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Summer Night Concert 2026 - класика под звездите с Виенската филхармония

Summer Night Concert 2026 - класика под звездите с Виенската филхармония

25 Юни, 2026 06:45 468 0

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Под диригентството на Лоренцо Виоти

Summer Night Concert 2026 - класика под звездите с Виенската филхармония - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Повече от 50 000 зрители се събраха във Виена за тазгодишното издание на традиционния Summer Night Concert, което се превърна в едно от най-впечатляващите класически музикални събития на лятото. Под диригентството на Лоренцо Виоти, който дебютира начело на концерта, Виенската филхармония представи вдъхновяваща програма.

Сред акцентите на вечерта бе участието на световноизвестния уелски бас-баритон Sir Bryn Terfel, който завладя публиката с харизматично присъствие и интерпретации. Особено впечатляващо бе изпълнението му на песента „If I Were A Rich Man“ от мюзикъла Fiddler on the Roof на Jerry Bock.

Програмата предложи богато музикално разнообразие с откъси от оперите Mefistofele на Arrigo Boito, Falstaff на Verdi и Das Rheingold на Wagner. Акцент бе и появата на Балета на Виенската държавна опера, който представи въздействаща хореография по Втора сюита от Daphnis et Chloé на Maurice Ravel.

За всички, които са пропуснали, записът на събитието предлага възможност да се потопят в магията на тази незабравима музикална вечер. Концертът ще бъде издаден официално на 17 юли 2026 г. във всички дигитални платформи, както и на CD, DVD и Blu-ray.


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