Един 40-годишен Mercedes-W123 с пробег от... 82 км

Един 40-годишен Mercedes-W123 с пробег от... 82 км

11 Януари, 2026 10:15 3 412 13

Под дебелия слой прах се крие каросерия в безупречно състояние

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На бял свят изплува една истинска автомобилна реликва, непокътната от безмилостния ход на времето. Става дума за легендарния Mercedes-Benz W123, който е прекарал последните четири десетилетия в състояние на пълна анабиоза. Тази „капсула на времето“ не е просто добре запазена машина, а артефакт с пробег от едва 82 километра, който сякаш току-що е напуснал поточната линия в Щутгарт. Новината за находката бе разпространена от популярния търсач на автомобилни съкровища Рома Урако и моментално прикова вниманието на колекционерите по целия свят.

Под дебелия слой прах се крие каросерия в безупречно състояние, чийто лак блести със същия интензитет, с който е радвал окото през 1984 година. Интериорът, миришещ на нова немска тапицерия и висококачествени материали, пренася всеки щастливец, надникнал вътре, директно в златната ера на германското инженерство. Тук няма следи от износване, няма напукана пластмаса или протрит текстил – всичко е точно такова, каквото инженерите са го замислили в епохата на вечните вещи.

Сърцето на този метален атлас е легендарният петцилиндров дизелов агрегат Mercedes OM617 с работен обем от 3.0 литра. Въпреки че мощността му от 88 к.с. може да звучи скромно по съвременните стандарти, неговата издръжливост е пословична. Този двигател е символ на концепцията „милионник“ – машина, способна да превърти километража без нужда от сериозна интервенция. Парадоксално е, че точно този екземпляр, проектиран да обиколи земното кълбо десетки пъти, е бил лишен от възможността дори да се разработи напълно.

Историята зад съществуването на този Mercedes-Benz W123 е не по-малко любопитна от самата кола. През 1984 година, когато на хоризонта вече се задава наследникът W124, един немски таксиметров шофьор изпитва сериозни съмнения относно надеждността на модерните технологии. Воден от прагматичния страх, че „новите вече не ги правят като едно време“, той решава да си подсигури бъдещето и купува чисто нов „резервен“ автомобил. Човекът просто го паркира в гаража, очаквайки деня, в който верният му работен кон ще предаде богу дух.

Съдбата обаче си прави шега – неговият основен Mercedes-Benz W123 се оказва толкова корав, че така и не настъпва моментът за пенсионирането му. Така „резервата“ остава да събира прах в продължение на 40 години, превръщайки се в инвестиция, за каквато собственикът едва ли е мечтал. В крайна сметка, тази механична ценност сменя своя притежател срещу сумата от 38 хиляди евро – цена, която мнозина биха сметнали за скромна предвид факта, че купуват чисто нов автомобил от епоха, в която качеството беше религия.

  • 1 Егати нещастникът

    7 3 Отговор
    Да те произведат за автомобил а да те ползват за мебел. То всъщност и мебелите са по полезни, че поне си слагаш нещо в тях.

    10:16 11.01.2026

  • 2 Хеми значи бензин

    1 21 Отговор
    германски гни лоч

    Коментиран от #4, #5

    10:18 11.01.2026

  • 3 Хасковски каунь

    9 2 Отговор
    Много парфюмирана статия. Браво !

    10:23 11.01.2026

  • 4 Хени значи

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Че си много неостър

    10:29 11.01.2026

  • 5 Варна 3

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    гни лоч във външната, но си е здрава кола. Една реставрация и става лъскав брилянт!

    10:36 11.01.2026

  • 6 Поня,

    7 5 Отговор
    че този автомобил беше препродаден, но после му изгубих дирята.
    Тази информация е на повече от 10 години и периодически се "търкаля" в мрежата.
    Що се отнася до коментарите, все едно на магаре да обясняваш какво е военна музика. Ама какво да се прави? Вчера се пръкнал и мисли, че светът започва от него.

    Коментиран от #10

    10:38 11.01.2026

  • 7 Мерси, ама

    1 8 Отговор
    за тази цена ще имам две тойоти.

    Коментиран от #9

    10:41 11.01.2026

  • 8 Да!

    1 3 Отговор
    Две тойоти.
    Нови!

    10:44 11.01.2026

  • 9 Немска висша класа

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мерси, ама":

    Демек два нови таралясника

    10:49 11.01.2026

  • 10 Проведох мое проучване и ще ти кажа защо

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Поня,":

    тази статия е тук.
    Намерих статията в няколко украински сайта, дори на английски език.
    На този сайт му се плаща да пуска украинската пропаганда 1:1, те си вземат материалите главно от украинската преса.
    Сега просто са намерили тази информация в украинските сайтове, нищо повече.
    Няколко пъти съм питал редакцията защо пускат укро-пропагандата 1:1, а те ме трият.
    По-добре да си променят името на сайта "Украiнски Факти", за да бъдат по-прозрачни.

    Коментиран от #12

    10:56 11.01.2026

  • 11 Времето не прощава, всичко гумено

    1 3 Отговор
    е станало за боклука!

    10:59 11.01.2026

  • 12 шопо..

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Проведох мое проучване и ще ти кажа защо":

    Они фактаджиите спрееха да пишат и за напредако на зеленио мухал на бандерскио фронт..оти орешнико им затвори устата

    11:08 11.01.2026

  • 13 Украса!

    2 0 Отговор
    Да живее културата, сведена до порно и ефффтини сензации...!

    11:16 11.01.2026