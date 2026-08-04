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Варна става домакин на първия Международен фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса”

Варна става домакин на първия Международен фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса”

4 Август, 2026 12:01 447 0

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Фестивалът носи името на Богородица като знак за почит към небесната покровителка и закрилница на Варна

Варна става домакин на първия Международен фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса” - 1
Снимки: Община Варна
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 4-ти и 5-ти август 2026 г. в Летен театър, Варна ще посрещне първото издание на Международния фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса“, който ще събере едни от най-авторитетните и вълнуващи изпълнители на православна духовна музика от България и чужбина. Името на фестивала – „Св. Богородица Портаитиса“ – е избрано в знак на почит към Пресвета Богородица, небесната покровителка и закрилница на Варна, като образът ѝ „Портаитиса“ („Пазителката на вратите“) символизира духовната закрила, надеждата и гостоприемството, с които градът посреща своите гости и участници.

Международният фестивал разглежда църковното пеене не само като богослужебна практика, а като жива културна памет, която съхранява вековни традиции, национална идентичност и високи художествени достижения. Още с първото си издание фестивалът ще събере изявени изпълнители от България, Сърбия, Румъния, Северна Македония, Грузия и Ливан, превръщайки Варна в средище на православната музикална култура.

Фестивалът е благословен от Варненския и Великопреславски митрополит и се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ към Община Варна.

Двата концерта са със вход свободен. Билетите с точните места ще бъдат раздавани на място в съответната дата, на входа на самия летен театър от 19.30 часа, до запълване на пълния капацитет на местата, без възможност за предварително взимане от каса.

Варна става домакин на първия Международен фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса”

Програма

4 август | 20:30 ч.

Сред специалните гости е Мъжкият византийски хор „Тронос“ (Румъния) – един от най-авторитетните ансамбли за византийско пеене в Румъния, известен с автентичните си интерпретации на православни песнопения и активната си международна концертна дейност.

На фестивалната сцена ще се изяви и Рибале Уехве (Ливан) – една от най-разпознаваемите изпълнителки на православна духовна музика. С характерния си тембър и впечатляваща вокална техника тя представя богатството на антиохийската певческа традиция и успешно популяризира духовната музика на Близкия изток пред международната публика.

Кулминация на първата фестивална вечер ще бъде концертът на Дивна Любоевич и хор „Мелоди“ (Сърбия). Световноизвестната сръбска певица е сред най-ярките посланици на православната духовна музика. Нейните концерти по целия свят привличат хиляди почитатели, а ансамбълът „Мелоди“ се счита за един от най-престижните изпълнители на сръбската православна музикална традиция.

5 август | 20:30 ч.

Във втората фестивална вечер участие ще вземе Византийски хор „Мелодесос“ – Варна, който през последните години активно работи за популяризирането на византийската музикална традиция в България.

Публиката ще има възможност да чуе и Йована Богданоска (Северна Македония) – талантлива изпълнителка на православни песнопения, която впечатлява с дълбочината на своите интерпретации и уважението към традициите на Македонската православна църква.

В програмата ще се включи и Детският хор при храм „Св. Атанасий Велики“ – Варна, който възпитава най-младото поколение изпълнители в духа на православната певческа традиция.

Специални гости ще бъдат и Хор “Салия” и хоровия квартет “Ранина” от Грузия, които ще представят древната грузинска многогласна традиция – една от най-старите форми на православно църковно пеене, призната от ЮНЕСКО като част от световното нематериално културно наследство.

Богатата концертна програма представя разнообразието на православните певчески школи – от византийската традиция и древните литургични песнопения до концертни изпълнения с висока художествена стойност. Амбицията на организаторите е Международният фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса“ да се утвърди като ежегодно международно събитие, което да превърне Варна в една от водещите сцени за православна духовна музика в Европа и да допринесе за популяризирането на православната църковна музика.


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