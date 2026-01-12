Ема Радукану с нова стратегия за завръщане сред тенис елита

Ема Радукану започва 2026 година с амбиция и решителност да се върне на върха в световния тенис, въпреки неотдавнашните си здравословни проблеми. След период, изпълнен с контузии и предизвикателства, 23-годишната звезда предприема ключова стъпка, която може да се окаже повратна точка в нейната кариера.

След като през 2025 г. привлече в екипа си Франсиско Роиг – специалист с богат опит, работил с легенди като Рафаел Надал и Матео Беретини – Радукану избра да продължи сътрудничеството с него. Този ход бе приветстван от бившия №1 на Великобритания Грег Руседски, който е убеден, че именно това партньорство ще върне Ема сред най-добрите на корта.

В подкаста „Off Court with Greg“ Руседски сподели: „Историята на Ема е уникална – тя спечели титла от Големия шлем само на 18 години, нещо, което малцина са постигали. Това създаде огромни очаквания към нея, но липсата на постоянство ѝ попречи да се задържи на върха. Сега, с опитния Роиг до себе си, тя изглежда по-уверена и стабилна. Въпреки загубата си от Мария Сакари на United Cup, Ема демонстрира отлична форма и ако остане здрава, вярвам, че ще се изкачи отново в топ 30.“

Въпреки трудностите през предсезонната подготовка, белязана от травми, Радукану пристигна в Хобарт с позитивна нагласа за предстоящия турнир преди Australian Open. Тя получи подкрепа и от Марк Уудфорд, шампион на Уимбълдън на двойки, който подчерта значението на успеха ѝ за британския тенис. „Не бива да съдим Ема само по един резултат от US Open. Ако успее да повтори онова невероятно представяне в Ню Йорк, това ще бъде истински подвиг. Но вероятно този успех дойде твърде рано в кариерата ѝ. Сега цяла Великобритания стиска палци за нея, защото тя върна интереса към женския тенис и вдъхнови ново поколение състезателки като Кейти Боултър“, коментира Уудфорд.