Важните новини във ФАКТИ на 11.01.2026 г.

Асен Василев: Ако се погледне календара, реалната дата за новите предсрочни парламентарни избори е 29 март

Гражданите трябва да дадат мандат на една партия да управлява след предсрочните парламентарни избори, защото това с коалициите не работи. Основната цел е да се извади мафията от властта и една партия да изнесе отговорността, защото това ще е битка. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред БНР, цитиран от news.bg.

Крум Зарков: Новите правила за служебен кабинет създават риск от институционален блокаж

В понеделник – 12 януари, започва процедурата по връчване на проучвателните мандати за съставяне на нов кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание. Всички партии в парламента обявиха, че не виждат възможност за сформиране на ново правителство в рамките на този парламент.

Боряна Димитрова: Към този момент бихме имали парламент с паритет между ГЕРБ, ПП-ДБ и евентуална нова партия

„Към този момент бихме имали един парламент с приблизителен паритет между ГЕРБ, ПП-ДБ и евентуална нова партия. Това формира отново въпросът – България накъде? Какъв тип коалиции, какъв тип съюзи?“, каза в „120 минути“ социологът от „Алфа Рисърч“ Боряна Димитрова.

Васил Терзиев: Кризата с боклука в София не разклаща доверието към мен. Ще реша проблема

Кризата със сметоизвозването в София не разклаща доверието към мен, заяви кметът на столицата Васил Терзиев в ефира на предаването „На Фокус“. По думите му част от критиките са основателни, но други са силно преувеличени и използвани за създаване на изкуствен политически конфликт.

Катастрофа с жертва затвори пътя Разград - Попово

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Разград - Попово в района на бившия Военен лагер, съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg. Около 16 часа днес автомобил, управляван от 34-годишен водач, който пътува от Разград към село Благоево, навлиза в насрещното платно и се удря в идващия откъм Благоево джип, шофиран от 41-годишен разградчанин.

Лекарите в "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

Лекари от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И. Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент на 52 години. Това съобщиха от пресцентъра на болницата, цитирани от БТА.

Проф. Даниел Вълчев: Избирателната ни система е така устроена, че осъжда страната на коалиционни формати на управление

Въпросът за възможния съюзник е един от големите въпроси в политиката. Това каза пред БНР проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в СУ "Св. Кл. Охридски", бивш министър на образованието.

Андрей Янкулов: Вече 6 месеца прокуратурата не се управлява по закон, което е дълбока криза на правовата държава

"Институцията прокуратура, която е ключова част от съдебната власт, а тя пък е ключова част от държавното управление, е на практика без ръководител, което в нашата правна действителност е едно доста смущаващо положение, защото на главния прокурор са възложени едни много съществени за държавното управление функции - той се явява краен гарант за законосъобразното упражняване на правомощията на прокурорите в цялата страна".

Иван Таков: Трябва ни нова платформа за предстоящите избори и честен анализ на участието ни в управлението, в НС

БСП ще се яви отново в коалиционен формат на изборите с останалите леви парти и коалиции. И съм сигурен, че ще направим по-добър резултат от миналите избори. Лявото има минало, но има и бъдеще. Това заяви зам.-председателят на Столетницата и председател на софийската структура Иван Таков в интервю за БНР.

От ДСБ настояват за изборна реформа и очертават четири ключови приоритета

Националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“ подчертава, че предстоящата година ще бъде сред най-трудните за страната, заради геополитически, корупционни и икономически рискове. Според партията, преодоляването им изисква ясна стратегия, дългосрочна визия и политическа смелост, информират от Dariknews.bg.

12 януари ще бъде неучебен ден за община Русе

12 януари ще бъде неучебен ден за община Русе. Това съобщи в социалните мрежи кметът на Русе Пенчо Милков, цитиран от БНТ.

Росен Карадимов: Диалогът и пазарните механизми са ключът към стабилен пазар на храните

Единственият начин да се постигне хоризонтален ефект на цял един пазар, който е с тежки деформации в своята основа, какъвто е пазарът на храните, е чрез диалог и пазарни механизми. Това е подходът, който Комисията за защита на конкуренцията избра и практиката показа, че той работи. Първите дни на въвеждане на еврото минават без сътресения, благодарение на съвместната работа с изпълнителната власт, КЗП и НАП. Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов в „Неделя 150“ по БНР, цитиран от пресцентъра на КЗП.

Делян Добрев: Ако Радев излезе със своя партия, съставът на НС ще се промени. И ще има по-голяма възможност за кабинет

При поява на президента Румен Радев на политическата сцена със собствена партия, оглавена от него, съставът на Народното събрание ще се промени и тогава, може би, ще има по-голяма възможност за сформиране на правителство.

Слави Трифонов: Оставка, Василе, оставка! София, без съмнение, има най-некадърния кмет в цялата си история

Недоволни граждани на София донесоха боклука си пред кметството. Това е такъв срам и е толкова тъжно за хората, които са принудени да живеят в боклук. От няколко месеца София е затънала в боклук. Прилича на сметище. Сметище, в което живеят хора от различни възрасти. Сметище, което е първата гледка, която виждат живеещите в столицата всеки ден. Сметище, из което играят деца.

"Китайска стена и пирамиди от боклук": Не позволиха на протестиращи да изхвърлят сметта си пред СО

Десетки гневни граждани бяха блокирани и недопуснати на протест пред улица "Московска" 33, където се намира сградата на Столична община. Демонстранти се събраха от столичните квартали "Люлин", "Подуяне" и "Красно село", където кризата с боклука е най-осезаема и тежка, информират от news.bg.

Нинова: Предателството не може да се оправдае с нищо. Опитах се да изгоня търговците от храма. Не успях докрай

Предателството не може да се оправдае с нищо. Веднъж предател, цял живот предател. Това е сегашното ръководство на БСП. Всякакви хамелеонски опити още веднъж да се излъжат левите хора, да бъдат употребени и да гласуват за тежкия бизнес елит на тази партия, са обречени.

Андрей Новаков: Лидерът на ГЕРБ е доста взискателен. Сигурен съм, че и на тези избори ще сме първа политическа сила

Утре президентът ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на първата по големина парламентарна група ГЕРБ-СДС.

АПИ: 468 снегорина обработват републиканските пътища, трасетата са проходими при зимни условия

468 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна, работата по третиране продължава. Слаб снеговалеж в момента има в 8 области, като дейностите по участъците продължават, за да се гарантира безопасно пътуване. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Татяна Дончева: Ако Радев не обяви проект, отиваме на избори на практика без ляво- това е голям риск

Формулата БСП – Обединена левица натовари в едно микробусче всякакви формации, които претендират да са леви и го хвърли в пропастта. Сегашните лидери на БСП направиха груба политическа грешка, която коства имиджа на партията. Партийните членове ненавиждат това ръководство – така не може да се отиде на избори.

Владимир Иванов: Не се сбъднаха прогнозите, че въвеждането на еврото ще катастрофира

Прогнозите, че ще катастрофира въвеждането на еврото в България, не се сбъднаха, тръгваме много добре!

Камион катастрофира край Враца, свалят пострадал от Мусала. Лавинна опасност в планините, проходът Петрохан е отворен

Проходът Петрохан и пътищата в област Монтана са проходими при зимни условия, съобщиха за БТА от Областното пътно управление. Към момента в областта няма валежи от сняг. Частично заледени участъци има на много места по пътната мрежа, които се опесъчават.

Мартин Атанасов, създател на проекта "Черната писта": Този модел се крепи на хиляди малки корупционни практики

Ехото от протестите, с които България изпрати 2025 година, отстраняването на Мария Цънцарова и появата на Бойко Борисов в интервю при Явор Дачков, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Мартин Атанасов, създател на проекта "Черната писта".

Гроздан Караджов: Обмяната в евро преминава безпроблемно и бързо

Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи", а за следващата седмица са заявени нови 26 милиона лева. Това съобщи в „Денят започва с Георги Любенов“ министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.



Той подчерта, че процесите на обмяна преминават безпроблемно и бързо, особено в малките населени места, където липсват банкови клонове. Той посочи, че интересът е особено висок сред възрастните хора.



„С гордост и с огромна благодарност към пощенци мога да отбележа, че процесите на обмяната на лева в евро преминават безпроблемно и доста бързо се случва тази услуга. Няма констатирани сериозни нарушения. "Български пощи" се справя много добре, има много здравословен, хубав, добър интерес от страна на възрастните хора, които живеят в по-малките населени места, там, където няма банкови клонове и "Български пощи" са тези, които обменят пари. За една седмица над 30 милиона лева сме обменили вече и интересното е, че за следващата седмица вече има суми от над 1000 лева, които се заявяват – заявени са приблизително 26 милиона нови средства, извън тези с по-малките суми, които не се заявяват“, каза Гроздан Караджов.



Той обясни, че при случаи като този в Караисен с пенсиониран служител и от Стамболово, където пощенският служител се е разболял, се решават чрез назначаване на заместник, който поема функциите на касиер и изплаща пенсиите.



По думите му изплащането на пенсиите върви без проблеми:



„Изплащането на пенсиите не е нещо извънредно и, както очаквахме, минава спокойно… Единственият проблем, той беше предвиждам, е че на места свършват банкнотите и монетите в евро и няма възможност да се обменя в следобедните часове. Веднага вдигаме лимита за следващия ден, като това поражда един допълнителен дефицит – да няма оборотни пари, с които да се купува евро. Още в сряда МС ще вдигне лимита на този оборотен кредит. Аз подписах такъв доклад в петък“, каза още министърът на транспорта в оставка.



От думите му стана ясно, че търговците се справят с новата валута и гражданите масово получават ресто само в евро. Самият той вчера е направил проверка на различни места.



„Вчера лично аз пазарувах и навсякъде до последния цент ми върнаха с евро. Пазарувах и с левове и с евро, нарочно, за да видя каква ще е реакцията – и в плод и зеленчука и в магазина и в една сладкарница, в която влязох всички бяха изключително коректни. Мога да предполагам, че с дните става това натрупване и търговските обекти са все повече и повече снабдени.“ – Гроздан Караджов.



Във връзка със сигнал за необосновано поскуване на цени на летището в София, Караджов заяви,ч е утре ще отиде да провери лично за какво става дума.



Министърът отбеляза и стачката на гръцките фермери и блокадата на границата с Гърция, като уточни, че към момента няма информация дали те биха се срещнали с него и подчерта, че стачката е прекратена в петък.



„В петък в 19 часа блокадата на пропускателния пункт с Гърция, основния на Кулата, беше прекратена. Благодарение на усилията на гръцкото правителство, вече българските превозвачи не понасят щетите, които понесоха от началото на декември.“ – Гроздан Караджов.



От думите му стана ясно, че трудно може да се изчисли какви са пораженията в транспортния сектор и веригите за доставки за този един месец, в който имаше блокади по границата.



„ По данни на нашите превозвачи са 16 милиона евро“, каза той.

Шефът на НАП Христо Марков: Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулата

От началото на годината НАП е извършила над 1000 проверки, а общо 1706 са те, като се прибавят и извършените в края на миналата година, предаде NOVA.

Иван Таков не изключва възможността да бъде номиниран за председател на БСП

Конгресът преди изборите е изключително необходим за БСП. Това заяви заместник-председателят на партията Иван Таков в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ във връзка с вчерашното решение на пленума на партията да проведе конгрес на 7 и 8 февруари.