Евровизия 2026: Гърция с големи шансове да спечели, вижте къде се класира България

Макар че светлините на сцената във Виена все още не са официално светнали, музикалната треска вече обзема Европа, а залозите за Евровизия 2026 достигат своя пик. Към началото на май данните от водещата платформа Eurovisionworld очертават една от най-интересните и непредсказуеми надпревари през последните години. Важно е да се отбележи, че настоящите коефициенти отразяват единствено моментните нагласи на пазара и очакванията на букмейкърите, които често търпят драстични промени веднага след началото на официалните репетиции и представянето на живо, пише darik.bg.

В момента основният фокус на вниманието е насочен към Финландия, която се утвърждава като категоричен лидер в прогнозите. Тандемът Linda Lampenius и Pete Parkkonen, представящи страната с песента „Liekinheitin“, в момента държат впечатляващите 31% шанс за победа, което ги поставя далеч пред останалите конкуренти. Тяхната комбинация от агресивно поп звучене и виртуозно класическо майсторство на цигулката изглежда е формулата, която печели доверието на залагащите по целия свят.

Веднага след тях се нарежда Гърция, представена от Akylas с песента „Ferto“, чийто шанс за триумф се изчислява на 16%. Челната петица се допълва от Дания с меланхоличния глас на Søren Torpegaard, Австралия, която залага на международния престиж на Delta Goodrem, и Франция с елегантното присъствие на Monroe. Въпреки че тези държави в момента изостават от Финландия, статистиката показва, че разликата може бързо да се стопи, ако сценичното представяне предложи неочаквано визуално шоу.

Специално внимание заслужава завръщането на България на евровизионната сцена след период на отсъствие. Нашата представителка Дара влиза в конкурса с високоенергичното парче „Bangaranga“, което вече се радва на сериозен интерес сред феновете в социалните мрежи. Към този момент букмейкърите отреждат на България 14-то място в общата класация с около 1% шанс за крайна победа, но анализаторите подчертават, че това е позиция със силен потенциал за растеж. Тъй като „Bangaranga“ е подчертано динамична и модерна продукция, се очаква тя да получи мощен тласък от зрителския вот по време на втория полуфинал на 14 май.

Трябва да се има предвид, че таблицата със залози е по-скоро компас за популярността на песните в студиен вариант, отколкото финална присъда. Историята на Евровизия е пълна с примери за държави, които започват от по-задни позиции, но завладяват сърцата на публиката в залата. Дали Финландия ще удържи лидерството си, или Dara ще успее да превърне „Bangaranga“ в най-голямата изненада на годината, предстои да разберем само след броени дни в сърцето на Австрия.