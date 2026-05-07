Доц. Милен Любенов за предложените от Радев министри: ИТН влиза в управлението през задния вход

Част от министрите бяха очаквани, това са хора, които бяха в екипа на Румен Радев в служебните правителства. Някои имена обаче не са толкова познати, като министъра на правосъдието, например. Това заяви в интервю за Nova News политологът доц. Милен Любенов, цитиран от novini.bg.
Той отбеляза, че сред министрите има и кадри на „Има такъв народ“, което по думите му означава, че „ИТН влиза в управлението през задния вход“.
„Имам предвид Пламен Абровски, Велислава Петрова и Евтим Милошев“, посочи кои министри визира Любенов.
Политологът призна, че е „очаквал повече“ и по-силни експертни фигури в кабинета на Радев, а някои от назначенията дори са го „озадачили“.
Моята обща оценка е, че това е кабинет, в който се очертават различни политически лобита. Въпросът е дали ще се сработят като екип, защото хората очакват този кабинет да бъде реформаторски“, допълни той.
Относно бъдещия министър на образованието – сегашният ректор на Софийския университет проф. Георги Вълчев, доц. Любенов каза за него, че е човек със сериозен административен опит и очаква, че в негово лице МОН ще се развие в правилната посока.
С проф. Вълчев начело би трябвало да се даде приоритет на висшето образование и на науката. Много е важно да се постигне свързаност между образованието и бизнеса, подчерта политологът.
Относно решението на парламентарното мнозинство на „Прогресивна България“ да отхвърли предложението да се създаде временна комисия за Делян Пеевски, доц. Любенов по-скоро го приветства, изтъквайки, че разследващите комисии дотук не са давали положителен резултат.
„Тези комисии вършат като цяло само маркетингова работа за партиите. Правоохранителните органи трябва да се занимават с Делян Пеевски, а не парламентарните комисии“, смята той.
На финален въпрос за процесите между ПП и ДБ, Милен Любенов отбеляза, че симпатизантите на двете формации вероятно са останали разочаровани от раздялата им.
