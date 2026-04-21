Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
Инфаркт покоси на 57 американския актьор Питър Мълдун

21 Април, 2026 08:27, обновена 21 Април, 2026 08:39 2 325 8

  • патрик мълдун-
  • актьор-
  • починал

Той придоби световно признание с ролята на Остин Рийд в сериала "Дните на нашия живот"

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският актьор Патрик Мълдун почина на 57-годишна възраст, съобщи Deadline.

Според портала причината за смъртта е сърдечен удар.

Патрик Мълдун е роден на 27 септември 1968 г. в Лос Анджелис. Завършва Университета на Южна Калифорния и започва филмовата си кариера. Получава широко признание с ролята си в сериала „Дните на нашия живот“. През 1997 г. участва в научнофантастичния екшън филм „Звездни рейнджъри“, играейки лейтенант Зандър Баркалоу. Филмът придобива култов статус и се превръща във важен етап в неговата филмография.

В течение на кариерата си Мълдун участва в повече от 50 проекта, обхващащи жанрове от драма и мелодрама до научна фантастика и екшън.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 7 Идън

    5 0 Отговор
    Уточнете името на човека- Патрик или Питър.

    09:35 21.04.2026

