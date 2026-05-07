ISW: Русия е пренебрегнала украинското прекратяване на огъня и е продължила атаките

Институт за изследване на войната (ISW) заяви, че Русия е игнорирала едностранно обявеното от Украйна прекратяване на огъня, влязло в сила в нощта на 5 срещу 6 май, и е продължила въздушните и наземните атаки, предава News.bg.

Според анализа украинският президент Володимир Зеленски е предложил примирие при същите условия като обявеното по-рано от Кремъл прекратяване на огъня за Деня на победата на 9 май. Москва обаче не е признала официално инициативата.

ISW посочва, че още в първите часове след началото на примирието руските сили са извършили десетки въздушни удари и са използвали дронове и ракети срещу украински градове, включително Запорожие, Краматорск и Днепър.

Според украинските власти при атаките са загинали най-малко 21 цивилни, а десетки други са били ранени. Украинските военновъздушни сили съобщават, че Русия е изстреляла над 100 дрона и няколко ракети в рамките на една нощ.

В анализа се отбелязва още, че Кремъл е обвинил Киев в нарушаване на примирието, въпреки че според ISW ударите, посочени от Москва, са били нанесени преди официалното начало на украинското прекратяване на огъня.

Институтът припомня и предишни случаи, в които Русия е обявявала едностранни примирия, но военните действия са продължавали, включително по време на православния Великден.