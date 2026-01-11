Байерн Мюнхен унизи Волфсбург

Германският шампион Байерн Мюнхен буквално се подигра с Волфсбург и го разгроми с 8:1 на своя „Алианц Арена“ в среща от 16-ия кръг на завърналата се през уикенда Първа Бундеслига.

Баварците поведоха още в петата минута, когато Килиан Фишер си отбеляза автогол, но осем по-късно Дженан Пейчинович възстанови равенството. До почивката домакините си върнаха аванса, когато Луис Диас се разписа в 30-ата минута. През втората част обаче Байерн просто не даде и капка шанс на съперник, отбелязвайки нови шест безответни гола. Майкъл Олисе в 50-ата, нов автогол на Мориц Йенц в 53-ата и попадение на Рафаел Герейро в 68-ата покачиха разликата до четири попадения, но голедата продължи. Само минута по-късно и Хари Кейн успя да отбележи, преди Олисе да реализира второто си попадение. Крайният резултат оформи Леон Горецка в 88-ата минута.

По този начин съставът на Венсан Компани затвърди лидерската си позиция, продължава да е без загуба в шампионата и вече води с внушителните 11 точки пред втория в класирането Борусия Дортмунд. Волфсбург от своя страна остава на 14-ото място след втората си поредна загуба и има аванс от само три точки пред опасната зона.

Старши треньорът на Байерн - Венсан Компани, имаше сериозни кадрови затруднения преди двубоя. Извън сметките остана контузеният Йозуа Кимих, а Алфонсо Дейвис и Саша Боей бяха с вирусно заболяване. Джамал Мусиала все още не беше напълно възстановен, докато Николас Джаксън продължава ангажиментите си със Сенегал на Купата на африканските нации. Спрямо убедителния успех с 4:0 срещу Хайденхайм в последния мач за 2025-а година, белгийският специалист направи четири корекции в стартовия състав. Капитанът Мануел Нойер отново застана под рамката, Конрад Лаймер започна като десен бек, а в средата на терена действаха Александър Павлович и Том Бишоф, за сметка на Леон Горетцка и Рафаел Герейро. В предни позиции Хари Кейн водеше атаката, подпомаган от Майкъл Олисе, младия Ленарт Карл и Луис Диас.

От другата страна наставникът на Волфсбург - Даниел Бауер, също бе силно ограничен в избора си. Заради контузии липсваха Йонас Винд, Йоаким Меле, Бенце Дардай, Андреас Сков Олсен, Рожерио, Кевин Паредес и Йенсон Селт, а Мохамед Амура продължаваше участието си на Купата на африканските нации с Нигерия. В атака „вълците“ заложиха на младия Дженан Пейчинович, подпомаган от Кристиан Ериксен, Ловро Маер и Патрик Вимер.

Байерн откри резултата още в петата минута, когато центриране на Луис Диас отляво бе засечено в собствената мрежа от защитника Килиан Фишер за 1:0. Малко по-късно колумбиецът пропусна да удвои, оставайки сам срещу Камил Грабара.

Пропускът бе наказан бързо и в 13-ата минута Ловро Маер изведе Пейчинович, който преодоля Нойер за 1:1.

В 30-ата минута домакините отново поведоха, когато Олисе центрира прецизно, а Луис Диас реализира с глава за 2:1. До почивката Байерн създаде още положения, но Карл и Диас не успяха да увеличат аванса.

След паузата натискът на баварците даде резултат. В 50-ата минута Олисе завърши впечатляващ индивидуален пробив с точен удар за 3:1, а три минути след това нов автогол, този път на Мориц Йенц, оформи 4:1 след ново включване на Диас.

Кейн пропусна изгодна възможност, а Олисе уцели и гредата, но в 68-ата минута англичанинът асистира на Рафаел Герейро за петия гол.

Почти веднага след изпълнението на центъра, Хари Кейн също записа името си голмайсторите след хубав изстрел от наказателното поле, като асистенцията бе на Диас.

Въпреки разгромът, Байерн не свали темпото. В 76-ата минута Майкъл Олисе реализира второто си попадение в двубоя, след като бе изведен по десния фланг и покачи резултата на 7:1.

Две минути преди края на сблъсъка се разписа и друг футболист, появил се от пейката – Леон Горетцка, който в 88-ата минута фиксира крайното 8:1, след като опита центриране, което обаче се отклони от вратаря Камил Грабара.