За това време армията на Сталин превзе Берлин! 2026-та може да се окаже много лоша за Владимир Путин

Експертите смятат за повратна точка факта, че войната в Украйна вече продължава по-дълго от така наречената "Велика отечествена война“, на която Кремъл е придал сакрален статут. Двете войни в Русия постоянно се сравняват и резултатът не е в полза на Владимир Путин, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.
Годината започна зле за руския президент. Войната в Украйна продължава толкова дълго, колкото и Великата отечествена война, както Москва нарича участието на Съветския съюз във Втората световна война: 1418 дни. За това време войските на Сталин достигат Берлин, но напредъкът на Путин е по-скромен. През миналата година руските войски са превзели по-малко от 1% от територията на Украйна. При такова темпо на Русия ще ѝ е нужна още една година, за да достигне границата на Донецка област и да установи контрол над територията, която Путин изисква от Украйна като предварително условие за мир.
А Путин бързо губи съюзници от своята "ос на злото" и довежда икономиката на Русия до абсолютно жалко състояние, което вече започва да се отразява дори на неговите приятели олигарси, смята анализаторът на WSJ Ейми Найт, автор на книги за Владимир Путин.
Бързото залавяне от американските военни на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му на 3 януари още веднъж подчерта военната слабост на Русия. Както отбеляза руският политолог Абас Галямов: "Блестящият успех на американците, които показаха с примера от Венецуела, който всъщност прилича на "специална военна операция“, още повече деморализира жителите на Русия – както обикновените хора, така и елита. Контрастът между високата ефективност на американските военни и специални служби и поразителната неефективност на техните руски колеги е просто прекалено очевиден“. Фактът, че Мадуро беше най-важният съюзник на Кремъл, влоши ситуацията.
Друг неприятен инцидент за Путин бе ситуацията, когато САЩ заловиха петролния танкер "Маринера“, който с пълна скорост пътуваше към Русия, придружаван от руски кораби и подводница.
Провоенните руски блогъри бяха разгневени и заявиха пред милионната си аудитория, че "вашите кораби са пленени, а в отговор на тези шамари вие само изразявате загриженост, вместо да изтръгнете черния дроб на врага“.
Към проблемите на Путин се добави и фактът, че неговият дългогодишен съратник Дмитрий Козак, който наскоро подаде оставка заради войната в Украйна, миналия месец публикува амбициозна програма за реформи в едно от водещите руски медии. Според руския политолог Олег Иванов, "документът наистина впечатлява със своята смелост, особено на фона на настоящата политическа риторика. По същество това е програма за дълбока трансформация на ключови държавни институции, предназначена да отговори на глобални и вътрешни предизвикателства“.
Путин винаги може да накара Козак да млъкне. Но когато през февруари 2022 г. той обяви плановете си за нахлуване в Украйна, Козак не бе единственият член на Съвета за сигурност, който предупреди за последващите действия. Председателят на Съвета Николай Патрушев (който беше понижен в длъжност, но остава в съвета) също изрази опасенията си.
А тези, които подкрепиха военните амбиции на Путин, сега са много недоволни. Войната в Украйна струва много скъпо на Русия и на местните олигарси. Според списание Economist, от началото на 2025 г. до средата на октомври са загинали най-малко 100 000 руски войници. Фронтовата линия се превърна в "зона на поражение“, където безпилотни самолети унищожават до 80% от техниката и личния състав.
Общите военни разходи на Русия през 2025 г. се оценяват на 15,5 трилиона рубли — в номинално изражение това е пет пъти повече, отколкото през 2021 г. Тук не са включени разходите за поддържане на завзетите от Русия украински територии или плащанията на войниците и техните семейства. През ноември 2025 г. приходите от петрол и газ са спаднали с 34% в сравнение с предходната година. За да покрие рекордния бюджетен дефицит за 2025 г. (очаква се той да възлезе на 72 милиарда долара, или 2,6% от брутния вътрешен продукт) и да финансира военните действия, руската ставка на данък добавена стойност върху стоките и услугите на 1 януари се увеличи от 20% на 22%.
Това повишава цената на живота за обикновените руснаци, които все по-малко подкрепят така наречената "СВО“, както в РФ упорито наричат войната в Украйна. Проучването на "Левада-център“ показва, че общественото мнение в Русия по повод войната значително се е променило. През декември 2024 г. 37% смятаха, че войната трябва да продължи, а 54% искаха да започнат мирни преговори; година по-късно само 25% бяха за продължаване на конфликта, а 67% искаха да започнат мирни преговори.
Високите лихвени проценти за борба с инфлацията, предизвикана от войната, потиснаха инвестициите. Олег Дерипаска, лоялен към Путин олигарх, наскоро публикува линк към редакционна статия в руски вестник, в която се критикува
неспособността на правителството да създаде здравословен инвестиционен климат. В редакционната статия се твърди, че "следващата година не може да мине, разчитайки на инерцията“, и се съдържа призив към ръководството на страната "да се съсредоточи върху създаването на надежден и развит пазар на капитал и финансови услуги“. Допълнителен повод за разочарование на елита е, че неговите членове не могат да получат достъп до своите милиарди частни активи, блокирани в европейски банки.
Миналата седмица Русия категорично отхвърли плана на европейските и украинските преговарящи за създаване на миротворчески сили, които да гарантират бъдещо прекратяване на огъня.
Същата нощ руските военни нанесоха удар по област Лвов, като за втори път от началото на войната използваха хиперзвукова балистична ракета "Орешник". Това, между другото, беше и много скъпо, тъй като цената на една такава ракета варира от 40 до 80 милиона долара.
Путин е способен да потиска недоволството на обикновените руснаци с помощта на репресии, но не може да продължи този конфликт без подкрепата на кремълското си обкръжение. Тази подкрепа може да бъде подкопана, ако САЩ предоставят на Украйна оръжията, необходими за противодействие на руските безпилотни самолети и ракети. Затова уморените от войната колеги – и приближените на олигарсите – напълно могат да окажат натиск върху Путин, за да седне на масата за преговори с мирен план, който Украйна би могла да приеме.
Междувременно Путин може да загуби още един съюзник: в Иран продължават протестите, а на 10 януари Доналд Тръмп изрази подкрепата си към протестиращите, заявявайки готовността на САЩ да помогнат на иранския народ.
За това време армията на Сталин превзе Берлин! 2026-та може да се окаже много лоша за Владимир Путин
12 Януари, 2026 21:48 771 69
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
21:49 12.01.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
21:50 12.01.2026
3 Важното е
21:50 12.01.2026
4 Кремълски педофил с токчета (Плъх)
21:50 12.01.2026
5 Да бе
21:51 12.01.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #29
21:52 12.01.2026
7 Кремълските педофили
21:52 12.01.2026
8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #18, #33
21:53 12.01.2026
9 китайски балон
21:53 12.01.2026
10 Спецназ
ФАКТ!
НИКОГА не е казвал, че спрямо украинците както на фронта,
така и срещу тези в градовете ще се стреля,
както срещу немските Окупатори!
ФАКТ!
21:53 12.01.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #13, #19
21:53 12.01.2026
12 смешкофци отчаяни
да обнадеждите отчаяните цъкачи на копейки
21:54 12.01.2026
14 Данко Харсъзина
А най-тъпото е, че в Украйна воюват руснаци срещу руснаци.
Коментиран от #24, #37
21:55 12.01.2026
15 пиночет
21:56 12.01.2026
16 Колко да е лоша
21:56 12.01.2026
17 За Путин
21:56 12.01.2026
20 Д-р Марин Белчев
Между другото, без Ленд-лиз, СССР щеше да избута войната и да влезе в Берлин най-рано през 1947 г. Така, че няма нищо учудващо.
Коментиран от #39
21:57 12.01.2026
21 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
21:57 12.01.2026
22 Копейкин
21:57 12.01.2026
23 Kaлпазанин
Коментиран от #31
21:57 12.01.2026
24 Българин
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.Мястото-Донбас.
21:57 12.01.2026
25 Към нашите копейки
21:58 12.01.2026
26 така, така
Крайно време е да се сетят, че Путин води война на изтощение със Запада, при това почти е успял - икономическите резултати на ЕС са трагични (дори да си затворим очит епред чистата манипулация на статистическите данни, иначе признаването на стагнацията е задължително), САЩ също са го закъсали на фона на "великолепните" сделки на чичо Дончо. Във военно отношение - складовете на НАТО са почти празни, на САЩ също са поизпразнени. Целия Запад произвежда по-малко въоръжение от Русия, та затова се молят комика да държи фронта поне още две години, та ха дано се подготвели (ама надали).
21:58 12.01.2026
28 Сатана Z
Русия за разлика от СССР не води война ,а СВО.
Ако беше война както я сравнява еврейската газета от Уолстрийт щеше да е приключила за месец,ае да бъдат два.50+ НАТОвски държави воюват в Укрия срещу Русия и не могат едно село да върнат за 4 години.
21:59 12.01.2026
29 Kaлпазанин
До коментар #6 от "Сатана Z":Аааа.дмес и Кадиров пак умираше ,няма само питон да умира я
21:59 12.01.2026
30 куку
21:59 12.01.2026
31 Руската пропаганда има за цел винаги
До коментар #23 от "Kaлпазанин":Глупака.
Хитлер (приятелят на Сталин)се е бил с целият свят.
Коментиран от #36
21:59 12.01.2026
32 Ивелин Михайлов
Коментиран от #40
21:59 12.01.2026
33 Гарантирано от Герб
До коментар #8 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":България от 8,9 милиона на 5,4 милиона с демократичен преход. Нищо не произвежда, вече и ток се внася.
21:59 12.01.2026
34 Добрев
22:00 12.01.2026
35 За размисъл
Излиза, според тези медии, Путин трябва да бъде още по агресивен (че сега е малко).
Ненормалници.
22:00 12.01.2026
36 Така е
До коментар #31 от "Руската пропаганда има за цел винаги":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад опря до глупаци за пропаганда и лъжи срещу Русия!
22:00 12.01.2026
37 Данко,
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Русия все ще се оправи ! За тия 4 години обаче Европа се върна с 40 години назад ! И дъното не се вижда ! Скоро ще го разбереш и ти !
Коментиран от #52
22:00 12.01.2026
38 Неуместни сравенения
22:01 12.01.2026
39 Д-р Марин Белчев
До коментар #20 от "Д-р Марин Белчев":И също: украинците бяха сред най-добрите бойци и танкисти на Червената армия. А, сега Русия воюва срещу украинците, които са подкрепени от НАТО и САЩ.
Давам ви нещата обективно, без емоции и симпатии. Повечето не го правят това, а кипят от тъпи емоции и страсти.
22:01 12.01.2026
40 Варна 3
До коментар #32 от "Ивелин Михайлов":За по-кратък период руската армия загива със огромна загуба на военна техника и персонал
Коментиран от #43
22:01 12.01.2026
41 2026 ще е краят на нато и ес!
Коментиран от #48
22:02 12.01.2026
42 Неподходящо сравнение
Ако Путин започне да действа като Натаняхо например, всички ще ореват целия свят за геноцид и какво ли още.
Интересното е, че слабите мозъци отдават това на слабост, но всичко с времето си.
Коментиран от #46
22:02 12.01.2026
43 Пропагандата
До коментар #40 от "Варна 3":винаги има за цел глупака!
22:02 12.01.2026
44 Евреина КАБЗОН
УЛЯНОВ И БРОНЩАЙН
Заличиха Царска Русия.
Сега Трима Евреи Путинари
ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЪОВ
Ще заличат Руската Кочина.
Неизбежно е.
22:03 12.01.2026
45 Сатана Z
До коментар #19 от "Варна 3":Турското име на Варна по времето на Османската империя е било «Алие» или «Девлен», 500 години ,с не 50
Къв Одесос те гони?Това е било преди Украинците да изкопаят Черно море
Коментиран от #58
22:04 12.01.2026
48 Ха дано,
До коментар #41 от "2026 ще е краят на нато и ес!":ама надали...
22:06 12.01.2026
49 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #54
22:06 12.01.2026
50 Пиро на дупитуу няма ли
До коментар #46 от "Като цяло":Толкова папагалене с тия три, два, ден, а пиро не никни. Увеличи папагаленето и мажи с енергизиращ лосион и може розово да покълни. :))
Коментиран от #59, #67
22:07 12.01.2026
51 Никой
22:07 12.01.2026
52 Банко
До коментар #37 от "Данко,":Кога ще се оправи Русия ?
Руския никога не е била добре
Че да се оправя .
Хахахаха хахахаха хахахаха
Още е в 19 век
Коментиран от #57
22:07 12.01.2026
53 жик так
Бомбеха всичко наред и разрушения тотални .
То ако беше така , Киев отдавна да са го сринали до основи .
22:08 12.01.2026
54 Пропаганда
До коментар #49 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #65
22:08 12.01.2026
55 Факт
22:08 12.01.2026
56 Ами
След това ни казаха, че Русия е свършила бензина и ракетите.
Тръпнехме в очакване Русия да се предаде, да моли за милост и да се разпадне.
Сега се опитват да ни убедят, че Русия нищо не е спечелила, а само е загубила.
Айде сега някой да ми обясни, след като Русия е загубила, Вие какво спечелихте?
22:08 12.01.2026
57 браво Къци
До коментар #52 от "Банко":Къде трябва да се смеем ?
Ако видиш Москва , София ще ти се струва като Африканско село .
Коментиран от #66, #68
22:09 12.01.2026
58 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #45 от "Сатана Z":Одесос е старото име на Варна, това не знаете. И Одеса произлиза от този град. Варна и Одеса са побратимени.
22:09 12.01.2026
59 Не бре Рублоидот
До коментар #50 от "Пиро на дупитуу няма ли":1419
Дня
И толкова не им стигна
На Руските Пияндурници.
Колко още искаш
Да лапаш Руско Бахурче
Че да проумееш
СОЛОВЬОВЧЕ ОБЪРКАНО ?
22:09 12.01.2026
60 Гориил
22:09 12.01.2026
61 бебето
Коментиран от #63
22:09 12.01.2026
62 я да видим какво става в Европата....
Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...
Швейцария махна санкциите срещу Русия...
Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..
Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...
Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...
Зам шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....
Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...
22:10 12.01.2026
63 Саманта
До коментар #61 от "бебето":Питай бай Дън . Срещу него имаше дело ...
22:10 12.01.2026
64 Баце ЕООД
22:10 12.01.2026
65 Разберете това
До коментар #54 от "Пропаганда":Руската пропаганда особено е цел
22:11 12.01.2026
66 Поправка
До коментар #57 от "браво Къци":София и в момента е като африканско село, но върху индийско сметище.
22:11 12.01.2026
67 Руската пропаганда опростачва
До коментар #50 от "Пиро на дупитуу няма ли":Глупака.
22:11 12.01.2026
68 Браво Гъци
До коментар #57 от "браво Къци":Излез от МУСКАЛАБАД
И ще видиш колко
Прекрасна е Кочината .
Хахаха хахаха хахаха
22:11 12.01.2026
69 Аре а не се баламосваме
13 - та год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и са почти...наполовината!
Ама то каков им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ПЕДОФИЛ, таков и ПИН ДОС аскера
АааааааХахахаха
22:11 12.01.2026