Доц. Милен Любенов за предложените от Радев министри: ИТН влиза в управлението през задния вход

7 Май, 2026 18:12 2 654 41

Част от министрите бяха очаквани, това са хора, които бяха в екипа на Румен Радев в служебните правителства. Някои имена обаче не са толкова познати, като министъра на правосъдието, например. Това заяви в интервю за Nova News политологът доц. Милен Любенов, цитиран от novini.bg.

Той отбеляза, че сред министрите има и кадри на „Има такъв народ“, което по думите му означава, че „ИТН влиза в управлението през задния вход“.

„Имам предвид Пламен Абровски, Велислава Петрова и Евтим Милошев“, посочи кои министри визира Любенов.

Политологът призна, че е „очаквал повече“ и по-силни експертни фигури в кабинета на Радев, а някои от назначенията дори са го „озадачили“.

Моята обща оценка е, че това е кабинет, в който се очертават различни политически лобита. Въпросът е дали ще се сработят като екип, защото хората очакват този кабинет да бъде реформаторски“, допълни той.

Относно бъдещия министър на образованието – сегашният ректор на Софийския университет проф. Георги Вълчев, доц. Любенов каза за него, че е човек със сериозен административен опит и очаква, че в негово лице МОН ще се развие в правилната посока.

С проф. Вълчев начело би трябвало да се даде приоритет на висшето образование и на науката. Много е важно да се постигне свързаност между образованието и бизнеса, подчерта политологът.

Относно решението на парламентарното мнозинство на „Прогресивна България“ да отхвърли предложението да се създаде временна комисия за Делян Пеевски, доц. Любенов по-скоро го приветства, изтъквайки, че разследващите комисии дотук не са давали положителен резултат.
„Тези комисии вършат като цяло само маркетингова работа за партиите. Правоохранителните органи трябва да се занимават с Делян Пеевски, а не парламентарните комисии“, смята той.

На финален въпрос за процесите между ПП и ДБ, Милен Любенов отбеляза, че симпатизантите на двете формации вероятно са останали разочаровани от раздялата им.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кажи го направо, бе

    32 11 Отговор
    Отново Пеевски влезе през задния вход в синергия с мистър Кеш!

    18:18 07.05.2026

  • 2 Кокорчо 🌈🌈🌈

    14 9 Отговор
    Много обичам така.

    18:21 07.05.2026

  • 3 наблюдател

    20 8 Отговор
    Това е отвратително и няма да остане без последствия!

    18:22 07.05.2026

  • 4 Българин

    25 7 Отговор
    Нищо няма да се промени.

    Коментиран от #22, #31

    18:22 07.05.2026

  • 5 Справедлив

    30 6 Отговор
    Калинка до Калинка.Ще гледаме от първия ред.Душа да ни яка.Нищо добро не ни чака.

    Коментиран от #25, #37

    18:24 07.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    25 4 Отговор
    За Величие и Ивелин Михайлов създадоха комисия, а за Пеевски не може?Що така бе,Румеба?Хората за това гласуваха за теб.На уговорен мач ми прилича?

    18:27 07.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Влизат

    17 2 Отговор
    поставените от другарите подводници на чалгарите ! Всичко БКП и ДС , или някой си мисли , че това го решават бушони като Чалгаря комплексиран и страхлив , или
    някакъв дребосък от нейде си ?

    18:35 07.05.2026

  • 11 Избрахте

    15 4 Отговор
    си го ама ще го разкараме. Толкова си може хубава работа ама рундьова

    18:38 07.05.2026

  • 12 Хубаво е че човекът

    9 5 Отговор
    добронамерено иска да покаже и най- важното е че не се страхува, а с добро намерение.
    Навярно всичко това се знае, но например Евтим Милошев чак толкова не и ценен
    Просто е" гъвкав "
    Има и други ценни люде
    Навярно преценката при подбора е била щателна което се надявам да е така.

    18:39 07.05.2026

  • 13 ЗКПЧ в Червената Армия на СССР

    9 1 Отговор
    е на мястото на Отчето.

    Черковният Свещеник на Военната Част в Руската Имперска Армия от Руската Православна Черква.

    ЗКПЧ се грижи за Политическата Подготовка на Личният Състав на БНА да правилно Морално подкована, замества Пастора, Свещеника в Армията от преди 1944 г.,

    ЗКПЧ е най ненужният Офицер в Армията и обект на Подигравки както от Войската така и от Офицерският Състав на Армията.

    18:40 07.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЗКПЧ

    11 0 Отговор
    Заместник Командир по Политическата Част.

    Коментиран от #17

    18:42 07.05.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ИВАН КУЛЕКОВ НЕ Е СЛАВЧО КОСТЕНУРКАТА И ТОШКО ТЪПОТО
    ...... :)
    ПО ПОВОД НА НОВИЯ МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:)

    18:43 07.05.2026

  • 17 Варшавски редник

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "ЗКПЧ":

    Те ЗКПЧтата и от финансии разбират!

    18:44 07.05.2026

  • 18 БеГемот

    8 1 Отговор
    Не просто се прехвърлиха при печелившия....хората са професионалисти хахаха....

    18:51 07.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Излъгани надежди

    14 1 Отговор
    Положението с управлението на царя се повтаря...
    От тук нататък надежда няма.

    18:54 07.05.2026

  • 22 Така е

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Това ще е правителство на застоя. Гръмки лозунги и обедняване на населението.

    Коментиран от #24

    18:55 07.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да видим!

    13 0 Отговор

    До коментар #22 от "Така е":

    Този път протестите ще са още по-големи.

    Коментиран от #27

    18:57 07.05.2026

  • 25 Правилно

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Справедлив":

    Новото правителство ще е на нищоправенето. Само ще замазва гафове и ще потулва неуредици.

    Коментиран от #35

    18:59 07.05.2026

  • 26 Тези

    9 0 Отговор
    Изчакаха да се сменят поколенията,изкараха и по тъпи.С малко по-голяма подготовка /2-4 год./ с насаждане на страх и паника ви изиграха същия номер като с царя.Ха честито.А тези от чужбина дето ходят немили недраги и с тези телефончета незнаят на кой свят са никога няма да могат да се върнат в нормална държава.Иде световна криза.При царя беше обратното и можеше да се краде без глад за народа.Сега дали тези зад този ще се оставят така като са давали паринапред.

    19:03 07.05.2026

  • 27 Кресна

    8 8 Отговор

    До коментар #24 от "Да видим!":

    Този път ги закова във властта за 4 години та и да се убиете от протести никой не може да ги мръдне.И те го знаят.В москва вече раздават наградите вкл. и на митрофанова вероятно.

    Коментиран от #33, #40

    19:05 07.05.2026

  • 28 Така де

    7 6 Отговор
    Никакъв реформаторски кабинет няма да е този. Служебното правителство на Гюров за два месеца предприе много повече инициативи, отколкото тези за четири години. Жалко за усилията на Иван Христанов, Янкулов и другите.

    19:07 07.05.2026

  • 29 Даката

    11 0 Отговор
    Славчо по време на президентската кампания, толкова го тикаше напред, то не беше агитация, то не беше чудо, за зеления чорап... напред другари.
    Славчо мамин, ненагледен... още от това време ми падна във очите и си остана там... при останалата русофилска сган...

    19:09 07.05.2026

  • 30 Експерт

    2 5 Отговор
    Препоръчвам Гошко от “Боец” за главен секретар на МЕР . Убийствен тандем!!

    19:09 07.05.2026

  • 31 СЗО

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Не е вярно. Ще се промени.....към по зле. Очаква ни гръцки сценарий.

    19:11 07.05.2026

  • 32 дондьо 2026

    0 5 Отговор
    умен честен в това което,
    говори!

    Коментиран от #39

    19:18 07.05.2026

  • 33 Спри кофти наркотиците

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Кресна":

    Няма никаква Москва, всичко е в сглобките на местното ДС в симбиоза с брюкселските крадци. От Москва не им пушат милирадите за крадене и ресто. Само едно си познал, че 4 години и да се прекинете от търкалне по паветата, жълтопаважните не можете мръдна новата сглобка Боташ+Прасе+Тиква. А вие тлъсти порции от хазната през тия четири години няма да видите.

    Коментиран от #41

    19:19 07.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Справедлив

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Правилно":

    Съгласен.

    19:23 07.05.2026

  • 36 Миме

    0 4 Отговор
    леле и това ли доценче е иноагентче

    19:25 07.05.2026

  • 37 тръц

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Справедлив":

    Казвах аз че ще търсите Баце,ама вие ме заливахте с помия.По-добър от него няма.

    19:27 07.05.2026

  • 38 Дижурни приказки !

    2 1 Отговор
    От Политоложг !

    Човек !

    Който не познава Процесите !

    В Практиката На Света !

    Са съжаление !

    Нежеланието да се понава тази практика !

    Превръща !

    Всякакво Желание !

    В Купчина !

    Талаш !

    19:30 07.05.2026

  • 39 Може и Да е !

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "дондьо 2026":

    Но Обърка Конците !

    19:32 07.05.2026

  • 40 Хич не ми пука!

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кресна":

    На още 7000000 също!

    19:37 07.05.2026

  • 41 Кресна

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Спри кофти наркотиците":

    Червения ти мозък те прави кон с капаци.Обичаш масква но децата ти не учат там.

    19:38 07.05.2026

