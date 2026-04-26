Отиде си Михаил Заимов

26 Април, 2026 22:22, обновена 27 Април, 2026 04:04

  • михаил заимов-
  • фотограф-
  • журналист-
  • писател-
  • тв водещ-
  • пътешественик-
  • починал

Известният художник, фотограф, журналист и пътешественик почина след продължително боледуване

Днес си е отишъл Михаил Заимов, след продължително тежко боледуване, съобщиха на БТА от семейството му.

Той е художник, фотограф, журналист, телевизионен водещ, писател и морски пътешественик, популярен като подводен фотограф с множеството си изложби в България и по света.

Михаил Заимов е роден на 16 март 1967 г. в София. Завършил е Académie des Beaux-Arts в Париж. Автор е на книги, сред които „Черноморски диалози“ и „Созопол в образи и думи“, в които съчетава фотография и текст. „На моменти дирех отговор на екзистенциалния въпрос – по силите ли е на един човек да промени подобно пространство ведно с преследващите се в него вековни енергии? Самотният човек на фона на вечността е изключително жалък. По време на половинвековното ми битуване съм се опитвал да печеля приятели и смислени хора за созополската кауза“, коментира Заимов по повод снимките и историите от Созопол.

В по-новия етап от кариерата си разширява тематичния и визуалния си диапазон, като се отдалечава от изключителния фокус върху подводната фотография. Показателна в това отношение е изложбата „200 мига от реалността“, представена в One Gallery. В нея авторът работи с фотографии, заснети често с мобилно устройство, и поставя акцент върху променената природа на образа в дигиталната епоха. „През тези фотографии искам да покажа нещата, които не мога да кажа“, казва авторът при откриването на изложбата си „Девон“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 жалко

    Отговор
    Бог да го прости! Беше изключително фин и интелигентен човек.

    Коментиран от #23

    21:37 26.04.2026

  2 Дзак

    Отговор
    Ще разгледаме в интернет изложбата!

    21:38 26.04.2026

  3 ПОМНИМ ГО..........

    Отговор
    КАТО КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ ОТ СДС СЕ ОТКАЗА ОТ ДЯДО СИ......ДОСТОЙНО , НАЛИ..........???

    Коментиран от #7, #11

    21:42 26.04.2026

  4 РЕАЛИСТ

    Отговор
    Абе, как се завършваше образование във Франция по онова време, бе. Трябва да си бил дете на номенклатурата. Мен аспирантура в Москва не ме пуснаха, че не съм бил член на БКП , а някои до Париж са ходили.

    Коментиран от #10

    21:43 26.04.2026

  5 Огромно

    Отговор
    имение на самия бряг в Созопол притежаваше , кой , как и защо е разрешил е друга тема .

    21:48 26.04.2026

  6 Факт

    Отговор
    Напомня за минали времена.

    21:50 26.04.2026

  7 тцъ

    Отговор

    До коментар #3 от "ПОМНИМ ГО..........":

    Нищо не помните. Онзи е Мартин Заимов - друг човек...

    Коментиран от #9, #16

    21:54 26.04.2026

  8 реалистъ

    Отговор
    Явор Дачков взе две интервюта с него. Боледуваше от рак на панкреаса, но каза интересни неща. Потърсете ги и го чуйте.

    21:55 26.04.2026

  9 АЗ ПОМНЯ ...........

    Отговор

    До коментар #7 от "тцъ":

    .........А ТИ ДОРИ НЕ ЧЕТЕШ.......!

    21:56 26.04.2026

  10 Покойния ми баща също беше "репресиран"

    Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Професионално и не можа да завърши Академия защото не беше партиен член. Това попречи на кариерата и на живота му.
    Но явно за много други не е било проблем да следват дори на Запад.

    21:56 26.04.2026

  11 ххххх

    Отговор

    До коментар #3 от "ПОМНИМ ГО..........":

    Кандидат-кмета Мартин Заимов му е брат. Двамата са внуци на Владимир Заимов - доказан съветски шпионин.

    Коментиран от #15, #19

    21:57 26.04.2026

  12 Евродебил

    Отговор
    Учил в Académie des Beaux-Arts в Париж...роден 1967....А бе ясна е работата този от кои е.

    21:59 26.04.2026

  13 Факт

    Отговор
    Някои хора се озлобяват с времето. Космополитите изглеждат по-защитени.

    22:00 26.04.2026

  14 Анонимен

    Отговор
    Бог да го прости!

    22:01 26.04.2026

  15 Миндич

    Отговор

    До коментар #11 от "ххххх":

    За сметка на комунистическото котило от което произхождат и двамцата са върли евроатлантици.Е,единя беше върл евроатлантик.

    22:04 26.04.2026

  16 Макето

    Отговор

    До коментар #7 от "тцъ":

    Мартин Заимов му е брат. Банкер, ръководна длъжност в БНБ, след това Пощенска банка…

    22:06 26.04.2026

  17 така, така

    Отговор
    Бог да го прости! Да почива в мир!

    Беше човек с чувство за хумор, обичаше живота и успя да се позабавлява.

    Съболезнования на близките му.

    22:09 26.04.2026

  18 Нито

    Отговор
    Го знам, нито ме интересува. Имам мои си близки, този не е от тях.

    22:12 26.04.2026

  19 А бащата на

    Отговор

    До коментар #11 от "ххххх":

    Владимир Заимов- Стоян Заимов е революционер и апостол на Априлското въстание! Истинска българска фамилия с принос към България!

    Коментиран от #22

    22:12 26.04.2026

  20 Край

    Отговор
    Бог да го прости. Голям Човек и голям МЪЖ.

    22:17 26.04.2026

  21 охо

    Отговор
    Михаил Заимов е брат на Мартин Заимов, цяло семейство боклуци.

    22:18 26.04.2026

  22 Урсула от Брюксел

    Отговор

    До коментар #19 от "А бащата на":

    Предателя си е предател,независимо на кого ни предава.Няма значение дали служи на Османската Империя,Руската Империя,на Австро-Унгария,на Райха,на СССР на ЕСССР,на САЩ,,,,пак си е предател..Такива с правата лопата в тила.

    Коментиран от #27

    22:20 26.04.2026

  23 Нннннн

    Отговор

    До коментар #1 от "жалко":

    Свестните си занимават, само толупендърите нема отърване.

    22:25 26.04.2026

  24 Един голям

    Отговор
    Българин ! Вечна памет!

    22:31 26.04.2026

  25 Джо

    Отговор
    А аз пък чаках да получа автограф за новата книга.Бог да го прости!

    22:45 26.04.2026

  26 Бог да го прости

    Отговор
    Голям галеник на съдбата. Фамилия със специални блага и привилегии. Това му даваше едно специално самочувствие. Беше лигльо и дървен философ. Лек и напълно безгрижен живот. Всички изброени негови интелектуални "достижения" бяха създадени от скука и от немай къде. А, клакьорите около него много си падаха по тези неща и се превъзнасяха. Даже няма да спрат веднага, а ще продължат и още малко....

    23:31 26.04.2026

  27 Абе

    Отговор

    До коментар #22 от "Урсула от Брюксел":

    Най-голян предател е подлогата на СССР и Раша. Копей.

    00:43 27.04.2026