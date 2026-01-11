Новини
Любопитно »
Скандал! Американски войници в Бахрейн поръчали онлайн забранените в кралството анални тапи и вибратори ВИДЕО

11 Януари, 2026 21:23

Канадски секс магазин се озова на мерника на Военното министерство на САЩ

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канадски секс магазин се озова на мерника на Военното министерство на САЩ, след като няколко от неговите порнографски артикули се озоваха в Бахрейн - мюсюлманска държава от Персийския залив, където играчките за удоволствие са незаконни, пише New York Post.

„Получих две подписани писма от Министерството на отбраната от името на Кралство Бахрейн... ядосана съм, че войниците им са поръчали пикантни играчки от моя бизнес“, каза Грейс Бенет от Торонто, собственик на онлайн секс магазин Bonjibon, в Instagram.

Бенет каза, че не е знаела, че секс играчките - анална тапа и вибратор тип „куршум“, прошепна тя - отиват в Бахрейн. Тя подозира, че някой е препратил двата пакета на войските на ВМС на САЩ, разположени в богатата на петрол близкоизточна държава.

„Порнографски материали или устройства не са разрешени в Кралство Бахрейн“, предупреждава строгото писмо, изпратено от база на ВМС на САЩ в Бахрейн с тема „артикул за възрастни, идентифициран по време на рентгенова проверка на пощата“, заедно с върнатите забавни играчки.

Бахрейн е толкова консервативен, че дори Ким Кардашиян беше остро критикувана от протестиращите като „порнозвезда“, когато посети страната през 2012 г., за да промотира бизнес с млечни шейкове.

„Всички американски войници, разположени в чужбина, особено тези, разположени в страни, където вибраторите може да са незаконни, не могат да поръчват от Bonjibon“, каза Бенет за бизнеса си.

„Те буквално категоризират тези стоки като представляващи непосредствена опасност за живота или крайниците, или непосредствена и съществена опасност за имуществото“, засмя се тя, четейки от писмото на Пентагона.

Бенет сложила двете писма в рамки с блясък в офиса си, за да увековечи забавния инцидент.

„Много съжалявам за войниците в чужбина“, каза тя в края на видеото. „Знам, че е дълго и самотно пътуване – не можем да продължим това пътуване с вас.“

Потребителите на социалните мрежи се забавляваха в коментарите.

„Чакай малко, войниците купуват B-Plugs?“, попита един потребител на Instagram, изглеждайки озадачен.

„Не мога да разбера дали забравяш, че и жените могат да бъдат войници, или че мъжката G-точка се открива най-лесно през задната им вратичка“, презрително каза друг. „Както и да е, B-плъговете могат да бъдат чудесни за всички.“


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин..

    32 4 Отговор
    ДЕМОКРАЦИЯ.

    ПУКАТ СЕ ЕДИН ДРУГ! МЪЖКО С МЪЖКО. ЖЕНСКО С ЖЕНСКО! Первезии нон стоп!

    Коментиран от #16

    21:39 11.01.2026

  • 2 си дзън

    12 29 Отговор
    Раздавам безплатно от тези тапи на всички копейки тука. Имат нужда.

    Коментиран от #4, #10, #15, #19, #37

    21:40 11.01.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 3 Отговор
    НА ДОНИ , БУБИ НАТАНЯХУ , ЛИНЗИ ГРАМ И МАРКО РУБИО И
    ТАПИ НЕ МОГАТ ДА ИМ ПОМОГНАТ
    ТО СИ ИМ ТЕЧЕ ОТ УСТАТА :)

    21:41 11.01.2026

  • 4 Българин..

    29 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Звучиш като истински антлантик! С голям опит със самозадоволяването!

    Коментиран от #8, #17

    21:42 11.01.2026

  • 5 Далеч ще стигнат

    28 3 Отговор
    Щатите с тези войници, въоръжени с анални тапи - враговете им направо ще умират от смях!

    21:43 11.01.2026

  • 6 Българин

    5 18 Отговор
    и Медведев през вечер затапва на Хаяско ду....а

    Коментиран от #41

    21:45 11.01.2026

  • 7 Пич

    24 4 Отговор
    Я това не мое го пвервам ! Храбрите НАТО - вци са се затапвали за да не им попречи редкото да атакуват врага !!! Вие да не си помислите, че са ...ераси...!!!

    21:46 11.01.2026

  • 8 си дзън

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Българин..":

    Ти спечели една тапа атлантически бонус

    21:47 11.01.2026

  • 9 мдаа

    18 1 Отговор
    Либерастията е навсякъде. Но няма по-голям либepаст от eвpoлибeраcта.

    21:48 11.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мисиристан

    8 1 Отговор
    Що за тъп матрял??

    21:54 11.01.2026

  • 14 кой му дреме

    4 4 Отговор
    не съм геь ама Планината Броукбек е един от най добрите филми
    всеки път ме разплаква

    21:55 11.01.2026

  • 15 Натовец

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Кажи ,теб кефят ли те!

    21:56 11.01.2026

  • 16 Перверзник

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин..":

    Ние безпартийните все се питаме:
    Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
    се страхува от дебат с
    с лидерът на ПП Асен Василев?
    Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето

    Коментиран от #23

    21:56 11.01.2026

  • 17 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин..":

    Не, задоволявате се взаимно!

    21:57 11.01.2026

  • 18 Тапите си ги слагат

    13 1 Отговор
    Като ги подгони врагът да не оцапат положението.....

    21:58 11.01.2026

  • 19 Нахакай си една броеница

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    И я затапи с тапата..........белким мирясаш.....

    Коментиран от #22

    22:01 11.01.2026

  • 20 Демокрация

    3 6 Отговор
    Българете са ползвали подобни тапи 500 години и нищо им няма

    22:02 11.01.2026

  • 21 Американски войник

    8 4 Отговор
    Нали сме демокрация, или ме поправете! Аз се записах в армията само защото имам право да се качвам на всички бомби и ракети на САЩ, и да се отдам на правне на цугтромбони в свободното си време! Ще унищожа руския враг от изнемога с цугтромбони!

    22:02 11.01.2026

  • 22 еб и го в гз

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Нахакай си една броеница":

    тоя е някакъв изкуфял дъртофелник

    Коментиран от #24

    22:03 11.01.2026

  • 23 Защото

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Перверзник":

    Борисов е тарикат, и няма какво да коментира с едноклетъчни обратни.

    Коментиран от #26

    22:04 11.01.2026

  • 24 Не!

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "еб и го в гз":

    Негоеби вгъза, защото паветниците на това най се кефят!

    Коментиран от #27, #28

    22:07 11.01.2026

  • 25 Механик

    3 0 Отговор
    Kато гледам тия на снимката, и аз бих си поръчал тапа за дупе. Ми това не са жени, ами са некви крави-мутанти.
    Та, не е чудно, че американските войници си поръчват такива играчки.

    22:16 11.01.2026

  • 26 Кметът на Симитли

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Защото":

    Кого беше дънил? Май тоя, същият "тарикат"?

    Коментиран от #29

    22:16 11.01.2026

  • 27 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не!":

    На Стенлли мога да подаря няколко модела тапи от кормилни стержени!

    22:18 11.01.2026

  • 28 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не!":

    Много добро пожелание към някой, който предприема изпреварване на кръстовище!

    Коментиран от #33

    22:20 11.01.2026

  • 29 Лекса Фльорц

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Кметът на Симитли":

    И аз не съм работила нищо друго..

    Коментиран от #32

    22:21 11.01.2026

  • 30 Само да питам

    3 0 Отговор
    Тръмпоча със такива като тия ли ше превзема светът????

    22:21 11.01.2026

  • 31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    "анални тапи и вибратори" - Това са страшните хАмерикански оръжия, с които ще победят Русия...

    22:23 11.01.2026

  • 32 Зевс

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Лекса Фльорц":

    Елате при нас във Фактибг!

    Коментиран от #34

    22:25 11.01.2026

  • 33 Паветник

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Винаги изпреварвам защото члена до който мога да се докопам е само един! Е, хайде и още един за караоке...

    22:26 11.01.2026

  • 34 Лекса Фльорц

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Зевс":

    А вие имате ли сили да ми поведете поне 29 минутно интервю?

    22:28 11.01.2026

  • 35 ха, ха, ха...

    3 0 Отговор
    На украинския фронт руснаците ще им ги предоставят безплатно.

    22:29 11.01.2026

  • 36 Гончар Романенко

    1 0 Отговор
    "..... или че мъжката G-точка се открива най-лесно през задната им вратичка“, презрително каза друг....
    .... Той Дедо Дончо така ще ви открие G-точката, че ще го помните 50 години!

    22:30 11.01.2026

  • 37 хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Раздаваш безплатно от личната си колекция, нали пони? 😂 Еййй душичката си давате само и само някоя копейка да ви го отпоpи🤣

    22:36 11.01.2026

  • 38 Ами

    3 0 Отговор
    То натуту само леворезбовани и жадува за руски член😀

    22:47 11.01.2026

  • 39 Некой

    2 0 Отговор
    За какво се бие азовецът: за правото да се омъжи за другаря си по оръжие.

    22:51 11.01.2026

  • 40 Лошо

    2 0 Отговор
    Тея ако набарат руснаците ще ги скъсват от кавали!

    22:53 11.01.2026

  • 41 Сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    това е любимата ти сек,с фантазия, без която иначе не ти става..)))

    22:56 11.01.2026

  • 42 Студопор

    1 0 Отговор
    Американската армия не ме учудва изобщо.

    22:58 11.01.2026

  • 43 Буха ха

    1 0 Отговор
    Пратката е била до редакцията, ЧНГ подаръци за Милен и Венелина.

    22:59 11.01.2026

  • 44 Румян Клецов

    0 0 Отговор
    Как се използваттия тапи, за един дебел приятел от Хасково питам

    23:01 11.01.2026

  • 45 Mи като няма царевично кочани

    0 0 Отговор
    В Бахрейн.

    Коментиран от #46

    23:02 11.01.2026

  • 46 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Mи като няма царевично кочани":

    Има рязани карабини

    23:03 11.01.2026

  • 47 База Кило

    1 0 Отговор
    В американската база има пощенски пункт, в който се получават онлайн поръчки. Те не минават митнически контрол и местните власти не знаят какво съдържат. Историята е много правдоподобна.

    23:04 11.01.2026