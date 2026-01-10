"Силна жена и истински боец" - Съпругата на Мадуро, Силвия Флорес, сама пожелала да остане с него при американците

Съпругата на венецуелския лидер Николас Мадуро, Силия Флорес, сама е взела решение да го последва, когато е бил заловен от американските сили.

Това заяви руският посланик в Каракас Сергей Мелик-Багдасаров по телевизионния канал Soloviev Live.

„Тези, които са били свидетели на тази ситуация, а в стаята е имало и други хора, казаха, че тя сама го е последвала. Тоест, те само са го отвеждали и тя сама го е последвала. Това е героичен акт“, каза той.

Посланикът каза, че наскоро е разговарял със сина на Мадуро, Николас. Той каза, че по време на залавянето ѝ не е имало висящи наказателни дела срещу нея; те са били заведени по-късно.

„Естествено, ако е отишла сама, е щяла да бъде качена в хеликоптера. По време на операцията обаче президентът и първата дама са ранени. Те имат наранявания, но не са критични и не са животозастрашаващи“, посочи дипломатът.

„Тя е много силна жена. Тя е истински боец. И не е чудно, че американците бяха толкова нетърпеливи да я вземат и отведат.“

Залавянето им е било брутална операция, отбеляза руският посланик.

Дипломатът подчерта, че близо до сградата е имало хора, които са контролирали съседните сгради. „Но ураганът от огън е бил толкова мощен, че по същество е стрелял по всичко, което се е движило“, обясни той.

„Тоест, това е била много брутална операция; никой не е възнамерявал да остави някого жив от самото начало.“