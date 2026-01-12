Гуляйполе се превърна в ад за руската армия: войници на Путин се самоубиват

Гуляйполе в Запорожка област се превърна в ад за руската армия, предаде украинската телевизия FREEДОМ.
Украинските войски продължават да унищожават руските окупатори в Гуляйполе, превръщайки града в истински ад за нашествениците. Украинските сили разпространиха и кадри на ранени руски войници, които сами отнемат живота си.
225-ти отделен щурмов полк на ЗСУ, и по-специално подразделението „Черен лебед“, активно използва дронове, за да неутрализира руските опити за пробиване на фронта. Видео от дрон, публикувано от украинската страна, показва как двама ранени руски войници се самоубиват със собствените си оръжия.
Украинските военни подчертават, че дроновете остават ключов инструмент за възпиране и изтощаване на руските войски.
Боевете продължават както в самия град, така и в покрайнините му. Според Киев руските сили атакуват Хуляйполе на вълни, губейки по 250-300 войници дневно. Тези данни не са потвърдени от независими източници.
Гуляйполе остава ключова отбранителна линия, без която руснаците не могат да напреднат към Запорожие.
Войната на Русия в Украйна вече продължава толкова дълго, колкото и войната на Съветския съюз срещу хитлеристка Германия, посочиха украинският президент Володимир Зеленски и опозиционният руски сайт „Медуза“, цитирани от ДПА, предаде БТА.
Съветският диктатор Сталин обявява началото на Великата отечествена война след германската инвазия през 1941 година. „Медуза“ изчисли, че на Червената армия са били необходими 1418 дни, за да се възстанови от първоначалните поражения, понесени от Вермахта, да напредне към Берлин и заедно със съюзниците да принуди Германия да капитулира.
За разлика от това след 1418 дни война в Украйна руската армия е блокирана „от години в същите села и градове в Донбас“, пише сайтът. Русия нахлу в съседната страна преди почти четири години и очакваше да превземе столицата Киев в рамките на няколко дни, посочва ДПА.
Москва искаше да повтори успеха от онова време, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. „Те повториха малтретирането на хората, повториха фашизма, повториха почти всички най-лоши неща, които се случиха през 20-ти век“, каза той.
„Но въпреки това руснаците се опитват да превземат същия Донбас като преди почти четири години. Искат да излъжат отново, че са „превзели“ Купянск. Това говори много за системата, която (руският президент Владимир) Путин е изградил, и за него лично“, добави Зеленски.
Той каза още, че руските загуби в момента възлизат на най-малко 1000 души убити на ден. „По този начин Русия всъщност плаща, само за да не приключи войната. Това е лудост.“ По думите му тази „руска лудост“ може да бъде спряна само чрез общи усилия.
Сравнението между двете войни обаче не е напълно точно, отбелязва „Медуза“. Директното сравнение на много показатели показва, че настоящата война е екзистенциална само за Украйна. Киев успява да продължи войната с подкрепата на Запада, докато Кремъл или не е в състояние, или не желае да се ангажира с екзистенциална битка и се ограничава само до незначително засилване на усилията си, посочва сайтът.
1 Kaлпазанин
13:26 12.01.2026
2 Даааааа
13:26 12.01.2026
3 Той и путин...
13:26 12.01.2026
4 Робин Хорсфол
5 ебреее
6 Хахаха
7 Фейкаджидъм
8 Марче бре
9 Гръм и мълнии
11 Смешник
12 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Фидел Кастро 1992 г.
13 604
15 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
16 ...не било пудра захар
19 кой му дреме
тогава русия ще победи украйна
20 Дреме
22 Верваме на украински медии.
13:31 12.01.2026
24 Точна статия
26 Сталин
27 минувач 🚗
28 Руснак без крак
До коментар #11 от "Смешник":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
29 А другите, също украински,
30 стоян георгиев-π4оka
31 Гост
32 Няма такива
До коментар #24 от "Точна статия":Кореспонденти на Ал Джазира там.Катарците забраниха
34 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #24 от "Точна статия":Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци
13:35 12.01.2026
35 АБВ
До коментар #3 от "Той и путин...":"Той и путин...
Скоро ще се самоубие."
Той се самоуби отдавна. И то няколко пъти. А колко пъти умря от рак ... И двойниците му също измряха вече.
36 !!!?
37 Баце ЕООД
38 Механик
39 Лудият от портиерната
42 защо
43 ...каква мисирка, е 6а ти цирка.
44 Zaхарова
45 Зельо
46 бай Митко
48 АБВ
Генерирано от изкуствен интелект видео, представено като видео от дрон. Храна за мисирки !
49 Ахах
50 РФ е въздух под налягане !
13:38 12.01.2026
51 Забелязъл
13:38 12.01.2026
52 Д-р Марин Белчев
Единствените истини са: наистина има интензивни боеве и голяма употреба на дронове, а руската армия търпи загуби. Другото са манипулативни лъжи.
Защо Русия търпи загуби? Ето ги причините: недостатъчно обучени войници (за 2 седмици не ставаш обучен войник), остаряло оборудване (има много, но е дърто, това не са 1960-те) и проблемна тактика (не става да блъскаш хората вълна след вълна да атакуват добре подготвени многослойни позиции). Заради дроновете и разузнаването, Русия плаща висока цена за всеки метър земя, което е тъпо. Руските генерали са тъпи, па макар да имат лампази. Не става с лампаз и с корем, става с акъл и боен и технически опит.
53 На 30.12.2025 г. публикувате :
54 Защо ти трябваше Пусинее ?!
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?!
13:39 12.01.2026
Мъжествена постъпка, която спестява на Матушката пари и нерви. Никой не ги е карал насила да воюват, само глада и мизерията. Който подпише контракт за година, подписал е завинаги. Русия държи на думата си и спазва договорките 🎅
57 Руски Z блогър
58 Попов
А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.
60 Лост
13:41 12.01.2026
61 Руската пропаганда е предназначена
До коментар #35 от "АБВ":За глупака 😄
13:42 12.01.2026
62 Посетител
13:43 12.01.2026
63 Реалност
Кpeмъл няма отrовоp , няма nобeда, kоято да nоkажe, и няма доcтатъчно cилeн наpатив, за да оцeлee в този момeнт. Рycия доpи вeчe нe ce оnитва да cneчeли . Дълrата война e yдобна за peжима - миpът нe.
Пyтин e заceднал мeждy cтpах и нecиrypноcт , а npeдложeнитe от Тpъмn миpни nлановe cамо затяrат npимkата. Вcяkаkви nperовоpи nоkазват kолkо злe cа ce npовалили nъpвоначалнитe воeнни цeли на Рycия.
Иcтината e npоcта и оnycтошитeлна:
Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в reоnолитиkата – нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш.
64 Абе ти
До коментар #24 от "Точна статия":И да лъжеш не можеш както трябва
66 Механик
До коментар #58 от "Попов":Абе и на мен Козлодуйският ми наду главата,че от руснак войник не става.И е прав!
Коментиран от #89
13:43 12.01.2026
68 ФАКТ Е
69 Реалист
13:45 12.01.2026
70 Руснаците отвориха
А, и не ни убеждавайте кой печели и кой губи ! Вече не сме кьорави ! Прогледнахме !
13:45 12.01.2026
71 Дон Корлеоне
13:45 12.01.2026
72 Глупости на търкалета
Коментиран от #109
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Копейка
13:47 12.01.2026
76 Укро-Бандер,на 4 крака!
Ако не изтрезнея до тогава...!
13:47 12.01.2026
77 Иван 1
13:47 12.01.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 БАНко
13:48 12.01.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Спиди Гонзалес
13:48 12.01.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Тома
85 Българин
Коментиран от #91, #94, #100
86 За беля.Зъл😂😂😂
До коментар #51 от "Забелязъл":Не се оправдавай за 20 фалшиви €врака те млатих 20 мин в дивия 😂😂😂 .
13:51 12.01.2026
87 РЕАЛИСТ!
До коментар #71 от "Дон Корлеоне":,,Хаяско",не се занимава,с глупави ПИАР-акции...!
88 Руската пропаганда опростачва
До коментар #84 от "пиночет":И винаги има за цел глупака.
91 Кубински ром
До коментар #85 от "Българин":Явно си от нашите ,чак тук ме лъхна аромата на мокро куче .
92 защо ти требваше..
До коментар #54 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":Бге-нце да станешь лакей на пеефтьски0 и да продължаваш със кефь да кушашь 0тьгавнатьситьему
95 Укра е фашизъм!
13:53 12.01.2026
96 Наско
Почвам да мисля,че наистина е сложен на този пост за да разпадне РФ.
13:53 12.01.2026
97 Илиев
98 Даро
99 Ха Ха
100 Запознат
До коментар #85 от "Българин":Акото нали знаеш че много мирише - не се включва директно натото ви защото ги е страх също като нашите козячета - громят руснаците ама с пропаганда скрити зад компютрите.
101 За беля.Зъл😂😂😂
До коментар #90 от "Град Пловдив":Доста филибейци съм праскал в дивия и теб няма да те върна ,заповядай имам терен на булевард Дунав близо до автогарата .Носи си маз или лой ако си мюсюльманин 😂😂😂 .
102 зрител
До коментар #95 от "Укра е фашизъм!":Хайде бе 4 години са без армия тия укри,как не са стигнали Киев путинските спецназовци още. А освен това щяха да ги чакат с погачи украинците защото много им се живеело в руский мир.
103 Богът Зеленски отне всичко на пусин
13:56 12.01.2026
104 Антитрол
До коментар #96 от "Наско":"за да разпадне РФ"
Абе не знам за РФ ама успя да разпадне "силното и сплотено" НАТО и фалира целия ЕС. Сега ще се самоизядете.
106 Зеленски
До коментар #103 от "Богът Зеленски отне всичко на пусин":"Зеленски отне всичко на путин"
А не е всичко - само белото
107 Дон Калверо
До коментар #50 от "РФ е въздух под налягане !":Добре,бе,като е така що не се радвате , ами само ревете и се оплаквате ?
108 Мишел
109 бай Митко
До коментар #72 от "Глупости на търкалета":Видиш ли, че авторът е Мара задължително се чете нещото, тъй като е с ОБРАТЕН СМИСЪЛ!
110 Кико
До коментар #3 от "Той и путин...":Надеждата остава последна, руската армия като стигнала до Берлин Хитлер пратил деца да защищават града за Победа !
112 дончичо
А факти да вземе да прати журналисти да проверят!
113 Арчи
Блажените сме ние които доживяхме да го видим с очите си.
115 хикочко..
До коментар #82 от "Мда..Киев за два дня.":А бе,кво ти дреме..важното е вова да захранва кieевската хунта със самальоти пълни с бандерски чаркоятьци....1200 чувал4ета към дузина масковских хи хи
Коментиран от #130
116 Асен
117 Наско
До коментар #104 от "Антитрол":Като гледам освен разпад на съюза РФ-Сирия-Венесуела-Иран засега друго не е станало. А руските танкерчета едно по едно чичо Дони ще ги пуска на търг. Путин е най-слабият управник в историята на рашистан.
14:01 12.01.2026
118 Помнещ
До коментар #102 от "зрител":"как не са стигнали Киев путинските спецназовци още"
Бързаш ли за някъде - за 20 години господарите ти до къде стигнаха в Афганистан
14:01 12.01.2026
119 Ега ти журналистката , ега ти новените ?
120 Факти
До коментар #52 от "Д-р Марин Белчев":Има и още нещо. Руските войници нямат мотивация. Там са само най-бедните, които си рискуват живота за 2000 евро на месец. Те воюват за пари. Затова и в руската армия често има грешки, дезертьорства и самоубийства. Украинците защитават родината си и семействата си от руското робство. Тяхната мотивация е огромна.
121 Цените на автогаза в Украйна са
14:02 12.01.2026
122 Йосиф Кобзон
До коментар #116 от "Асен":На с 1 милион вече нищо не им трябва.
123 фбр
125 ухльоф
127 МАРО .....марооооо
128 мОрешник Кобзонов
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Путлер да праща Орешника на фронта да помага на окупаторите ,че измират като хлебарки напръскани с Paйд.
129 Марче
14:03 12.01.2026
130 ха ха ха
До коментар #115 от "хикочко..":С тоя темп 10 ушанки към 1 украинец ще има много да чака Киев за 2 дня. Кадирката даже не дочака,скоро ще го увият в чаршафа.
14:04 12.01.2026
131 Антитрол
До коментар #117 от "Наско":Сега Гренландия на кого ще е - ще я защитавате ли от агресията на САЩ или ще си останете наведени. За кого ще викате тогава или още не са спуснали опорките.
132 Защо пишещата тук русофилска иzzмет
133 дончичо
До коментар #51 от "Забелязъл":Погледни одзадзе ,да не би Путин да ти е влязЪл
134 Юрий
Русия не може да постигне нищо и губи .
Украйна се държи след 4 години на война .
3 милиона глупаци дадоха фира и ако продължава още минимум милион.
Путин изчисти нацията от алкохолици и наркомани и останалите ако ги мобилизира ще вдигнат бунт . Това го спира.
На Украйна трябваше да дадат всичко отначало но Европа и САЩ им връзваха ръцете с години с цел да изтощят и двете държави.
В същото време да разчистват старите си запаси от железа .
Всеки ден едни и същи хора пишат като папагали .
Русия загуби още преди 4 години. Ако не се намеси Китай с е приключила тотално . Иран има вътрешни проблеми остава Северна Корея .
Китай чака момента в който Америка ще напусне Европа и ще срине НАТО.
Всичко е игра на нерви . А Тръмп е пътник. Сега междинни избори ще ги загуби и директно импинчмънт. Ако следващия президент е републиканец трета световна воина е възможна до лятото.
135 Да бе,като не ви изнася
До коментар #1 от "Kaлпазанин":всичко е тъпотия и лъжа ,нали копейко ?
136 Копейкиииии
138 Питащ
До коментар #130 от "ха ха ха":"10 ушанки към 1 украинец"
От посолството ли те увериха че са толкова или ти ходи да ги броиш. Аз в Русия не съм виждал да ловят хора по улиците като добитък за разлика от укрия - и все ревът че руснаците имали числено превъзходство.
14:06 12.01.2026
139 Д-р Марин Белчев
До коментар #117 от "Наско":Наско не си губи времето тук,правя страхотен федде Росс ,аако знаеш какви мнннетти врътка безплатно ?Заповядай в кабинета ми на Пещерско шосе точно преди хирургиите в дясно .Питай наоколо ,всички ме знаят
140 Ааааааа не !
До коментар #129 от "Марче":Марчето си чеши терличето всяка вечер .......ама сама .... ръката зае как !!!!!
141 Шах Масуд
До коментар #118 от "Помнещ":Защо питаш ? СССР издържа там само 10 години и се разпадна после. Даже Буш изпращаше помощ на окъсаните ватенки да не умрат от глад.
14:08 12.01.2026
142 Местните власти съобщават за експлозии
145 Питам
До коментар #138 от "Питащ":Кога ще извлекат путин от бункера?
146 Д-р Марин Белчев
147 Мария Атанасова
148 ха ха ха
До коментар #138 от "Питащ":Така ли ти каза Митрофанова? Добре живей в тази реалност. Киев за 3 дня е добре. Мадуро за 30 минути още по-добре.
14:10 12.01.2026
149 Ошашавен русофил
Орешника нали беше убил 99% от бандерите?
150 Маро кой се бие във покрайна бе ????
151 Милен Ганев
152 Един
153 Анатолий Стайков
154 Помнещ
До коментар #141 от "Шах Масуд":"СССР издържа там само 10 години и се разпадна после"
Значи сега е ред на краварника да се разпадне казваш. Само че забравяш една "малка" подробност че господарите ти въоръжаваха и помагаха на талибаните срещу СССР а сега толибаните без чужда помощ принудиха краварите панически да бягат и да си оставят въоръжението.
155 Я па тоа
До коментар #138 от "Питащ":Ти Захарова ли чакаш да ти покаже по руската национална телевизия как руснаците палят военни прокуратури и военкомите,а?
156 Денис Джамбазов
157 Механик
Разбрахме и, че Кадиров е на умирачка. За Путин отдавна знаем, че умрял барем 4 пъти, а в момента пак е смъртно болен.
Ок, всичко разбрахме. Само не ни става ясно, защо тенденцияа при размяна на трупове се запазва 1000 украинци срещу 50 руснака.
14:13 12.01.2026
158 Гъбарко
До коментар #1 от "Kaлпазанин":А бе то да е нещо друго да и го ...раш ама то акъл
159 А где
До коментар #154 от "Помнещ":МОЧАТА?
14:13 12.01.2026
160 Бравооо
161 И орешник няма
До коментар #2 от "Даааааа":да спаси Раша от поражението и капитулацията.😂😂😂
162 Реалист
163 Д-р Марин Белчев
До коментар #120 от "Факти":Това е фактор, да, но основното е руската доктрина и система. Руските гнерали са със старо мислене, наплашени, неспособни. Зя тах има по-голяма логика да хвърлят момчетата на смърт и да докладват активност, отколкото да направят анализ и да откажат настъпление. Ако направят второто ще понесат по-сериозни санкции отколкото за първото.
Днес воините се печелят не с масови атаки и стари танкове, а от системи: сателити, разузнаване, координация, контрол. Всичкото това НАТО и САЩ го дават на украинците. А, Русия се учи бавно, защото системата й е тромава. З три години не могат да се научат. И Чечня и Сирия не ги научиха на нищо, защото онова бяха слаби, асиметрични противници. А, това е противник, за които стои цялото НАТО и САЩ. Въобще не е същото. И за това дънят млади момчета, които пълнят ковчезите. Дават им ордени псмъртно, обявяват ги за терои, дават трохи на семействата им. И хайде порция свежо месо към фронта. Но Русия има проблем с демографията. Да имат повече хора от Украйна, но е срамота да го жертват за по 2 метра от някое село. Това са хубави хора, славяни, и от двете страни. Трябва да са приятели, а не противници.
14:14 12.01.2026
164 ЗАКРИВАЙ КОЧИНАТА НАРЕЧЕНА ФАКТИ !
165 Понеже си Мал.о.умен
До коментар #157 от "Механик":Без коментар...
166 Ами
До коментар #159 от "А где":Мочата изтича от наннай катти π ....катта обилно ,отивай да сммммчишшш .
167 В област Одеса, след нападенията на
Причината за обявяването на извънредно положение беше дългото повече от четири последователни дни нарушение на нормалните условия за живот на повече от 150 хиляди жители на региона.
168 Мартин БлиЦа ФлиГорната
До коментар #163 от "Д-р Марин Белчев":Мартине ,адашче говорят че хубави безплатни мнннетти си правил ,дай контакти и аз да тее проббвам
169 Питащ
До коментар #148 от "ха ха ха":"Мадуро за 30 минути още по-добре"
Е и какво стана като хванаха мадуро - перчема взе ли петрола. А Гренландия за колко минути ще е не казваш.
170 Митрофанова
14:17 12.01.2026
171 Путин
14:18 12.01.2026
172 Антитрол
До коментар #163 от "Д-р Марин Белчев":"И хайде порция свежо месо към фронта"
За укрите ли говориш как ги ловят по улиците и ги натикват в бусовете като добитък.
173 гост
174 Руската пропаганда
До коментар #157 от "Механик":Винаги има за цел глупака.
14:19 12.01.2026
175 Хмм
176 Някой
177 Учуден
До коментар #171 от "Путин":"ще изпратим нови"
А ще има ли нови укри че ловците на пушечно месо взеха да ги бият.
178 гост
04 декември 2024, Руските командири раздават инструкции на подчинените си как най-ефективно да се самоубиват на фронта в Украйна. Инструкциите, озаглавени "Пази честта си докрай", описват подробно как се извършва самоубийство с различни оръжия, за да бъде краят бърз - например с граната, при липса на патрони.
"Важно е да запазите спокойствие и да натиснете уверено спусъка", се казва в инструкциите, с които разполага Главното разузнавателно управление на Украйна.
Напътствията са в критична ситуация руският войник да се застреля в главата, под брадичката или в центъра на челото. Ако е с граната - да е максимално близо до тялото, най-добре до сърцето или под брадичката.
179 нема ток
До коментар #157 от "Механик":руските трупове не се прибират, щото украинците немат ток за да съхраняват по 1000трупа на ден!
14:21 12.01.2026
180 Шах Масуд
До коментар #154 от "Помнещ":Хайде де нали помниш кажи как се изнесохте скъсани и фалирали от Афганистан,а щяхте да уж да го правите социалистически. С кого се бихте там казваш с американци ли? Танкове ли имаха ,самолети ли? Нали бяхте много добри и ви чакаха с отворени обятия също както в Украйна.Американците търсиха Бин Ладен и го намериха. Вие каква я търсехте там? За 10 години колко жертви даде великата ви безаналогова армия?
14:21 12.01.2026
181 пиночет
14:21 12.01.2026
182 Дон Корлеоне
До коментар #181 от "пиночет":А ти лочно мое ми седд нешш на к.....ра ,да те повозя безплатно .
14:23 12.01.2026
183 ХА ТАКА !!!!
184 Доктора
До коментар #174 от "Руската пропаганда":"Винаги има за цел глупака"
Че аз освен украинска пропаганда друго не виждам тук. Значи целта е нашите козячета пък те не са много умни с двете си клетки.
185 не може да бъде
14:23 12.01.2026
186 Що бе
До коментар #182 от "Дон Корлеоне":Да не си мъжка про....
14:24 12.01.2026
187 То май
До коментар #170 от "Митрофанова":Тръмпанзофилията се оказа по, по, хай-заразната и прогнилоносеща болест ...
188 бай Иван
190 Българин
14:25 12.01.2026
191 Руснаците атакуват мостове в района
192 Механик
До коментар #179 от "нема ток":Ми като немате ток, как ша правите "летящото фламинго" и "оръжието на възмездието" ? На коляно с пилата и чука ли?
Ма, много сте ми смешни! Толкова сте скарани с логиката, че даже не ми доставяте удоволствие да ви газя.
193 Дон Корлеоне
До коментар #181 от "пиночет":Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта
194 1111
Обаче, въпреки отчаяната подкрепа от страна на Г7 към ВСУ, фронтът се движи на запад.
Вярно, бавно се движи; въпреки Г7 - Червената армия настъпва. При това - методично.
Ама било имало много жертви от страна на Вторая в мире. Има, да. Ама съотношението на жертвите на Червената армия спрямо жертвите на ВСУ+Г7, какво е?
Та.... след като ватата (с лопатата) напредва - правете си изводите.
195 Бизнес инсайдър
196 Помнещ
До коментар #180 от "Шах Масуд":"За 10 години колко жертви даде великата ви безаналогова армия?"
А за 20 години колко жертви дадоха господарите ти - руснаците оставиха проруско правителство което просъществува до нападението на американците а господарите ти избягаха панически и си оставиха въоръжението.
Най важното е че господарите ти помагаха на талибаните срещу СССР а после никой не помагаше на талибаните срещу САЩ и въпреки това краварите избягаха - даже и тяхно правителство не оставиха. Пълен позор.
197 А ние,останалите 80%...
До коментар #190 от "Българин":...от Българите,мислим точно обратното...!
Но давай ,в този дух,поне си забавен...🤣🤣🤣🤣!
14:28 12.01.2026
198 Опс
199 Пиночет
До коментар #190 от "Българин":Дон Корлеоне ,ами ти си смррррр д ливвв маннн гаууу бе ,къде се редиш !
200 ххххх
201 към редакцията
202 Дон Корлеоне
До коментар #186 от "Що бе":За пари всичко върша ,зависи от сумата ,всички жълтопаветници сме такива .
203 Бай Ганьо
До коментар #197 от "А ние,останалите 80%...":Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци
