7 май 2007 г. Откриват гроба на цар Ирод

Израелски археолози откриват гроба на цар Ирод. Той е легендарният строител на древния Йерусалим. Самият гроб се намира на върха на хълм, южно от града.

Гробницата се намира на обект, наречен Иродион. Става дума за връх на хълм в Юдейската пустиня, който ясно се вижда от южната част на Йерусалим.

Ирод е построил дворцов комплекс на хълма и изследователите са открили именно там неговия гроб, се казва в информация на университета. Откритието е направено на обекта Иродион от археолога Ехуд Нетцер от Еврейския университет. Проф. Нетцер от 1972 г. работи на този обект. Отдавна се предполагаше, че Ирод е бил погребан на територията на Иродион, но продължилите десетилетия изкопни работи на обекта не бяха открили нужните доказателства за това.

Ирод става владетел при управлението на римляните. Стената, която е построил около стария град в Йерусалим през епохата на Втория еврейски храм, е останала и до ден днешен. Той се заел и с големи строителни проекти в Цезарея, Ерихон, укрепения град Масада. Цар Ирод умира в 4 г. пр. Христа. Историкът Йосиф Флавий е описал неговия гроб и погребалната процесия след смъртта му.