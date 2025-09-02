Ретрограден Сатурн в Риби - какво да очаква всяка зодия

Овен

Време на духовно обновление, емоционално прочистване и внимание към психичното здраве. Вие сте изправени пред предизвикателството да се погрижите за недовършената вътрешна работа, да се прегрупирате, да преработите преживяванията и да (се) лекувате. Важно е да се избавите от съжаленията си за миналото, да преразгледате това, което считате за неуспех и да преглътнете разочарованията, тъй като цикълът Сатурн-Слънце навлиза в последния си етап, преди да завърши пълен кръг.

Телец

Време е да разчистите и подредите социалния си живот и да дефинирате целите си за щастие. Сега или ще превърнете мечтите си в реалност, или ще ги зарежете. Това е добър период да видите нещата по-ясно, макар и понякога доста строго да отсъждате.

Близнаци

Очаквайте да се почувствате мотивирани да се докажете или постигнете нещо солидно. Вашето представяне става публично достояние или по някакъв начин е важно за всички, така че се мобилизирайте за работа.

Рак

За вас предизвикателството е да погледнете на живота и бъдещето си по-реалистично и практично. Може да имате важни постижения в областта на образованието, работа с медии и чуждестранни институции, издателска или хуманитарна дейност.

Лъв

Изправени сте пред предизвикателството да подредите онези неща, които споделяте с другите – пари, ресурси, власт, както и въпросите на зависимостта ви от партньорите и интимния ви живот. Това е време да се справите със страховете си от загуба на контрол.

Дева

Транзитът за вас носи изпитания за укрепване на близките ви връзки и преразглеждане на отношенията един към друг. Сблъсквате се с реалността, но трябва да поемате ангажиментите и да подложите на тест партньорствата си.

Везни

Изправени сте пред предизвикателството да подредите живота си като вкарате в релси ежедневните си дела и служебните задължения. Подобрете режима си на живот, изградете здравословни навици и си направете програма как ще се грижите за себе си.

Скорпион

Творческото изразяване, забавленията, романтиката, децата и хобитата са области, в които ще се наложи да се потрудите повече, да бъдете прагматични реалисти, да повишите дисциплината и отговорността си, да затегнете коланите. Следващите 2-3 години може да нямате много свободно време.

Стрелец

Вашите дом и семейство, личните въпроси, връзките с рода и грижите за основите на живота ви са областите, които ще изискват повишена отговорност, дисциплина и реализъм. Придържайте се към традициите и градете здрави структури.

Козирог

Повишават се ежедневните ви отговорности и ангажименти към съседи и роднини. Време е за сериозно обучение или професионален тренинг, за задълбочена работа по детайлите. Възможно е да намалеят контактите ви с околните, да се занимавате с тестове на идеи и проучвания.

Водолей

Период на по-отговорен и реалистичен подход към парите и материалните ви ценности. Затягането на колана сега е в реда на нещата и ще ви бъде много полезно. Време е да разчистите вещите си, да намалите излишните разходи и да се научите да използвате по-добре ресурсите си.

Риби

Време на повишени лични отговорности, работа с внимание към детайла и и уреждане на личните дела. Положете усилия за поддържане и подобряване на здравето си и външния си вид. Предизвикателствата за вас са да станете по-ефективни при използването на собствените си сили и енергия, и управлението на времето.