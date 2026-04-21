Инфаркт покоси на 57 американския актьор Питър Мълдун

Американският актьор Патрик Мълдун почина на 57-годишна възраст, съобщи Deadline.

Според портала причината за смъртта е сърдечен удар.

Патрик Мълдун е роден на 27 септември 1968 г. в Лос Анджелис. Завършва Университета на Южна Калифорния и започва филмовата си кариера. Получава широко признание с ролята си в сериала „Дните на нашия живот“. През 1997 г. участва в научнофантастичния екшън филм „Звездни рейнджъри“, играейки лейтенант Зандър Баркалоу. Филмът придобива култов статус и се превръща във важен етап в неговата филмография.

В течение на кариерата си Мълдун участва в повече от 50 проекта, обхващащи жанрове от драма и мелодрама до научна фантастика и екшън.