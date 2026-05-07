Служители на НСО водели децата на властимащите сутрин на училище

7 Май, 2026 08:51 1 067 15

  • проф. николай радулов

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народен представител сам си написа заплашително писмо, за да получи охрана. Това каза криминалистът Иван Савов по Нова тв, коментирайки темата какви служби ще получи новата власт.

По думите му случката със заплашителното писмо била през 2015 г. Според него НСО като наследник на УБО искала да продължи ролята си на слугинаж.

Според проф. Николай Радулов, експерт по сигуроността, малко по малко тази служба пак обрасла с допълнителни задължения. Той пък познавал няколко служители, които станали генерали, с разхождане на кучета.

По думите му служители на НСО водели децата на властимащите сутрин на училище. Той е на мнение, че в нашите служби няма нови технологии, няма електронно управление.

За Иван Савов голям проблем било постоянната смяна на началници, като в МВР тя дори била стигнала до ръководители на групи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    19 1 Отговор
    Водят и жените им вечер на разкрасителни процедури.

    Коментиран от #11

    08:53 07.05.2026

  • 2 Пич

    19 1 Отговор
    Абе те кучищата на жените им водят на фризьор, вие за децата чак сега сте разбрали!!!???

    08:55 07.05.2026

  • 3 Веднага

    16 0 Отговор
    ЗАКРИВАЙЙЙЙЙЙЙЙЙ !!!

    08:55 07.05.2026

  • 4 газо

    15 1 Отговор
    Те и полицаите си вършат лична работа с патрулките...карат си жените на работа, децата на училище и т.н.

    08:57 07.05.2026

  • 5 Ужас

    12 0 Отговор
    И охранители на Ботаническата градина са а бе като слугини са но на големи заплати

    09:00 07.05.2026

  • 6 ха-ха

    13 0 Отговор
    Вярно е! От журналистически разследвания съм слушала как ги използват и за пазариване да им мукнат торбите с продукти. Едно возене на богопомазаните наследници до училище ли няма да направят. Тези хора са на работо ,а това че един депутат не знае какави са задълженията на НСО говори за неговия интелект и самовнишението ,че може да си позволи всичко.

    09:00 07.05.2026

  • 7 Леле,леле

    16 0 Отговор
    Трябваха ви 35 години за да видите изг@зиците на "демокрация" ?!

    09:04 07.05.2026

  • 8 кумундрел -демократ

    6 0 Отговор
    че то това е от 1989г насам,даже и преди това!

    09:08 07.05.2026

  • 9 то да си охрана не е срамно

    5 1 Отговор
    има охранителско лоби . лобисти . един дето го пазят и е с добра заплата бутва 10 лева и охраната прави услуга някаква . така със заплатата охраната печели още малко . води кучето на разходка . купува от магазина цигари . води родата на магазина . вози приятелката кат такси юбер . пуска пералнята . ходи до химическото . сменя маслото на колата . и ред други неща . пъчи мускули пред хората . но не се поти много . но това е легално . не е за смях . като си на 20-30 години и помагаш колкото можеш .

    Коментиран от #14

    09:09 07.05.2026

  • 10 Да се закрие❗️❗️

    5 0 Отговор
    Националната служба за охрана (НСО)❗️❗️

    09:12 07.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    НСО замества политиците в леглото.хи хи хи хи

    09:13 07.05.2026

  • 12 Копейкин

    1 0 Отговор
    Разгонете УВО веднага! Слугинаж и паразити! На ход е Мууни

    09:17 07.05.2026

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор
    От една страна хубаво, че го разкриват (а и променкаджиите си траеха, може би защото и те се възползваха), от друга страна - пак ли ще слушаме за предишните вместо за бъдещето?

    09:17 07.05.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "то да си охрана не е срамно":

    Да, ама това вече не е охрана, а слугинаж
    Охранителят ,ако мъкне пазарски чанти, ще му трябва цяла вечност, да извади оръжието си при нужда. Отделно, той ще пръхти под тежестта и няма да се оглежда за опасност. Язък за гръмкото име Национална Служба за Охрана. Това са си чисти лакеи, плащани с пари на данъкоплатеца.

    09:18 07.05.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Че то това си е от бай Тошово време. Не е никаква новина. НСО е СЛУГИАЖА на "богопомазаните"
    Разказано ми от един такъв служител :
    1, Отказвам детето я на училище, я на детска градина
    2 Връщам се и откарва шефа където ми заповяда.
    3 Връщам се и откарвам господарката където ми каже - я на фризьор, фитнес, при приятелка на кафе и клюки....
    4. От там отивам да пазарувам.
    5, Занасям напазаруваното на готвачката.
    6..След това малко време с колата за мой работи.
    7. Като стане време, всичките почвам да ги прибирам по обратния ред.
    8. През цялото време карам с пуснат "буркан", с дълги светлини, примигващи лампи и минавам на червено...

    09:19 07.05.2026

