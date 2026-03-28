На 72 почина бившият китарист и съосновател на Manowar Рос „The Boss“ Фрийдман ВИДЕО

28 Март, 2026 06:01, обновена 28 Март, 2026 06:08 1 419 5

Бившият китарист и съосновател на Manowar, Рос „The Boss“ Фрийдман, е починал на 72-годишна възраст, предаде Metal Hangar 18.

През февруари бе съобщено, че музикантът е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС) – тежко невродегенеративно заболяване.

Рос Фрийдман е ключова фигура в хеви метъл историята. Той е съосновател на Manowar през 1980 г. и участва в записите на първите шест албума на групата, които се считат за класика в жанра.

Преди Manowar той беше част от прото-пънк легендите The Dictators, а в по-късните си години развиваше успешна солова кариера със своята група Ross the Boss.

Много музикални медии и фенове, включително в България чрез платформи като WeRock.bg и Z-Rock, изразиха своите съболезнования за загубата на този „Metal King“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Варна

    22 1 Отговор
    Неприятна новина,израснал съм с Manowar.За съжаление цяло едно поколение слиза от сцената.

    Коментиран от #5

    06:34 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Госта..

    5 0 Отговор
    Жалкото е че друго не идва .Лека му пръс

    09:24 28.03.2026

  • 4 Идън

    4 0 Отговор
    Кръстник на метъл китарата е Тони Айоми от Блек Сабат.Меноуър е създадена много години- 18год след нея.Рони Джеймс Дио запознава Джоуи де Майо с Рос дъБос.След напускането на Рос- Меноуър няма нищо по- добро създадено.Благодаря за музиката и светла му памет.

    13:55 28.03.2026

  • 5 Идън

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна":

    Така е- но ни е оставило своята музика. Такава музика вече не могат да направят- да измислят- и да изпълнят.Всичко е комерсиализирано и боклучиво сега.

    13:59 28.03.2026