Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Евровизия 2026: Гърция с големи шансове да спечели, вижте къде се класира България

Евровизия 2026: Гърция с големи шансове да спечели, вижте къде се класира България

7 Май, 2026 07:47 3 099 30

  • евровизия 2026-
  • дара-
  • dara-
  • шансове-
  • букмейкъри

В момента основният фокус на вниманието е насочен към Финландия

Евровизия 2026: Гърция с големи шансове да спечели, вижте къде се класира България - 1
Снимка: ORF
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Макар че светлините на сцената във Виена все още не са официално светнали, музикалната треска вече обзема Европа, а залозите за Евровизия 2026 достигат своя пик. Към началото на май данните от водещата платформа Eurovisionworld очертават една от най-интересните и непредсказуеми надпревари през последните години. Важно е да се отбележи, че настоящите коефициенти отразяват единствено моментните нагласи на пазара и очакванията на букмейкърите, които често търпят драстични промени веднага след началото на официалните репетиции и представянето на живо, пише darik.bg.

В момента основният фокус на вниманието е насочен към Финландия, която се утвърждава като категоричен лидер в прогнозите. Тандемът Linda Lampenius и Pete Parkkonen, представящи страната с песента „Liekinheitin“, в момента държат впечатляващите 31% шанс за победа, което ги поставя далеч пред останалите конкуренти. Тяхната комбинация от агресивно поп звучене и виртуозно класическо майсторство на цигулката изглежда е формулата, която печели доверието на залагащите по целия свят.

Веднага след тях се нарежда Гърция, представена от Akylas с песента „Ferto“, чийто шанс за триумф се изчислява на 16%. Челната петица се допълва от Дания с меланхоличния глас на Søren Torpegaard, Австралия, която залага на международния престиж на Delta Goodrem, и Франция с елегантното присъствие на Monroe. Въпреки че тези държави в момента изостават от Финландия, статистиката показва, че разликата може бързо да се стопи, ако сценичното представяне предложи неочаквано визуално шоу.

Специално внимание заслужава завръщането на България на евровизионната сцена след период на отсъствие. Нашата представителка Дара влиза в конкурса с високоенергичното парче „Bangaranga“, което вече се радва на сериозен интерес сред феновете в социалните мрежи. Към този момент букмейкърите отреждат на България 14-то място в общата класация с около 1% шанс за крайна победа, но анализаторите подчертават, че това е позиция със силен потенциал за растеж. Тъй като „Bangaranga“ е подчертано динамична и модерна продукция, се очаква тя да получи мощен тласък от зрителския вот по време на втория полуфинал на 14 май.

Трябва да се има предвид, че таблицата със залози е по-скоро компас за популярността на песните в студиен вариант, отколкото финална присъда. Историята на Евровизия е пълна с примери за държави, които започват от по-задни позиции, но завладяват сърцата на публиката в залата. Дали Финландия ще удържи лидерството си, или Dara ще успее да превърне „Bangaranga“ в най-голямата изненада на годината, предстои да разберем само след броени дни в сърцето на Австрия.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    32 2 Отговор
    О неразумний булгарин, поради какво се срамиш да пееш на български?

    Коментиран от #2, #25

    07:49 07.05.2026

  • 2 Атина Паднала

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Защото сме европейци и нашата азбука и вековно културно наследство не струва и 5€ и може да си изтриеш краката на тях по примера на нашия "елит".

    07:55 07.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    Австралия като участва в Евровизия-
    що не участва и в Евротурнирите 🤔

    Коментиран от #18

    07:55 07.05.2026

  • 4 да се ореже бюджета на бнт

    25 2 Отговор
    С 1% шанс за крайна победа защо изобщо участваме и даваме толкова излишни пари?!

    Коментиран от #20

    07:55 07.05.2026

  • 5 Исторически парк

    12 2 Отговор
    България-Чалгария

    07:59 07.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Урко

    20 6 Отговор
    Силиконовата Дара с нейната "Бунга-Бунга" е срам за страната ни

    Коментиран от #11

    08:02 07.05.2026

  • 8 Марио

    9 2 Отговор
    В някой индийски конкурс ще има повече успех.

    08:03 07.05.2026

  • 9 Пич

    8 3 Отговор
    Ако този зъбав гхею на снимката е Парконен, ясно е какво си паркира, за да е фаворит!!! За съжаление Дара си изглежда като съвсем нормална жена, а това е голям минус при извратените!!!

    08:06 07.05.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    12 4 Отговор
    Нормално никой няма да гласува за тая гнъсна бг чалгия💩🤮

    08:06 07.05.2026

  • 11 истина ти казвам

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Урко":

    А коя е Дара???😕

    08:07 07.05.2026

  • 12 Исторически парк

    13 1 Отговор
    Тая песен я въртят само по циганските сватби 💩

    08:07 07.05.2026

  • 13 Провинциалист от провинция Тракия

    10 1 Отговор
    "вижте къде се класира България" - е къде да се класира с тази песен, освен някъде между Столипиново и Факултета. А исторически - до Батак, там е имало Бангаранга до смърт.

    08:10 07.05.2026

  • 14 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    Който излезне с най голяма брада от жените ще спечели. 🤣

    08:11 07.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Обаче в евротурнирите

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    участва Израел, защото...?

    08:13 07.05.2026

  • 19 хер ФЛИК

    2 1 Отговор
    Не спирам да твърдя , че на ЕВРОвизията трябва да пратим дуета-тандем Бойко-Делян !
    Сега и двамата са безработни и отритнати. Нямат си занимания. Имат атрактивен външен вид , различен от другите певци. Биха имали успех ....някакъв. Пък и ще са много смешни в сценични костюми и пеещи !

    08:13 07.05.2026

  • 20 Това амбициозно

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "да се ореже бюджета на бнт":

    варненско моме има по- скоро качества за рекламиране на хранителна верига, но като певачка е по- скоро нечий продукт, отколкото личностно присъствие...

    08:16 07.05.2026

  • 21 Погонат

    8 2 Отговор
    Евровизия е парад на Смешници , Палячовци , Гейове , Обратни , Пансексуални , Метросексуални , Фрийкове , Кукувци , Психопати , Изкукуригали , Фалшиви герои ......
    Дали това е една сбирщина , паплач , гмеж , сган , лумпени , само един господ знае.

    Коментиран от #23

    08:17 07.05.2026

  • 22 ХИПОтеза

    5 1 Отговор
    Дара трябва да извика и Стоичков. Да носят табели с логото на Кауфланд. Ако не друго , поне от рекламата да спечелят.
    Пък ако се яви и по-гола , хората ще видят ДАДЕНОСТИТЕ й ! А тях ги има в изобилие ! Типично в духа на модерната Евровизия.

    08:19 07.05.2026

  • 23 ИНТЕРЕСНО

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Погонат":

    НЕВЕРОЯТНО СЪВПАДЕНИЕ С блт.21☝

    08:24 07.05.2026

  • 24 дедо

    3 2 Отговор
    Дара - БезДарие

    08:25 07.05.2026

  • 25 пешо

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    лично мнение. Ужасни песни . без коментар. чух първите 2 ..чух и бангаранга.... ужасно ужасно....
    компроментиран конкурс...излишна история като цяло. . .

    08:29 07.05.2026

  • 26 арлингтън

    4 1 Отговор
    Бангаранга трангаранга.Думчапавранга.

    08:44 07.05.2026

  • 27 нннн

    6 0 Отговор
    Бангаранга, българи! Бангаранга юнаци!
    Бангаранга за тия, които са измислили името и песента.
    1% звучи твърде оптимистично, според мен.

    08:54 07.05.2026

  • 28 всеки има своя прогноза

    1 0 Отговор
    наште певици мислят че ще спечели 100 процента . хореографите, стилистите и композитора са показали най доброто . от всички тя отива защото е най добрата у нас . но . видно е как всичко не и е наред . не предизвиква добро шоу . а сцената е пред жива публика . не се сещам друга подобна пеен . хем буйна , хем с много танци . но има . все нещо оплетено . ритъмът шакадъм . а и ямайската връзка . в европа сме . каква ямайка . има и друго . нашата публика харесва различни песни . по различни от евро визията . вижте социалните мрежи . няма някой да публикува нещо с евро визия .

    08:58 07.05.2026

  • 29 ден за размисъл

    2 0 Отговор
    Значи фините правят правителство, Дара взема субсидия...

    09:01 07.05.2026

  • 30 има ли траверси

    0 0 Отговор
    с бради , и такива които тупкат бяло на масите ?!

    09:16 07.05.2026