Седмичен хороскоп за 25 - 31 август

Повече за вашата зодия прочетете в седмичния ни хороскоп за 25 - 31 август, изготвен от астролог Петя Георгиева, пише az-jenata.bg.

Овен

Излъчването ви ще е силно, ще сте особено привлекателни. Подходящо е да насочите вниманието си към творчески занимания и публични изяви. Грижете се старателно за външния си вид.

Телец

Твърдението, че „по дрехите посрещат“ продължава да е актуално. Съществените събития ще са свързани най-вече с отношенията. Без излишен драматизъм ще успеете да прекратите връзки, които пречат на напредъка ви.

Не отлагайте необходимостта за предприемане на кратки пътувания, независимо от причините за тях. Ще посетите непознати места, предлагащи нови емоции. Не е изключено да ви поканят за участие в нов проект. Не се колебайте, ще впечатлите екипа с уменията си.

Близнаци

Месецът свършва, а с него и част от грижите ви. Съчетавайте изпълнението на ежедневните задачи с работа по творческите си замисли. Убедителните резултати ще ви спечелят привърженици.

Пътуванията, независимо от разстоянието, ще са наситени с впечатления. Говорете онова, което мислите, но преди да го изречете, си давайте сметка с кого говорите.

Рак

Използвайте финансите си пестеливо, но не и скъпернически. Позволявайте си удоволствията, които ви вдъхновяват и стимулират въображението. Истинска радост ще ви доставят разходите за изкуство и уют, особено ако са споделени с приятели.

Ще успеете да довършите сделки, които са в процес на разработка, а най-вероятно да получите и приходите от тях. В края на периода са възможни приятни изненади под формата на подаръци или покана за участие в необичайно тържество.

Лъв

Венера навлиза в знака ви и непрекъснато ще сте „в светлината на прожекторите“. Грижете се за себе си, за здравето, за външния вид, но и за обноските. Не забравяйте, че ще се виждат добрите ви страни, но ще има и хора, които умишлено ще търсят негативите. Емоционалното ви състояние на моменти може да е доста нестабилно.

Общувайте предимно с хора, които ви разбират, за да избегнете критичните ситуации. Творческият ви потенциал ще е във възход. Предстоят срещи, благодарение на които бихте могли да запознаете с постиженията си широк кръг почитатели.

Дева

Навлизането на Слънцето във вашия знак ще е съпроводено с прилив на сили и вдъхновение. Структурирайте идеите си. Няма да можете да се заемете с осъществяването им веднага, но в следващите периоди ще разполагате с удобни възможности. Важното е да знаете какво искате и да сте набелязали алгоритъм за постигането му.

В процеса на активна дейност ще създадете нови контакти. Ще ви мотивират да се откажете от някои изчерпали смисъла си връзки. След като го направите, ще се почувствате истински добре.

Везни

Успехите ви може да не са грандиозни, но ще са убедителни. Ще ви зарадват и ще се отразят положително на самоувереността ви. Новите запознанства в по-голямата си част ще са свързани с различни развлекателни мероприятия и ще са повод за радост. Деловите пътувания вероятно ще са свързани с обучение или с участие в професионални дискусии. Ще си осигурите привърженици.

Ако сте набелязали пътешествие извън страната най-вероятно ще го осъществите. Впечатленията ще ви подскажат, че е настъпил моментът, в който трябва да предприемете някои промени на динамичния си стереотип.

Скорпион

Нови събития, засягащи личния живот, ще ви накарат да забравите преживени преди време неприятности. Партньорските контакти ще претърпят промени. Ще осъзнаете към кои от тях трябва да се отнасяте пасивно и спрямо кои задължително трябва да сте в контрол. Не се ангажирайте с несвойствени отговорности.

Овладейте пристъпите на мнителност и ревност, които ви измъчват и пречат на доверието. Финансовото ви състояние ще е стабилно и ще можете да си позволите покупки с естетично предназначение. Ще поставите в ред отношения, стигнали до критичната си точка.

Стрелец

Грижите за семейството ще се окажат приоритетни. Партньорските връзки ще се задълбочат и ще успеете да съвместите няколко различни вида дейности. Изпълнението на текущите задачи може да ви свърже с хора от други култури или националности. Контактите с тях ще ви заинтригуват. Ще разполагате с подходящи условия за намаляване на дистанцията.

Ще е полезно да се опознаете, но не е препоръчително да смесвате личните с деловите отношения. Съобразявайте се със спецификите на съответния етнос, за да не създадете погрешно впечатление за себе си.

Козирог

Инициативата ще отстъпи пред въображението. Влечението ви ще е много повече към това да направите нещо красиво, отколкото да се справяте с обичайните си практически занимания. Ще сте значително по-наблюдателни от обикновено и ще ви правят впечатления детайли, които при други условия сте подминавали без да забележите.

Задълженията, свързани със семейството и роднините не само няма да ви затрудняват, но ще подхождате към тях твърдо уверени в полезността им. Много е вероятно да прекратите стар спор за имущество.

Водолей

Динамичен период, който ще запомните с много движение и контакти. Ограничете леко инициативата и подхождайте към всички видове разговори с нагласа за компромис. Може да не се наложи, но ако сте готови, ще ви е по-лесно. Съчетанието между искреност и изобретателност ще ви осигури популярност. Ще получите подкрепа за замислите си.

Изслушвайте чуждото мнение, анализирайте го, използвайте рационалните предложения и усъвършенствайте своите резултати. Новите запознанства ще са интересни, перспективни и ще установите, че в много случаи приятелството е за предпочитане дори пред парите.

Риби

Преживяванията ще са разнообразни. Ще оставят отпечатък върху ценностната ви система и предпочитанията. Ще ви вдъхновят да изпробвате уменията си в насоки, които към момента сте пренебрегвали. Правилното разпределение на финансите между неизбежни и развлекателни разходи ще е от особена важност.

Осигурете си резерви за предстоящите инвестиции. Приятните изненади ще са от две посоки. Ще получите висока оценка за постигнатото до момента и покана за участие в професионална инициатива. Усещането за напредък ще е окуражаващо.