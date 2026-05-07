Народен представител сам си написа заплашително писмо, за да получи охрана. Това каза криминалистът Иван Савов по Нова тв, коментирайки темата какви служби ще получи новата власт.

По думите му случката със заплашителното писмо била през 2015 г. Според него НСО като наследник на УБО искала да продължи ролята си на слугинаж.

Според проф. Николай Радулов, експерт по сигуроността, малко по малко тази служба пак обрасла с допълнителни задължения. Той пък познавал няколко служители, които станали генерали, с разхождане на кучета.

По думите му служители на НСО водели децата на властимащите сутрин на училище. Той е на мнение, че в нашите служби няма нови технологии, няма електронно управление.

За Иван Савов голям проблем било постоянната смяна на началници, като в МВР тя дори била стигнала до ръководители на групи.