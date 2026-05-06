85 години от рождението на оперната певица Гена Димитрова: Всички чалги да вървят по кръчмите!

Родена на 6 май 1941 г. в село Беглеж, тя започва своята певческа кариера още в детството. Талантът ѝ е забелязан от нейния първи учител по музика – Иван Генков, който ѝ предрича бляскаво бъдеще, пише woman.bg. С оперно пеене започва да се занимава в гимназията. С гуменки и почти в носия пристига в София на приемни изпити в Държавната музикална академия. Пее „Хей Балкан, ти роден наш“. И веднага получава „да”.
За да може да се издържа, работи като миячка на съдове в стола на Консерваторията, за което е подигравана от по-заможните си колежки.
„Сега вие ѝ се смеете, че ви мие съдовете, а един ден може би вие ще миете нейните“ – коментира именитата вокална педагожка Лиляна Жабленска.
През 1966 г. е на специализация в известното Оперно музикално училище към миланския театър „Ла Скала“. А големият ѝ успех идва на 27 декември 1967 г. с ролята на Абигайл в „Набуко“ на Джузепе Верди.
През 1970 г. Димитрова е победител в Международния конкурс за млади оперни певци в София, след което заминава на двугодишна специализация в Театралното училище към „Ла Скала“.
Налага се като една от водещите изпълнителки в Италия.
Най-успешният период в кариерата на Димитрова е десетилетието след 7 декември 1983 г., когато е премиерата на постановката на Франко Дзефирели на „Тоска“ в „Ла Скала“, в която участват също Пласидо Доминго и Никола Мартинучи.
Води майсторски класове в консерваториите на Атина, Рим, Будапеща, София.
Гена Димитрова е ненадмината в света с изпълненията си на Турандот, Абигагайл, лейди Макбет, Джоконда. Носителка на редица престижни награди и отличия, сред които „Златен Верди” и „Джакомо Пучини”.
Напуска този свят на 11 юни 2005 г. в Милано.
„Пошлото ни е заразило. Нещата, които в моето детство само съм чувала, че стават по кафани в циганските махали, ги изнесоха в ефира на националната телевизия. Засипаха ни с чалга, кючеци. Бъдете по-разумни – дайте възможност на българската култура да диша. Наложете не цензура, а чувство за мярка и добър вкус. Всички чалги да вървят по кръчмите!”
„Иска ми се да можем да внушим на днешните млади хора, които са само техническа мисъл, да повярват, че има чувства и емоции. Операта по света е в голям възход, има големите си любители. Иска ми се сегашното виртуално поколение да позволи на душата да се обогатява, защото иначе животът е много тъжен.”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
така е, рачков е олицетворение на нацията - шумна, нагла и продажна
Коментиран от #5
10:26 11.06.2025
2 Град Козлодуй
10:29 11.06.2025
3 и вангелия живеше скромно
10:41 11.06.2025
4 456
11:12 11.06.2025
5 ганю
До коментар #1 от "1488":забрави мързелива и проста
защото си заслужава управлението
16:10 13.06.2025
6 Кондьо
11:36 06.05.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
а па Слави си показва члена.
💋🐇🌈🛴🥳🤣👍
11:56 06.05.2026
8 Боко Престъпникът
12:08 06.05.2026