Скандал! Американски войници в Бахрейн поръчали онлайн забранените в кралството анални тапи и вибратори ВИДЕО

Канадски секс магазин се озова на мерника на Военното министерство на САЩ, след като няколко от неговите порнографски артикули се озоваха в Бахрейн - мюсюлманска държава от Персийския залив, където играчките за удоволствие са незаконни, пише New York Post.
„Получих две подписани писма от Министерството на отбраната от името на Кралство Бахрейн... ядосана съм, че войниците им са поръчали пикантни играчки от моя бизнес“, каза Грейс Бенет от Торонто, собственик на онлайн секс магазин Bonjibon, в Instagram.
Бенет каза, че не е знаела, че секс играчките - анална тапа и вибратор тип „куршум“, прошепна тя - отиват в Бахрейн. Тя подозира, че някой е препратил двата пакета на войските на ВМС на САЩ, разположени в богатата на петрол близкоизточна държава.
„Порнографски материали или устройства не са разрешени в Кралство Бахрейн“, предупреждава строгото писмо, изпратено от база на ВМС на САЩ в Бахрейн с тема „артикул за възрастни, идентифициран по време на рентгенова проверка на пощата“, заедно с върнатите забавни играчки.
Бахрейн е толкова консервативен, че дори Ким Кардашиян беше остро критикувана от протестиращите като „порнозвезда“, когато посети страната през 2012 г., за да промотира бизнес с млечни шейкове.
„Всички американски войници, разположени в чужбина, особено тези, разположени в страни, където вибраторите може да са незаконни, не могат да поръчват от Bonjibon“, каза Бенет за бизнеса си.
„Те буквално категоризират тези стоки като представляващи непосредствена опасност за живота или крайниците, или непосредствена и съществена опасност за имуществото“, засмя се тя, четейки от писмото на Пентагона.
Бенет сложила двете писма в рамки с блясък в офиса си, за да увековечи забавния инцидент.
„Много съжалявам за войниците в чужбина“, каза тя в края на видеото. „Знам, че е дълго и самотно пътуване – не можем да продължим това пътуване с вас.“
Потребителите на социалните мрежи се забавляваха в коментарите.
„Чакай малко, войниците купуват B-Plugs?“, попита един потребител на Instagram, изглеждайки озадачен.
„Не мога да разбера дали забравяш, че и жените могат да бъдат войници, или че мъжката G-точка се открива най-лесно през задната им вратичка“, презрително каза друг. „Както и да е, B-плъговете могат да бъдат чудесни за всички.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
