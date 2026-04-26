Отиде си Михаил Заимов

Днес си е отишъл Михаил Заимов, след продължително тежко боледуване, съобщиха на БТА от семейството му.
Той е художник, фотограф, журналист, телевизионен водещ, писател и морски пътешественик, популярен като подводен фотограф с множеството си изложби в България и по света.
Михаил Заимов е роден на 16 март 1967 г. в София. Завършил е Académie des Beaux-Arts в Париж. Автор е на книги, сред които „Черноморски диалози“ и „Созопол в образи и думи“, в които съчетава фотография и текст. „На моменти дирех отговор на екзистенциалния въпрос – по силите ли е на един човек да промени подобно пространство ведно с преследващите се в него вековни енергии? Самотният човек на фона на вечността е изключително жалък. По време на половинвековното ми битуване съм се опитвал да печеля приятели и смислени хора за созополската кауза“, коментира Заимов по повод снимките и историите от Созопол.
В по-новия етап от кариерата си разширява тематичния и визуалния си диапазон, като се отдалечава от изключителния фокус върху подводната фотография. Показателна в това отношение е изложбата „200 мига от реалността“, представена в One Gallery. В нея авторът работи с фотографии, заснети често с мобилно устройство, и поставя акцент върху променената природа на образа в дигиталната епоха. „През тези фотографии искам да покажа нещата, които не мога да кажа“, казва авторът при откриването на изложбата си „Девон“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 РЕАЛИСТ
Коментиран от #10
21:43 26.04.2026
7 тцъ
До коментар #3 от "ПОМНИМ ГО..........":Нищо не помните. Онзи е Мартин Заимов - друг човек...
Коментиран от #9, #16
21:54 26.04.2026
9 АЗ ПОМНЯ ...........
До коментар #7 от "тцъ":.........А ТИ ДОРИ НЕ ЧЕТЕШ.......!
21:56 26.04.2026
10 Покойния ми баща също беше "репресиран"
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Професионално и не можа да завърши Академия защото не беше партиен член. Това попречи на кариерата и на живота му.
Но явно за много други не е било проблем да следват дори на Запад.
21:56 26.04.2026
11 ххххх
До коментар #3 от "ПОМНИМ ГО..........":Кандидат-кмета Мартин Заимов му е брат. Двамата са внуци на Владимир Заимов - доказан съветски шпионин.
Коментиран от #15, #19
21:57 26.04.2026
15 Миндич
До коментар #11 от "ххххх":За сметка на комунистическото котило от което произхождат и двамцата са върли евроатлантици.Е,единя беше върл евроатлантик.
22:04 26.04.2026
16 Макето
До коментар #7 от "тцъ":Мартин Заимов му е брат. Банкер, ръководна длъжност в БНБ, след това Пощенска банка…
22:06 26.04.2026
17 така, така
Беше човек с чувство за хумор, обичаше живота и успя да се позабавлява.
Съболезнования на близките му.
22:09 26.04.2026
19 А бащата на
До коментар #11 от "ххххх":Владимир Заимов- Стоян Заимов е революционер и апостол на Априлското въстание! Истинска българска фамилия с принос към България!
Коментиран от #22
22:12 26.04.2026
22 Урсула от Брюксел
До коментар #19 от "А бащата на":Предателя си е предател,независимо на кого ни предава.Няма значение дали служи на Османската Империя,Руската Империя,на Австро-Унгария,на Райха,на СССР на ЕСССР,на САЩ,,,,пак си е предател..Такива с правата лопата в тила.
Коментиран от #27
22:20 26.04.2026
23 Нннннн
До коментар #1 от "жалко":Свестните си занимават, само толупендърите нема отърване.
22:25 26.04.2026
27 Абе
До коментар #22 от "Урсула от Брюксел":Най-голян предател е подлогата на СССР и Раша. Копей.
00:43 27.04.2026