85 години от рождението на оперната певица Гена Димитрова: Всички чалги да вървят по кръчмите!

6 Май, 2026 11:23 3 090 8

Вижте любопитни подробности от биографията на оперната певица

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Родена на 6 май 1941 г. в село Беглеж, тя започва своята певческа кариера още в детството. Талантът ѝ е забелязан от нейния първи учител по музика – Иван Генков, който ѝ предрича бляскаво бъдеще, пише woman.bg. С оперно пеене започва да се занимава в гимназията. С гуменки и почти в носия пристига в София на приемни изпити в Държавната музикална академия. Пее „Хей Балкан, ти роден наш“. И веднага получава „да”.

За да може да се издържа, работи като миячка на съдове в стола на Консерваторията, за което е подигравана от по-заможните си колежки.

„Сега вие ѝ се смеете, че ви мие съдовете, а един ден може би вие ще миете нейните“ – коментира именитата вокална педагожка Лиляна Жабленска.

През 1966 г. е на специализация в известното Оперно музикално училище към миланския театър „Ла Скала“. А големият ѝ успех идва на 27 декември 1967 г. с ролята на Абигайл в „Набуко“ на Джузепе Верди.

През 1970 г. Димитрова е победител в Международния конкурс за млади оперни певци в София, след което заминава на двугодишна специализация в Театралното училище към „Ла Скала“.

Налага се като една от водещите изпълнителки в Италия.

Най-успешният период в кариерата на Димитрова е десетилетието след 7 декември 1983 г., когато е премиерата на постановката на Франко Дзефирели на „Тоска“ в „Ла Скала“, в която участват също Пласидо Доминго и Никола Мартинучи.

Води майсторски класове в консерваториите на Атина, Рим, Будапеща, София.

Гена Димитрова е ненадмината в света с изпълненията си на Турандот, Абигагайл, лейди Макбет, Джоконда. Носителка на редица престижни награди и отличия, сред които „Златен Верди” и „Джакомо Пучини”.

Напуска този свят на 11 юни 2005 г. в Милано.

„Пошлото ни е заразило. Нещата, които в моето детство само съм чувала, че стават по кафани в циганските махали, ги изнесоха в ефира на националната телевизия. Засипаха ни с чалга, кючеци. Бъдете по-разумни – дайте възможност на българската култура да диша. Наложете не цензура, а чувство за мярка и добър вкус. Всички чалги да вървят по кръчмите!”

„Иска ми се да можем да внушим на днешните млади хора, които са само техническа мисъл, да повярват, че има чувства и емоции. Операта по света е в голям възход, има големите си любители. Иска ми се сегашното виртуално поколение да позволи на душата да се обогатява, защото иначе животът е много тъжен.”


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    44 4 Отговор
    "Пошлото ни е заразило. Нещата, които в моето детство само съм чувала, че стават по кафани в циганските махали, ги изнесоха в ефира на националната телевизия."

    така е, рачков е олицетворение на нацията - шумна, нагла и продажна

    Коментиран от #5

    10:26 11.06.2025

  • 2 Град Козлодуй

    26 3 Отговор
    Велик Поклон

    10:29 11.06.2025

  • 3 и вангелия живеше скромно

    13 3 Отговор
    днешните пеят и се кипрят . 200 бона за кола, 2 милиона за къща . но е важно как се оглупява . старите били мнооого оглупели . но в един свят живеем . логиката е че и младите и те мнооого са оглупели . по по-различен начин се разпределят печалбите . пенсията на всеки е доста различна . а любов на 80-90 години не е много за гледане . баби и дядовци измират . орландовци е по-зле .

    10:41 11.06.2025

  • 4 456

    22 2 Отговор
    ВЕЛИКА И НЕЗАБРАВИМА!

    11:12 11.06.2025

  • 5 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    забрави мързелива и проста
    защото си заслужава управлението

    16:10 13.06.2025

  • 6 Кондьо

    2 5 Отговор
    Тези алкохолици от оперите и театрите не може да ги изкараш от кръчмите. Ние поне работим там.

    11:36 06.05.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 4 Отговор
    По шосето се разкарва стрина Гена,
    а па Слави си показва члена.
    💋🐇🌈🛴🥳🤣👍

    11:56 06.05.2026

  • 8 Боко Престъпникът

    1 0 Отговор
    Аз си слушам Камелия, докато се наливам и се правя на велик. А някой нещастник ме записал и ми сваля реномето!😡😡😡

    12:08 06.05.2026