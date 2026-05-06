Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Двама убити и 37 ранени при атаката на ВСУ с новата украинска ракета "Фламинго" срещу град Чебоксари
  Тема: Украйна

Двама убити и 37 ранени при атаката на ВСУ с новата украинска ракета "Фламинго" срещу град Чебоксари

6 Май, 2026 10:30, обновена 6 Май, 2026 10:42 2 635 107

  • чебоксари-
  • украйна-
  • русия-
  • атака-
  • дронове-
  • ракети

За първи път в историята на конфликта ракетна тревога бе обявена в райони на 2 000 км от границата

Двама убити и 37 ранени при атаката на ВСУ с новата украинска ракета "Фламинго" срещу град Чебоксари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на ранените при украинската атака с дронове срещу руския град Чебоксари нарасна до 37, 11 от които остават в болница, съобщи регионалното Министерство на здравеопазването. Трима от тях са в тежко състояние.

На 5 май 2026 г. извърши масирана комбинирана атака с дронове и крилати ракети срещу град Чебоксари, столица на Чувашката република, разположен на около 1 500 км от фронтовата линия

Още новини от Украйна

Основната цел на атаката е бил отбранителния завод „ВНИИР-Прогрес“, който произвежда ключови компоненти за високоточни оръжия, включително антени „Комета“, използвани в дроновете „Шахед“ и ракетите „Искандер“ и „Калибър“ за защита от средства за радиоелектронна борба (РЕБ).

Президентът Володимир Зеленски потвърди използването на нови украински крилати ракети „Фламинго“ (Flamingo), които са прелетели над 1500 км. В атаката са участвали и дронове-камикадзе с голям обсег „Лютий“ (Lyutyi).

Видеокадри от местни жители показват масивен пожар в района на завода и разрушени цехове.

Един дрон е ударил жилищен блок на ул. „Строители“, предизвиквайки пожар. Съобщава се за двама загинали, освен ранените.

В Чебоксари е спрян градският транспорт, а училищата и колежите са преминали на дистанционно обучение.

За първи път в историята на конфликта ракетна тревога бе обявена толкова дълбоко в руския тил, включително в райони на 2 000 км от границата


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъдяр

    23 19 Отговор
    бириги бум бенг бенг

    10:44 06.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хиндо

    33 47 Отговор
    Недостатъчно.Повече трябва.

    Коментиран от #19, #91

    10:46 06.05.2026

  • 4 Дзак

    14 8 Отговор
    Има завод за тъкачни машини!

    10:46 06.05.2026

  • 5 Цеко Бомбардировача

    27 42 Отговор
    1600 км и.. монгольята на коле не!; А имаше едни.. мултики на педофила и колко БЕЗ аналогов е КЕН -ефа
    Ееееедехееее

    Коментиран от #17

    10:47 06.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хм...

    35 39 Отговор
    Всичко е по план. И обикновеният руснак ще разбере как се чувстват украинците.

    Коментиран от #95

    10:47 06.05.2026

  • 8 Тука има , тука няма

    36 29 Отговор
    Киев или Лвов ? Аз залагам на Лвов .

    Коментиран от #10, #11, #13, #34, #71

    10:48 06.05.2026

  • 9 Мила прогноза

    10 19 Отговор
    А вас ви чака съдбата на "Шарли ебдо".

    10:48 06.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да бе ,да ! 🤔

    38 13 Отговор

    До коментар #8 от "Тука има , тука няма":

    Тц . Нещо погранично , до полската граница ще е . Та чак западните доставчици на украинската хунта да ги заболи .

    Коментиран от #104

    10:52 06.05.2026

  • 12 Последния Софиянец

    30 21 Отговор
    Фламинго е английска ракета.

    Коментиран от #14, #89

    10:53 06.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Щом казвате!

    Коментиран от #50

    10:53 06.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    29 19 Отговор
    Чувашите са българи.А тук безродница се радват че умират българи

    Коментиран от #27, #29

    10:55 06.05.2026

  • 17 хаха🤣

    8 8 Отговор

    До коментар #5 от "Цеко Бомбардировача":

    Лапуркай бе пернишки тръбар ,кво ми пелтечи ,мршшшшо!

    10:55 06.05.2026

  • 18 мани беги

    8 6 Отговор
    дръж тия дронове, да видиш хубао ли е

    10:56 06.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хмммм

    8 5 Отговор
    Шефът на републиката спи. Нищо не прави!

    10:59 06.05.2026

  • 24 Милен ганчоф

    12 21 Отговор
    Слава Украина!

    11:00 06.05.2026

  • 25 НЕМОЖАЧи.ру

    20 21 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #49

    11:00 06.05.2026

  • 26 Т Живков

    9 11 Отговор
    Само така!

    11:01 06.05.2026

  • 27 оня с коня

    16 5 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Пробвай да кажеш на Чунашите че са Българи и ще ти отговорят с "Чувай Х..".

    Коментиран от #56, #67

    11:02 06.05.2026

  • 28 Вацев

    17 12 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #35

    11:02 06.05.2026

  • 29 Хм...

    16 13 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    В Украйна колко българи загинаха от руската агресия знаеш ли?

    Коментиран от #31

    11:04 06.05.2026

  • 30 Последния Софиянец

    9 13 Отговор
    Чебоксари е българският град Сувар на българското племе от Волжка България Сибири.На името на българското племе Сибири е наречен Сибир.

    11:05 06.05.2026

  • 31 Последния Софиянец

    11 8 Отговор

    До коментар #29 от "Хм...":

    В Украйна има милион и половина българи.В Русия 7 млн българи.Стотици хиляди българи загинаха от двете страни в тази братоубийствена война.

    Коментиран от #83

    11:06 06.05.2026

  • 32 Копейкин

    12 9 Отговор
    Какво да очакваш от Азиатската орда,руснаци,сър...

    11:06 06.05.2026

  • 33 Г200

    11 8 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    11:07 06.05.2026

  • 34 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Тука има , тука няма":

    ТИ ПА..НАЛИ ИСКАШЕ ДВИЖУХА БЕ..На ТИ СЕГА ДВИЖУХА..

    11:07 06.05.2026

  • 35 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "Вацев":

    Ееее..що бързаш толкова..след три дня бе, след три дня..потерпи немножко..

    11:08 06.05.2026

  • 36 Оракул

    24 9 Отговор
    Имам предчуствие че това фламинго ще се окаже западно оръжие на което е сложен етикет украинско и някой от запада ще настъпи мотиката.

    Коментиран от #55, #72

    11:09 06.05.2026

  • 37 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    11 11 Отговор
    ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА МРЪСНИ МО.РЗИЛКИ БОЛШЕВИШКИ ЦИОНИСТКИ!!!

    Коментиран от #74

    11:09 06.05.2026

  • 38 Лада искра

    14 10 Отговор
    Ха ха, автора случайно е пропуснал да спомене че фламингото е свалено от пво

    Коментиран от #42

    11:10 06.05.2026

  • 39 Хахаха!🎺🥳😀

    14 12 Отговор
    Бум бум Киев, бум бум Лвов. И два реда сълзи и третия с...ли.
    Нас за что!
    Путин е жалостив, но общество го притиска да удари с атома или да отстъпи поста на някой с кураж да го направи. Изглежда е уморен и е време за заслужен отдих.

    11:11 06.05.2026

  • 40 Мария

    10 9 Отговор
    Айде сега на терористичния 9 май едно ФЛАМИНГО на трибуната върху джуджето и другите бо.клуци които са отишли там и ще се решат много проблеми

    11:11 06.05.2026

  • 41 Тьомная ноч

    15 9 Отговор
    Зеленски дърпа дявола за опашката. Тоз въобще не е в Украйна затова не му пука как ще отвърнат руснаците. Ако съм на рашките ще го бомбардирам от голяма височина наред без да се съобразявам.

    11:12 06.05.2026

  • 42 Дада

    7 7 Отговор

    До коментар #38 от "Лада искра":

    Иска ти се ама няма

    Коментиран от #44

    11:12 06.05.2026

  • 43 Па Они думкат центаро на москалбад

    9 8 Отговор
    А старухата Педофил Фулира бункеро со... ДЕРМА , ама им дума монгольята за ..некви Движухи
    и некаков Лиса бон?!?
    Тиа Пи.. Дери са ба.. ти смео
    Хехехехехехе

    11:12 06.05.2026

  • 44 Лада искра

    4 5 Отговор

    До коментар #42 от "Дада":

    Ха ха, ко няма?

    Коментиран от #47

    11:13 06.05.2026

  • 45 Гресирана ватенка

    8 6 Отговор
    Ленин нещо мухлясал 😁

    11:14 06.05.2026

  • 46 Урко фашизма е болест трудно лечима

    10 8 Отговор
    Урки ненормални сте

    Коментиран от #51

    11:15 06.05.2026

  • 47 Има,има

    7 8 Отговор

    До коментар #44 от "Лада искра":

    Бум,бум Чебоксари💥

    Коментиран от #53

    11:15 06.05.2026

  • 48 стоян георгиев

    9 10 Отговор
    Голям смях са тия руснаци.направиха си на здрава глава рана.кво им трябваше да се занимават с украйна?

    11:15 06.05.2026

  • 49 хахаах

    8 9 Отговор

    До коментар #25 от "НЕМОЖАЧи.ру":

    червените макаци 45 години вярваха, че соца ще победи капитализма. остай ги те просто обичат да вяват

    Коментиран от #99

    11:15 06.05.2026

  • 50 Казва

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    го, защото е прочел и знае, а ти ще си останеш неосведомен и невеж. Британска ракета с руски двигател.

    11:15 06.05.2026

  • 51 Ха ха

    8 10 Отговор

    До коментар #46 от "Урко фашизма е болест трудно лечима":

    Русия е готова да гръмне отвътре.

    Коментиран от #68

    11:16 06.05.2026

  • 52 Хи хи хи

    9 7 Отговор
    за
    5-ти и 6-ти
    киийюфската хунта обяви едностранно примирие.......
    Хи хи хи
    и стриктно го " спазват"

    11:16 06.05.2026

  • 53 Лада искра

    11 8 Отговор

    До коментар #47 от "Има,има":

    Бум бум по жилищни сгради. Урккутерористите друго не могат.

    11:17 06.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 плешивия оракул

    7 10 Отговор

    До коментар #36 от "Оракул":

    другарю, то останаха ли ви червени линни вече в мАсквата. Ей само заплахи, все някой ще гризне дръвцето, все се актуализират целите, все това, все онова...... Русия отече копейки, отече.

    Коментиран от #61

    11:17 06.05.2026

  • 56 Концлагера Украйна

    13 11 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Имах приятелка чувашка. Много красива. Бяла като сняг. Каза ми, че не знае чувашки и никой не го говореше тоя език от миналото. Само твърдоглавите урки от Лвов и селата в Западна Украйна наложиха своя диалект на руско езичното мнозинство и превърнаха Украйна в концлагер.

    Коментиран от #69

    11:18 06.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Фламинго!

    7 13 Отговор
    Това е само началото, на крепостните, на крепостните ду5о да им е яко.

    Коментиран от #62

    11:19 06.05.2026

  • 59 МО на Руската федерация

    11 6 Отговор
    Придупреждаваме гражданите на Киев и Дипломатическите представителства и посолства да напуснат града

    11:20 06.05.2026

  • 60 Ко пейки проЗДТИ

    7 11 Отговор
    Нема се сдухвате, Монгольяк - Татарския Кен..еф... уйде!
    Дрътио пиздоглаз Пен ДЕЛ -- ТОЖЕ!
    Хехехехехехе
    Верно у... Йот е голем ама па е... Дебел
    Хехехехехехе

    Коментиран от #65, #84

    11:20 06.05.2026

  • 61 Последния Софиянец

    11 5 Отговор

    До коментар #55 от "плешивия оракул":

    Смъртта от радиация е много гадна.

    11:20 06.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Дедо ви...

    17 5 Отговор
    А бе тия много да внимават какви ги вършат защото руснаците затвориха въздушното пространство над полигона за изстрелване на Орешник

    11:21 06.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 име

    8 8 Отговор
    Браво на бандерите, утре дано и англичаните и немците да издумкат навътре в Русия с тяхните крилати ракети, че на хората да им писне, Путин най-накрая да го свалят и следващия да за заличи квото е останало от Бандеристан, че леко на всички ни писна.

    11:24 06.05.2026

  • 67 оня с автомобила

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Чувашия се счита за наследник на една от българските държави — Волжка България. Много общественици и учени в републиката периодично предлагат тя да бъде преименувана на Република Волжка България, за да се възстанови историческото име.

    11:25 06.05.2026

  • 68 Ще ти

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха":

    Гръмне вибратора

    11:28 06.05.2026

  • 69 Ха-ха-ха

    5 9 Отговор

    До коментар #56 от "Концлагера Украйна":

    Личи ти че си пе.. дал, ама...прид..урак,..на бойфренда..приятелка ли казваш? Кви... рускоговорящи ма Петушок?!? В СССР , всички Републики и ЕТНОСи бяха принудени да говорят на ..пе..деРуски а Не на собственият си език! Аджеба, дека е тая Руска Република, пе..дал не грамотен?
    Всички Англо- говорящи по Света, .. АНГЛИЧАНИ ЛИ СА?
    Ха-ха-ха

    11:29 06.05.2026

  • 70 Много трудно решение

    3 8 Отговор
    но назряло решение. Руснаците са сами срещу целия запад на полигона Украйна. Без ограничена употреба на ядрено оръжие загубите в жива сила са големи и страда руската икономика. Няколко ядрени удара ще предизвикат по-малко жертви и разрушения. Населението и западните посолства са оповестени. Който остане в Киев си е за негова сметка.

    11:32 06.05.2026

  • 71 Феликс Дж

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тука има , тука няма":

    По-добре ще е жишуф. Ще има и гео-политически ефект: или - или. АПРОПО - аз завод не видех, машини и да е имало не ги пущиа.

    11:34 06.05.2026

  • 72 Феликс Дж

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Оракул":

    В Кремъл не е КОБА.

    11:36 06.05.2026

  • 73 Храбри русофоби,

    5 8 Отговор
    Как ще се почувствате, ако получите оповещение да напуснете панелките и да се завърнете в селата, защото ще последват ядрени удари? Русия има най-големите запаси от обогатен уран в света. Има за всички.

    11:37 06.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Щяха да оцелеят ламите

    4 3 Отговор
    От Петрохан! Избиха се за места в хижата. Балкана и пещерите са най-сигурните места при война с Русия. Бункера за депутати в метрото не е за всички.

    11:42 06.05.2026

  • 76 Смех, бате

    7 4 Отговор
    …..украински крилати ракети „Фламинго“ (Flamingo), които са прелетели над 1500 км….
    ко речи?
    ….. в райони на 2 000 км от граница……
    А, ко речи?

    11:43 06.05.2026

  • 77 отново гнусните англичани си го търсят

    8 7 Отговор
    ракетата е английска еднствено табелата е произведено в украйна за заблуда .

    11:43 06.05.2026

  • 78 Пак смях

    5 1 Отговор
    Миленчо, продават таблица за събиране и изваждане в книжарниците. Купи си, трябва ти.

    11:44 06.05.2026

  • 79 Чудесна

    3 4 Отговор
    Новина

    11:48 06.05.2026

  • 80 Лелееееее

    7 3 Отговор
    Значи викаш, ракетата прилетяла 1500 км. а пък ударила цел на 2000 км. от границата? Ха ха ха ясна работата ха ха

    Коментиран от #82

    11:49 06.05.2026

  • 81 до незнаещия 73

    2 3 Отговор
    Нищо не си чул за USSF и затова бълнуваш фантазии... читател

    11:50 06.05.2026

  • 82 Ама

    1 3 Отговор

    До коментар #80 от "Лелееееее":

    Ти защо мислиш ,че лети по права линия .

    11:51 06.05.2026

  • 83 Боби

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    От къде ги извади тия 7 милиона българи в Русия бре другар,по последни данни са около 13 000.Чакаме поне веднъж да надраскаш нещо верно

    11:55 06.05.2026

  • 84 Жбръц за 60

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Ко пейки проЗДТИ":

    Давай го по лежерно,с каруцарския речник.Шапка- невидимка още не е създадена.Да не срещнеш някъде,вежливи гости.Просто все още вадиш късмет,че не те е засякла тяхната програма.Засекат ли те,ще ти счупят Аипито за минути.Натам ще , знаят и къде и кога си ходил на зъболекар.А след това се появяват вежливите.Не е измислица.Такива каруцари ги намериха в центъра на киив.Посред бял ден.Ако можеш,сещай се сам,как оцветиха пейзажа в естествено кафяво .Потърси в тубата клипчета за подобни каруцари

    11:56 06.05.2026

  • 85 Мдааа

    1 3 Отговор
    каквото повикало такова се обадило ....

    12:00 06.05.2026

  • 86 Бахо

    0 3 Отговор
    Дреме ми на шмайзера

    12:04 06.05.2026

  • 87 хаджи Генчо

    4 2 Отговор
    Може и така да е, но е факт,че Украйна вече контролира едва 10% от Донбас и до месец, два ще го загубят.А иначе може да си правят експерименти докато загубят половината си територия.

    12:05 06.05.2026

  • 88 боклук

    3 3 Отговор
    Путен снова немножко опят обосралься, но не предался! Кво му пука! згиват човаши, а в бункера е сигурно! И отлично знае, че ако се опита да постъпи като Нитаняху и убие 300 украинци, в неговите градове загиналите от английско - украински обстрел ще станат 3000 на денонощие! Израел щом усети някъде вражи лидер от Иран и Хисбула, веднага две ракети и 100 дрона летят да го неутрализират! А Путин не смее, защото а е посегнал на Зеленски и Буданов, бункера му ще се разхвърчи и разпръсне отдавна миналата му слава на плейбой!

    12:06 06.05.2026

  • 89 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Ще ви напомня на всичките копейкаджии, че ядрените ракети които се правеха в завода в Днепропетровск пазеха СССР. Ракетите Войвода! Така, че са обяснявате, как украинците не разбирали от военна техника е доста смешно.

    12:07 06.05.2026

  • 90 Каква човешка глупост

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "поКУРко":

    Първо, ракетите са английски.
    Второ, това е терор срещу мирни граждани.
    Трето, едва ли ще остане без отговор.
    Извод, нищо радостно не следва от такова трагично събитие.

    12:08 06.05.2026

  • 91 Запомни си думите

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хиндо":

    Тя, мечката като играе у съседа,е дойде и у нас.

    12:09 06.05.2026

  • 92 Ето

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Най - добрият":

    такова мислене и действия доведе до започване на СВО.

    12:12 06.05.2026

  • 93 копейка с чалма

    1 2 Отговор
    на нас са ни забили петолъчките
    направо в кухите лейки и не падат
    водка да има

    12:12 06.05.2026

  • 94 Васил

    2 2 Отговор
    Това е специалният поздрав на Зеленски за 9 май.

    12:13 06.05.2026

  • 95 Има логика

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Само дето руските дронове не са забиват директно в апартаменти.

    12:13 06.05.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Хе-хе

    2 3 Отговор
    Смятайте какви са руснаците, щом близките до тях украинци не искат да имат нищо общо с тях! Също като македонците, които пък не желаят да са българи! Търсете причините у себе си и не пренаписвайте историята! Украинците са готови да отидат в разпадащия ЕС, но не искат да бъдат част от считана от вас за могъща, романтична и все по комична и трагична Русия! Факт! Колко би се опряла Украйна на САЩ, ако Тръмп поиска да ги присвои - никак! Доброволно ще се присъединят, ако окажат съпротива на американското СВО, ще бъдат смачкани за 1 час! А Русия затъна и няма ход!

    12:15 06.05.2026

  • 99 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "хахаах":

    А капитализЪма, селски, отдавна го победи либералжендъризама, ама от къде толкова акъл да го проумееш, като все залповете на Аврора ехтят в кухавейката ти....

    12:16 06.05.2026

  • 100 Тимур

    2 1 Отговор
    Ако Путqin имаше малко останал разсъдак щеше дя спре отвпатителната му война на момента. Всяко продължаване води към собствения му край

    12:18 06.05.2026

  • 101 Гост

    1 1 Отговор
    Само не разбрах с какво тоя откровен терористичен акт, срещу панелен жилищен блок, дълбоко в Русия, спомага за "връщането" на Крим и перемогата... Ако са такива можачи бандерите, да бяха откъртили поне харапет от Кримския мост, срещу спящи в панелен апартамент жени и деца всеки терорист го може....

    Коментиран от #106, #107

    12:22 06.05.2026

  • 102 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор
    Аз им викам да спрем огъня от осми май до девети, че да си направим парада на пабедата, те викат да го спрем от шести! Нагли, нагли, та нахални!

    12:22 06.05.2026

  • 103 ТОЯ ЗЕЛЕН НАРКО

    1 2 Отговор
    Евреин си прави опити на оръжията си за да види целият свят колко е могъщ да купуват от него ракети бомби за да убиват.нещо става там Русия Путин чакат много и скоро търпението им ще свърши и тоя клоун и държавата му ще станат роби.

    12:22 06.05.2026

  • 104 Поговорка

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Поживем, увидим ;) Тези не си представят, какво ги чака и след войната. Украинския Мосад знае всички престъпници. За тях ще има украински военен съд. Докато са живи.

    12:22 06.05.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Гост":

    Браво ГОСТ! Вдигнете му заплатата! Аз от пет години им бомбя детските градини, те ще ми се хвалят с блок. Аз им сринах до тухла градовете, те ще ме плашат , че ранили двама! Хахахаха ...аматьори!

    12:25 06.05.2026

  • 107 Домакин

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Гост":

    А какво правят рушляците всеки ден в Украйна? Фойерверки и балончета ли пускат във въздуха, бе Не нормалник?

    12:25 06.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания