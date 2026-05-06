ISW: Путин отказва да признае реалността, докато Украйна пренася войната дълбоко в Русия

Настояването на руския президент Владимир Путин да проведе парада за Деня на победата на 9 май е знак, че Кремъл отказва да приеме реалността, че войната вече се връща на руска територия чрез все по-интензивните украински удари. Това се посочва в анализa на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според анализаторите руското общество все по-осезаемо чувства тежестта на продължаващата повече от четири години война - както чрез растящия брой жертви, така и чрез финансовите разходи, засилената цензура и ограниченията върху мобилните комуникации.

Украинските удари с голям обсег продължават да засягат все повече райони дълбоко във вътрешността на Русия. На 5 май руската авиационна агенция Росавиация едновременно затвори летища в 15 руски града и наложи ограничения на четирите московски летища.

Същия ден губернаторът на Ханти-Мансийския автономен окръг Руслан Кухарук обяви въздушна тревога - първата в региона от началото на войната. Окръгът се намира на над 2000 километра от границата с Украйна, което подчертава дълбочината на тревогата в руския тил.

От ISW отбелязват, че макар да няма потвърдени данни за украински опит за удар именно там, самият факт на подобни тревоги показва колко силно е разклатено усещането за сигурност.

Анализът посочва още, че руски ултранационалистически военни блогъри - част от традиционната патриотична база на Путин – все по-често отправят критики към Кремъл и руското военно министерство.

Един от тях обвинява министерството, че поставя на първо място „суетата“ около парада, вместо да се съсредоточи върху защитата на критичната военна, промишлена и нефтена инфраструктура от украинските удари.

Според друг коментатор решението тази година в парада да няма тежка военна техника е продиктувано от опасения, че местата за съхранение на машините са лесна мишена за украински атаки.

ISW подчертава, че украинската кампания използва огромната площ на руския тил и широкото разположение на инфраструктурни обекти, което поставя Кремъл пред все по-трудни решения как да разпределя ограничените системи за противовъздушна отбрана.

По оценка на анализаторите Русия до голяма степен не успява да изгради надеждна защита срещу тези атаки, а това допълнително засилва общественото напрежение и недоволството в информационното пространство.

Според ISW заплахите на Москва за ответни действия срещу евентуални украински удари по време на парада на 9 май всъщност показват признание, че Кремъл не може да гарантира сигурността дори на столицата.

Докладът отбелязва още, че продължаващите украински удари нанасят щети по широк кръг руски градове и инфраструктурни обекти, докато руските сили междувременно продължават комбинираните си удари с дронове и ракети срещу украински цивилни райони.

Само при атаките на 4 и 5 май най-малко седем цивилни са били убити, а поне 35 ранени. В Полтавска област руски сили са нанесли двойна ракетна атака срещу спасителни екипи, при която са загинали двама души и над 20 са били ранени.

ISW заключава, че въпреки сравнително ограничения брой използвани ракети и дронове, Русия усъвършенства тактиката си така, че да причинява максимални поражения с непропорционално тежък ефект върху цивилното население.

На фронта украинските сили са постигнали напредък в Сумска област и в направлението към Покровск, докато руски части също са отчели ограничено придвижване в Сумска област.