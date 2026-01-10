Новини
Тагарев: Путин няма полезен ход в момента, защото ако спре войната, веднага ще бъде атакуван вътрешно и то сериозно

Тагарев: Путин няма полезен ход в момента, защото ако спре войната, веднага ще бъде атакуван вътрешно и то сериозно

10 Януари, 2026 14:32

Путин никога не е имал сериозно намерение да преговаря и да се стигне до мирно споразумение, коментира още бившият военен министър

Тагарев: Путин няма полезен ход в момента, защото ако спре войната, веднага ще бъде атакуван вътрешно и то сериозно - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Вече сме свидетели на категоричен обрат във войната. Оттук нататък Путин няма никакви полезни ходове". Това каза пред БНР бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.

"Вече никой не говори Украйна да отстъпва територии, които не са под контрола на Русия. При положение, че Европа е единна, мнозинството американци считат, че трябва да се помага на Украйна, мисля, че Зеленски и неговият екип успяха да удържат на тези опити, говорейки за мир, Путин да постигне повече от военна гледна точка", смята той.

По думите му Путин никога не е имал сериозно намерение да преговаря и да се стигне до мирно споразумение. Според него руският президент все още счита, че войната може да бъде продължена и да получи позитивни ефекти от това:

"Путин все още си мисли, че може да постигне повече. Той няма полезен ход в момента, защото ако спре войната, веднага ще бъде атакуван вътрешно и то много сериозно. Русия за последната година е окупирала допълнително около 4000 кв. километра украинска територия срещу над 400 хил. загинали военни. Украинците ежедневно, всяка нощ, атакуват енергийна инфраструктура, логистични хъбове, складове за въоръжение в Русия и то доста успешно. Украинците го правят това регулярно. Индустрията им работи на големи обороти. Това ще продължава. Нямайки полезен ход, Путин явно счита, че единственият му вариант е да продължи войната и да се надява на някакво чудо. Това чудо през Тръмп не се случи".

Вчера Русия изстреля за втори път хиперзвукова ракета "Орешник", като този път попадението е близо до полската граница. Според Тагарев обаче това е било предупреждение към Европа:

"След като няколко европейски страни заявиха готовност да изпратят войски на територията на Украйна в случай, че има постигнато мирно споразумение или споразумение за прекратяване на огъня, и тези войски най-вероятно ще бъдат разположени далеч от фронтовата линия, основно в Западна Украйна, Русия с този ход им демонстрира, че независимо къде са разположени на украинска територия, те могат да бъдат обект на удар, който трудно ще бъде предотвратен или дори е невъзможно. Това беше основната причина да бъде използван "Орешник" в този случай - да бъде даден този сигнал на западните страни и да се опита Москва да разбие това единство за пореден път или да създаде ново чувство на страх и притеснение в съответните общества".

Страните, които ще участват в тази операция, трябва да вземат разрешение от собствения си парламент, напомни бившият военен министър. Той изключи варианта България да реши да изпрати войски на територията на Украйна и обясни това с психозата в българското общество.

"Най-вероятно ние ще се включим с участие, което да гарантира сигурност и безопасност на икономически дейности, морски трафик, отстраняване на морски мини в Черно море. Така или иначе ние вече я имаме тази операция на противоминната група и просто тя може да бъде разширена в някаква степен. За съжаление, тази информация излезе от лидера на "Възраждане", а не от правителството. Правителството отстъпи комуникационната инициатива на русофилите в българския парламент, а не излезе да го заяви достатъчно ясно и да убеждава обществото в реалните факти - че сигурността в Черно море е в наш интерес, сигурността на Украйна е в наш интерес и абсолютно в наш интерес е ние да участваме по този начин".

Очевидно няма апетит от разполагане на съюзни войски или зона, забранена за полети, ако няма мирно споразумение, подчерта Тагарев, като добави, че има други начини да подпомогнем сигурността на Украйна. По думите му целта е да бъде възпряна Русия от предприемане на нови агресивни действия. Според него европейските съюзници на Украйна са готови за поемане на тази възпираща роля.

"Доста са възможностите за принос към тази операция, без непременно всяка страна да разполага войски на територията на Украйна", категоричен бе той.

Тодор Тагарев отбеляза, че САЩ нямат намерение да изпращат войски на територията на Украйна.

"Още нямаме ясна информация дали САЩ подкрепят тази декларация за намерения. Не знаем дали Тръмп се е съгласил. Ако се съгласи и е необходимо да мине през Конгреса, не би имало никакъв проблем, въпросът е кой ще го вкара в Конгреса. По-голямата част от демократите, но още по-голяма част от републиканците поддържат Украйна", коментира бившият военен министър.

Според него не можем да очакваме САЩ да действат с военна сила спрямо Русия. Това, което може да направи американската администрация, е да задълбочи санкциите и да ги налага по-стриктно, смята той.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания