На 72 почина бившият китарист и съосновател на Manowar Рос „The Boss“ Фрийдман ВИДЕО

Бившият китарист и съосновател на Manowar, Рос „The Boss“ Фрийдман, е починал на 72-годишна възраст, предаде Metal Hangar 18.



През февруари бе съобщено, че музикантът е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС) – тежко невродегенеративно заболяване.

Рос Фрийдман е ключова фигура в хеви метъл историята. Той е съосновател на Manowar през 1980 г. и участва в записите на първите шест албума на групата, които се считат за класика в жанра.

Преди Manowar той беше част от прото-пънк легендите The Dictators, а в по-късните си години развиваше успешна солова кариера със своята група Ross the Boss.

Много музикални медии и фенове, включително в България чрез платформи като WeRock.bg и Z-Rock, изразиха своите съболезнования за загубата на този „Metal King“