избута войната и да влезе в Берлин най-рано през 1947 г. Така, че няма нищо учудващо.

    Коментиран от #39

    21:57 12.01.2026

  • 21 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    2 11 Отговор
    Джуджака и калната му РФ отичат в канала. Голям глад ги чака руZките агресори. Днес американците са им взели още два кораба от пиратския руски флот. Много са жалки горките.

    21:57 12.01.2026

  • 22 Копейкин

    2 7 Отговор
    На над Императора ни каза, че всичко е план

    21:57 12.01.2026

  • 23 Kaлпазанин

    10 3 Отговор
    А Сталин срещу колко врагове се биел тогава ,с половината свят или само срещу Германия ????? Що за смешки пишете пак .и не са ли същите тия които сега пак са на границата с Русия ония внуците на битите ,само че с разлика че са се сдушили с евреи и алчни за власт и ресурси англосаксонски капиталисти

    Коментиран от #31

    21:57 12.01.2026

  • 24 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.Мястото-Донбас.

    21:57 12.01.2026

  • 25 Към нашите копейки

    3 8 Отговор
    Време е да се хващате на работа, защото спират кранчето от Кремъл

    21:58 12.01.2026

  • 26 така, така

    9 3 Отговор
    Седнали да ми смятат дните! Що не видят 20 годишната епопея на САЩ в Афганистан!

    Крайно време е да се сетят, че Путин води война на изтощение със Запада, при това почти е успял - икономическите резултати на ЕС са трагични (дори да си затворим очит епред чистата манипулация на статистическите данни, иначе признаването на стагнацията е задължително), САЩ също са го закъсали на фона на "великолепните" сделки на чичо Дончо. Във военно отношение - складовете на НАТО са почти празни, на САЩ също са поизпразнени. Целия Запад произвежда по-малко въоръжение от Русия, та затова се молят комика да държи фронта поне още две години, та ха дано се подготвели (ама надали).

    21:58 12.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Еврейският стен вестник издиша с опорките.
    Русия за разлика от СССР не води война ,а СВО.
    Ако беше война както я сравнява еврейската газета от Уолстрийт щеше да е приключила за месец,ае да бъдат два.50+ НАТОвски държави воюват в Укрия срещу Русия и не могат едно село да върнат за 4 години.

    21:59 12.01.2026

  • 29 Kaлпазанин

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Аааа.дмес и Кадиров пак умираше ,няма само питон да умира я

    21:59 12.01.2026

  • 30 куку

    2 3 Отговор
    автор пошол тЫ в ЖОПУ..и не возвращайся..

    21:59 12.01.2026

  • 31 Руската пропаганда има за цел винаги

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Kaлпазанин":

    Глупака.
    Хитлер (приятелят на Сталин)се е бил с целият свят.

    Коментиран от #36

    21:59 12.01.2026

  • 32 Ивелин Михайлов

    4 3 Отговор
    През 2026та мъжете в украйна ще свършат

    Коментиран от #40

    21:59 12.01.2026

  • 33 Гарантирано от Герб

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    България от 8,9 милиона на 5,4 милиона с демократичен преход. Нищо не произвежда, вече и ток се внася.

    21:59 12.01.2026

  • 34 Добрев

    1 1 Отговор
    Тъпче на място, защото те са си руснаци. Не иска да ги избива, един народ са.

    22:00 12.01.2026

  • 35 За размисъл

    1 1 Отговор
    Абсолютно е безумието на западни медии, цитиращи войнстващи руски блогери.
    Излиза, според тези медии, Путин трябва да бъде още по агресивен (че сега е малко).
    Ненормалници.

    22:00 12.01.2026

  • 36 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Руската пропаганда има за цел винаги":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад опря до глупаци за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    22:00 12.01.2026

  • 37 Данко,

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Русия все ще се оправи ! За тия 4 години обаче Европа се върна с 40 години назад ! И дъното не се вижда ! Скоро ще го разбереш и ти !

    Коментиран от #52

    22:00 12.01.2026

  • 38 Неуместни сравенения

    4 1 Отговор
    Няма никаква база за сравнение на ВСВ с военната операция на ционистките марионетки Шеломов и Зеленския друсан еврей. Целите на т.нар. СВО не са официално представените през медийната пропаганда. Европа ще я изцедят с това СВО, има вероятност да рухне и старият световен и финансов ред.

    22:01 12.01.2026

  • 39 Д-р Марин Белчев

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Д-р Марин Белчев":

    И също: украинците бяха сред най-добрите бойци и танкисти на Червената армия. А, сега Русия воюва срещу украинците, които са подкрепени от НАТО и САЩ.
    Давам ви нещата обективно, без емоции и симпатии. Повечето не го правят това, а кипят от тъпи емоции и страсти.

    22:01 12.01.2026

  • 40 Варна 3

    2 6 Отговор

    До коментар #32 от "Ивелин Михайлов":

    За по-кратък период руската армия загива със огромна загуба на военна техника и персонал

    Коментиран от #43

    22:01 12.01.2026

  • 41 2026 ще е краят на нато и ес!

    5 3 Отговор
    Никой не вярва на проукраинската пропаганда на русофобски факти! След разпада на ЕС всеки ще може безплатно да обмени обратно еврото си отново за лева!

    Коментиран от #48

    22:02 12.01.2026

  • 42 Неподходящо сравнение

    3 2 Отговор
    Истината е че Путин ги пази, а Сталин е безскрупулен. Доста тъпо сравнение като цяло.
    Ако Путин започне да действа като Натаняхо например, всички ще ореват целия свят за геноцид и какво ли още.
    Интересното е, че слабите мозъци отдават това на слабост, но всичко с времето си.

    Коментиран от #46

    22:02 12.01.2026

  • 43 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Варна 3":

    винаги има за цел глупака!

    22:02 12.01.2026

  • 44 Евреина КАБЗОН

    1 3 Отговор
    Двама Евреи Болшевики

    УЛЯНОВ И БРОНЩАЙН

    Заличиха Царска Русия.

    Сега Трима Евреи Путинари

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЪОВ

    Ще заличат Руската Кочина.

    Неизбежно е.

    22:03 12.01.2026

  • 45 Сатана Z

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Варна 3":

    Турското име на Варна по времето на Османската империя е било «Алие» или «Девлен», 500 години ,с не 50
    Къв Одесос те гони?Това е било преди Украинците да изкопаят Черно море

    Коментиран от #58

    22:04 12.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ха дано,

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "2026 ще е краят на нато и ес!":

    ама надали...

    22:06 12.01.2026

  • 49 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 2 Отговор
    Ето свежите данни (загубите на Русия):

    Коментиран от #54

    22:06 12.01.2026

  • 50 Пиро на дупитуу няма ли

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Като цяло":

    Толкова папагалене с тия три, два, ден, а пиро не никни. Увеличи папагаленето и мажи с енергизиращ лосион и може розово да покълни. :))

    Коментиран от #59, #67

    22:07 12.01.2026

  • 51 Никой

    1 0 Отговор
    Нещо ни приказват.

    22:07 12.01.2026

  • 52 Банко

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Данко,":

    Кога ще се оправи Русия ?

    Руския никога не е била добре
    Че да се оправя .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Още е в 19 век

    Коментиран от #57

    22:07 12.01.2026

  • 53 жик так

    3 2 Отговор
    Тогава войната беше друга . Я си припомнете бомбардировките над София и Северна България .
    Бомбеха всичко наред и разрушения тотални .
    То ако беше така , Киев отдавна да са го сринали до основи .

    22:08 12.01.2026

  • 54 Пропаганда

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #65

    22:08 12.01.2026

  • 55 Факт

    1 1 Отговор
    Войната е екзистенциална за Русия. Тя няма да я загуби!

    22:08 12.01.2026

  • 56 Ами

    3 1 Отговор
    В началото ни убеждаваха, че Русия е бензиностанция с ракети.
    След това ни казаха, че Русия е свършила бензина и ракетите.
    Тръпнехме в очакване Русия да се предаде, да моли за милост и да се разпадне.
    Сега се опитват да ни убедят, че Русия нищо не е спечелила, а само е загубила.
    Айде сега някой да ми обясни, след като Русия е загубила, Вие какво спечелихте?

    22:08 12.01.2026

  • 57 браво Къци

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Банко":

    Къде трябва да се смеем ?
    Ако видиш Москва , София ще ти се струва като Африканско село .

    Коментиран от #66, #68

    22:09 12.01.2026

  • 58 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Сатана Z":

    Одесос е старото име на Варна, това не знаете. И Одеса произлиза от този град. Варна и Одеса са побратимени.

    22:09 12.01.2026

  • 59 Не бре Рублоидот

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пиро на дупитуу няма ли":

    1419

    Дня

    И толкова не им стигна

    На Руските Пияндурници.

    Колко още искаш
    Да лапаш Руско Бахурче
    Че да проумееш
    СОЛОВЬОВЧЕ ОБЪРКАНО ?

    22:09 12.01.2026

  • 60 Гориил

    1 1 Отговор
    И отново ви напомням, че тази нова война, за която Европа, за съжаление, има противоречиви, амбивалентни и уклончиви представи. Вие не сте подготвени за тази война и не притежавате колосалните ресурси, за да я водите.

    22:09 12.01.2026

  • 61 бебето

    0 2 Отговор
    ама путин истински педофил ли я?

    Коментиран от #63

    22:09 12.01.2026

  • 62 я да видим какво става в Европата....

    2 2 Отговор
    Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....

    Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...

    Швейцария махна санкциите срещу Русия...

    Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..

    Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...

    Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...

    Зам шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....

    Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...

    22:10 12.01.2026

  • 63 Саманта

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "бебето":

    Питай бай Дън . Срещу него имаше дело ...

    22:10 12.01.2026

  • 64 Баце ЕООД

    2 2 Отговор
    Всеки ден ново противоречие пишете.. Дори не е смешно вече

    22:10 12.01.2026

  • 65 Разберете това

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Пропаганда":

    Руската пропаганда особено е цел

    22:11 12.01.2026

  • 66 Поправка

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "браво Къци":

    София и в момента е като африканско село, но върху индийско сметище.

    22:11 12.01.2026

  • 67 Руската пропаганда опростачва

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пиро на дупитуу няма ли":

    Глупака.

    22:11 12.01.2026

  • 68 Браво Гъци

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "браво Къци":

    Излез от МУСКАЛАБАД

    И ще видиш колко
    Прекрасна е Кочината .

    Хахаха хахаха хахаха

    22:11 12.01.2026

  • 69 Аре а не се баламосваме

    1 1 Отговор
    Вторая у СИРИЯ и УКРАЙНА е абсолютен ТА шак! А Узкоглазия.. пишман Главкомандващ педофил е жалко чучело и гнасен ИЗ--- пе--дера - стеняк.
    13 - та год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и са почти...наполовината!
    Ама то каков им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ПЕДОФИЛ, таков и ПИН ДОС аскера
    АааааааХахахаха

    22:11 12.01.2026

