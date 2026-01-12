Новини
Свят »
Украйна »
Гуляйполе се превърна в ад за руската армия: войници на Путин се самоубиват
  Тема: Украйна

Гуляйполе се превърна в ад за руската армия: войници на Путин се самоубиват

12 Януари, 2026 13:25 4 456 203

  • гуляйполе-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • запорожка област

Боевете продължават както в самия град, така и в покрайнините му. Киев обяви, че дроновете остават ключов инструмент за възпиране и изтощаване на руските войски.

Гуляйполе се превърна в ад за руската армия: войници на Путин се самоубиват - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гуляйполе в Запорожка област се превърна в ад за руската армия, предаде украинската телевизия FREEДОМ.

Украинските войски продължават да унищожават руските окупатори в Гуляйполе, превръщайки града в истински ад за нашествениците. Украинските сили разпространиха и кадри на ранени руски войници, които сами отнемат живота си.

225-ти отделен щурмов полк на ЗСУ, и по-специално подразделението „Черен лебед“, активно използва дронове, за да неутрализира руските опити за пробиване на фронта. Видео от дрон, публикувано от украинската страна, показва как двама ранени руски войници се самоубиват със собствените си оръжия.

Украинските военни подчертават, че дроновете остават ключов инструмент за възпиране и изтощаване на руските войски.

Боевете продължават както в самия град, така и в покрайнините му. Според Киев руските сили атакуват Хуляйполе на вълни, губейки по 250-300 войници дневно. Тези данни не са потвърдени от независими източници.

Гуляйполе остава ключова отбранителна линия, без която руснаците не могат да напреднат към Запорожие.

Войната на Русия в Украйна вече продължава толкова дълго, колкото и войната на Съветския съюз срещу хитлеристка Германия, посочиха украинският президент Володимир Зеленски и опозиционният руски сайт „Медуза“, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Съветският диктатор Сталин обявява началото на Великата отечествена война след германската инвазия през 1941 година. „Медуза“ изчисли, че на Червената армия са били необходими 1418 дни, за да се възстанови от първоначалните поражения, понесени от Вермахта, да напредне към Берлин и заедно със съюзниците да принуди Германия да капитулира.

За разлика от това след 1418 дни война в Украйна руската армия е блокирана „от години в същите села и градове в Донбас“, пише сайтът. Русия нахлу в съседната страна преди почти четири години и очакваше да превземе столицата Киев в рамките на няколко дни, посочва ДПА.

Москва искаше да повтори успеха от онова време, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. „Те повториха малтретирането на хората, повториха фашизма, повториха почти всички най-лоши неща, които се случиха през 20-ти век“, каза той.

„Но въпреки това руснаците се опитват да превземат същия Донбас като преди почти четири години. Искат да излъжат отново, че са „превзели“ Купянск. Това говори много за системата, която (руският президент Владимир) Путин е изградил, и за него лично“, добави Зеленски.

Той каза още, че руските загуби в момента възлизат на най-малко 1000 души убити на ден. „По този начин Русия всъщност плаща, само за да не приключи войната. Това е лудост.“ По думите му тази „руска лудост“ може да бъде спряна само чрез общи усилия.

Сравнението между двете войни обаче не е напълно точно, отбелязва „Медуза“. Директното сравнение на много показатели показва, че настоящата война е екзистенциална само за Украйна. Киев успява да продължи войната с подкрепата на Запада, докато Кремъл или не е в състояние, или не желае да се ангажира с екзистенциална битка и се ограничава само до незначително засилване на усилията си, посочва сайтът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 80 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    147 27 Отговор
    Като ще тъпотия ,не може ли да е поне малкооооооооо умна

    Коментиран от #128, #135, #137, #158

    13:26 12.01.2026

  • 2 Даааааа

    139 23 Отговор
    Те и пералните свършиха за чипове и сега се бият с едни орешници

    Коментиран от #161

    13:26 12.01.2026

  • 3 Той и путин...

    81 23 Отговор
    Скоро ще се самоубие.

    Коментиран от #35, #110

    13:26 12.01.2026

  • 4 Робин Хорсфол

    98 12 Отговор
    Лично с очи видял драскача.....

    13:27 12.01.2026

  • 5 ебреее

    90 10 Отговор
    вафли.бг

    13:27 12.01.2026

  • 6 Хахаха

    111 19 Отговор
    Хахаха, хайде сега, някой в Украйна е посегнал на запасите на Зелю от бело и гъби!

    13:27 12.01.2026

  • 7 Фейкаджидъм

    105 13 Отговор
    Ако трябва да се наредят телевизиите по най-лудите новини, тази е първа. 1% истина.

    13:27 12.01.2026

  • 8 Марче бре

    109 15 Отговор
    Поне подбирай по читава пропаганда срещу Русия! Не, че не показва къде е изпаднал запада да се занимава с лъжи срещу Русия, но глупавата, показва и вашето ниво.

    13:27 12.01.2026

  • 9 Гръм и мълнии

    81 9 Отговор
    ...и утре пак,на по-добри позиции на запад,защото не бил кой знае колко стратегически град🤣

    13:28 12.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Смешник

    88 13 Отговор
    Гуляй поле още миналата година беше освободен Наред е Орехов преди Запорожие Какви са тия пасквили

    Коментиран от #28

    13:29 12.01.2026

  • 12 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    56 16 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:29 12.01.2026

  • 13 604

    49 9 Отговор
    Хаха да добре ще им кажем на бандерите 6футъ под земята...

    13:29 12.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    41 13 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:29 12.01.2026

  • 16 ...не било пудра захар

    56 9 Отговор
    Тръмп прибра Венецуела и белото се влоши за Украйна

    13:30 12.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 кой му дреме

    22 54 Отговор
    когато изплува крайцера масква
    тогава русия ще победи украйна

    13:30 12.01.2026

  • 20 Дреме

    17 28 Отговор
    му на кремълския джудж! Ще има нови попълнения!

    13:31 12.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Верваме на украински медии.

    57 10 Отговор
    Толкова лъжи са избълвали за тези четири години. То не бяха лопати, то не беше виагра, давана целенасочено на руски войници, за да изнасилват /при режим на тежки санкции/, то не бяха препълнени с чеченски бойци морги в Беларус и какво ли не друго. Помня как някаква журналистка от Беларус обикаляше почти празните морги там, за да проверява безумните им твърдения. А Еленски да не се оплаква. Само преди два-три месеца се заканваше как Москва щяла да потъне в мрак. И всеки ден има удари с украински дронове по граждански обекти в Русия, където също има жертви, но явно това не се смята за новина, щом не са "спусналите се от небето воини на светлината".

    13:31 12.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Точна статия

    17 64 Отговор
    Гледайте и на живо в момента телевизия Ал Джазира на която кореспондентите й предават на живо. В покрайнините на града са обкръжени 62 и 67- мотострелкови бригади на руските окупатори. Общо над 4 хиляди. Които имат смелост и чест се самоубиват преди да бъдат пленени от ВСУ. Но много се и предават. Дроновете ги унищожават на парчета. Нещо ужасяващо е. Путин спри геноцида над клетите руснаци.

    Коментиран от #32, #34, #41, #64

    13:31 12.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сталин

    58 8 Отговор
    Е то Гуляйполе го превзеха от преди 1 месец, вече са на 10-20 км на запад... но нищо важно е да се бълват глупости

    13:32 12.01.2026

  • 27 минувач 🚗

    43 5 Отговор
    Бива , бива , ама чак толкова - не бива ....

    13:32 12.01.2026

  • 28 Руснак без крак

    9 35 Отговор

    До коментар #11 от "Смешник":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #76

    13:32 12.01.2026

  • 29 А другите, също украински,

    35 7 Отговор
    твърдения, че в армията им има вече 500 000 дезертьори? Тези смехотворни писания определено не помагат на Украйна.

    13:33 12.01.2026

  • 30 стоян георгиев-π4оka

    37 8 Отговор
    Стара новина ,поделението Черен Лебед бе изтрито от лицето на земята и даже кайма не остана след като един ФАБ 3000 долетя в централата им .Явно погребението им ще е пак символично в празни ковчези но задължително с бучнат байряк отгоре 🇺🇦 ,за да напомня на следващите поколения какви зомбита са били .

    13:33 12.01.2026

  • 31 Гост

    32 6 Отговор
    Ай стига, ва, пак ли? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:33 12.01.2026

  • 32 Няма такива

    36 5 Отговор

    До коментар #24 от "Точна статия":

    Кореспонденти на Ал Джазира там.Катарците забраниха

    13:34 12.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Всяка сутрин милиарди хора по света

    11 42 Отговор

    До коментар #24 от "Точна статия":

    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци

    13:35 12.01.2026

  • 35 АБВ

    38 4 Отговор

    До коментар #3 от "Той и путин...":

    "Той и путин...
    Скоро ще се самоубие."

    Той се самоуби отдавна. И то няколко пъти. А колко пъти умря от рак ... И двойниците му също измряха вече.

    Коментиран от #61

    13:35 12.01.2026

  • 36 !!!?

    10 24 Отговор
    Путлер каза, че неговите главорези възкръсват...!

    13:35 12.01.2026

  • 37 Баце ЕООД

    37 7 Отговор
    Йееее, тука вече яко имаме "Зеленски Ентъртейнмент Моушън Пикчърс" презентс..

    13:35 12.01.2026

  • 38 Механик

    8 20 Отговор
    Благи вести.

    13:35 12.01.2026

  • 39 Лудият от портиерната

    40 5 Отговор
    Марийче изкара ли надника днес ? Ако не си пусни нещо и за сваления ф16.

    13:35 12.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 защо

    18 4 Отговор
    Удри Марее, ма4256лко остана.

    13:36 12.01.2026

  • 43 ...каква мисирка, е 6а ти цирка.

    32 4 Отговор
    И всички коментари да изтриете, си оставате мисирки

    13:36 12.01.2026

  • 44 Zaхарова

    7 17 Отговор
    Гуведа тук!И по-живо!За какво ви храним?

    13:36 12.01.2026

  • 45 Зельо

    28 4 Отговор
    Пълни глупости да не сте шмръкнали от материала на вашия лидер

    13:36 12.01.2026

  • 46 бай Митко

    31 6 Отговор
    Ох Господе Боже тия наистина нацяло са изперкали с тъпотиите си! Явно се зъдъхват от злъч и злоба, че европейските стотици милиарди потъват незнайно къде, а укритата все напредват тактически отстъпвайки!! Поне се посмях на тъпите мислители на поредния виц!

    13:37 12.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 АБВ

    28 4 Отговор
    Това е нещо като статията с трите бидона монети.
    Генерирано от изкуствен интелект видео, представено като видео от дрон. Храна за мисирки !

    13:37 12.01.2026

  • 49 Ахах

    22 5 Отговор
    Голям смях.. Накрая вече включват и "Медузата"... Минимум по хиляда убити на ден, ама като разменяха телата кво стана?

    13:38 12.01.2026

  • 50 РФ е въздух под налягане !

    7 20 Отговор
    Да припомним на коленичещите пред ходещия на токчета международен престъпник и терорист, ВВ Путлер, за "успехите" на "вторая" от 2023 г.

    Коментиран от #107

    13:38 12.01.2026

  • 51 Забелязъл

    10 20 Отговор
    Копейките не могат да запомнят цените на стоките в евро.. За това ги лъжат в магазините.

    Коментиран от #86, #133

    13:38 12.01.2026

  • 52 Д-р Марин Белчев

    19 18 Отговор
    Типичен пример за военна пропаганда и информационна война. Не е балансиран анализ.
    Единствените истини са: наистина има интензивни боеве и голяма употреба на дронове, а руската армия търпи загуби. Другото са манипулативни лъжи.
    Защо Русия търпи загуби? Ето ги причините: недостатъчно обучени войници (за 2 седмици не ставаш обучен войник), остаряло оборудване (има много, но е дърто, това не са 1960-те) и проблемна тактика (не става да блъскаш хората вълна след вълна да атакуват добре подготвени многослойни позиции). Заради дроновете и разузнаването, Русия плаща висока цена за всеки метър земя, което е тъпо. Руските генерали са тъпи, па макар да имат лампази. Не става с лампаз и с корем, става с акъл и боен и технически опит.

    Коментиран от #74, #120

    13:38 12.01.2026

  • 53 На 30.12.2025 г. публикувате :

    24 6 Отговор
    ,,В Украйна започна разследване след падането на Гуляйполе”, а сега тази статия…. Коя от публикациите се базира на факти???!

    13:39 12.01.2026

  • 54 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    10 21 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?!

    Коментиран от #92

    13:39 12.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Владимир Путин, президент

    7 11 Отговор
    Верните ми солдати са гласували за мен !!!
    Мъжествена постъпка, която спестява на Матушката пари и нерви. Никой не ги е карал насила да воюват, само глада и мизерията. Който подпише контракт за година, подписал е завинаги. Русия държи на думата си и спазва договорките 🎅

    13:39 12.01.2026

  • 57 Руски Z блогър

    9 16 Отговор
    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    13:40 12.01.2026

  • 58 Попов

    9 21 Отговор
    Ех,...като си спомня само какви страховити супер-секретни, безаналогови, модерни и мощни оръжия имаше Путлер и рашистката орда до преди 4 години. Цял свят се страхуваше от тях. Изпепеляваше Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон за 3 до 5 минути. Московската орда стигаше за 3 дни на Берлин, за седем на Лисабон.
    А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
    Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.

    Коментиран от #65, #66, #80

    13:40 12.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Лост

    10 5 Отговор
    Вярвам само на "Бесарабски фронт".Ама нещо се изгуби в последно време.

    13:41 12.01.2026

  • 61 Руската пропаганда е предназначена

    6 17 Отговор

    До коментар #35 от "АБВ":

    За глупака 😄

    13:42 12.01.2026

  • 62 Посетител

    17 5 Отговор
    Видите ли украинско твърдение, четете и разбирайте наопаки... Всички украинци са лъжци!

    13:43 12.01.2026

  • 63 Реалност

    6 15 Отговор
    „За kаkво бeшe това?“
    Кpeмъл няма отrовоp , няма nобeда, kоято да nоkажe, и няма доcтатъчно cилeн наpатив, за да оцeлee в този момeнт. Рycия доpи вeчe нe ce оnитва да cneчeли . Дълrата война e yдобна за peжима - миpът нe.
    Пyтин e заceднал мeждy cтpах и нecиrypноcт , а npeдложeнитe от Тpъмn миpни nлановe cамо затяrат npимkата. Вcяkаkви nperовоpи nоkазват kолkо злe cа ce npовалили nъpвоначалнитe воeнни цeли на Рycия.
    Иcтината e npоcта и оnycтошитeлна:
    Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в reоnолитиkата – нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш.

    13:43 12.01.2026

  • 64 Абе ти

    14 3 Отговор

    До коментар #24 от "Точна статия":

    И да лъжеш не можеш както трябва

    13:43 12.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Механик

    7 13 Отговор

    До коментар #58 от "Попов":

    Абе и на мен Козлодуйският ми наду главата,че от руснак войник не става.И е прав!

    Коментиран от #89

    13:43 12.01.2026

  • 67 Четох до тук... -

    18 5 Отговор
    ,,...предаде украинската телевизия FREEДОМ...."...!

    13:43 12.01.2026

  • 68 ФАКТ Е

    15 1 Отговор
    След протестите в цяла България, Борисов и ГЕРБ панически моментално върнаха връченият им мандат!

    13:45 12.01.2026

  • 69 Реалист

    6 15 Отговор
    Убедих се, че от московец войник не става - деградирали женчовци !

    13:45 12.01.2026

  • 70 Руснаците отвориха

    17 2 Отговор
    очите на Света за да видят реално нещата ! Ако всичко бе свършило за 7 дни нищо нямаше да разберем ! Сега реално виждаме кой кой е и захкакво се бори ! Жертвите от тая война/СВО все пак имат някакъв смисъл !
    А, и не ни убеждавайте кой печели и кой губи ! Вече не сме кьорави ! Прогледнахме !

    13:45 12.01.2026

  • 71 Дон Корлеоне

    6 9 Отговор
    Хаяско щял да праща спецнзовци да пленят Тръмп в Белият дом.

    Коментиран от #84, #87

    13:45 12.01.2026

  • 72 Глупости на търкалета

    18 3 Отговор
    Четеш заглавието, поглеждаш автора и не четеш глупостите му!

    Коментиран от #109

    13:46 12.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Копейка

    5 5 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    13:47 12.01.2026

  • 76 Укро-Бандер,на 4 крака!

    11 3 Отговор

    До коментар #28 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Москва!
    Ако не изтрезнея до тогава...!

    13:47 12.01.2026

  • 77 Иван 1

    11 3 Отговор
    Хайде да спрете да спрете да пишете глупости или каквото кажат усраинците , защото пишете без връзка с мозъка.

    13:47 12.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 БАНко

    9 4 Отговор
    НАТООВЦЕ , ЗАЩО НИ ПРОБУТВАТ Е - ,, ПРЕДАДЕ УКРАИНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ , БАЗИРАНА В ... БРЮКСЕЛ " ???

    13:48 12.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Спиди Гонзалес

    12 4 Отговор
    Руснаците щяха да са прегазили цяла Украйна само за няколко дни ако не се налагаше да воюва срещу НАТО и всички останали съюзници на НАТО. Това е единствената истина .... Нека всеки да говори каквото си иска...

    Коментиран от #85

    13:48 12.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Тома

    14 3 Отговор
    При толкова самоубили се руснаци Гуляйполе беше превзето от тях а бандеровци дадоха фира като се изпариха

    13:49 12.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Българин

    3 14 Отговор

    До коментар #81 от "Спиди Гонзалес":

    Ако се включи НАТО от Русия няма да остане много.

    Коментиран от #91, #94, #100

    13:50 12.01.2026

  • 86 За беля.Зъл😂😂😂

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Забелязъл":

    Не се оправдавай за 20 фалшиви €врака те млатих 20 мин в дивия 😂😂😂 .

    Коментиран от #90

    13:51 12.01.2026

  • 87 РЕАЛИСТ!

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Дон Корлеоне":

    ,,Хаяско",не се занимава,с глупави ПИАР-акции...!

    13:51 12.01.2026

  • 88 Руската пропаганда опростачва

    2 9 Отговор

    До коментар #84 от "пиночет":

    И винаги има за цел глупака.

    13:51 12.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Кубински ром

    6 2 Отговор

    До коментар #85 от "Българин":

    Явно си от нашите ,чак тук ме лъхна аромата на мокро куче .

    13:52 12.01.2026

  • 92 защо ти требваше..

    6 2 Отговор

    До коментар #54 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Бге-нце да станешь лакей на пеефтьски0 и да продължаваш със кефь да кушашь 0тьгавнатьситьему

    13:53 12.01.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Укра е фашизъм!

    9 3 Отговор
    Както винаги укрите ЛЪЖАТ! Останаха без армия, сега се довършва дефашизацията...

    Коментиран от #102

    13:53 12.01.2026

  • 96 Наско

    2 9 Отговор
    Тъжна картина,пример за това как един посредствен милиционер може да унищожи огромна държава.
    Почвам да мисля,че наистина е сложен на този пост за да разпадне РФ.

    Коментиран от #104, #105

    13:53 12.01.2026

  • 97 Илиев

    9 1 Отговор
    Ъхъ, да.... те укрите затова си загубиха половината територия..... щото руснаците по цял ден се самоубиват....

    13:54 12.01.2026

  • 98 Даро

    7 3 Отговор
    Голям смях! 😂

    13:54 12.01.2026

  • 99 Ха Ха

    8 2 Отговор
    Ще се пукна от смях от лъжите на нацетата банкерски . Гуляйполе руснаците го взеха и сега се водят боеве за Славянск .

    13:54 12.01.2026

  • 100 Запознат

    8 1 Отговор

    До коментар #85 от "Българин":

    Акото нали знаеш че много мирише - не се включва директно натото ви защото ги е страх също като нашите козячета - громят руснаците ама с пропаганда скрити зад компютрите.

    13:54 12.01.2026

  • 101 За беля.Зъл😂😂😂

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "Град Пловдив":

    Доста филибейци съм праскал в дивия и теб няма да те върна ,заповядай имам терен на булевард Дунав близо до автогарата .Носи си маз или лой ако си мюсюльманин 😂😂😂 .

    13:55 12.01.2026

  • 102 зрител

    3 6 Отговор

    До коментар #95 от "Укра е фашизъм!":

    Хайде бе 4 години са без армия тия укри,как не са стигнали Киев путинските спецназовци още. А освен това щяха да ги чакат с погачи украинците защото много им се живеело в руский мир.

    Коментиран от #118

    13:56 12.01.2026

  • 103 Богът Зеленски отне всичко на пусин

    3 5 Отговор
    С размазването на физиономията на оранжевият фетишист във белия дом богът Зеленски отне всичко на путин. 2 765 543 чебарашки наторяват великата украинска земя. За 4 години ра--шистите загубиха половината свят а още не са завладели въглищата на Украйна. Чалмите и те утекоха завалиите.мъка,мъка,мъка ватнишка.

    Коментиран от #106

    13:56 12.01.2026

  • 104 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Наско":

    "за да разпадне РФ"

    Абе не знам за РФ ама успя да разпадне "силното и сплотено" НАТО и фалира целия ЕС. Сега ще се самоизядете.

    Коментиран от #117

    13:56 12.01.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Зеленски

    3 2 Отговор

    До коментар #103 от "Богът Зеленски отне всичко на пусин":

    "Зеленски отне всичко на путин"

    А не е всичко - само белото

    13:58 12.01.2026

  • 107 Дон Калверо

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "РФ е въздух под налягане !":

    Добре,бе,като е така що не се радвате , ами само ревете и се оплаквате ?

    13:58 12.01.2026

  • 108 Мишел

    6 2 Отговор
    Обяснението на този материал е, че Украйна губи Гуляйполе.

    13:58 12.01.2026

  • 109 бай Митко

    7 0 Отговор

    До коментар #72 от "Глупости на търкалета":

    Видиш ли, че авторът е Мара задължително се чете нещото, тъй като е с ОБРАТЕН СМИСЪЛ!

    13:59 12.01.2026

  • 110 Кико

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Той и путин...":

    Надеждата остава последна, руската армия като стигнала до Берлин Хитлер пратил деца да защищават града за Победа !

    13:59 12.01.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 дончичо

    4 1 Отговор
    губейки по 250-300 войници дневно. Тези данни не са потвърдени от независими източници

    А факти да вземе да прати журналисти да проверят!

    13:59 12.01.2026

  • 113 Арчи

    2 4 Отговор
    Благодарение на героизма на Украйнският народ руската армия покри знамената си с неувяхващ Позор.
    Блажените сме ние които доживяхме да го видим с очите си.

    13:59 12.01.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 хикочко..

    5 3 Отговор

    До коментар #82 от "Мда..Киев за два дня.":

    А бе,кво ти дреме..важното е вова да захранва кieевската хунта със самальоти пълни с бандерски чаркоятьци....1200 чувал4ета към дузина масковских хи хи

    Коментиран от #130

    13:59 12.01.2026

  • 116 Асен

    1 5 Отговор
    Явно на рашистите им трябват още домакинска техника и тоалетни чинии.

    Коментиран от #122

    14:00 12.01.2026

  • 117 Наско

    3 4 Отговор

    До коментар #104 от "Антитрол":

    Като гледам освен разпад на съюза РФ-Сирия-Венесуела-Иран засега друго не е станало. А руските танкерчета едно по едно чичо Дони ще ги пуска на търг. Путин е най-слабият управник в историята на рашистан.

    Коментиран от #131, #139

    14:01 12.01.2026

  • 118 Помнещ

    5 5 Отговор

    До коментар #102 от "зрител":

    "как не са стигнали Киев путинските спецназовци още"

    Бързаш ли за някъде - за 20 години господарите ти до къде стигнаха в Афганистан

    Коментиран от #141

    14:01 12.01.2026

  • 119 Ега ти журналистката , ега ти новените ?

    4 1 Отговор
    Щом опряха до мара., помака и .....затваряй кочината !

    14:01 12.01.2026

  • 120 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #52 от "Д-р Марин Белчев":

    Има и още нещо. Руските войници нямат мотивация. Там са само най-бедните, които си рискуват живота за 2000 евро на месец. Те воюват за пари. Затова и в руската армия често има грешки, дезертьорства и самоубийства. Украинците защитават родината си и семействата си от руското робство. Тяхната мотивация е огромна.

    Коментиран от #163

    14:02 12.01.2026

  • 121 Цените на автогаза в Украйна са

    4 1 Отговор
    на историческия си максимум и са достигнали 38 гривни за литър. Това се съобщава в медиите. В случай на неблагоприятна ситуация с обменния курс, цената може да надхвърли 40 гривни на литър. По-високи цени бяха регистрирани едва в началото на мащабната война, когато на фона на паника, километри опашки на бензиностанциите и ограничения за продажбата на гориво от 10 литра на резервоар, автогазът струваше над 42 гривни за литър. Основната причина за рязкото покачване на цените сред експертите са новите акцизни данъци върху горивата, които влязоха в сила на 1 януари. За автогаза акцизът е увеличен на 198 евро на 1000 литра спрямо предишните 173 евро. И макар акцизните данъци да са се увеличили за всички видове гориво, цената на газта се е покачила по-бързо, тъй като Украйна има по-малко резерви от това гориво, казват експертите. "Ако има спад в обменния курс, цените може да надхвърлят 40 гривни на литър. Но ако има по-стабилна ситуация с обменния курс, не виждам да очакваме още рязък скок", каза Владимир Омелченко, директор на енергийните програми в Центъра Разумков.

    14:02 12.01.2026

  • 122 Йосиф Кобзон

    1 4 Отговор

    До коментар #116 от "Асен":

    На с 1 милион вече нищо не им трябва.

    14:02 12.01.2026

  • 123 фбр

    5 0 Отговор
    Браво ! " Страхотна статия" ! Има все пак някои дребни пропуски- например храбрите укри нямат и един ранен; в момента напредват към Москва , след като свършиха чиповете от пералните се отбраняват с кирки , лопати , и от време на време с Орешник , зеленият не е наркоман , а света вода ненапита , не отвличат хора от улиците за да ги пратят да се бият , макар и необучени , не получават никакви пари и оръжия от Запада и т.н. ! Крайно време е да пуснат Брендо от затвора , за да асигури доставката на бело за комика и компанията м у - Мерц , Макарончо , Стармър !

    14:02 12.01.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 ухльоф

    2 0 Отговор
    Сценарии ли пишете или кораба майка ви говори? Гуляйполе вече е руско!

    14:02 12.01.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 МАРО .....марооооо

    7 0 Отговор
    Мисирко оскубана , патко " красива" !!!!!! Русия няма войска , танкове , ракети , самолети.......няма нищо , защото ти я унищожи още през 22 година !!!!!!

    14:03 12.01.2026

  • 128 мОрешник Кобзонов

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Путлер да праща Орешника на фронта да помага на окупаторите ,че измират като хлебарки напръскани с Paйд.

    14:03 12.01.2026

  • 129 Марче

    6 2 Отговор
    Откога не ти е чесан терлика?

    Коментиран от #140

    14:03 12.01.2026

  • 130 ха ха ха

    2 7 Отговор

    До коментар #115 от "хикочко..":

    С тоя темп 10 ушанки към 1 украинец ще има много да чака Киев за 2 дня. Кадирката даже не дочака,скоро ще го увият в чаршафа.

    Коментиран от #138

    14:04 12.01.2026

  • 131 Антитрол

    6 2 Отговор

    До коментар #117 от "Наско":

    Сега Гренландия на кого ще е - ще я защитавате ли от агресията на САЩ или ще си останете наведени. За кого ще викате тогава или още не са спуснали опорките.

    14:04 12.01.2026

  • 132 Защо пишещата тук русофилска иzzмет

    3 7 Отговор
    Позволи да бъдат избити 1,2 милиона руски войници?

    14:04 12.01.2026

  • 133 дончичо

    7 2 Отговор

    До коментар #51 от "Забелязъл":

    Погледни одзадзе ,да не би Путин да ти е влязЪл

    14:04 12.01.2026

  • 134 Юрий

    4 7 Отговор
    Фактите говорят
    Русия не може да постигне нищо и губи .
    Украйна се държи след 4 години на война .
    3 милиона глупаци дадоха фира и ако продължава още минимум милион.
    Путин изчисти нацията от алкохолици и наркомани и останалите ако ги мобилизира ще вдигнат бунт . Това го спира.
    На Украйна трябваше да дадат всичко отначало но Европа и САЩ им връзваха ръцете с години с цел да изтощят и двете държави.
    В същото време да разчистват старите си запаси от железа .
    Всеки ден едни и същи хора пишат като папагали .
    Русия загуби още преди 4 години. Ако не се намеси Китай с е приключила тотално . Иран има вътрешни проблеми остава Северна Корея .
    Китай чака момента в който Америка ще напусне Европа и ще срине НАТО.
    Всичко е игра на нерви . А Тръмп е пътник. Сега междинни избори ще ги загуби и директно импинчмънт. Ако следващия президент е републиканец трета световна воина е възможна до лятото.

    14:04 12.01.2026

  • 135 Да бе,като не ви изнася

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    всичко е тъпотия и лъжа ,нали копейко ?

    14:04 12.01.2026

  • 136 Копейкиииии

    1 4 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.

    14:05 12.01.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Питащ

    2 5 Отговор

    До коментар #130 от "ха ха ха":

    "10 ушанки към 1 украинец"

    От посолството ли те увериха че са толкова или ти ходи да ги броиш. Аз в Русия не съм виждал да ловят хора по улиците като добитък за разлика от укрия - и все ревът че руснаците имали числено превъзходство.

    Коментиран от #145, #148, #155

    14:06 12.01.2026

  • 139 Д-р Марин Белчев

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "Наско":

    Наско не си губи времето тук,правя страхотен федде Росс ,аако знаеш какви мнннетти врътка безплатно ?Заповядай в кабинета ми на Пещерско шосе точно преди хирургиите в дясно .Питай наоколо ,всички ме знаят .

    14:06 12.01.2026

  • 140 Ааааааа не !

    5 1 Отговор

    До коментар #129 от "Марче":

    Марчето си чеши терличето всяка вечер .......ама сама .... ръката зае как !!!!!

    14:07 12.01.2026

  • 141 Шах Масуд

    4 4 Отговор

    До коментар #118 от "Помнещ":

    Защо питаш ? СССР издържа там само 10 години и се разпадна после. Даже Буш изпращаше помощ на окъсаните ватенки да не умрат от глад.

    Коментиран от #154

    14:08 12.01.2026

  • 142 Местните власти съобщават за експлозии

    7 3 Отговор
    и удари в Одеса и пристанищния град Южний, Одеска област. Експертът по енергетика Юрий Королчук смята, че регионът на Одеса вече е на една крачка от постоянно "затъмнение". "Това е единственото пристанище, което остава активно. Това е и железопътен маршрут за доставка на военно оборудване и оръжия така, че това е ключов фактор поради който регионът на Одеса е под постоянни атаки," казал Королчук. Според експерта енергийната система в Одеския регион винаги е била слаба и слабо развита, а сега е напълно изчерпана.

    14:08 12.01.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Питам

    0 4 Отговор

    До коментар #138 от "Питащ":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    14:08 12.01.2026

  • 146 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор
    Що тррррр иееш избирателно бре ,пееее н делллл сqоo πенн?

    14:09 12.01.2026

  • 147 Мария Атанасова

    2 0 Отговор
    Що тррррр иееш избирателно бре ,пееее н делллл сqоo πенн?

    14:10 12.01.2026

  • 148 ха ха ха

    6 3 Отговор

    До коментар #138 от "Питащ":

    Така ли ти каза Митрофанова? Добре живей в тази реалност. Киев за 3 дня е добре. Мадуро за 30 минути още по-добре.

    Коментиран от #169

    14:10 12.01.2026

  • 149 Ошашавен русофил

    6 2 Отговор
    Това е измама . Вярвам само на ТАСС и Риа новости .
    Орешника нали беше убил 99% от бандерите?

    14:10 12.01.2026

  • 150 Маро кой се бие във покрайна бе ????

    4 3 Отговор
    Там бъка само от натюфци , които не трябва да са там ама .....все пак да питам , да не би те да се самоубиват...... щото нали знаеш всичко .....затуй ??????

    14:10 12.01.2026

  • 151 Милен Ганев

    3 2 Отговор
    Що тррррр иееш избирателно бре ,пееее н делллл сqоo πенн?

    14:10 12.01.2026

  • 152 Един

    2 3 Отговор
    Това нищо не е, рашистите ги чакат много по-тежки времена.

    14:10 12.01.2026

  • 153 Анатолий Стайков

    4 1 Отговор
    Що тррррр иееш избирателно бре ,пееее н делллл сqоo πенн?От утре си обратно на борсата и при кофите .

    14:11 12.01.2026

  • 154 Помнещ

    2 2 Отговор

    До коментар #141 от "Шах Масуд":

    "СССР издържа там само 10 години и се разпадна после"

    Значи сега е ред на краварника да се разпадне казваш. Само че забравяш една "малка" подробност че господарите ти въоръжаваха и помагаха на талибаните срещу СССР а сега толибаните без чужда помощ принудиха краварите панически да бягат и да си оставят въоръжението.

    Коментиран от #159, #180

    14:11 12.01.2026

  • 155 Я па тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "Питащ":

    Ти Захарова ли чакаш да ти покаже по руската национална телевизия как руснаците палят военни прокуратури и военкомите,а?

    14:12 12.01.2026

  • 156 Денис Джамбазов

    4 1 Отговор
    Що тррррр иееш избирателно бре ,пееее н делллл сqоo πенн?От утре си обратно на борсата и при кофите лично при мен да ти пррррснаа г3ааа .

    14:13 12.01.2026

  • 157 Механик

    7 3 Отговор
    Добре де! Разбрахме, че побеждавате и много силно плачете за руските жертви!
    Разбрахме и, че Кадиров е на умирачка. За Путин отдавна знаем, че умрял барем 4 пъти, а в момента пак е смъртно болен.
    Ок, всичко разбрахме. Само не ни става ясно, защо тенденцияа при размяна на трупове се запазва 1000 украинци срещу 50 руснака.

    Коментиран от #165, #174, #179

    14:13 12.01.2026

  • 158 Гъбарко

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    А бе то да е нещо друго да и го ...раш ама то акъл

    14:13 12.01.2026

  • 159 А где

    5 3 Отговор

    До коментар #154 от "Помнещ":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #166

    14:13 12.01.2026

  • 160 Бравооо

    4 3 Отговор
    Изглежда че САЩ пак ще спасяват великите скъсани ватенки от глад както го правиха няколко пъти вече. Но до тогава гордо ще обясняват колко са безаналогови и богоизбрани и как ще стигант за 2 недели до Берлин.

    14:13 12.01.2026

  • 161 И орешник няма

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Даааааа":

    да спаси Раша от поражението и капитулацията.😂😂😂

    14:13 12.01.2026

  • 162 Реалист

    4 4 Отговор
    Путлер опита със Северно корейци, но му излизаха много скъпи. По 1 милион ойро на калпак за всеки убит жълтур плащаше...сега си трепе собствените пияници рашистки.

    14:13 12.01.2026

  • 163 Д-р Марин Белчев

    4 7 Отговор

    До коментар #120 от "Факти":

    Това е фактор, да, но основното е руската доктрина и система. Руските гнерали са със старо мислене, наплашени, неспособни. Зя тах има по-голяма логика да хвърлят момчетата на смърт и да докладват активност, отколкото да направят анализ и да откажат настъпление. Ако направят второто ще понесат по-сериозни санкции отколкото за първото.
    Днес воините се печелят не с масови атаки и стари танкове, а от системи: сателити, разузнаване, координация, контрол. Всичкото това НАТО и САЩ го дават на украинците. А, Русия се учи бавно, защото системата й е тромава. З три години не могат да се научат. И Чечня и Сирия не ги научиха на нищо, защото онова бяха слаби, асиметрични противници. А, това е противник, за които стои цялото НАТО и САЩ. Въобще не е същото. И за това дънят млади момчета, които пълнят ковчезите. Дават им ордени псмъртно, обявяват ги за терои, дават трохи на семействата им. И хайде порция свежо месо към фронта. Но Русия има проблем с демографията. Да имат повече хора от Украйна, но е срамота да го жертват за по 2 метра от някое село. Това са хубави хора, славяни, и от двете страни. Трябва да са приятели, а не противници.

    Коментиран от #168, #172

    14:14 12.01.2026

  • 164 ЗАКРИВАЙ КОЧИНАТА НАРЕЧЕНА ФАКТИ !

    5 2 Отговор
    ЗАКРИВАЙ КОЧИНАТА НАРЕЧЕНА ФАКТИ !

    14:14 12.01.2026

  • 165 Понеже си Мал.о.умен

    2 2 Отговор

    До коментар #157 от "Механик":

    Без коментар...

    14:15 12.01.2026

  • 166 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #159 от "А где":

    Мочата изтича от наннай катти π ....катта обилно ,отивай да сммммчишшш .

    14:15 12.01.2026

  • 167 В област Одеса, след нападенията на

    5 3 Отговор
    енергийните съоръжения областта остава без електричество и други комунални услуги за пети пореден ден и е обявена извънредна ситуация на Държавно ниво. Това решение е взето на заседание на Комисията по техногенна и екологична безопасност и извънредни ситуации към Одеската областна военна администрация. Това е било съобщено в неговия телеграм канал от ръководителя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.
    Причината за обявяването на извънредно положение беше дългото повече от четири последователни дни нарушение на нормалните условия за живот на повече от 150 хиляди жители на региона.

    14:16 12.01.2026

  • 168 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    2 1 Отговор

    До коментар #163 от "Д-р Марин Белчев":

    Мартине ,адашче говорят че хубави безплатни мнннетти си правил ,дай контакти и аз да тее проббвам

    14:16 12.01.2026

  • 169 Питащ

    5 2 Отговор

    До коментар #148 от "ха ха ха":

    "Мадуро за 30 минути още по-добре"

    Е и какво стана като хванаха мадуро - перчема взе ли петрола. А Гренландия за колко минути ще е не казваш.

    14:17 12.01.2026

  • 170 Митрофанова

    3 3 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    Коментиран от #187

    14:17 12.01.2026

  • 171 Путин

    2 3 Отговор
    Няма страшно,ще изпратим нови !

    Коментиран от #177

    14:18 12.01.2026

  • 172 Антитрол

    6 2 Отговор

    До коментар #163 от "Д-р Марин Белчев":

    "И хайде порция свежо месо към фронта"

    За укрите ли говориш как ги ловят по улиците и ги натикват в бусовете като добитък.

    14:19 12.01.2026

  • 173 гост

    7 2 Отговор
    Виж кои е списвача и не чети .тая маи е личния пропангатор на наркомана за Бг

    14:19 12.01.2026

  • 174 Руската пропаганда

    2 4 Отговор

    До коментар #157 от "Механик":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #184

    14:19 12.01.2026

  • 175 Хмм

    6 1 Отговор
    самоубиват се, защото не искат да попаднат в плен, особено тежко рнении беззащитни, а това говори за лошо отношение към пленниците от страна на украинците

    14:20 12.01.2026

  • 176 Някой

    5 1 Отговор
    Винаги съм се чудил, как не ви е гнус? Да използвате такива парцали за източници...

    14:20 12.01.2026

  • 177 Учуден

    5 1 Отговор

    До коментар #171 от "Путин":

    "ще изпратим нови"

    А ще има ли нови укри че ловците на пушечно месо взеха да ги бият.

    14:20 12.01.2026

  • 178 гост

    2 3 Отговор
    Учат руските войници в Украйна как правилно да се самоубиват (СНИМКА)
    04 декември 2024, Руските командири раздават инструкции на подчинените си как най-ефективно да се самоубиват на фронта в Украйна. Инструкциите, озаглавени "Пази честта си докрай", описват подробно как се извършва самоубийство с различни оръжия, за да бъде краят бърз - например с граната, при липса на патрони.

    "Важно е да запазите спокойствие и да натиснете уверено спусъка", се казва в инструкциите, с които разполага Главното разузнавателно управление на Украйна.

    Напътствията са в критична ситуация руският войник да се застреля в главата, под брадичката или в центъра на челото. Ако е с граната - да е максимално близо до тялото, най-добре до сърцето или под брадичката.

    14:21 12.01.2026

  • 179 нема ток

    2 3 Отговор

    До коментар #157 от "Механик":

    руските трупове не се прибират, щото украинците немат ток за да съхраняват по 1000трупа на ден!

    Коментиран от #192

    14:21 12.01.2026

  • 180 Шах Масуд

    3 4 Отговор

    До коментар #154 от "Помнещ":

    Хайде де нали помниш кажи как се изнесохте скъсани и фалирали от Афганистан,а щяхте да уж да го правите социалистически. С кого се бихте там казваш с американци ли? Танкове ли имаха ,самолети ли? Нали бяхте много добри и ви чакаха с отворени обятия също както в Украйна.Американците търсиха Бин Ладен и го намериха. Вие каква я търсехте там? За 10 години колко жертви даде великата ви безаналогова армия?

    Коментиран от #196

    14:21 12.01.2026

  • 181 пиночет

    2 2 Отговор
    Путин и той щял да ходи на фронта

    Коментиран от #182, #193

    14:21 12.01.2026

  • 182 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор

    До коментар #181 от "пиночет":

    А ти лочно мое ми седд нешш на к.....ра ,да те повозя безплатно .

    Коментиран от #186

    14:23 12.01.2026

  • 183 ХА ТАКА !!!!

    1 4 Отговор
    УДРИ ПО АГРЕСОРА !!!!

    14:23 12.01.2026

  • 184 Доктора

    2 1 Отговор

    До коментар #174 от "Руската пропаганда":

    "Винаги има за цел глупака"

    Че аз освен украинска пропаганда друго не виждам тук. Значи целта е нашите козячета пък те не са много умни с двете си клетки.

    14:23 12.01.2026

  • 185 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Много хубава статия -ободряваща -особено в началото -но общо взето авторът или авторите трябва да си я прегледат и да се попитат -какво всъщност искахме да кажем!?Искам да уверя също така авторът или авторите на статията че с подобни приказки описания и тези трудно ще убедят читателите в истинноста на проукраинската пропаганда за големите украински победи ...даже напротив !?

    14:23 12.01.2026

  • 186 Що бе

    1 0 Отговор

    До коментар #182 от "Дон Корлеоне":

    Да не си мъжка про....

    Коментиран от #202

    14:24 12.01.2026

  • 187 То май

    0 0 Отговор

    До коментар #170 от "Митрофанова":

    Тръмпанзофилията се оказа по, по, хай-заразната и прогнилоносеща болест ...

    14:24 12.01.2026

  • 188 бай Иван

    3 1 Отговор
    Забравили сте да добавите ,че се "самоубиват с призив на уста "Слава Украине". То бива, бива ама и това не бива.То и за пропагандата трябва все пак някакъв талант. А тука липсва не само талант, ама и мозък.

    14:24 12.01.2026

  • 189 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 190 Българин

    1 5 Отговор
    На нито един българин не му пука за миризливите руски смотаняци и палячовци, защото ние българите смятаме руснаците за добитък

    Коментиран от #197, #199

    14:25 12.01.2026

  • 191 Руснаците атакуват мостове в района

    2 0 Отговор
    на Одеса и така прекъсват логистиката и използването на пристанищата по река Дунав. Това е заявил Украинският експерт по комуникации Сергей Бескрестнов с позивен "Flash". Според него, на 14 декември руската армия атакува моста в залива с почти 40 дрона, от които повечето са поразили целта от първия път, а днес е започнала нова силна атака на моста в Маяки. "Разбира се, в този случай ще се опитаме да намалим фериботните пътувания по р.Дунав, но те са уязвими от към Бойни дронове," добавил Флаш.

    14:26 12.01.2026

  • 192 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #179 от "нема ток":

    Ми като немате ток, как ша правите "летящото фламинго" и "оръжието на възмездието" ? На коляно с пилата и чука ли?
    Ма, много сте ми смешни! Толкова сте скарани с логиката, че даже не ми доставяте удоволствие да ви газя.

    14:26 12.01.2026

  • 193 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор

    До коментар #181 от "пиночет":

    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта

    14:26 12.01.2026

  • 194 1111

    2 0 Отговор
    Аз пак нещо не мога да разбера: Червената армия била слаба. А украинската армия много силна.

    Обаче, въпреки отчаяната подкрепа от страна на Г7 към ВСУ, фронтът се движи на запад.

    Вярно, бавно се движи; въпреки Г7 - Червената армия настъпва. При това - методично.

    Ама било имало много жертви от страна на Вторая в мире. Има, да. Ама съотношението на жертвите на Червената армия спрямо жертвите на ВСУ+Г7, какво е?

    Та.... след като ватата (с лопатата) напредва - правете си изводите.

    14:27 12.01.2026

  • 195 Бизнес инсайдър

    2 0 Отговор
    Тялото на Мария Атанасова бе открито на паркинг на магистрала А1 до Ихтиман в посока София ,със следи от измъчване и 0.5л бутилка от кока кола в анн усса .На шията бе открит срез тип колумбийска вратовръзка .Разследването продължава !

    14:27 12.01.2026

  • 196 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #180 от "Шах Масуд":

    "За 10 години колко жертви даде великата ви безаналогова армия?"

    А за 20 години колко жертви дадоха господарите ти - руснаците оставиха проруско правителство което просъществува до нападението на американците а господарите ти избягаха панически и си оставиха въоръжението.

    Най важното е че господарите ти помагаха на талибаните срещу СССР а после никой не помагаше на талибаните срещу САЩ и въпреки това краварите избягаха - даже и тяхно правителство не оставиха. Пълен позор.

    14:28 12.01.2026

  • 197 А ние,останалите 80%...

    2 0 Отговор

    До коментар #190 от "Българин":

    ...от Българите,мислим точно обратното...!
    Но давай ,в този дух,поне си забавен...🤣🤣🤣🤣!

    Коментиран от #203

    14:28 12.01.2026

  • 198 Опс

    1 0 Отговор
    Щом мара и педером съОБщава.....мведнага и пОвервах.....

    14:29 12.01.2026

  • 199 Пиночет

    2 0 Отговор

    До коментар #190 от "Българин":

    Дон Корлеоне ,ами ти си смррррр д ливвв маннн гаууу бе ,къде се редиш !

    14:29 12.01.2026

  • 200 ххххх

    3 0 Отговор
    Мичеееее, от преписване на укроглупости ептем ще оглупееш.

    14:29 12.01.2026

  • 201 към редакцията

    0 1 Отговор
    Пишете им на копейките че все е хорошо и Киев е взят вече. Само Кадиров нямало да е на парада защото го е хванал някакъв лек вирус докато чакал 3 дня да вземат Киев тиктокърите. Пишете че един руснак убива 1000 украинци защото един човек брои тука размяната на трупове. По неговите сметки рашката има към хиляда жертви а украинците над милион. Пишете че скоро ще превзема и САЩ защото ония се клатят и се разпадат и ще има световен руский мир. Пишете както трябва защото иначе световния тролетариат не може да спи спокойно.

    14:29 12.01.2026

  • 202 Дон Корлеоне

    0 1 Отговор

    До коментар #186 от "Що бе":

    За пари всичко върша ,зависи от сумата ,всички жълтопаветници сме такива .

    14:31 12.01.2026

  • 203 Бай Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #197 от "А ние,останалите 80%...":

    Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци

    14:31 12.01.2026

