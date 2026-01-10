"Силна жена и истински боец" - Съпругата на Мадуро, Силвия Флорес, сама пожелала да остане с него при американците

Съпругата на венецуелския лидер Николас Мадуро, Силия Флорес, сама е взела решение да го последва, когато е бил заловен от американските сили.
Това заяви руският посланик в Каракас Сергей Мелик-Багдасаров по телевизионния канал Soloviev Live.
„Тези, които са били свидетели на тази ситуация, а в стаята е имало и други хора, казаха, че тя сама го е последвала. Тоест, те само са го отвеждали и тя сама го е последвала. Това е героичен акт“, каза той.
Посланикът каза, че наскоро е разговарял със сина на Мадуро, Николас. Той каза, че по време на залавянето ѝ не е имало висящи наказателни дела срещу нея; те са били заведени по-късно.
„Естествено, ако е отишла сама, е щяла да бъде качена в хеликоптера. По време на операцията обаче президентът и първата дама са ранени. Те имат наранявания, но не са критични и не са животозастрашаващи“, посочи дипломатът.
„Тя е много силна жена. Тя е истински боец. И не е чудно, че американците бяха толкова нетърпеливи да я вземат и отведат.“
Залавянето им е било брутална операция, отбеляза руският посланик.
Дипломатът подчерта, че близо до сградата е имало хора, които са контролирали съседните сгради. „Но ураганът от огън е бил толкова мощен, че по същество е стрелял по всичко, което се е движило“, обясни той.
„Тоест, това е била много брутална операция; никой не е възнамерявал да остави някого жив от самото начало.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
22:00 10.01.2026
2 Пич
Коментиран от #13, #37, #44, #69
22:01 10.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 подробности
22:03 10.01.2026
5 Браво
Коментиран от #10
22:03 10.01.2026
6 Боруна Лом
Коментиран от #14
22:05 10.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 пиночет
Коментиран от #15, #27
22:07 10.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 за случая
До коментар #5 от "Браво":Той няма заслуги а просто е пасивен обект без съпротива на операция по извеждане в чужда страна.
22:07 10.01.2026
11 Ти си
Мадуро нито се е крил мито е бягали от някого а беше най-нагло отвлечен от ОПГ с име САЩ @
Ако държите на името на сайто то представяте факти а не опорки и тъпа пропаганда .....
22:08 10.01.2026
12 да питам
Коментиран от #16, #61
22:09 10.01.2026
13 Мара
До коментар #2 от "Пич":преди 2 дни написа в статия, че жена му имала синини по лицето от похитителите
22:11 10.01.2026
14 Алкоголя
До коментар #6 от "Боруна Лом":Не прощава .. Учил ли си или са те взели за милиционер ?
Коментиран от #31, #58
22:11 10.01.2026
15 Луд Скайуокър
До коментар #8 от "пиночет":А ти откъде я имаш тази информация кой пазил Мадуро ? Дай я и ние да я прочетем .
Коментиран от #45
22:12 10.01.2026
16 Анонимен
До коментар #12 от "да питам":Защо, нещо притеснява ли те?
Коментиран от #33
22:13 10.01.2026
17 Радио Елто
Коментиран от #38
22:13 10.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пепи Волгата
Коментиран от #28, #29, #41
22:17 10.01.2026
20 Всеотдаен русофил
Ще спя спокойно ...
А, между другото ,дали е бил с еднакви чорапи?😂
22:17 10.01.2026
21 Т Живков
22:18 10.01.2026
22 Георгиев
22:27 10.01.2026
23 Мдааа
22:28 10.01.2026
24 Хванат
Коментиран от #25
22:31 10.01.2026
25 Абе
До коментар #24 от "Хванат":Некъпаните жълтопаважи с кофража ли спите?
Коментиран от #46
22:33 10.01.2026
26 Нали имаше около 80 избити кубинци
"Как върви Усрацията на масдуристите?
Ама пък Усрацията на путлерисите била точна и по план!
22:35 10.01.2026
27 Руски или кубински е все тая
До коментар #8 от "пиночет":пиночет
411ОТГОВОР
Нали Мадуро го пазеха уж, палячовския руски Спец Наз?
-;-
Руски или кубенски срец части е все ная.
Рашистите още при Гостомел се видя каква втора армия са.
А мадуристите при големите си природни богатства и мадурацията, само 8 милиона удбегали от Родината на симон Боливал.
Абе колко % са верващите на маркс-ленинизъма?!
Коментиран от #32
22:37 10.01.2026
28 Ицо Певеца
До коментар #19 от "Пепи Волгата":Бегай ,бе ...всеки път ме болигаза след пиене
22:39 10.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Боруна Лом
До коментар #14 от "Алкоголя":КОЕ НЕ Е ВЯРНО,НЕРАЗУМНИИИ? НЕЩО СЕ ПРАВИШ НА УМЕН, НО НЕ СТАВАШ!
22:44 10.01.2026
32 Боруна Лом
До коментар #27 от "Руски или кубински е все тая":А НАШИТЕ КОЛКО ИЗБЯГАХА ПО ВРЕМЕ НА ,, ДЕМОКРАЦИЯТА,,?...ЕДНА ТРЕТА ОТ НАРОДА!
Коментиран от #34
22:46 10.01.2026
33 да питам
До коментар #16 от "Анонимен":Ти притесняваш ли се , тъпо е да пишеш за някакви притеснения , сигурно и ти се притесняваш ..🤭
22:47 10.01.2026
34 Тик-так , тик-так
До коментар #32 от "Боруна Лом":Не пиши че си от Лом бе , юроде ..
22:49 10.01.2026
35 хмм?
22:51 10.01.2026
36 Име
23:00 10.01.2026
37 Данъкоплатец
До коментар #2 от "Пич":Ние безпартийните все се питаме:
Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
се страхува от дебат с
с лидерът на ПП Асен Василев?
Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето
23:11 10.01.2026
38 Възкръснал
До коментар #17 от "Радио Елто":Вальо, как си сине?
Коментиран от #48
23:13 10.01.2026
39 Мдааа
23:14 10.01.2026
40 хи хи
23:16 10.01.2026
41 Дик диверсанта
До коментар #19 от "Пепи Волгата":Пепи волгата се подигра на всички рос дебили.
23:17 10.01.2026
42 ГаГа
23:23 10.01.2026
43 Ооооо чудо
23:26 10.01.2026
44 Европеец
До коментар #2 от "Пич":Отвличането си е тежко криминално престъпление във всяка една държава даже и при краварите.... В бг територията имаше доста отвличания, маи им викаха НАГЛИТЕ..... Интересно бай Дончо(краваря) може ли да го отъждестявам с бандата на наглите ....
23:33 10.01.2026
45 Румен Решетников
До коментар #15 от "Луд Скайуокър":А Пасьолът на Рассия откъде има тази информация?
От ТАСС или от руските охранители на Мадуро? М?
Коментиран от #52
23:38 10.01.2026
46 Тодор Правешки
До коментар #25 от "Абе":Спим както всеки заклет комунист - с ватенката и ушанката!
23:41 10.01.2026
47 Отвличане се казва това
23:44 10.01.2026
48 Радио Елто
До коментар #38 от "Възкръснал":Кой каквото посее Това ще Пожъне 🙌🙌🙌
23:44 10.01.2026
49 Архимандрисандрит Бибиян
00:11 11.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 За протокола
В предупреждението се цитират съобщения за въоръжени групировки, действащи по венецуелските пътища.
„Има съобщения за групи въоръжени милиции, известни като „колективос “, които поставят пътни барикади и претърсват превозни средства за доказателства за американско гражданство или подкрепа за Съединените щати“, съобщиха от посолството на САЩ в Каракас.""
00:34 11.01.2026
52 Посолството затова е посолство
До коментар #45 от "Румен Решетников":предимно за, да има връзки с правителството на държавата домакин!
Други въпроси?
00:35 11.01.2026
53 Сатана Z
01:19 11.01.2026
54 Баба Гошка
01:21 11.01.2026
55 любопитен
01:41 11.01.2026
56 Иван
01:47 11.01.2026
57 Аз се чуда ка още лудия е жив
01:48 11.01.2026
58 Иван
До коментар #14 от "Алкоголя":Май охранителите му от Вагнер са били на 300 грама водка казват.
01:50 11.01.2026
59 Евреина МАДУРОВИЧ
Да го арестува.
Е МАДУРОВИЧ ,
РИЖАКА взе че те послуша.
Каквото повикало
....
Такова се обадило.
01:51 11.01.2026
60 Въпрос
03:37 11.01.2026
61 шопо
До коментар #12 от "да питам":коги илееш из под кревато на буля ти
03:50 11.01.2026
62 пламен
Коментиран от #63, #66
04:44 11.01.2026
63 логика на паяк
До коментар #62 от "пламен":Мадуро е отказал руска охрана, а кубинците така са го предали, че никой жив не е останал от тях!
06:02 11.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Как са
07:04 11.01.2026
66 Пък са
До коментар #62 от "пламен":гушнали букета!
07:05 11.01.2026
67 новина на деня
Горките невинни танцуващи валс трафиканти на кока и фентанил.
А освен за това колко е смела "Мадуровица", новината която сте постанли говори и за човешките нормални условия в американските арести.
07:24 11.01.2026
68 знаех си
Излизат от прикритето си защото никой вече не им вярва ни на йота.
07:26 11.01.2026
69 пробутват ти
До коментар #2 от "Пич":Пропаганда в полза на Мадуро и идеализирана снимка.
Предлагам им да си го кандидатират за кмет на Бостън или Чикаго. Ню Йорк е зает вече.
07:27 11.01.2026