Двама убити и 37 ранени при атаката на ВСУ с новата украинска ракета "Фламинго" срещу град Чебоксари

Броят на ранените при украинската атака с дронове срещу руския град Чебоксари нарасна до 37, 11 от които остават в болница, съобщи регионалното Министерство на здравеопазването. Трима от тях са в тежко състояние.
На 5 май 2026 г. извърши масирана комбинирана атака с дронове и крилати ракети срещу град Чебоксари, столица на Чувашката република, разположен на около 1 500 км от фронтовата линия
Основната цел на атаката е бил отбранителния завод „ВНИИР-Прогрес“, който произвежда ключови компоненти за високоточни оръжия, включително антени „Комета“, използвани в дроновете „Шахед“ и ракетите „Искандер“ и „Калибър“ за защита от средства за радиоелектронна борба (РЕБ).
Президентът Володимир Зеленски потвърди използването на нови украински крилати ракети „Фламинго“ (Flamingo), които са прелетели над 1500 км. В атаката са участвали и дронове-камикадзе с голям обсег „Лютий“ (Lyutyi).
Видеокадри от местни жители показват масивен пожар в района на завода и разрушени цехове.
Един дрон е ударил жилищен блок на ул. „Строители“, предизвиквайки пожар. Съобщава се за двама загинали, освен ранените.
В Чебоксари е спрян градският транспорт, а училищата и колежите са преминали на дистанционно обучение.
За първи път в историята на конфликта ракетна тревога бе обявена толкова дълбоко в руския тил, включително в райони на 2 000 км от границата
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъдяр
10:44 06.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хиндо
Коментиран от #19, #91
10:46 06.05.2026
4 Дзак
10:46 06.05.2026
5 Цеко Бомбардировача
Ееееедехееее
Коментиран от #17
10:47 06.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хм...
Коментиран от #95
10:47 06.05.2026
8 Тука има , тука няма
Коментиран от #10, #11, #13, #34, #71
10:48 06.05.2026
9 Мила прогноза
10:48 06.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #8 от "Тука има , тука няма":Тц . Нещо погранично , до полската граница ще е . Та чак западните доставчици на украинската хунта да ги заболи .
Коментиран от #104
10:52 06.05.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #89
10:53 06.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Щом казвате!
Коментиран от #50
10:53 06.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Последния Софиянец
Коментиран от #27, #29
10:55 06.05.2026
17 хаха🤣
До коментар #5 от "Цеко Бомбардировача":Лапуркай бе пернишки тръбар ,кво ми пелтечи ,мршшшшо!
10:55 06.05.2026
18 мани беги
10:56 06.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хмммм
10:59 06.05.2026
24 Милен ганчоф
11:00 06.05.2026
25 НЕМОЖАЧи.ру
Коментиран от #49
11:00 06.05.2026
26 Т Живков
11:01 06.05.2026
27 оня с коня
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Пробвай да кажеш на Чунашите че са Българи и ще ти отговорят с "Чувай Х..".
Коментиран от #56, #67
11:02 06.05.2026
28 Вацев
Коментиран от #35
11:02 06.05.2026
29 Хм...
До коментар #16 от "Последния Софиянец":В Украйна колко българи загинаха от руската агресия знаеш ли?
Коментиран от #31
11:04 06.05.2026
30 Последния Софиянец
11:05 06.05.2026
31 Последния Софиянец
До коментар #29 от "Хм...":В Украйна има милион и половина българи.В Русия 7 млн българи.Стотици хиляди българи загинаха от двете страни в тази братоубийствена война.
Коментиран от #83
11:06 06.05.2026
32 Копейкин
11:06 06.05.2026
33 Г200
11:07 06.05.2026
34 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #8 от "Тука има , тука няма":ТИ ПА..НАЛИ ИСКАШЕ ДВИЖУХА БЕ..На ТИ СЕГА ДВИЖУХА..
11:07 06.05.2026
35 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #28 от "Вацев":Ееее..що бързаш толкова..след три дня бе, след три дня..потерпи немножко..
11:08 06.05.2026
36 Оракул
Коментиран от #55, #72
11:09 06.05.2026
37 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #74
11:09 06.05.2026
38 Лада искра
Коментиран от #42
11:10 06.05.2026
39 Хахаха!🎺🥳😀
Нас за что!
Путин е жалостив, но общество го притиска да удари с атома или да отстъпи поста на някой с кураж да го направи. Изглежда е уморен и е време за заслужен отдих.
11:11 06.05.2026
40 Мария
11:11 06.05.2026
41 Тьомная ноч
11:12 06.05.2026
42 Дада
До коментар #38 от "Лада искра":Иска ти се ама няма
Коментиран от #44
11:12 06.05.2026
43 Па Они думкат центаро на москалбад
и некаков Лиса бон?!?
Тиа Пи.. Дери са ба.. ти смео
Хехехехехехе
11:12 06.05.2026
44 Лада искра
До коментар #42 от "Дада":Ха ха, ко няма?
Коментиран от #47
11:13 06.05.2026
45 Гресирана ватенка
11:14 06.05.2026
46 Урко фашизма е болест трудно лечима
Коментиран от #51
11:15 06.05.2026
47 Има,има
До коментар #44 от "Лада искра":Бум,бум Чебоксари💥
Коментиран от #53
11:15 06.05.2026
48 стоян георгиев
11:15 06.05.2026
49 хахаах
До коментар #25 от "НЕМОЖАЧи.ру":червените макаци 45 години вярваха, че соца ще победи капитализма. остай ги те просто обичат да вяват
Коментиран от #99
11:15 06.05.2026
50 Казва
До коментар #14 от "Анонимен":го, защото е прочел и знае, а ти ще си останеш неосведомен и невеж. Британска ракета с руски двигател.
11:15 06.05.2026
51 Ха ха
До коментар #46 от "Урко фашизма е болест трудно лечима":Русия е готова да гръмне отвътре.
Коментиран от #68
11:16 06.05.2026
52 Хи хи хи
5-ти и 6-ти
киийюфската хунта обяви едностранно примирие.......
Хи хи хи
и стриктно го " спазват"
11:16 06.05.2026
53 Лада искра
До коментар #47 от "Има,има":Бум бум по жилищни сгради. Урккутерористите друго не могат.
11:17 06.05.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 плешивия оракул
До коментар #36 от "Оракул":другарю, то останаха ли ви червени линни вече в мАсквата. Ей само заплахи, все някой ще гризне дръвцето, все се актуализират целите, все това, все онова...... Русия отече копейки, отече.
Коментиран от #61
11:17 06.05.2026
56 Концлагера Украйна
До коментар #27 от "оня с коня":Имах приятелка чувашка. Много красива. Бяла като сняг. Каза ми, че не знае чувашки и никой не го говореше тоя език от миналото. Само твърдоглавите урки от Лвов и селата в Западна Украйна наложиха своя диалект на руско езичното мнозинство и превърнаха Украйна в концлагер.
Коментиран от #69
11:18 06.05.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Фламинго!
Коментиран от #62
11:19 06.05.2026
59 МО на Руската федерация
11:20 06.05.2026
60 Ко пейки проЗДТИ
Дрътио пиздоглаз Пен ДЕЛ -- ТОЖЕ!
Хехехехехехе
Верно у... Йот е голем ама па е... Дебел
Хехехехехехе
Коментиран от #65, #84
11:20 06.05.2026
61 Последния Софиянец
До коментар #55 от "плешивия оракул":Смъртта от радиация е много гадна.
11:20 06.05.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Дедо ви...
11:21 06.05.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 име
11:24 06.05.2026
67 оня с автомобила
До коментар #27 от "оня с коня":Чувашия се счита за наследник на една от българските държави — Волжка България. Много общественици и учени в републиката периодично предлагат тя да бъде преименувана на Република Волжка България, за да се възстанови историческото име.
11:25 06.05.2026
68 Ще ти
До коментар #51 от "Ха ха":Гръмне вибратора
11:28 06.05.2026
69 Ха-ха-ха
До коментар #56 от "Концлагера Украйна":Личи ти че си пе.. дал, ама...прид..урак,..на бойфренда..приятелка ли казваш? Кви... рускоговорящи ма Петушок?!? В СССР , всички Републики и ЕТНОСи бяха принудени да говорят на ..пе..деРуски а Не на собственият си език! Аджеба, дека е тая Руска Република, пе..дал не грамотен?
Всички Англо- говорящи по Света, .. АНГЛИЧАНИ ЛИ СА?
Ха-ха-ха
11:29 06.05.2026
70 Много трудно решение
11:32 06.05.2026
71 Феликс Дж
До коментар #8 от "Тука има , тука няма":По-добре ще е жишуф. Ще има и гео-политически ефект: или - или. АПРОПО - аз завод не видех, машини и да е имало не ги пущиа.
11:34 06.05.2026
72 Феликс Дж
До коментар #36 от "Оракул":В Кремъл не е КОБА.
11:36 06.05.2026
73 Храбри русофоби,
11:37 06.05.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Щяха да оцелеят ламите
11:42 06.05.2026
76 Смех, бате
ко речи?
….. в райони на 2 000 км от граница……
А, ко речи?
11:43 06.05.2026
77 отново гнусните англичани си го търсят
11:43 06.05.2026
78 Пак смях
11:44 06.05.2026
79 Чудесна
11:48 06.05.2026
80 Лелееееее
Коментиран от #82
11:49 06.05.2026
81 до незнаещия 73
11:50 06.05.2026
82 Ама
До коментар #80 от "Лелееееее":Ти защо мислиш ,че лети по права линия .
11:51 06.05.2026
83 Боби
До коментар #31 от "Последния Софиянец":От къде ги извади тия 7 милиона българи в Русия бре другар,по последни данни са около 13 000.Чакаме поне веднъж да надраскаш нещо верно
11:55 06.05.2026
84 Жбръц за 60
До коментар #60 от "Ко пейки проЗДТИ":Давай го по лежерно,с каруцарския речник.Шапка- невидимка още не е създадена.Да не срещнеш някъде,вежливи гости.Просто все още вадиш късмет,че не те е засякла тяхната програма.Засекат ли те,ще ти счупят Аипито за минути.Натам ще , знаят и къде и кога си ходил на зъболекар.А след това се появяват вежливите.Не е измислица.Такива каруцари ги намериха в центъра на киив.Посред бял ден.Ако можеш,сещай се сам,как оцветиха пейзажа в естествено кафяво .Потърси в тубата клипчета за подобни каруцари
11:56 06.05.2026
85 Мдааа
12:00 06.05.2026
86 Бахо
12:04 06.05.2026
87 хаджи Генчо
12:05 06.05.2026
88 боклук
12:06 06.05.2026
89 Хахахаха
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Ще ви напомня на всичките копейкаджии, че ядрените ракети които се правеха в завода в Днепропетровск пазеха СССР. Ракетите Войвода! Така, че са обяснявате, как украинците не разбирали от военна техника е доста смешно.
12:07 06.05.2026
90 Каква човешка глупост
До коментар #2 от "поКУРко":Първо, ракетите са английски.
Второ, това е терор срещу мирни граждани.
Трето, едва ли ще остане без отговор.
Извод, нищо радостно не следва от такова трагично събитие.
12:08 06.05.2026
91 Запомни си думите
До коментар #3 от "Хиндо":Тя, мечката като играе у съседа,е дойде и у нас.
12:09 06.05.2026
92 Ето
До коментар #6 от "Най - добрият":такова мислене и действия доведе до започване на СВО.
12:12 06.05.2026
93 копейка с чалма
направо в кухите лейки и не падат
водка да има
12:12 06.05.2026
94 Васил
12:13 06.05.2026
95 Има логика
До коментар #7 от "Хм...":Само дето руските дронове не са забиват директно в апартаменти.
12:13 06.05.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Хе-хе
12:15 06.05.2026
99 Хаха
До коментар #49 от "хахаах":А капитализЪма, селски, отдавна го победи либералжендъризама, ама от къде толкова акъл да го проумееш, като все залповете на Аврора ехтят в кухавейката ти....
12:16 06.05.2026
100 Тимур
12:18 06.05.2026
101 Гост
Коментиран от #106, #107
12:22 06.05.2026
102 Путин гол до кръста на пони
12:22 06.05.2026
103 ТОЯ ЗЕЛЕН НАРКО
12:22 06.05.2026
104 Поговорка
До коментар #11 от "Да бе ,да ! 🤔":Поживем, увидим ;) Тези не си представят, какво ги чака и след войната. Украинския Мосад знае всички престъпници. За тях ще има украински военен съд. Докато са живи.
12:22 06.05.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Путин гол до кръста на пони
До коментар #101 от "Гост":Браво ГОСТ! Вдигнете му заплатата! Аз от пет години им бомбя детските градини, те ще ми се хвалят с блок. Аз им сринах до тухла градовете, те ще ме плашат , че ранили двама! Хахахаха ...аматьори!
12:25 06.05.2026
107 Домакин
До коментар #101 от "Гост":А какво правят рушляците всеки ден в Украйна? Фойерверки и балончета ли пускат във въздуха, бе Не нормалник?
12:25 06.05.2026