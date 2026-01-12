Новини
Тръмп циничен, но откровен: Печелим от войната в Украйна; Зеленски: Убиваме над хиляда руснаци на ден, това е лудост
  Тема: Украйна

Тръмп циничен, но откровен: Печелим от войната в Украйна; Зеленски: Убиваме над хиляда руснаци на ден, това е лудост

12 Януари, 2026 05:18, обновена 12 Януари, 2026 05:30 2 153 47

Двама души пострадаха в резултат на руска атака с дронове в Одеса

Тръмп циничен, но откровен: Печелим от войната в Украйна; Зеленски: Убиваме над хиляда руснаци на ден, това е лудост - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че Вашингтон печели от конфликта в Украйна.

„Печелим пари от война, но дори не искам да говоря за това“, каза той на 11 януари, докато разговаря с репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекарваше уикенда в имението си Мар-а-Лаго.

Той отново заяви, че полага усилия за разрешаване на кризата единствено защото „иска да спаси животи“.

Президентът на САЩ заяви, че се постига напредък в мирния процес в Украйна.

„Искам да спася животи“, заяви Тръмп. "И вярвам, че постигаме напредък на този фронт“, добави той.

Войната на Русия в Украйна вече продължава толкова дълго, колкото и войната на Съветския съюз срещу хитлеристка Германия, посочиха украинският президент Володимир Зеленски и опозиционният руски сайт „Медуза“, цитирани от ДПА и БТА.

Съветският ръководител Сталин обявява началото на Великата отечествена война след германската инвазия през 1941 година.

„Медуза“ изчисли, че на Червената армия са били необходими 1418 дни, за да се възстанови от първоначалните поражения, понесени от Вермахта, да напредне към Берлин и заедно със съюзниците да принуди Германия да капитулира.

За разлика от това след 1418 дни война в Украйна руската армия е блокирана „от години в същите села и градове в Донбас“, пише сайтът.

Русия нахлу в съседната страна преди почти четири години и очакваше да превземе столицата Киев в рамките на няколко дни, посочва ДПА.

Москва искаше да повтори успеха от онова време, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

„Те повториха малтретирането на хората, повториха фашизма, повториха почти всички най-лоши неща, които се случиха през 20-ти век“, каза той.

„Но въпреки това руснаците се опитват да превземат същия Донбас като преди почти четири години. Искат да излъжат отново, че са „превзели“ Купянск. Това говори много за системата, която (руският президент Владимир) Путин е изградил, и за него лично“, добави Зеленски.

Той каза още, че руските загуби в момента възлизат на най-малко 1000 души убити на ден. „По този начин Русия всъщност плаща, само за да не приключи войната. Това е лудост.“ По думите му тази „руска лудост“ може да бъде спряна само чрез общи усилия.

Сравнението между двете войни обаче не е напълно точно, отбелязва „Медуза“. Директното сравнение на много показатели показва, че настоящата война е екзистенциална само за Украйна. Киев успява да продължи войната с подкрепата на Запада, докато Кремъл или не е в състояние, или не желае да се ангажира с екзистенциална битка и се ограничава само до незначително засилване на усилията си, посочва сайтът.

Зеленски обяви, че ще проведе среща, която ще се фокусира върху нуждата на Украйна от нови ракети за противовъздушна отбрана, предаде Укринформ, цитиран от БТА, като се позова на вечерното видеообръщение на Зеленски.

Украинският президент каза, че е обсъдил с главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски въпроси, свързани с противовъздушната отбрана и доставките от партньорите, включително какво вече е в процес на доставка, кои заявки остават неизпълнени и какво трябва да бъде ускорено.

Според Зеленски, основният приоритет са ракетите за противовъздушна отбрана.

„По-конкретно, утре имаме среща, на която ще обсъдим това. Необходими са нови доставки от партньорите по инициативата PURL, както и доставки от складовете в Европа - ракетите са там, в складовете, и ние знаем това, знаем всичко. Те трябва да бъдат на въоръжение в нашите противовъздушни сили“, каза Зеленски.

Тази седмица Русия е изпратила срещу Украйна близо 1100 дрона, над 890 управляеми въздушни бомби и над 50 ракети от различни типове, посочва Укринформ.

Двама души пострадаха в резултат на атака с дронове в Одеса, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в "Телеграм", цитиран от БТА.

Щети са нанесени на обекти на инфраструктура. В един от районите на града няма ток. Също така една частна къща е разрушена, а четири са повредени.

На терен работят аварийни и комунални служби.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 20 гласа.
