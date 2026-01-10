Новини
Свят »
Венецуела »
"Силна жена и истински боец" - Съпругата на Мадуро, Силвия Флорес, сама пожелала да остане с него при американците

"Силна жена и истински боец" - Съпругата на Мадуро, Силвия Флорес, сама пожелала да остане с него при американците

10 Януари, 2026 21:57, обновена 11 Януари, 2026 07:19 4 562 69

  • николас мадуро-
  • силия флорес-
  • венецуела-
  • сащ

Операцията по залавянето сваления венецуелски президент е била брутална, заяви руският посланик в страната

"Силна жена и истински боец" - Съпругата на Мадуро, Силвия Флорес, сама пожелала да остане с него при американците - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съпругата на венецуелския лидер Николас Мадуро, Силия Флорес, сама е взела решение да го последва, когато е бил заловен от американските сили.

Това заяви руският посланик в Каракас Сергей Мелик-Багдасаров по телевизионния канал Soloviev Live.

„Тези, които са били свидетели на тази ситуация, а в стаята е имало и други хора, казаха, че тя сама го е последвала. Тоест, те само са го отвеждали и тя сама го е последвала. Това е героичен акт“, каза той.

Посланикът каза, че наскоро е разговарял със сина на Мадуро, Николас. Той каза, че по време на залавянето ѝ не е имало висящи наказателни дела срещу нея; те са били заведени по-късно.

„Естествено, ако е отишла сама, е щяла да бъде качена в хеликоптера. По време на операцията обаче президентът и първата дама са ранени. Те имат наранявания, но не са критични и не са животозастрашаващи“, посочи дипломатът.

„Тя е много силна жена. Тя е истински боец. И не е чудно, че американците бяха толкова нетърпеливи да я вземат и отведат.“

Залавянето им е било брутална операция, отбеляза руският посланик.

Дипломатът подчерта, че близо до сградата е имало хора, които са контролирали съседните сгради. „Но ураганът от огън е бил толкова мощен, че по същество е стрелял по всичко, което се е движило“, обясни той.

„Тоест, това е била много брутална операция; никой не е възнамерявал да остави някого жив от самото начало.“


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    46 9 Отговор
    Браво на нея!

    22:00 10.01.2026

  • 2 Пич

    67 11 Отговор
    Въобще не се опитвайте лекинко да ни пробутвате подмяна !!! Не е бил изведен, а беше похитен и отвлечен !!!

    Коментиран от #13, #37, #44, #69

    22:01 10.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 подробности

    12 24 Отговор
    Знаехме си, че не е някакво насилствено отвличане, а става въпрос за трафик на незаконни имигранти в САЩ (щом Силвия Ф. сама доброволно е последвала съпруга си).

    22:03 10.01.2026

  • 5 Браво

    45 10 Отговор
    на МАДУРО, има топки човека.

    Коментиран от #10

    22:03 10.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    38 11 Отговор
    МАДУРО,ОБОРА ВИ ОТКРАДНА РЕСУРСИТЕ И СЕ РАЗПОРЕЖДА ВСЕ ЕДНО СА ТЕХНИ! ЖАЛКИ КРАВАРИ!

    Коментиран от #14

    22:05 10.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пиночет

    21 36 Отговор
    Нали Мадуро го пазеха уж, палячовския руски Спец Наз?

    Коментиран от #15, #27

    22:07 10.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 за случая

    8 18 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Той няма заслуги а просто е пасивен обект без съпротива на операция по извеждане в чужда страна.

    22:07 10.01.2026

  • 11 Ти си

    49 8 Отговор
    Отвличането на Мадуро , отвличането - мисирки !
    Мадуро нито се е крил мито е бягали от някого а беше най-нагло отвлечен от ОПГ с име САЩ @
    Ако държите на името на сайто то представяте факти а не опорки и тъпа пропаганда .....

    22:08 10.01.2026

  • 12 да питам

    10 35 Отговор
    Маша и Медведья, кога ще ги арестуват ? А Малката ханъма

    Коментиран от #16, #61

    22:09 10.01.2026

  • 13 Мара

    28 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    преди 2 дни написа в статия, че жена му имала синини по лицето от похитителите

    22:11 10.01.2026

  • 14 Алкоголя

    6 15 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Не прощава .. Учил ли си или са те взели за милиционер ?

    Коментиран от #31, #58

    22:11 10.01.2026

  • 15 Луд Скайуокър

    24 8 Отговор

    До коментар #8 от "пиночет":

    А ти откъде я имаш тази информация кой пазил Мадуро ? Дай я и ние да я прочетем .

    Коментиран от #45

    22:12 10.01.2026

  • 16 Анонимен

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "да питам":

    Защо, нещо притеснява ли те?

    Коментиран от #33

    22:13 10.01.2026

  • 17 Радио Елто

    27 5 Отговор
    Разбира се че сеньор Мадуро е бил Отвлечен

    Коментиран от #38

    22:13 10.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пепи Волгата

    11 19 Отговор
    Дреме ми за Мадуро, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 20000 еврака на месец в топлото джобче

    Коментиран от #28, #29, #41

    22:17 10.01.2026

  • 20 Всеотдаен русофил

    11 14 Отговор
    Е,щом го казва руския посланик ,значи е 1000% истина.
    Ще спя спокойно ...


    А, между другото ,дали е бил с еднакви чорапи?😂

    22:17 10.01.2026

  • 21 Т Живков

    12 16 Отговор
    Айде пак легенди като за ястребинчетата

    22:18 10.01.2026

  • 22 Георгиев

    13 4 Отговор
    Тя го е последвала, а те са я пришили към обвинението по късно. Така ли? Ега ти държавата!

    22:27 10.01.2026

  • 23 Мдааа

    19 3 Отговор
    Ами естествено, след като охранители и пр. са били подкупени и после избити за да няма свидетели?

    22:28 10.01.2026

  • 24 Хванат

    6 13 Отговор
    По бельо. Егати президенто!

    Коментиран от #25

    22:31 10.01.2026

  • 25 Абе

    12 4 Отговор

    До коментар #24 от "Хванат":

    Некъпаните жълтопаважи с кофража ли спите?

    Коментиран от #46

    22:33 10.01.2026

  • 26 Нали имаше около 80 избити кубинци

    5 10 Отговор
    Егати новите радакцзии и есета на Тема
    "Как върви Усрацията на масдуристите?

    Ама пък Усрацията на путлерисите била точна и по план!

    22:35 10.01.2026

  • 27 Руски или кубински е все тая

    10 15 Отговор

    До коментар #8 от "пиночет":

    пиночет
    411ОТГОВОР
    Нали Мадуро го пазеха уж, палячовския руски Спец Наз?
    -;-
    Руски или кубенски срец части е все ная.

    Рашистите още при Гостомел се видя каква втора армия са.
    А мадуристите при големите си природни богатства и мадурацията, само 8 милиона удбегали от Родината на симон Боливал.
    Абе колко % са верващите на маркс-ленинизъма?!

    Коментиран от #32

    22:37 10.01.2026

  • 28 Ицо Певеца

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Пепи Волгата":

    Бегай ,бе ...всеки път ме болигаза след пиене

    22:39 10.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Боруна Лом

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Алкоголя":

    КОЕ НЕ Е ВЯРНО,НЕРАЗУМНИИИ? НЕЩО СЕ ПРАВИШ НА УМЕН, НО НЕ СТАВАШ!

    22:44 10.01.2026

  • 32 Боруна Лом

    14 6 Отговор

    До коментар #27 от "Руски или кубински е все тая":

    А НАШИТЕ КОЛКО ИЗБЯГАХА ПО ВРЕМЕ НА ,, ДЕМОКРАЦИЯТА,,?...ЕДНА ТРЕТА ОТ НАРОДА!

    Коментиран от #34

    22:46 10.01.2026

  • 33 да питам

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Ти притесняваш ли се , тъпо е да пишеш за някакви притеснения , сигурно и ти се притесняваш ..🤭

    22:47 10.01.2026

  • 34 Тик-так , тик-так

    5 6 Отговор

    До коментар #32 от "Боруна Лом":

    Не пиши че си от Лом бе , юроде ..

    22:49 10.01.2026

  • 35 хмм?

    9 13 Отговор
    Русниците не го ли пазиха тоя? Май Путя предаде Мадура.

    22:51 10.01.2026

  • 36 Име

    6 4 Отговор
    Приятни сънища!

    23:00 10.01.2026

  • 37 Данъкоплатец

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ние безпартийните все се питаме:
    Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
    се страхува от дебат с
    с лидерът на ПП Асен Василев?

    Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето

    23:11 10.01.2026

  • 38 Възкръснал

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Радио Елто":

    Вальо, как си сине?

    Коментиран от #48

    23:13 10.01.2026

  • 39 Мдааа

    5 9 Отговор
    Мадуро и Путин, как звучи само...

    23:14 10.01.2026

  • 40 хи хи

    14 3 Отговор
    Театрално представление за овцете. Всичко е било уредено предварително със охраната и службите.

    23:16 10.01.2026

  • 41 Дик диверсанта

    7 7 Отговор

    До коментар #19 от "Пепи Волгата":

    Пепи волгата се подигра на всички рос дебили.

    23:17 10.01.2026

  • 42 ГаГа

    10 3 Отговор
    И никой не коментира травмите им. Ударили се във врата, та чак и счупени ребра има...като във вицовете, при които всеки пребит твърди същото- само че не е смешно.

    23:23 10.01.2026

  • 43 Ооооо чудо

    7 5 Отговор
    никой не е бил "физически" с венецуелския лидер.... Не беее с някой ГЕЙргиев ще да е бил в 2 чеса през ноща нали ?

    23:26 10.01.2026

  • 44 Европеец

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Отвличането си е тежко криминално престъпление във всяка една държава даже и при краварите.... В бг територията имаше доста отвличания, маи им викаха НАГЛИТЕ..... Интересно бай Дончо(краваря) може ли да го отъждестявам с бандата на наглите ....

    23:33 10.01.2026

  • 45 Румен Решетников

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "Луд Скайуокър":

    А Пасьолът на Рассия откъде има тази информация?
    От ТАСС или от руските охранители на Мадуро? М?

    Коментиран от #52

    23:38 10.01.2026

  • 46 Тодор Правешки

    5 11 Отговор

    До коментар #25 от "Абе":

    Спим както всеки заклет комунист - с ватенката и ушанката!

    23:41 10.01.2026

  • 47 Отвличане се казва това

    11 5 Отговор
    "били заловени и изведени от страната".....

    23:44 10.01.2026

  • 48 Радио Елто

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Възкръснал":

    Кой каквото посее Това ще Пожъне 🙌🙌🙌

    23:44 10.01.2026

  • 49 Архимандрисандрит Бибиян

    3 9 Отговор
    Путилифонът батю Пунди каза каде нема кой героически да го последва освем некой брадат с кастрен салкъм!

    00:11 11.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 За протокола

    10 4 Отговор
    "„ Американските граждани във Венецуела трябва незабавно да напуснат страната“, заяви посолството в предупреждение за сигурност от 10 януари.
    В предупреждението се цитират съобщения за въоръжени групировки, действащи по венецуелските пътища.
    „Има съобщения за групи въоръжени милиции, известни като „колективос “, които поставят пътни барикади и претърсват превозни средства за доказателства за американско гражданство или подкрепа за Съединените щати“, съобщиха от посолството на САЩ в Каракас.""

    00:34 11.01.2026

  • 52 Посолството затова е посолство

    4 5 Отговор

    До коментар #45 от "Румен Решетников":

    предимно за, да има връзки с правителството на държавата домакин!
    Други въпроси?

    00:35 11.01.2026

  • 53 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Мелания ще и ходи на свиждане да си поговорят като жени на Президенти.

    01:19 11.01.2026

  • 54 Баба Гошка

    2 7 Отговор
    Хайде стига спекулации. Човекът е ценен кадър и вече върти геврека на нюйоркски автобус. Не останаха вече буда ли да баччкат за обезценени гущщери, затуй посреднощ трябва да ги дръпват от леглото да запълнят щата. А между курсовете мож да ги учи и на салса. Кой за квотой учил.

    01:21 11.01.2026

  • 55 любопитен

    13 2 Отговор
    "никой не е бил физически с венецуелския лидер" и "Тези, които са били свидетели на тази ситуация, а в стаята е имало и други хора", абе вие за малоумен ли ме имате?

    01:41 11.01.2026

  • 56 Иван

    8 4 Отговор
    Латиноамерикански сапунен сериал. Латиносите за нищо не стават освен за наркотрафиканти. четете Маркес. Единственият що годе мъжкар беше Че Гевара. но те самите си го убиха

    01:47 11.01.2026

  • 57 Аз се чуда ка още лудия е жив

    3 3 Отговор
    Как не е отстрелян още преди месеци

    01:48 11.01.2026

  • 58 Иван

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Алкоголя":

    Май охранителите му от Вагнер са били на 300 грама водка казват.

    01:50 11.01.2026

  • 59 Евреина МАДУРОВИЧ

    2 4 Отговор
    Сам приканваше Тръмп

    Да го арестува.

    Е МАДУРОВИЧ ,

    РИЖАКА взе че те послуша.

    Каквото повикало
    ....
    Такова се обадило.

    01:51 11.01.2026

  • 60 Въпрос

    3 0 Отговор
    Защо боксьора е призовал киевчани да се евакуират хихи ?

    03:37 11.01.2026

  • 61 шопо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "да питам":

    коги илееш из под кревато на буля ти

    03:50 11.01.2026

  • 62 пламен

    0 4 Отговор
    Руската и кубинската охрана са го предали

    Коментиран от #63, #66

    04:44 11.01.2026

  • 63 логика на паяк

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "пламен":

    Мадуро е отказал руска охрана, а кубинците така са го предали, че никой жив не е останал от тях!

    06:02 11.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Как са

    0 0 Отговор
    изпуснали Багдасаров....?

    07:04 11.01.2026

  • 66 Пък са

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "пламен":

    гушнали букета!

    07:05 11.01.2026

  • 67 новина на деня

    1 0 Отговор
    Фа к ти пускат хвалебстена пропагандна статия за Мадурови акомпанирана с идеализирана снимка.
    Горките невинни танцуващи валс трафиканти на кока и фентанил.

    А освен за това колко е смела "Мадуровица", новината която сте постанли говори и за човешките нормални условия в американските арести.

    07:24 11.01.2026

  • 68 знаех си

    1 0 Отговор
    Блумбърг България, разни подобия родно производство и прочее "атлантици" у нас са ле прикрити червенушки с копче извън страната но в друга посока.

    Излизат от прикритето си защото никой вече не им вярва ни на йота.

    07:26 11.01.2026

  • 69 пробутват ти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пропаганда в полза на Мадуро и идеализирана снимка.
    Предлагам им да си го кандидатират за кмет на Бостън или Чикаго. Ню Йорк е зает вече.

    07:27 11.01.2026