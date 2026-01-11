Новини
Важните новини във ФАКТИ на 11.01.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 11.01.2026 г.

11 Януари, 2026

Гражданите трябва да дадат мандат на една партия да управлява след предсрочните парламентарни избори, защото това с коалициите не работи, коментира още лидерът на ПП

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Асен Василев: Ако се погледне календара, реалната дата за новите предсрочни парламентарни избори е 29 март

Гражданите трябва да дадат мандат на една партия да управлява след предсрочните парламентарни избори, защото това с коалициите не работи. Основната цел е да се извади мафията от властта и една партия да изнесе отговорността, защото това ще е битка. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред БНР, цитиран от news.bg.

Крум Зарков: Новите правила за служебен кабинет създават риск от институционален блокаж

В понеделник – 12 януари, започва процедурата по връчване на проучвателните мандати за съставяне на нов кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание. Всички партии в парламента обявиха, че не виждат възможност за сформиране на ново правителство в рамките на този парламент.

Боряна Димитрова: Към този момент бихме имали парламент с паритет между ГЕРБ, ПП-ДБ и евентуална нова партия

„Към този момент бихме имали един парламент с приблизителен паритет между ГЕРБ, ПП-ДБ и евентуална нова партия. Това формира отново въпросът – България накъде? Какъв тип коалиции, какъв тип съюзи?“, каза в „120 минути“ социологът от „Алфа Рисърч“ Боряна Димитрова.

Васил Терзиев: Кризата с боклука в София не разклаща доверието към мен. Ще реша проблема

Кризата със сметоизвозването в София не разклаща доверието към мен, заяви кметът на столицата Васил Терзиев в ефира на предаването „На Фокус“. По думите му част от критиките са основателни, но други са силно преувеличени и използвани за създаване на изкуствен политически конфликт.

Катастрофа с жертва затвори пътя Разград - Попово

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Разград - Попово в района на бившия Военен лагер, съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg. Около 16 часа днес автомобил, управляван от 34-годишен водач, който пътува от Разград към село Благоево, навлиза в насрещното платно и се удря в идващия откъм Благоево джип, шофиран от 41-годишен разградчанин.

Лекарите в "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

Лекари от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И. Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент на 52 години. Това съобщиха от пресцентъра на болницата, цитирани от БТА.

Проф. Даниел Вълчев: Избирателната ни система е така устроена, че осъжда страната на коалиционни формати на управление

Въпросът за възможния съюзник е един от големите въпроси в политиката. Това каза пред БНР проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в СУ "Св. Кл. Охридски", бивш министър на образованието.

Андрей Янкулов: Вече 6 месеца прокуратурата не се управлява по закон, което е дълбока криза на правовата държава

"Институцията прокуратура, която е ключова част от съдебната власт, а тя пък е ключова част от държавното управление, е на практика без ръководител, което в нашата правна действителност е едно доста смущаващо положение, защото на главния прокурор са възложени едни много съществени за държавното управление функции - той се явява краен гарант за законосъобразното упражняване на правомощията на прокурорите в цялата страна".

Иван Таков: Трябва ни нова платформа за предстоящите избори и честен анализ на участието ни в управлението, в НС

БСП ще се яви отново в коалиционен формат на изборите с останалите леви парти и коалиции. И съм сигурен, че ще направим по-добър резултат от миналите избори. Лявото има минало, но има и бъдеще. Това заяви зам.-председателят на Столетницата и председател на софийската структура Иван Таков в интервю за БНР.

От ДСБ настояват за изборна реформа и очертават четири ключови приоритета

Националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“ подчертава, че предстоящата година ще бъде сред най-трудните за страната, заради геополитически, корупционни и икономически рискове. Според партията, преодоляването им изисква ясна стратегия, дългосрочна визия и политическа смелост, информират от Dariknews.bg.

12 януари ще бъде неучебен ден за община Русе

12 януари ще бъде неучебен ден за община Русе. Това съобщи в социалните мрежи кметът на Русе Пенчо Милков, цитиран от БНТ.

Росен Карадимов: Диалогът и пазарните механизми са ключът към стабилен пазар на храните

Единственият начин да се постигне хоризонтален ефект на цял един пазар, който е с тежки деформации в своята основа, какъвто е пазарът на храните, е чрез диалог и пазарни механизми. Това е подходът, който Комисията за защита на конкуренцията избра и практиката показа, че той работи. Първите дни на въвеждане на еврото минават без сътресения, благодарение на съвместната работа с изпълнителната власт, КЗП и НАП. Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов в „Неделя 150“ по БНР, цитиран от пресцентъра на КЗП.

Делян Добрев: Ако Радев излезе със своя партия, съставът на НС ще се промени. И ще има по-голяма възможност за кабинет

При поява на президента Румен Радев на политическата сцена със собствена партия, оглавена от него, съставът на Народното събрание ще се промени и тогава, може би, ще има по-голяма възможност за сформиране на правителство.

Слави Трифонов: Оставка, Василе, оставка! София, без съмнение, има най-некадърния кмет в цялата си история

Недоволни граждани на София донесоха боклука си пред кметството. Това е такъв срам и е толкова тъжно за хората, които са принудени да живеят в боклук. От няколко месеца София е затънала в боклук. Прилича на сметище. Сметище, в което живеят хора от различни възрасти. Сметище, което е първата гледка, която виждат живеещите в столицата всеки ден. Сметище, из което играят деца.

"Китайска стена и пирамиди от боклук": Не позволиха на протестиращи да изхвърлят сметта си пред СО

Десетки гневни граждани бяха блокирани и недопуснати на протест пред улица "Московска" 33, където се намира сградата на Столична община. Демонстранти се събраха от столичните квартали "Люлин", "Подуяне" и "Красно село", където кризата с боклука е най-осезаема и тежка, информират от news.bg.

Нинова: Предателството не може да се оправдае с нищо. Опитах се да изгоня търговците от храма. Не успях докрай

Предателството не може да се оправдае с нищо. Веднъж предател, цял живот предател. Това е сегашното ръководство на БСП. Всякакви хамелеонски опити още веднъж да се излъжат левите хора, да бъдат употребени и да гласуват за тежкия бизнес елит на тази партия, са обречени.

Андрей Новаков: Лидерът на ГЕРБ е доста взискателен. Сигурен съм, че и на тези избори ще сме първа политическа сила

Утре президентът ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на първата по големина парламентарна група ГЕРБ-СДС.

АПИ: 468 снегорина обработват републиканските пътища, трасетата са проходими при зимни условия

468 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна, работата по третиране продължава. Слаб снеговалеж в момента има в 8 области, като дейностите по участъците продължават, за да се гарантира безопасно пътуване. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Татяна Дончева: Ако Радев не обяви проект, отиваме на избори на практика без ляво- това е голям риск

Формулата БСП – Обединена левица натовари в едно микробусче всякакви формации, които претендират да са леви и го хвърли в пропастта. Сегашните лидери на БСП направиха груба политическа грешка, която коства имиджа на партията. Партийните членове ненавиждат това ръководство – така не може да се отиде на избори.

Владимир Иванов: Не се сбъднаха прогнозите, че въвеждането на еврото ще катастрофира

Прогнозите, че ще катастрофира въвеждането на еврото в България, не се сбъднаха, тръгваме много добре!

Камион катастрофира край Враца, свалят пострадал от Мусала. Лавинна опасност в планините, проходът Петрохан е отворен

Проходът Петрохан и пътищата в област Монтана са проходими при зимни условия, съобщиха за БТА от Областното пътно управление. Към момента в областта няма валежи от сняг. Частично заледени участъци има на много места по пътната мрежа, които се опесъчават.

Мартин Атанасов, създател на проекта "Черната писта": Този модел се крепи на хиляди малки корупционни практики

Ехото от протестите, с които България изпрати 2025 година, отстраняването на Мария Цънцарова и появата на Бойко Борисов в интервю при Явор Дачков, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Мартин Атанасов, създател на проекта "Черната писта".

Гроздан Караджов: Обмяната в евро преминава безпроблемно и бързо

Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи", а за следващата седмица са заявени нови 26 милиона лева. Това съобщи в „Денят започва с Георги Любенов“ министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

Той подчерта, че процесите на обмяна преминават безпроблемно и бързо, особено в малките населени места, където липсват банкови клонове. Той посочи, че интересът е особено висок сред възрастните хора.

„С гордост и с огромна благодарност към пощенци мога да отбележа, че процесите на обмяната на лева в евро преминават безпроблемно и доста бързо се случва тази услуга. Няма констатирани сериозни нарушения. "Български пощи" се справя много добре, има много здравословен, хубав, добър интерес от страна на възрастните хора, които живеят в по-малките населени места, там, където няма банкови клонове и "Български пощи" са тези, които обменят пари. За една седмица над 30 милиона лева сме обменили вече и интересното е, че за следващата седмица вече има суми от над 1000 лева, които се заявяват – заявени са приблизително 26 милиона нови средства, извън тези с по-малките суми, които не се заявяват“, каза Гроздан Караджов.

Той обясни, че при случаи като този в Караисен с пенсиониран служител и от Стамболово, където пощенският служител се е разболял, се решават чрез назначаване на заместник, който поема функциите на касиер и изплаща пенсиите.

По думите му изплащането на пенсиите върви без проблеми:

„Изплащането на пенсиите не е нещо извънредно и, както очаквахме, минава спокойно… Единственият проблем, той беше предвиждам, е че на места свършват банкнотите и монетите в евро и няма възможност да се обменя в следобедните часове. Веднага вдигаме лимита за следващия ден, като това поражда един допълнителен дефицит – да няма оборотни пари, с които да се купува евро. Още в сряда МС ще вдигне лимита на този оборотен кредит. Аз подписах такъв доклад в петък“, каза още министърът на транспорта в оставка.

От думите му стана ясно, че търговците се справят с новата валута и гражданите масово получават ресто само в евро. Самият той вчера е направил проверка на различни места.

„Вчера лично аз пазарувах и навсякъде до последния цент ми върнаха с евро. Пазарувах и с левове и с евро, нарочно, за да видя каква ще е реакцията – и в плод и зеленчука и в магазина и в една сладкарница, в която влязох всички бяха изключително коректни. Мога да предполагам, че с дните става това натрупване и търговските обекти са все повече и повече снабдени.“ – Гроздан Караджов.

Във връзка със сигнал за необосновано поскуване на цени на летището в София, Караджов заяви,ч е утре ще отиде да провери лично за какво става дума.

Министърът отбеляза и стачката на гръцките фермери и блокадата на границата с Гърция, като уточни, че към момента няма информация дали те биха се срещнали с него и подчерта, че стачката е прекратена в петък.

„В петък в 19 часа блокадата на пропускателния пункт с Гърция, основния на Кулата, беше прекратена. Благодарение на усилията на гръцкото правителство, вече българските превозвачи не понасят щетите, които понесоха от началото на декември.“ – Гроздан Караджов.

От думите му стана ясно, че трудно може да се изчисли какви са пораженията в транспортния сектор и веригите за доставки за този един месец, в който имаше блокади по границата.

„ По данни на нашите превозвачи са 16 милиона евро“, каза той.

Шефът на НАП Христо Марков: Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулата

От началото на годината НАП е извършила над 1000 проверки, а общо 1706 са те, като се прибавят и извършените в края на миналата година, предаде NOVA.

Иван Таков не изключва възможността да бъде номиниран за председател на БСП

Конгресът преди изборите е изключително необходим за БСП. Това заяви заместник-председателят на партията Иван Таков в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ във връзка с вчерашното решение на пленума на партията да проведе конгрес на 7 и 8 февруари.


  • 1 Питаме

    1 2 Отговор
    Ние безпартийните все се питаме:
    Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
    се страхува от дебат с
    с лидерът на ПП Асен Василев?
    Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето

    Коментиран от #2

    22:39 11.01.2026

  • 2 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питаме":

    СмЕх в залата. Бойко , да се страхува от Асен-пенюара

    Коментиран от #6

    22:45 11.01.2026

  • 3 Анонимен

    1 0 Отговор
    Само една партия и да сте вие, що направо не обявите всички други партии за незаконни!

    Коментиран от #5

    22:48 11.01.2026

  • 4 На Асенчо мъжа

    0 0 Отговор
    Най мразя Спецов, защото е натягал жената

    22:49 11.01.2026

  • 5 голем дебил

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Аааа,недей с лошо де,не ни обричай на вечни мъки с тоя човечец.Аз бих го архивирал за вечни времена.

    22:50 11.01.2026

  • 6 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха":

    Ха ха
    30ОТГОВОР
    До коментар 1 от "Питаме":

    СмЕх в залата. Бойко , да се страхува от Асен-пенюара
    -;-
    Значи Пожарникаря бил смел ама се въздържал от конфликти.

    22:58 11.01.2026

