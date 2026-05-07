ISW: Русия е пренебрегнала украинското прекратяване на огъня и е продължила атаките

Институт за изследване на войната (ISW) заяви, че Русия е игнорирала едностранно обявеното от Украйна прекратяване на огъня, влязло в сила в нощта на 5 срещу 6 май, и е продължила въздушните и наземните атаки, предава News.bg.
Според анализа украинският президент Володимир Зеленски е предложил примирие при същите условия като обявеното по-рано от Кремъл прекратяване на огъня за Деня на победата на 9 май. Москва обаче не е признала официално инициативата.
ISW посочва, че още в първите часове след началото на примирието руските сили са извършили десетки въздушни удари и са използвали дронове и ракети срещу украински градове, включително Запорожие, Краматорск и Днепър.
Според украинските власти при атаките са загинали най-малко 21 цивилни, а десетки други са били ранени. Украинските военновъздушни сили съобщават, че Русия е изстреляла над 100 дрона и няколко ракети в рамките на една нощ.
В анализа се отбелязва още, че Кремъл е обвинил Киев в нарушаване на примирието, въпреки че според ISW ударите, посочени от Москва, са били нанесени преди официалното начало на украинското прекратяване на огъня.
Институтът припомня и предишни случаи, в които Русия е обявявала едностранни примирия, но военните действия са продължавали, включително по време на православния Великден.
До коментар #1 от "Тити":Че вчравй на бандеровците - кой те е сроял!!? Пусни ги у вас, че тогава да те видим!🤣🤣🤣🤣
Аз си мисля, че "анализатора" е само един и основното му занимание е да служи като източник на позоваване и оправдание за пропагандата, която ни залива....
До коментар #1 от "Тити":Вчвра имаше 5 загинали в Крим.
Бог да ги прости!
Това от обявеното украинско примирие ли беше?
Щото например между пренебрегване, нарушение и непризнаване има нЕкои разлики, поне според българския тълковен речник.
Поне да беше нациционалния парад по случай рождението на Бандера! Или молебдена за деня на смъртта му. Или пък годишнина от построяването на пирамидите?:)
До коментар #16 от "оня с коня":Да се изтъпанчи като мишена на трибуната по време на война не е добра идея.
Коментиран от #70
07:30 07.05.2026
25 Пико4,
До коментар #17 от "А ДАНО":Ти ли му доставяш наркотици?
Коментиран от #34, #63
07:32 07.05.2026
До коментар #27 от "Ха ха":Незнам за червения площад, ама виждам как Киев ще е покрит дълго време с огън, атакувайте Москва моля ви, че вече ми омръзна руснаците са ви галят, време е за бързо свършване на войната и без това нямате никакви успехи на фронта
07:36 07.05.2026
41 Откакто даваме пари за Зеленски
Коментиран от #51
У ДРИ монгольята доде шават
Хехехехехехе
До коментар #11 от "Първо правило":Украинците са най -проклетите руснаци. Факт
48 Ти па кво.. даваш ма..
До коментар #43 от "Откакто даваме пари за Зеленски":Нищеброд, нъл си хронично безработен и не грамотен Лепилар
Хихихихихи
51 оня с коня
До коментар #41 от "Откакто даваме пари за Зеленски":След като в цяла Европа,Америка,Русия и т.н. цените са скочили по 3,14 както казваш,представи си какви пари се дават на Украйна.
52 Пияна рускиня
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В Латвия укропки няма, но 30% от населението са рускини.
54 Не се радвай
До коментар #15 от "Хахаха!🎺🥳😀":Да не се окажеш ти с лопатата да ринеш руините.
55 Много пари приятелю!
До коментар #51 от "оня с коня":С толкова много пари можеше да се построят социални апартаменти за милионите бездомни в САЩ и ЕС, да се плати таксата на студентите, да се стимулира моторът на икономиката, строителството!
56 Ксаниба
До коментар #52 от "Пияна рускиня":О, има, дори в Бяла варненско е оълно с пияни и досадни окраинки, дрогарю панелкин, кано ли в Латвия!!!
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Рашистите вън от БГ сайтове ! Да си ползват рашистки !(ако могат)
60 То западните
До коментар #16 от "оня с коня":Пен. Ли
Дават пред конференции през бронирани стъкла .
Оня Чарлз на камилата , стъклото му дебело метър .
Аре ходи си прасни един бустер у разбитият
Д
И
Р
Н
И
К
08:05 07.05.2026
61 СЛОНА
До коментар #58 от "Лука":ДУАЙ ГО,ДО БОМБАЙ!!!
08:06 07.05.2026
62 Лука
До коментар #7 от "Селски кореспондент":Сатрапа е путин,той предизвика милиони жертви!
63 Лайно4
До коментар #25 от "Пико4,":Що па да не си ти .
66 Лука
До коментар #10 от "БРИТАНЦИТЕ ПОЖЕРНВАХА ОКРАИНА":Омразата е към фашизма в русия .
67 Абв
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Ти не си коментатор а латерна, при това сделана
68 Петър Велики
"Там им е мястото", казал той!
69 оня с коня
До коментар #55 от "Много пари приятелю!":КОГА НАЙ-ПОСЛЕ ще престанете да давате неадекватни предложения и какъв е смисълът да се спрат парите за Украйна и вместо това да се строят жилища,болници,да се стимулира моторът на икономиката и т.н. в Европа/и не само/,при положение че ако Русия превземе Украйна ще стане достатъчно силна за да ПРИСВОИ БРУТАЛНО СЪС СИЛА всичко съградено от Европа?
70 За това
До коментар #20 от "Рублевка":дребно, руско нищожество, няма да ми е мъчно ако си го получи един ден (може и нощ).
71 Исус Христос е казал
73 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #15 от "Хахаха!🎺🥳😀":И хитлер е строил магистрали! Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
74 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Вие бъркате факти, дори "новините", които вие самите сте писали.
Ето ви ваша "статия" от вчера: "Reuters: ВСУ извадиха от строя втората по големина руска рафинерия "Кириши" на 800 км от границата"
Естествено, че ви е платено да пишете срещу Русия, но не
всички помним 10 минути като типичните ви русофобни читатели.
75 А руските
До коментар #55 от "Много пари приятелю!":варвари какво можеха да построят?
76 Хахаха
77 Лука
До коментар #36 от "На никой що годе":В твоя случай нормален е синоним на рашист !
78 Копейка
Ганьовската копейка смята техните удари за "нацистки".Всичко руZко ни е родно ,мило и най си го обичаме.Много ни липсва руския сапог с радост наведени да го лъскаме.
79 Разкована е твоята кочина
До коментар #76 от "Хахаха":до такава степен, че ти хлопа дъската, ама здраво хлопа.
До коментар #78 от "Копейка":Опитваш се да пишеш някаква примитивна ирония,
но толкова просташки написана, че нищо не ти се разбира.
Явно си работил цял живот като общак и писането ти създава трудности.
08:27 07.05.2026
83 Лука
84 В САЩ
До коментар #78 от "Копейка":С такива сепаратисти, като бандерите се занимава Националната гвардия.
85 Лука
До коментар #45 от "Хохо Бохо":БКП и нас се опитаха да ни правят руснаци . Като и украинците и ние нямаме общо с рашистите .
87 Какво общо има БКП със статията
До коментар #85 от "Лука":На теб явно наистина яко те пере съчмата.
Отивай да почистиш градинката пред дома си.
88 Мишел
До коментар #6 от "хихи":Ако Украйна направи опит за удари на празника 8 и 9 май, няма да мине с 3 Орешника. На Капустин яр има готови за старт десетина.
До коментар #83 от "Лука":Извади я от джоба си ,не се прави на щур !
93 Лука
До коментар #87 от "Какво общо има БКП със статията":Не следиш диалога,започна с опит дапредставят украинците като руснаци.
94 Лука измества темата
До коментар #87 от "Какво общо има БКП със статията":Но аз съм вече стар и помня едно време партийния секретар. Возеше се с един Москвич от ония старите, дето приличаха на Трабант! Другия Москвич беше на ТКЗС -то. Такава беше епохата. Бедна държава. Но дядовците ни построиха две къщи, хлябът за кооператорите беше БЕЗ ПАРИ, от фурната на ТКЗС -то. С много труд дядовците ни построиха заводи. Моите дядовци построиха два завода с няколко души, лопати, колички, бетонобъркачка, хаспел и мазоли до кръв ляха плочите!
СДС разруши всичко. Сега тая Украйна смуче български пари като кърлеж!
95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #52 от "Пияна рускиня":Може да си пияна, но не си рускиня❗
Рускини у нас има отдавна, пАдлАдИАват ме катА гАворИАт, но си работят и нямаме проблеми с тях❗
Откакто ни дойдоха укр...ите- направо сме като връхлетени от марокански скакалци-
не си плащат за нищо, пълнят колички от Кауфланд, с после изхвърлят голяма част от взематото, не пиша покупки защото не го купуват/плащат❗
Бих написал още за ПОДВИЗИТЕ им, но коментарът ще бъде ЗАЛИЧЕН веднага❗
96 Мишел
До коментар #76 от "Хахаха":Разкована е Украйна : От над 52 милиона преди войната, украинците сега някъде между 20 и 30 милиона. Цялата индустрия на страната е съсипана, селското стопанство, енергетиката , транспорт... също. Трилион долара трябват за възстановяване на Украйна, а войната продължава. Последният украинец ще загине с американска курабийки в устата.
98 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #62 от "Лука":Не вини добермана, че те е ухапал, щом си влязъл в двора на стопанина му❗
100 Ахххх
Сега няма нищо. Изгориха, изкорениха, даже коловете извадиха. Не съм ял сладка праскова от 40 години. Все като дървени. Кайсии намирам да си купя.
101 Лука
До коментар #87 от "Какво общо има БКП със статията":БКП прави два опита да ни присъедини към "великия ссср",сега руска федерация .
102 Лука
До коментар #94 от "Лука измества темата":Първия фалит на България е през 1989г тогава няма сдс !
103 Рублевка
До коментар #101 от "Лука":И Китайската народна република прави ТРИ ОПИТА да се присъедини към СССР. И Монголия и Виетнам правиха опити да се присъединят. Обединението прави силата! Познай, къде е написано. Ти към Турция ли искаш да се присъединим?
104 Артилерист
Точно това руското командване не иска и няма да допусне да се случи. Руските войски на фронта внимателно ще следят всяко движение на украинците по време на временното примирие за 9.5-ти, в готовност за съответстващо противодействие...
105 В ЕС също се обединихме
108 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #101 от "Лука":Но НЕ замениха нашия ЛЕВ с чуждата РУБЛА❗
Но НЕ дадоха на "Големия брат" да си прави свои бази на наша територия,
при това БЕЗ ДА СИ ПЛАЩА❗
Ама те това от клоZETA(00) не го знаете, а и не Ви го казват❗
109 Лука
До коментар #103 от "Рублевка":Надписа на нс не определя с кой да се съединяваме ! Това зависи само от нас ,а не от рашистки мераци ! Подражаването на русия ни донесе забавяне на развитието и фалит .
110 Рублевка
До коментар #102 от "Лука":Имаше Горбачов. Предизвика серия от граждански войни в СССР, разтури го и получи Нобелова награда за мир. Най-голямото зло през миналия век, белязан по челото от Сатаната! Антихриста!
111 Лука, ако си млад ще доживееш.
До коментар #109 от "Лука":Задава се истински фалит и национална катастрофа, когато доходите от данъци ще отиват за лихви по заемите и няма да има пари за пенсии и полицията. Ще настане хаос и грабежи. Възможна е гражданска война и разпад на България.
