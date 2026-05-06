Двама убити и 37 ранени при атаката на ВСУ с новата украинска ракета "Фламинго" срещу град Чебоксари

Броят на ранените при украинската атака с дронове срещу руския град Чебоксари нарасна до 37, 11 от които остават в болница, съобщи регионалното Министерство на здравеопазването. Трима от тях са в тежко състояние.

На 5 май 2026 г. извърши масирана комбинирана атака с дронове и крилати ракети срещу град Чебоксари, столица на Чувашката република, разположен на около 1 500 км от фронтовата линия

Основната цел на атаката е бил отбранителния завод „ВНИИР-Прогрес“, който произвежда ключови компоненти за високоточни оръжия, включително антени „Комета“, използвани в дроновете „Шахед“ и ракетите „Искандер“ и „Калибър“ за защита от средства за радиоелектронна борба (РЕБ).

Президентът Володимир Зеленски потвърди използването на нови украински крилати ракети „Фламинго“ (Flamingo), които са прелетели над 1500 км. В атаката са участвали и дронове-камикадзе с голям обсег „Лютий“ (Lyutyi).

Видеокадри от местни жители показват масивен пожар в района на завода и разрушени цехове.

Един дрон е ударил жилищен блок на ул. „Строители“, предизвиквайки пожар. Съобщава се за двама загинали, освен ранените.

В Чебоксари е спрян градският транспорт, а училищата и колежите са преминали на дистанционно обучение.

За първи път в историята на конфликта ракетна тревога бе обявена толкова дълбоко в руския тил, включително в райони на 2 000 км от границата