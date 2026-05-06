Откриха мъртва издирвана Кремена Панова

6 Май, 2026 19:21, обновена 6 Май, 2026 18:24

Снимка: ОДМВР Разград
Приключи издирването на 46-годишната Кремена Панова, която напусна дома си в град Разград на 18 април и оттогава бе в неизвестност.

В следобедните часове днес нейното тяло е открито близо до язовирната стена, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Разград.

Към мястото са изпратени полицейски екипи, които в момента извършват оглед. Очаква се пристигането на съдебен лекар. Жената последно бе забелязана в местността Пчелина, в землището на Разград, а ден по-късно на брега на язовир „Пчелина 2“ бяха намерени раницата и обувките ѝ.

Както Радио Шумен съобщи, 46-годишната жена напусна дома си в Разград на 18 април и оттогава беше в неизвестност. Служители на Областната дирекция на МВР-Разград, съвместно с водолази от Варна, Русе и София, ежедневно извършваха издирвателни действия, в които се включиха пожарникари и граждани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Амиии

    13 17 Отговор
    прекалила е с празненствата от еуфорията в клуба на богатите.

    18:29 06.05.2026

  • 2 Наблюдател

    9 1 Отговор
    Така представена информацията е без респект спрямо жената, която ни е напуснала. Нищо не казвате за социалната среда на жената, нито за събития, които вентуално може да са довели до трагичния край.

    18:58 06.05.2026

  • 3 Анонимен

    2 0 Отговор
    Някои хора спекулират с всичко!

    19:02 06.05.2026

  • 4 смут

    0 0 Отговор
    Нищо съществено не съобщавате.Напуснала дома си-намерена.В този факултет по журналистика не учите ли как се изнася информация бе.Ау,голяма трагедия е този народ.

    19:07 06.05.2026