ISW: Путин отказва да признае реалността, докато Украйна пренася войната дълбоко в Русия

Настояването на руския президент Владимир Путин да проведе парада за Деня на победата на 9 май е знак, че Кремъл отказва да приеме реалността, че войната вече се връща на руска територия чрез все по-интензивните украински удари. Това се посочва в анализa на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Според анализаторите руското общество все по-осезаемо чувства тежестта на продължаващата повече от четири години война - както чрез растящия брой жертви, така и чрез финансовите разходи, засилената цензура и ограниченията върху мобилните комуникации.
Украинските удари с голям обсег продължават да засягат все повече райони дълбоко във вътрешността на Русия. На 5 май руската авиационна агенция Росавиация едновременно затвори летища в 15 руски града и наложи ограничения на четирите московски летища.
Същия ден губернаторът на Ханти-Мансийския автономен окръг Руслан Кухарук обяви въздушна тревога - първата в региона от началото на войната. Окръгът се намира на над 2000 километра от границата с Украйна, което подчертава дълбочината на тревогата в руския тил.
От ISW отбелязват, че макар да няма потвърдени данни за украински опит за удар именно там, самият факт на подобни тревоги показва колко силно е разклатено усещането за сигурност.
Анализът посочва още, че руски ултранационалистически военни блогъри - част от традиционната патриотична база на Путин – все по-често отправят критики към Кремъл и руското военно министерство.
Един от тях обвинява министерството, че поставя на първо място „суетата“ около парада, вместо да се съсредоточи върху защитата на критичната военна, промишлена и нефтена инфраструктура от украинските удари.
Според друг коментатор решението тази година в парада да няма тежка военна техника е продиктувано от опасения, че местата за съхранение на машините са лесна мишена за украински атаки.
ISW подчертава, че украинската кампания използва огромната площ на руския тил и широкото разположение на инфраструктурни обекти, което поставя Кремъл пред все по-трудни решения как да разпределя ограничените системи за противовъздушна отбрана.
По оценка на анализаторите Русия до голяма степен не успява да изгради надеждна защита срещу тези атаки, а това допълнително засилва общественото напрежение и недоволството в информационното пространство.
Според ISW заплахите на Москва за ответни действия срещу евентуални украински удари по време на парада на 9 май всъщност показват признание, че Кремъл не може да гарантира сигурността дори на столицата.
Докладът отбелязва още, че продължаващите украински удари нанасят щети по широк кръг руски градове и инфраструктурни обекти, докато руските сили междувременно продължават комбинираните си удари с дронове и ракети срещу украински цивилни райони.
Само при атаките на 4 и 5 май най-малко седем цивилни са били убити, а поне 35 ранени. В Полтавска област руски сили са нанесли двойна ракетна атака срещу спасителни екипи, при която са загинали двама души и над 20 са били ранени.
ISW заключава, че въпреки сравнително ограничения брой използвани ракети и дронове, Русия усъвършенства тактиката си така, че да причинява максимални поражения с непропорционално тежък ефект върху цивилното население.
На фронта украинските сили са постигнали напредък в Сумска област и в направлението към Покровск, докато руски части също са отчели ограничено придвижване в Сумска област.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин е пълен боклук
Коментиран от #2, #16
11:26 06.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Лада искра
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #14, #20, #39
11:29 06.05.2026
5 Не украйна
11:30 06.05.2026
6 Лада искра
Фидел Кастро 1992 г.
11:30 06.05.2026
7 Лада искра
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #23
11:30 06.05.2026
8 Лада искра
11:30 06.05.2026
9 Владимир Путин, президент
Завтра влизам в Киев ☝️😁
Коментиран от #57
11:32 06.05.2026
10 Копейки,
Коментиран от #13
11:32 06.05.2026
11 Всъщност
Коментиран от #50
11:33 06.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Реконтранаступ
11:36 06.05.2026
16 Съгласен съм ...
До коментар #1 от "Путин е пълен боклук":...но проблемът не е в Путин...руската олигархия е този проблем. Иначе Русия може да реши проблема с Киев не за три дни, за три часа може ...или си мислите , че Русия е с по - малко опции и сила от Иран ? Или , че ЕС и Украйна са по- силен враг от САЩ и Израел?
Просто липсва политическа воля, пусти яхти и замъци по Монако, пусти авоари по Швейцария...откак си бърбориха нещо в Истанбул, оттогава Русия почна да имитира военни действия.
А тия простотии на ISW са пълен смях ...в дълбочина...ква дълбочина бе ...удариха две рафинерии ...та Украйна централа не и остана те вече празнуват перемога.
Коментиран от #25, #40, #43
11:37 06.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сатана Z
Всичко ще приключи с унищожаване на Укро райха.
11:37 06.05.2026
20 Ихааааа
До коментар #4 от "Лада искра":Че кой вярва само на голи твърдения?? РЕАЛНОСТТА Е СЪВСЕМ ДРУГА!!
11:38 06.05.2026
21 Плешивата Движуха
11:38 06.05.2026
22 Зеления път
11:39 06.05.2026
23 Хи хи хи хи ха ха ха ха
До коментар #7 от "Лада искра":Тези лъжи са изфабрикувани от рашките за вътрешна употреба!ТУК НЕ ВЪРВЯТ!!
11:39 06.05.2026
24 КОПЕЙЗАЖ
До коментар #13 от "Всъщност":Твоите също,но с лоши последствия за самия тебе.Не са те научили да мислиш!!
11:42 06.05.2026
25 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #16 от "Съгласен съм ...":"...мислите , че Русия е с по - малко опции и сила от Иран ?...
Не мислим, знаем го ☝️
С.А.Щ недвусмислено предупредиха Русия, че изчезва от картата ако :
а) използва ядрено оръжие
б) удари страна от НАТО
Коментиран от #28, #29, #38
11:42 06.05.2026
26 Няма край путинското унижение
11:43 06.05.2026
27 БУХАХАХА
11:45 06.05.2026
28 Фирма ТИТАН
До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":китката Вчера не те събрахме щото имаше много друг 6оклук.
Идваме днес, да те опаковат да не миришеш.
11:50 06.05.2026
29 Доналд Тръмп, президент
До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":Да, да, ще рискуваме ядрени удари по САЩ заради една Украйна.
11:51 06.05.2026
30 Край
11:53 06.05.2026
31 Механик
11:54 06.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Край
Коментиран от #36, #44
11:57 06.05.2026
34 Владимир Путин, президент
Загуби цялата прогнила от времето на СССР руска федерация и абсолютно бездарния руски конгломерат от народи. Руснаците първо бездарно съсипаха СССР и България, после и Русия. 1991г Китай внасяше храна и дърва от Русия, днес вече лети в Космоса и заля света с техника и технологии. Русия си остана с разбитото корито и вечната беднотия. Страната която притежава 40% от световтите природни богатства тъне в мизерия !!! Колко ли трябва да си мързелив, бездарен и про3д за да изпаднеш в такава ситуация ☝️
Коментиран от #35
11:57 06.05.2026
35 Значи ти е време
До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":да лягаш до Ленин, несчастний.
12:00 06.05.2026
36 Си Дзипнин, генерален секретар
До коментар #33 от "Край":".. На Русия и трябва.."
На Русия и трябват нови хора, нов народ !!!
Китайския ☝️
12:04 06.05.2026
37 Госあ
Коментиран от #53
12:04 06.05.2026
38 Да, да, той Тръмп добре,
До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":спря войната в Украйна за 24 часа и победи Иран поне 27пъти.
12:07 06.05.2026
39 ха ха ха
До коментар #4 от "Лада искра":даааразбиват вече4 години фърчиперуш отватенки
12:08 06.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
Коментиран от #52
12:13 06.05.2026
42 Миризлив руски палячо-крепостен
Коментиран от #48
12:15 06.05.2026
43 стоян георгиев
До коментар #16 от "Съгласен съм ...":Кво беше там с кривата ракета и кривия космос?на Путин сега му са виновни олигарсите а?ти вероятно си бил футболист като млад.всек крива топка са ти давали да риташ...хаха...
12:15 06.05.2026
44 Бууухахахаха
До коментар #33 от "Край":Още един,дето още не може да се отърси от оковите на миналото.А бе хора,вие няма те ли деца,внуци,не мислите ли за тях?
12:15 06.05.2026
45 Григор
Нещо не ми е съвсем ясно.Явно някои хора не са си отворили ушите и не слушат какво им казват. От вчера /5 май/ има декларация на Министерството на отбраната на Русия. В нея се призовават гражданите на Киев и дипломатическите мисии да напуснат града. Русия е предупредила, че ако се направи опит да се оскверни празника 9 май, центъра на Киев ще бъде изтрит от лицето на земята. Разбирате ли за какво става дума? Не говорим за ракета, а за едно дронче паднало на московска улица. Срещу Киев ще се използуват "Орешник" и "Буревестник", а какво ще остане от него, един господ знае. Чакам с нетърпение да видя, дали ще опитат атака с дронове срещу парада на Червения площад. Нали са много курназ?Давайте да видим!
Коментиран от #58
12:15 06.05.2026
46 Васил
12:16 06.05.2026
47 Най-добрата защита
12:16 06.05.2026
48 стоян георгиев
До коментар #42 от "Миризлив руски палячо-крепостен":Путин им е казал че трябва да умрат срещу 30 евра и те са готови.крепостния е така .той не гледа какво хубаво може да му се случи а какво лошо може да направи по заповед на господаря си.
12:17 06.05.2026
49 Тимур
12:17 06.05.2026
50 Препорачително
До коментар #11 от "Всъщност":Няма лошо,ако посетиш личния си лекар за направление към специалист.
12:17 06.05.2026
51 Пиночет
12:18 06.05.2026
52 Даа!
До коментар #41 от "Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил":И теб ще те посетят онези - вежливите.Неколцина от твоята семка,вече не се изхвърлят в сайтовете.Разбраха,че не е здравословно.
Коментиран от #55, #56
12:19 06.05.2026
53 Сульооо красний
До коментар #37 от "Госあ":Ми тя война отдавна е преместена в Русия.Само че ТАСС и РИА,все забравят да го оповестят!
12:20 06.05.2026
54 Ае а не се заблуждаваме..
У.. йло НЕ може да опази ХАГАНАТА дори от държава като Украйна, да не говорим за недай си Боже.. Турция, Германия, Япония, Китай, а за НАТО и САЩ,.. изобщо нема а говорим!
ЗДА ВАЙ СЯ... ПЕТУШАРА
Хехехехехехе
12:20 06.05.2026
55 Конската глава
До коментар #52 от "Даа!":Недей да плашиш нашия лидер,че ще ти пратим палячовския руски Спец Наз!
12:21 06.05.2026
56 Наритай руснак
До коментар #52 от "Даа!":Затова наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!
12:22 06.05.2026
57 Кольо
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Завтра ще си пия кафето в Крим.
12:25 06.05.2026
58 Селендуркоо
До коментар #45 от "Григор":Има ли нормален,който да вярва на изявленията на руското министерство на отбраната?Не забравяй че Украйна вече е в състояние да извърши същото с Москва.Не искам да вярвам,че момента не е толкова далече.
12:26 06.05.2026
59 Нов
12:27 06.05.2026
60 Олеся Зеленска
12:27 06.05.2026