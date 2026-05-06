6 май 1992 г.: Умира неповторимата Марлене Дитрих

Родена с името Магдалена фон Лош, тя се появява на бял свят на 27 декември 1901 г. в Шьонеберг (днес в Берлин), Германия, и си отива от него на 6 май 1992 г. в Париж, Франция, информира БГНЕС.
Бащата на Дитрих, Лудвиг Дитрих, офицер от пруската кралска полиция, умира, когато тя е съвсем малка, а майка ѝ се омъжва повторно за офицер от кавалерията, Едуард фон Лош. Марлене учи в частно училище и до 12-годишна възраст научава английски и френски. През 1921 г. Дитрих се записва в Deutsche Theaterschule и се присъединява към театралната трупа на Макс Райнхард. През 1923 г. тя привлича вниманието на Рудолф Зибер, кастинг директор във филмовите студия UFA, който започва да я кани за малки филмови роли. През следващата година тя се омъжва за Зибер, а след раждането на дъщеря им Мария Дитрих се връща към работата си на сцената и в киното. Въпреки че не се развеждат в продължение на десетилетия, двойката се разделя през 1929 г. Също през 1929 г. режисьорът Йозеф фон Щернберг за първи път вижда Дитрих и ѝ поверява ролята на Лола-Лола, знойната и уморена от света главна героиня в "Синият ангел" (1930 г.), един от първите говорещи филми в Германия. Успехът на филма изстрелва Дитрих към звездната слава. Следва покоряване на Съединените щати и договор с Paramount Pictures. Дитрих се превъплъщава в образа на фатална жена в няколко филма на фон Щернберг, по-известен сред които е "Шанхайски експрес" (1932 г.)
Но идва времето на Третия райх и въпреки личните молби на Адолф Хитлер, Дитрих отказва да работи в Германия и филмите ѝ са временно забранени там. "Хитлер е идиот", заявява тя в едно интервю по време на войната. Това я заклеймява като предателка в Германия.
След като става гражданин на САЩ през 1937 г., в периода 1943-1946 г. тя прави повече от 500 лични изяви пред съюзническите войски. По-късно тя казва: "Америка ме прие в лоното си, когато вече нямах родина, достойна за това име, но в сърцето си съм германка - германка по душа".
През 1947 г. правителството на Съединените щати ѝ присъжда Медала на свободата, който е най-високата чест, която може да бъде оказана на американец. Франция дава на Дитрих Ордена на Почетния легион за дейността ѝ по време на войната в страната, а Белгия я награждава с Рицарския орден на Леополд.
След войната Дитрих продължава да снима успешни филми. Тя е и популярна изпълнителка в нощни клубове, а последната ѝ сценична изява е през 1974 г. Осем години след смъртта ѝ колекция от нейни филмови костюми, записи, писмени документи, снимки и други лични вещи е изложена за постоянно в Берлинския филмов музей (през 2000 г.).
Незабравимите ѝ изпълнения на песни като "Falling in Love Again", "Lili Marleen", "La Vie en rose" и "Give Me the Man" ги превръщат в класики на една епоха.
Но личният ѝ магнетизъм далеч надхвърля блясъка ѝ. Друг неин почитател, писателят Ърнест Хемингуей, казва: "Тя можеше да ти разбие сърцето с гласа си."
1 Ганю
18:00 27.12.2022
3 Мислителят
18:17 27.12.2022
4 село
Колкото до обичаната в цял свят войнишка песен "Лили Марлен", мнозина смятат за най- добрата й изпълнителка българката Ива Ваня. Естествено след войната името й е заличено навсякъде. Наберете в търсачката Ива В.... и ще се убедите, че е по- добра от Марлене.
18:19 27.12.2022
6 Раданч Татлъту
До коментар #3 от "Мислителят":
20:05 27.12.2022
7 Роза
До коментар #4 от "село":Дитрих е напуснала Германия,защото Хитлер е дошъл на власт,а тя не е била съгласна с нацистките идеи.Това не я прави предателка.Човек може да обича страната си и да не е съгласен с политическия режим в нея.Дори е била много смела,щом публично е нарекла Хитлер идиот.В САЩ е намерила по-добри условия за работа и затова е останала там.Не виждам нищо осъдително в поведението и .Нейното име ще остане завинаги в историята на киното!
21:13 27.12.2022
