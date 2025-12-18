Новини
Последното Новолуние за 2025 г. носи истинско чудо за пет зодии

18 Декември, 2025 12:16 482 0

Ето кои ще бъдат благословените от звездите

Последното Новолуние за 2025 г. носи истинско чудо за пет зодии - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Последното Новолуние за 2025 г. настъпва на 20 декември в 03:43 ч. и носи със себе си неочаквани обрати и истинско чудо за пет зодии, пише flagman.bg. Някои ще усетят прилив на сила, други ще получат знак от съдбата, а трети ще преживеят дългоочакван момент, който ще промени цялата им перспектива.

Ето кои ще бъдат благословените от звездите:

Лъв

За Лъвовете това Новолуние ще бъде като сцена, на която най-сетне блестят с пълна сила. Всички разочарования, страхове и провали ще останат зад гърба им. Поява на човек, новина или дори един-единствен разговор ще възвърнат увереността им. Ще се почувстват забелязани, признати и оценени. Светлината на прожекторите отново ще ги обгръща - този път без напрежение, а с усещане за заслужен триумф.

Риби

За Рибите краят на декември е време на магия отвъд логиката. Задържани проекти или ситуации изведнъж ще започнат да се движат. Ще се почувстват освободени от невидими окови и ще усетят прилив на чиста радост. Може би това ще бъде мил жест, дългоочакван разговор или нещо дребно, но точно навреме - момент, който ще ги накара да си кажат: „Това е моето щастие.“

Стрелец

Животът спира да тества Стрелците. Настъпва време на лекота, вдъхновение и възможности. Проблеми, които доскоро висяха над тях, изведнъж ще се изпарят. Те ще усетят прилив на ентусиазъм и усещането, че нещо хубаво е на прага им. Срещи, идеи, спонтанни решения - всичко ще се нарежда с лекота. Енергията на Новолунието ще им даде точно онзи импулс, от който имаха нужда.

Телец

За Телците Новолунието ще донесе стабилност с привкус на радост. Ще усетят, че могат да си позволят повече - материално, емоционално, дори духовно. Подаръци, изненади или обикновени моменти ще предизвикат искрени усмивки. Няма нужда да търсят щастието – този път то само ще ги намери.

Водолей

Новолунието ще се появи като приятна изненада за Водолеите - точно навреме. Възможно е неочаквани събития да обърнат плановете им, но ефектът ще е напълно положителен. Ще усетят игривото намигване на съдбата и ще са готови да отговорят с усмивка. Предстои им усещане за нов живот - по-свободен, по-вълнуващ, по-богат.


