Левски си върна второто място в НВЛ

Левски си върна второто място в класирането на волейболното първенство за мъже, след като спечели с 3:0 (25:22, 25:20, 27:25) като гост на Нефтохимик 2010 Бургас. Шампионите са с девет победи и една повече от ЦСКА, но изостават с един успех от лидера след 12 кръга Локомотив Авиа Пловдив.

Тодор Скримов влезе в двубоя с по 17.4 точки на мач и завърши именно със 17, сред които 12 на атака, четири аса и една блокада. Най-резултатен обаче бе Юлиан Вайзиг, който отбеляза 18 точки с три аса, а за Нефтохимик Димитър Василев се отчете с 14 пункта.

Първият гейм бе много оспорван и Левски взе предимство с 22:18, но домакините взеха следващите три разигравания и си върнаха надеждата за успешен изход. "Сините" обаче си осигуриха геймбол при 24:22, след което Светослав Гоцев записа втората си точка в атака и Левски поведе.

Нефтохимик започна по-добре втория гейм и поведе с пет точки, но шампионите отговориха от своя страна със серия и лидерът на отбора Тодор Скримов наниза два аса. Левски изравни за 16:16 и взе първия си аванс с атака на посрещача за 19:18, а Скримов наниза още един ас с първия геймбол при 24:20.

Левски започна много силно третия гейм, а Юлиан Вайзиг направи три аса в първите 11 разигравания. Нефтохимик даде отпор и дори стигна до допълнителни разигравания, но "сините" сложиха край на двубоя на трети мачбол с атака на Гордан Люцканов.

Поражението остави Нефтохимик на четвърто място с победа зад ЦСКА.