Барселона спечели Суперкупата в лудо „Ел Класико“

Барселона е новият стар носител на Суперкупата на Испания, след като победи с 3:2 Реал Мадрид с 3:2 във финала на турнира и поредното издание на "Ел Класико", което се игра в Джеда, Саудитска Арабия. Рафиня откри за "блаугранас" в 36-ата минута, след което последваха луди финални минути на първата част, в които паднага цели три попадения. Първо Винисиус Жуниор изравни с феноменален гол в продължението полувремето (45+2').

Още в ответната атака обаче Роберт Левандовски върна преднината на Барса (45+4'). Веднага след това пък Гонсало Гарсия пак изравни за Реал (45+6'). Рафиня обаче отново изведе каталунците напред в 73-ата минута. В последните секунди на двубоя пък Френки де Йонг получи директен червен картон. Срещата оправдава всички очаквания за голямо шоу. Много силен мач за Реал изиграва Винисиус, който отговаря на критиките по най-добрия начин и е най-добрият за своя отбор. На полуфиналите каталунците се разправиха с Атлетик Билбао и победиха с пет безответни гола, докато „лос бланкос“ имаха доста по-напечено дерби с градския съперник Атлетико Мадрид, но надделяха с 2:1.

Мачът започна с активна игра на Винисиус Жуниор по левия фланг, който направи няколко добри пробива. При един от тях бразилецът се откъсна от защитата на Барса, но стреля право в тялото на Жоан Гарсия. Каталунците пък владееха повече топката, но в първите минути се затрудняваха да създават чисти положения. Първата добра ситуация за Барселона дойде в 27-ата минута, когато Рафиня стреля опасно, но Тибо Куртоа внимаваше. Шест минути по-късно Гонсало Гарсия бе изведен добре и напредна, но също като Винисиус стреля слабо. Каталунците обаче веднага отговориха с неточни изстрели на Фермин Лопес и на Рафиня.

Бразилецът обаче бързо се реваншира за пропуска си и в 36-ата минута откри. Той получи добър пас от Фермин Лопес, напредна и през краката на Чуамени с диагонален удар намери мрежата на Куртоа - 1:0 за Барселона. Надмощието на каталунците продължи и след попадението, като стражът на Реал последователно трябваше да избива опасни изстрели на Фермин Лопес и Ламин Ямал. И когато изглеждаше, че Барса ще се оттегли с гол преднина, дойде моментът на добре играещия Винисиус. В продължението на първата част бразилецът пое топката отляво, напредна, премина първо през Жул Кунде, а после през още няколко противници и вкара феноменален гол, за да изравни - 1:1.

Радостта на "лос бланкос" обаче бе много кратка. Още в следващата атака Педри изведе Роберт Левандовски, който се измъкна от засадата и майсторски чукна топката покрай Куртоа, за да върне преднината на Барса - 2:1. Лудото продължение на първата част обаче продължи и след това. Реал отново изравни, този път след изпълнение на корнер. След ъгловия удар Дийн Хаусен стреля опасно с глава, Рафиня с мъка успя да избие с глава от голлинията, като топката се удари и в напречната греда. Най-бързи успя да реагира Гонсало Гарсия, който се плъзна и с точна добавка и помощта на гредата пак изравни за отбора си - 2:2. Така приключи тази взривна първа част.

Втората част започна с пореден опасен удар на развихрилия се Винисиус, който бе отразен от Жоан Гарсия, а бразилецът не бе точен при добавката. След това пък Барселона имаше удобна възможност от пряк свободен удар, но Рафиня стреля над вратата. Последва нов изстрел на Винисиус, като вратарят на Барса пак реагира добре и изби в корнер. В 56-ата минута двата отбора се спречкаха сериозно след грубо нарушение на Раул Асенсио срещу Педри. Последваха разправии, при които главния съдия Хосе Мунуера показа няколко жълти картона. Девет минути по-късно Реал имаше нова ситуация, но Жоан Гарсия пак спаси - този път удар на Родриго.

В 71-вата минута дойде най-доброто положение за Барса през втората част. Кунде проби отдясно и намери в наказателното поле Ламин Ямал, който веднага стреля, но Куртоа изби. Само две минути по-късно обаче Барселона за трети път в мача излезе напред. Влезлият от пейката Дани Олмо намери Рафиня, който финтрира и сякаш се подхлъзна, но успя да отправи удар, а топката рикошира в Раул Асенсио и влетя в мрежата на Реал - 3:2 за каталунците. Веднага след попадението голямата звезда на "лос бланкос" Килиан Мбапе се появи в игра, както впрочем и Дейвид Алаба, който замени Дийн Хаусен.