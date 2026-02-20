Вземете 50% отстъпка за хостинг от

На 53 почина Ерик Дейн от „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“ ВИДЕО

20 Февруари, 2026 05:24, обновена 20 Февруари, 2026 05:29 1 766 2

През април 2025 г. актьорът бе диагностициран с амиотрофична латерална склероза

На 53 почина Ерик Дейн от „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският актьор Ерик Дейн, известен с работата си по „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“, почина на 53-годишна възраст, съобщи списание People.

През април 2025 г. беше обявено, че Дейн е диагностициран с амиотрофична латерална склероза, тежко, нелечимо заболяване на централната нервна система, което причинява парализа на крайниците и мускулна атрофия. „С най-тежко сърце съобщаваме, че Ерик Дейн почина в четвъртък след смела битка с болестта. Той прекара последните си дни, заобиколен от приятели, всеотдайната си съпруга и двете си красиви дъщери, Били и Джорджия, които бяха центърът на неговия свят“, се казва в изявление на семейството на актьора до списанието.

Дейн стана известен с ролята си на хирург Марк Слоун в „Анатомията на Грей“. Той участва и в телевизионните сериали „Чародейки“ и „Еуфория“.


