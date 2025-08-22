Какво да очаква всяка зодия при новолунието в Дева на 23 август

На 23 август ни очаква последното новолуние за летния сезон. То ще бъде в знака на зодия Дева. Енергията на този зодиакален знак ще бъде важна. Девата управлява нашите работни проекти, както и колегите, персонала и хората, които ни се отчитат. Но физическата активност, начинът ни на хранене, здравето ни, също могат да попаднат в светлината на прожекторите по време на новолунието, пише az-jenata.bg.

Но както всяко новолуние, така и това носи както положителни събития, така и такива с напрежение. Някои хора биха могли да спечелят много, докато други губят много. Това е така, защото новолунието е в точна квадратура с Уран, което носи внезапни обрати на съдбата, случайни събития и шокиращи новини.

Лошата новина е, че това може да ни накара да се чувстваме по-импулсивни, безразсъдни и тревожни.

За други обаче новолунието в Дева може да е подходящ момент да се съгласуват със сродна душа или да развият настоящите си връзки.

Невероятно мощното новолуние засяга всеки зодиакален знак. То ще донесе промени, които ще ни позволят да бъдем по-практични. Това ще бъде важен момент за нас, за да се свържем отново с това, което искаме да постигнем, тъй като сезонът на Дева ни връща на правилния път.

Този транзит ще ни помогне да разработим конкретни планове за постигане на успех в дългосрочен план. Ще имаме силата и визията да превърнем мечтите си в реалност чрез упорит труд и търпение. През следващите шест месеца ще разширим знанията си. Нещата в живота ни ще се чувстват много по-лесни за управление с Юпитер в Рак, което ни кара да вярваме в невъзможното.

Овен – Трябва да се съсредоточите върху себе си и да бъдете по-грижещи се за себе си. Не се претоварвайте, Овни.

Телец – Ще можете да внесете известен баланс във вашите взаимоотношения. Сега, когато Меркурий е директен, комуникацията ви ще се подобри и ще бъде много по-лесно да постигнете взаимно разбирателство с приятели или романтичен партньор.

Близнаци – Добър момент да се свържете с приятели, Близнаци. Ще се съсредоточите и върху кариерните си цели и изграждането на солидна основа за бъдещето си. Търсете мотивация в хобитата си.

Рак – За вас, Раци, новолунието е свързано с поемането на лидерски роли, създаването на нещо ново, сътрудничество с други хора.

Лъв – Новолунието ви дава зелена светлина да се върнете към плановете, които сте поставили на пауза по време на ретроградния транзит на Меркурий. Може да се наложи и коригиране на целите ви, тъй като имате подкрепата на Сатурн в Овен, което ви подтиква да останете фокусирани върху мечтите си.

Дева – Това е вашият сезон, Деви! Луната във вашия знак ще ви покаже, че трябва да имате вяра в мечтите си, защото можете да изградите нещо прекрасно, ако сте търпеливи със себе си. Възползвайте се от възможността да положите основи.

Везни – Ако ви липсва мотивация, променете нещата. Сега е вашият момент да споделите неща, които може да сте пропуснали, или да намерите вдъхновение от хората около вас. Новолунието също ще ви позволи да се свържете с творческата си енергия, което ще направи периода вълнуващ, ако обмисляте нов проект.

Скорпион – Ако искате да напреднете в кариерата си, вече имате необходимите инструменти, тъй като нещата ще започнат да се движат много по-бързо, след като Сатурн влезе в Риби следващия месец. Така или иначе, ще бъдете мотивирани да успеете и да покажете на другите на какво сте способни.

Стрелец – Новолунието ще бъде в най-високата точка на вашата карта, помагайки ви да развиете увереност в себе си и да повярвате в талантите си. Не забравяйте за успехите, те заслужават да се отпразнуват и не бъдете твърде критични към себе си, когато нещата не се получават веднага.

Козирог – Луната в Дева ще бъде идеалното време да се съсредоточите върху самоусъвършенстването и всичко започва с това да сте винаги напред. Възможностите за растеж са пред вас!

Водолей – Професионалните ви отношения ще бъдат подчертани и ако е имало проблеми с колегите по време на ретроградния Меркурий, имате възможност да ги разрешите. Изправете се пред емоциите си, а не се крийте от тях. Намерете начин да ги изразите и не им позволявайте да ви контролират.

Риби – Това е моментът да поемете водещата роля и да не бъдете толкова зависими от другите. Доверете се на себе си и се научете да вярвате в това, което можете да направите, защото енергията ще накара всички да видят вашите скрити таланти.