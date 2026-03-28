На 72 почина бившият китарист и съосновател на Manowar Рос „The Boss“ Фрийдман ВИДЕО

Бившият китарист и съосновател на Manowar, Рос „The Boss“ Фрийдман, е починал на 72-годишна възраст, предаде Metal Hangar 18.
През февруари бе съобщено, че музикантът е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС) – тежко невродегенеративно заболяване.
Рос Фрийдман е ключова фигура в хеви метъл историята. Той е съосновател на Manowar през 1980 г. и участва в записите на първите шест албума на групата, които се считат за класика в жанра.
Преди Manowar той беше част от прото-пънк легендите The Dictators, а в по-късните си години развиваше успешна солова кариера със своята група Ross the Boss.
Много музикални медии и фенове, включително в България чрез платформи като WeRock.bg и Z-Rock, изразиха своите съболезнования за загубата на този „Metal King“
09:24 28.03.2026
5 Идън
До коментар #1 от "Варна":Така е- но ни е оставило своята музика. Такава музика вече не могат да направят- да измислят- и да изпълнят.Всичко е комерсиализирано и боклучиво сега.
13:59 28.03.2026