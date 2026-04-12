Почина британският актьор Джон Нолан, чичо на режисьора Кристофър Нолан

12 Април, 2026 04:36, обновена 12 Април, 2026 04:43 639 0

Запомнящи са участията му в „Батман: Началото“, „Черният рицар: Възраждане“, „Следващият“, „Дюнкерк“, както и в тв сериалите „Под наблюдение“ и „Дюн“

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският актьор Джон Нолан, който участва във филмите на племенника си Кристофър Нолан, почина на 87-годишна възраст, съобщава Stratford-upon-Avon Herald.

Според вестника актьорът е починал в събота, 11 април. Точната причина за смъртта не е уточнена.

Джон Нолан е роден на 22 май 1938 г. в Лондон. Той е чичо на режисьора Кристофър Нолан и сценариста Джонатан Нолан.

Актьорът играе Дъглас Фредерик в „Батман: Началото“. Участвал е и в „Черният рицар: Възраждане“, „Следващият“, „Дюнкерк“, като и в телевизионните сериали „Под наблюдение“ (Джон Гриър) и „Дюн“.

През 1975 г. Нолан се жени за британската актриса Ким Хартман. Двойката има две деца.


