ISW: Путин отказва да признае реалността, докато Украйна пренася войната дълбоко в Русия

6 Май, 2026 11:23 1 619 60

Анализатори посочват, че парадът на 9 май се превръща в символ на отказа на Путин да признае нарастващата уязвимост на руския тил

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Настояването на руския президент Владимир Путин да проведе парада за Деня на победата на 9 май е знак, че Кремъл отказва да приеме реалността, че войната вече се връща на руска територия чрез все по-интензивните украински удари. Това се посочва в анализa на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според анализаторите руското общество все по-осезаемо чувства тежестта на продължаващата повече от четири години война - както чрез растящия брой жертви, така и чрез финансовите разходи, засилената цензура и ограниченията върху мобилните комуникации.

Украинските удари с голям обсег продължават да засягат все повече райони дълбоко във вътрешността на Русия. На 5 май руската авиационна агенция Росавиация едновременно затвори летища в 15 руски града и наложи ограничения на четирите московски летища.

Същия ден губернаторът на Ханти-Мансийския автономен окръг Руслан Кухарук обяви въздушна тревога - първата в региона от началото на войната. Окръгът се намира на над 2000 километра от границата с Украйна, което подчертава дълбочината на тревогата в руския тил.

От ISW отбелязват, че макар да няма потвърдени данни за украински опит за удар именно там, самият факт на подобни тревоги показва колко силно е разклатено усещането за сигурност.

Анализът посочва още, че руски ултранационалистически военни блогъри - част от традиционната патриотична база на Путин – все по-често отправят критики към Кремъл и руското военно министерство.

Един от тях обвинява министерството, че поставя на първо място „суетата“ около парада, вместо да се съсредоточи върху защитата на критичната военна, промишлена и нефтена инфраструктура от украинските удари.

Според друг коментатор решението тази година в парада да няма тежка военна техника е продиктувано от опасения, че местата за съхранение на машините са лесна мишена за украински атаки.

ISW подчертава, че украинската кампания използва огромната площ на руския тил и широкото разположение на инфраструктурни обекти, което поставя Кремъл пред все по-трудни решения как да разпределя ограничените системи за противовъздушна отбрана.

По оценка на анализаторите Русия до голяма степен не успява да изгради надеждна защита срещу тези атаки, а това допълнително засилва общественото напрежение и недоволството в информационното пространство.

Според ISW заплахите на Москва за ответни действия срещу евентуални украински удари по време на парада на 9 май всъщност показват признание, че Кремъл не може да гарантира сигурността дори на столицата.

Докладът отбелязва още, че продължаващите украински удари нанасят щети по широк кръг руски градове и инфраструктурни обекти, докато руските сили междувременно продължават комбинираните си удари с дронове и ракети срещу украински цивилни райони.

Само при атаките на 4 и 5 май най-малко седем цивилни са били убити, а поне 35 ранени. В Полтавска област руски сили са нанесли двойна ракетна атака срещу спасителни екипи, при която са загинали двама души и над 20 са били ранени.

ISW заключава, че въпреки сравнително ограничения брой използвани ракети и дронове, Русия усъвършенства тактиката си така, че да причинява максимални поражения с непропорционално тежък ефект върху цивилното население.

На фронта украинските сили са постигнали напредък в Сумска област и в направлението към Покровск, докато руски части също са отчели ограничено придвижване в Сумска област.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин е пълен боклук

    15 31 Отговор
    И си го знае недъгавото страхливо джудже което живее на лаврите на предците си. Тоя е срам за Русия.

    Коментиран от #2, #16

    11:26 06.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лада искра

    20 11 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #14, #20, #39

    11:29 06.05.2026

  • 5 Не украйна

    21 9 Отговор
    А НАТО.фламингото е от англия

    11:30 06.05.2026

  • 6 Лада искра

    22 8 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:30 06.05.2026

  • 7 Лада искра

    15 10 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #23

    11:30 06.05.2026

  • 8 Лада искра

    16 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:30 06.05.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    7 15 Отговор
    Реалността ?
    Завтра влизам в Киев ☝️😁

    Коментиран от #57

    11:32 06.05.2026

  • 10 Копейки,

    10 20 Отговор
    Обръщайте палачинката.Рудия загуби.

    Коментиран от #13

    11:32 06.05.2026

  • 11 Всъщност

    22 5 Отговор
    Анализатори ? Института за изследване на войната (ISW) , както и Дойче веле не са анализатори , а пропагандатори . Но вече и украинците не им вярват , и като видят на улицата някой от бусовете на натофския режим бягат от него като кенийски бегачи .

    Коментиран от #50

    11:33 06.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Реконтранаступ

    20 6 Отговор
    Сайтът ISW e предназначен за американци, и то не особено умни. Що се хабите да копипействате?

    11:36 06.05.2026

  • 16 Съгласен съм ...

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Путин е пълен боклук":

    ...но проблемът не е в Путин...руската олигархия е този проблем. Иначе Русия може да реши проблема с Киев не за три дни, за три часа може ...или си мислите , че Русия е с по - малко опции и сила от Иран ? Или , че ЕС и Украйна са по- силен враг от САЩ и Израел?
    Просто липсва политическа воля, пусти яхти и замъци по Монако, пусти авоари по Швейцария...откак си бърбориха нещо в Истанбул, оттогава Русия почна да имитира военни действия.
    А тия простотии на ISW са пълен смях ...в дълбочина...ква дълбочина бе ...удариха две рафинерии ...та Украйна централа не и остана те вече празнуват перемога.

    Коментиран от #25, #40, #43

    11:37 06.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сатана Z

    13 7 Отговор
    С няколко терористични атаки срещу цивилното население на Русия ,нацистките в Украйна няма как да обърнат хода на събитията.
    Всичко ще приключи с унищожаване на Укро райха.

    11:37 06.05.2026

  • 20 Ихааааа

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Лада искра":

    Че кой вярва само на голи твърдения?? РЕАЛНОСТТА Е СЪВСЕМ ДРУГА!!

    11:38 06.05.2026

  • 21 Плешивата Движуха

    7 13 Отговор
    Русия става най-бедната изостанала китайска провинция ☝️

    11:38 06.05.2026

  • 22 Зеления път

    11 6 Отговор
    Зеленото спечели много на медийния фронт. Реалността за него обаче е жестока, да не кажем направо безнадеждна. Няма полезен ход и продължава да търси, събира, насилва и унищожава украинските мъже, за да го държат като кукла на конци още малко. А мисирките могат да си пишат всякакви щуротии.

    11:39 06.05.2026

  • 23 Хи хи хи хи ха ха ха ха

    9 15 Отговор

    До коментар #7 от "Лада искра":

    Тези лъжи са изфабрикувани от рашките за вътрешна употреба!ТУК НЕ ВЪРВЯТ!!

    11:39 06.05.2026

  • 24 КОПЕЙЗАЖ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Всъщност":

    Твоите също,но с лоши последствия за самия тебе.Не са те научили да мислиш!!

    11:42 06.05.2026

  • 25 Майор Деянов, на всеки километър

    6 13 Отговор

    До коментар #16 от "Съгласен съм ...":

    "...мислите , че Русия е с по - малко опции и сила от Иран ?...

    Не мислим, знаем го ☝️
    С.А.Щ недвусмислено предупредиха Русия, че изчезва от картата ако :

    а) използва ядрено оръжие
    б) удари страна от НАТО

    Коментиран от #28, #29, #38

    11:42 06.05.2026

  • 26 Няма край путинското унижение

    7 12 Отговор
    Няма.

    11:43 06.05.2026

  • 27 БУХАХАХА

    7 8 Отговор
    Като полетят дроновете над парада ще я приеме.

    11:45 06.05.2026

  • 28 Фирма ТИТАН

    7 4 Отговор

    До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    китката Вчера не те събрахме щото имаше много друг 6оклук.
    Идваме днес, да те опаковат да не миришеш.

    11:50 06.05.2026

  • 29 Доналд Тръмп, президент

    7 6 Отговор

    До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Да, да, ще рискуваме ядрени удари по САЩ заради една Украйна.

    11:51 06.05.2026

  • 30 Край

    3 6 Отговор
    Вова му е време да пише мемоари. На Русия и теябва Лидер а не дървен философ.

    11:53 06.05.2026

  • 31 Механик

    3 8 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    11:54 06.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Край

    0 6 Отговор
    На Русия и трябва Лидер който да вземе парите на назначените милиардери - никой народ не ще да се бори за страна управлявана от олигарси. Без справедливост няма нация. Говорим за Русия - мислим за България. И тук е същото.

    Коментиран от #36, #44

    11:57 06.05.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    5 6 Отговор
    Не Путин загуби !!!
    Загуби цялата прогнила от времето на СССР руска федерация и абсолютно бездарния руски конгломерат от народи. Руснаците първо бездарно съсипаха СССР и България, после и Русия. 1991г Китай внасяше храна и дърва от Русия, днес вече лети в Космоса и заля света с техника и технологии. Русия си остана с разбитото корито и вечната беднотия. Страната която притежава 40% от световтите природни богатства тъне в мизерия !!! Колко ли трябва да си мързелив, бездарен и про3д за да изпаднеш в такава ситуация ☝️

    Коментиран от #35

    11:57 06.05.2026

  • 35 Значи ти е време

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    да лягаш до Ленин, несчастний.

    12:00 06.05.2026

  • 36 Си Дзипнин, генерален секретар

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Край":

    ".. На Русия и трябва.."

    На Русия и трябват нови хора, нов народ !!!
    Китайския ☝️

    12:04 06.05.2026

  • 37 Госあ

    1 3 Отговор
    Украйна пренася войната дълбоко в Русия ха ха ха ха ха ненормалници

    Коментиран от #53

    12:04 06.05.2026

  • 38 Да, да, той Тръмп добре,

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    спря войната в Украйна за 24 часа и победи Иран поне 27пъти.

    12:07 06.05.2026

  • 39 ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лада искра":

    даааразбиват вече4 години фърчиперуш отватенки

    12:08 06.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    1 0 Отговор
    Този път ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    Коментиран от #52

    12:13 06.05.2026

  • 42 Миризлив руски палячо-крепостен

    2 1 Отговор
    Да ама на нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    Коментиран от #48

    12:15 06.05.2026

  • 43 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Съгласен съм ...":

    Кво беше там с кривата ракета и кривия космос?на Путин сега му са виновни олигарсите а?ти вероятно си бил футболист като млад.всек крива топка са ти давали да риташ...хаха...

    12:15 06.05.2026

  • 44 Бууухахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Край":

    Още един,дето още не може да се отърси от оковите на миналото.А бе хора,вие няма те ли деца,внуци,не мислите ли за тях?

    12:15 06.05.2026

  • 45 Григор

    1 2 Отговор
    "Украинските удари с голям обсег продължават да засягат все повече райони дълбоко във вътрешността на Русия."
    Нещо не ми е съвсем ясно.Явно някои хора не са си отворили ушите и не слушат какво им казват. От вчера /5 май/ има декларация на Министерството на отбраната на Русия. В нея се призовават гражданите на Киев и дипломатическите мисии да напуснат града. Русия е предупредила, че ако се направи опит да се оскверни празника 9 май, центъра на Киев ще бъде изтрит от лицето на земята. Разбирате ли за какво става дума? Не говорим за ракета, а за едно дронче паднало на московска улица. Срещу Киев ще се използуват "Орешник" и "Буревестник", а какво ще остане от него, един господ знае. Чакам с нетърпение да видя, дали ще опитат атака с дронове срещу парада на Червения площад. Нали са много курназ?Давайте да видим!

    Коментиран от #58

    12:15 06.05.2026

  • 46 Васил

    0 0 Отговор
    Путлер или е бункера или в матрицата!

    12:16 06.05.2026

  • 47 Най-добрата защита

    0 0 Отговор
    е нападението! Огнен вал от атомни удари по западна Украйна и Киев ще сложи край на войната. Когато тилът е унищожен и раницата на войника е празна, той се предава.

    12:16 06.05.2026

  • 48 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Миризлив руски палячо-крепостен":

    Путин им е казал че трябва да умрат срещу 30 евра и те са готови.крепостния е така .той не гледа какво хубаво може да му се случи а какво лошо може да направи по заповед на господаря си.

    12:17 06.05.2026

  • 49 Тимур

    0 0 Отговор
    Ако Путqin имаше малко останал разсъдак щеше дя спре отвпатителната му война на момента. Всяко продължаване води към собствения му край

    12:17 06.05.2026

  • 50 Препорачително

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Всъщност":

    Няма лошо,ако посетиш личния си лекар за направление към специалист.

    12:17 06.05.2026

  • 51 Пиночет

    1 1 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай, затова нашите копейки не отиват в Русия, защото трябвало да учат китайски!

    12:18 06.05.2026

  • 52 Даа!

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил":

    И теб ще те посетят онези - вежливите.Неколцина от твоята семка,вече не се изхвърлят в сайтовете.Разбраха,че не е здравословно.

    Коментиран от #55, #56

    12:19 06.05.2026

  • 53 Сульооо красний

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Госあ":

    Ми тя война отдавна е преместена в Русия.Само че ТАСС и РИА,все забравят да го оповестят!

    12:20 06.05.2026

  • 54 Ае а не се заблуждаваме..

    1 0 Отговор
    П едерацията и Фюрера Петушок са Без помощни! Пишман могучая и смешното ПВО - ТОЖЕ!
    У.. йло НЕ може да опази ХАГАНАТА дори от държава като Украйна, да не говорим за недай си Боже.. Турция, Германия, Япония, Китай, а за НАТО и САЩ,.. изобщо нема а говорим!
    ЗДА ВАЙ СЯ... ПЕТУШАРА
    Хехехехехехе

    12:20 06.05.2026

  • 55 Конската глава

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Даа!":

    Недей да плашиш нашия лидер,че ще ти пратим палячовския руски Спец Наз!

    12:21 06.05.2026

  • 56 Наритай руснак

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Даа!":

    Затова наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    12:22 06.05.2026

  • 57 Кольо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Завтра ще си пия кафето в Крим.

    12:25 06.05.2026

  • 58 Селендуркоо

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Григор":

    Има ли нормален,който да вярва на изявленията на руското министерство на отбраната?Не забравяй че Украйна вече е в състояние да извърши същото с Москва.Не искам да вярвам,че момента не е толкова далече.

    12:26 06.05.2026

  • 59 Нов

    0 0 Отговор
    Каквото и да си пишете с Украйна е ясно какво ще се случи .

    12:27 06.05.2026

  • 60 Олеся Зеленска

    0 0 Отговор
    Киев и Одеса да се готвят- идва " Време разделно" за т.н" червени линии"

    12:27 06.05.2026

