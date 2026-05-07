Евровизия 2026: Гърция с големи шансове да спечели, вижте къде се класира България

Макар че светлините на сцената във Виена все още не са официално светнали, музикалната треска вече обзема Европа, а залозите за Евровизия 2026 достигат своя пик. Към началото на май данните от водещата платформа Eurovisionworld очертават една от най-интересните и непредсказуеми надпревари през последните години. Важно е да се отбележи, че настоящите коефициенти отразяват единствено моментните нагласи на пазара и очакванията на букмейкърите, които често търпят драстични промени веднага след началото на официалните репетиции и представянето на живо, пише darik.bg.
В момента основният фокус на вниманието е насочен към Финландия, която се утвърждава като категоричен лидер в прогнозите. Тандемът Linda Lampenius и Pete Parkkonen, представящи страната с песента „Liekinheitin“, в момента държат впечатляващите 31% шанс за победа, което ги поставя далеч пред останалите конкуренти. Тяхната комбинация от агресивно поп звучене и виртуозно класическо майсторство на цигулката изглежда е формулата, която печели доверието на залагащите по целия свят.
Веднага след тях се нарежда Гърция, представена от Akylas с песента „Ferto“, чийто шанс за триумф се изчислява на 16%. Челната петица се допълва от Дания с меланхоличния глас на Søren Torpegaard, Австралия, която залага на международния престиж на Delta Goodrem, и Франция с елегантното присъствие на Monroe. Въпреки че тези държави в момента изостават от Финландия, статистиката показва, че разликата може бързо да се стопи, ако сценичното представяне предложи неочаквано визуално шоу.
Специално внимание заслужава завръщането на България на евровизионната сцена след период на отсъствие. Нашата представителка Дара влиза в конкурса с високоенергичното парче „Bangaranga“, което вече се радва на сериозен интерес сред феновете в социалните мрежи. Към този момент букмейкърите отреждат на България 14-то място в общата класация с около 1% шанс за крайна победа, но анализаторите подчертават, че това е позиция със силен потенциал за растеж. Тъй като „Bangaranga“ е подчертано динамична и модерна продукция, се очаква тя да получи мощен тласък от зрителския вот по време на втория полуфинал на 14 май.
Трябва да се има предвид, че таблицата със залози е по-скоро компас за популярността на песните в студиен вариант, отколкото финална присъда. Историята на Евровизия е пълна с примери за държави, които започват от по-задни позиции, но завладяват сърцата на публиката в залата. Дали Финландия ще удържи лидерството си, или Dara ще успее да превърне „Bangaranga“ в най-голямата изненада на годината, предстои да разберем само след броени дни в сърцето на Австрия.
1 Наблюдател
07:49 07.05.2026
2 Атина Паднала
До коментар #1 от "Наблюдател":Защото сме европейци и нашата азбука и вековно културно наследство не струва и 5€ и може да си изтриеш краката на тях по примера на нашия "елит".
07:55 07.05.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
що не участва и в Евротурнирите 🤔
07:55 07.05.2026
4 да се ореже бюджета на бнт
07:55 07.05.2026
5 Исторически парк
07:59 07.05.2026
7 Урко
08:02 07.05.2026
8 Марио
08:03 07.05.2026
9 Пич
08:06 07.05.2026
10 Ивелин Михайлов
08:06 07.05.2026
11 истина ти казвам
До коментар #7 от "Урко":А коя е Дара???😕
08:07 07.05.2026
12 Исторически парк
08:07 07.05.2026
13 Провинциалист от провинция Тракия
08:10 07.05.2026
14 Хи хи хи
08:11 07.05.2026
18 Обаче в евротурнирите
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":участва Израел, защото...?
08:13 07.05.2026
19 хер ФЛИК
Сега и двамата са безработни и отритнати. Нямат си занимания. Имат атрактивен външен вид , различен от другите певци. Биха имали успех ....някакъв. Пък и ще са много смешни в сценични костюми и пеещи !
08:13 07.05.2026
20 Това амбициозно
До коментар #4 от "да се ореже бюджета на бнт":варненско моме има по- скоро качества за рекламиране на хранителна верига, но като певачка е по- скоро нечий продукт, отколкото личностно присъствие...
08:16 07.05.2026
21 Погонат
Дали това е една сбирщина , паплач , гмеж , сган , лумпени , само един господ знае.
08:17 07.05.2026
22 ХИПОтеза
Пък ако се яви и по-гола , хората ще видят ДАДЕНОСТИТЕ й ! А тях ги има в изобилие ! Типично в духа на модерната Евровизия.
08:19 07.05.2026
23 ИНТЕРЕСНО
До коментар #21 от "Погонат":НЕВЕРОЯТНО СЪВПАДЕНИЕ С блт.21☝
08:24 07.05.2026
24 дедо
08:25 07.05.2026
25 пешо
До коментар #1 от "Наблюдател":лично мнение. Ужасни песни . без коментар. чух първите 2 ..чух и бангаранга.... ужасно ужасно....
компроментиран конкурс...излишна история като цяло. . .
08:29 07.05.2026
26 арлингтън
08:44 07.05.2026
27 нннн
Бангаранга за тия, които са измислили името и песента.
1% звучи твърде оптимистично, според мен.
08:54 07.05.2026
28 всеки има своя прогноза
08:58 07.05.2026
29 ден за размисъл
09:01 07.05.2026
30 има ли траверси
09:16 07.05.2026