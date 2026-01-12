Гуляйполе се превърна в ад за руската армия: войници на Путин се самоубиват

Гуляйполе в Запорожка област се превърна в ад за руската армия, предаде украинската телевизия FREEДОМ.

Украинските войски продължават да унищожават руските окупатори в Гуляйполе, превръщайки града в истински ад за нашествениците. Украинските сили разпространиха и кадри на ранени руски войници, които сами отнемат живота си.

225-ти отделен щурмов полк на ЗСУ, и по-специално подразделението „Черен лебед“, активно използва дронове, за да неутрализира руските опити за пробиване на фронта. Видео от дрон, публикувано от украинската страна, показва как двама ранени руски войници се самоубиват със собствените си оръжия.

Украинските военни подчертават, че дроновете остават ключов инструмент за възпиране и изтощаване на руските войски.

Боевете продължават както в самия град, така и в покрайнините му. Според Киев руските сили атакуват Хуляйполе на вълни, губейки по 250-300 войници дневно. Тези данни не са потвърдени от независими източници.

Гуляйполе остава ключова отбранителна линия, без която руснаците не могат да напреднат към Запорожие.

Войната на Русия в Украйна вече продължава толкова дълго, колкото и войната на Съветския съюз срещу хитлеристка Германия, посочиха украинският президент Володимир Зеленски и опозиционният руски сайт „Медуза“, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Съветският диктатор Сталин обявява началото на Великата отечествена война след германската инвазия през 1941 година. „Медуза“ изчисли, че на Червената армия са били необходими 1418 дни, за да се възстанови от първоначалните поражения, понесени от Вермахта, да напредне към Берлин и заедно със съюзниците да принуди Германия да капитулира.

За разлика от това след 1418 дни война в Украйна руската армия е блокирана „от години в същите села и градове в Донбас“, пише сайтът. Русия нахлу в съседната страна преди почти четири години и очакваше да превземе столицата Киев в рамките на няколко дни, посочва ДПА.

Москва искаше да повтори успеха от онова време, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. „Те повториха малтретирането на хората, повториха фашизма, повториха почти всички най-лоши неща, които се случиха през 20-ти век“, каза той.

„Но въпреки това руснаците се опитват да превземат същия Донбас като преди почти четири години. Искат да излъжат отново, че са „превзели“ Купянск. Това говори много за системата, която (руският президент Владимир) Путин е изградил, и за него лично“, добави Зеленски.

Той каза още, че руските загуби в момента възлизат на най-малко 1000 души убити на ден. „По този начин Русия всъщност плаща, само за да не приключи войната. Това е лудост.“ По думите му тази „руска лудост“ може да бъде спряна само чрез общи усилия.

Сравнението между двете войни обаче не е напълно точно, отбелязва „Медуза“. Директното сравнение на много показатели показва, че настоящата война е екзистенциална само за Украйна. Киев успява да продължи войната с подкрепата на Запада, докато Кремъл или не е в състояние, или не желае да се ангажира с екзистенциална битка и се ограничава само до незначително засилване на усилията си, посочва сайтът.