Мария Гулегина ще изнесе концерт на 16 май в Софийската опера и балет

Своя рецитал световноизвестната певица е нарекла „Царицата на операта“. В партньорство с пианиста Ивари Илья тя ще поднесе на българските си почитатели стилна програма съставена от най-популярни песни от белкантовите композитори Гаетано Доницети, Винченцо Белини и Джоакино Росини и прочути романси от Сергей Рахманинов и Пьотър Илич Чайковски.

Мария Гулегина е добре позната на нашата публика от предишни гастроли в едни от най-атрактивните постановки на Националната опера. Тя участва в спектакли на „Парсифал“ от Рихард Вагнер, в „Бас с маски“ и в концертно изпълнение на „Набуко“ от Джузепе Верди, както и в „Тоска“ и „Турандот“ от Джакомо Пучини.

„Софийската опера е театър, в който са пели такива велики гласове и, мога да кажа, те бяха като мои родители – Гена Димитрова и Николай Гяуров. Всеки театър е като храм, поел молитвената атмосфера.“, споделя Гулегина в интервю за БНР.

Мария Гулегина започва професионалната си кариера в Държавната опера в Минск, като дебютира година по-късно в Миланската Скала като Амелия в „Бал с маски“ под диригентството на Джанандреа Гавацени, заедно с Лучано Павароти. Тя участва в 15 нови продукции в „Ла Скала“, включително няколко премиери с Рикардо Мути.

От дебюта си през 1991 г. в Метрополитън опера като Мадалена в нова продукция на „Андре Шение“, тя е излизала на тази престижна сцена над 150 пъти. През 1991 г. дебютира и във Виенската държавна опера в „Андре Шение“. Преди сценичния си дебют през 1995 г. в Кралската опера „Ковънт Гардън“, където играе главната роля във „Федора“ заедно с Пласидо Доминго, тя вече е постигнала успех както пред публиката, така и пред критиката в концертната версия на „Ернани“ в Барбикан център с трупата на Кралската опера. През 1996 г. дебютира на Арена ди Верона като Абигаиле в „Набуко“ и получава наградата „Premio Giovanni Zanatello“ за сензационния си дебют. През 1997 г. Мария Гулегина дебютира в Парижката опера като Тоска и след това участва в различни продукции, включително „Макбет“, „Набуко“ и „Атила“.

Мария Гулегина е удостоена с множество награди, включително наградата „Пучини“ за най-добър изпълнител в негови опери; наградата „Белини“ за 2001 г.; наградата „Джовани Занатело“ за дебюта ѝ на Арена ди Верона; златен медал „Мария Замбони“; златен медал на фестивала в Осака през 1999 г. и други.

През февруари 2009 г. Мария е назначена за посланик на добра воля на УНИЦЕФ. „Развълнувана съм да работя с УНИЦЕФ, за да помогна на децата по света, които са засегнати от бедност, глад или са обхванати от конфликти – и чиито гласове трябва да бъдат чути.“, казва Мария Гулегина.