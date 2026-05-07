Народен представител сам си написа заплашително писмо, за да получи охрана. Това каза криминалистът Иван Савов по Нова тв, коментирайки темата какви служби ще получи новата власт.
По думите му случката със заплашителното писмо била през 2015 г. Според него НСО като наследник на УБО искала да продължи ролята си на слугинаж.
Според проф. Николай Радулов, експерт по сигуроността, малко по малко тази служба пак обрасла с допълнителни задължения. Той пък познавал няколко служители, които станали генерали, с разхождане на кучета.
По думите му служители на НСО водели децата на властимащите сутрин на училище. Той е на мнение, че в нашите служби няма нови технологии, няма електронно управление.
За Иван Савов голям проблем било постоянната смяна на началници, като в МВР тя дори била стигнала до ръководители на групи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #11
08:53 07.05.2026
2 Пич
08:55 07.05.2026
3 Веднага
08:55 07.05.2026
4 газо
08:57 07.05.2026
5 Ужас
09:00 07.05.2026
6 ха-ха
09:00 07.05.2026
7 Леле,леле
09:04 07.05.2026
8 кумундрел -демократ
09:08 07.05.2026
9 то да си охрана не е срамно
Коментиран от #14
09:09 07.05.2026
10 Да се закрие❗️❗️
09:12 07.05.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Трол":НСО замества политиците в леглото.хи хи хи хи
09:13 07.05.2026
12 Копейкин
09:17 07.05.2026
13 Анонимен
09:17 07.05.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "то да си охрана не е срамно":Да, ама това вече не е охрана, а слугинаж
Охранителят ,ако мъкне пазарски чанти, ще му трябва цяла вечност, да извади оръжието си при нужда. Отделно, той ще пръхти под тежестта и няма да се оглежда за опасност. Язък за гръмкото име Национална Служба за Охрана. Това са си чисти лакеи, плащани с пари на данъкоплатеца.
09:18 07.05.2026
15 АГАТ а Кристи
Разказано ми от един такъв служител :
1, Отказвам детето я на училище, я на детска градина
2 Връщам се и откарва шефа където ми заповяда.
3 Връщам се и откарвам господарката където ми каже - я на фризьор, фитнес, при приятелка на кафе и клюки....
4. От там отивам да пазарувам.
5, Занасям напазаруваното на готвачката.
6..След това малко време с колата за мой работи.
7. Като стане време, всичките почвам да ги прибирам по обратния ред.
8. През цялото време карам с пуснат "буркан", с дълги светлини, примигващи лампи и минавам на червено...
09:19 07.05.2026