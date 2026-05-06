Откриха мъртва издирвана Кремена Панова

Приключи издирването на 46-годишната Кремена Панова, която напусна дома си в град Разград на 18 април и оттогава бе в неизвестност.

В следобедните часове днес нейното тяло е открито близо до язовирната стена, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Разград.

Към мястото са изпратени полицейски екипи, които в момента извършват оглед. Очаква се пристигането на съдебен лекар. Жената последно бе забелязана в местността Пчелина, в землището на Разград, а ден по-късно на брега на язовир „Пчелина 2“ бяха намерени раницата и обувките ѝ.

Както Радио Шумен съобщи, 46-годишната жена напусна дома си в Разград на 18 април и оттогава беше в неизвестност. Служители на Областната дирекция на МВР-Разград, съвместно с водолази от Варна, Русе и София, ежедневно извършваха издирвателни действия, в които се включиха пожарникари и граждани.