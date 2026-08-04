Варна става домакин на първия Международен фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса”

На 4-ти и 5-ти август 2026 г. в Летен театър, Варна ще посрещне първото издание на Международния фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса“, който ще събере едни от най-авторитетните и вълнуващи изпълнители на православна духовна музика от България и чужбина. Името на фестивала – „Св. Богородица Портаитиса“ – е избрано в знак на почит към Пресвета Богородица, небесната покровителка и закрилница на Варна, като образът ѝ „Портаитиса“ („Пазителката на вратите“) символизира духовната закрила, надеждата и гостоприемството, с които градът посреща своите гости и участници.

Международният фестивал разглежда църковното пеене не само като богослужебна практика, а като жива културна памет, която съхранява вековни традиции, национална идентичност и високи художествени достижения. Още с първото си издание фестивалът ще събере изявени изпълнители от България, Сърбия, Румъния, Северна Македония, Грузия и Ливан, превръщайки Варна в средище на православната музикална култура.

Фестивалът е благословен от Варненския и Великопреславски митрополит и се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ към Община Варна.

Двата концерта са със вход свободен. Билетите с точните места ще бъдат раздавани на място в съответната дата, на входа на самия летен театър от 19.30 часа, до запълване на пълния капацитет на местата, без възможност за предварително взимане от каса.

Програма

4 август | 20:30 ч.

Сред специалните гости е Мъжкият византийски хор „Тронос“ (Румъния) – един от най-авторитетните ансамбли за византийско пеене в Румъния, известен с автентичните си интерпретации на православни песнопения и активната си международна концертна дейност.

На фестивалната сцена ще се изяви и Рибале Уехве (Ливан) – една от най-разпознаваемите изпълнителки на православна духовна музика. С характерния си тембър и впечатляваща вокална техника тя представя богатството на антиохийската певческа традиция и успешно популяризира духовната музика на Близкия изток пред международната публика.

Кулминация на първата фестивална вечер ще бъде концертът на Дивна Любоевич и хор „Мелоди“ (Сърбия). Световноизвестната сръбска певица е сред най-ярките посланици на православната духовна музика. Нейните концерти по целия свят привличат хиляди почитатели, а ансамбълът „Мелоди“ се счита за един от най-престижните изпълнители на сръбската православна музикална традиция.

5 август | 20:30 ч.

Във втората фестивална вечер участие ще вземе Византийски хор „Мелодесос“ – Варна, който през последните години активно работи за популяризирането на византийската музикална традиция в България.

Публиката ще има възможност да чуе и Йована Богданоска (Северна Македония) – талантлива изпълнителка на православни песнопения, която впечатлява с дълбочината на своите интерпретации и уважението към традициите на Македонската православна църква.

В програмата ще се включи и Детският хор при храм „Св. Атанасий Велики“ – Варна, който възпитава най-младото поколение изпълнители в духа на православната певческа традиция.

Специални гости ще бъдат и Хор “Салия” и хоровия квартет “Ранина” от Грузия, които ще представят древната грузинска многогласна традиция – една от най-старите форми на православно църковно пеене, призната от ЮНЕСКО като част от световното нематериално културно наследство.

Богатата концертна програма представя разнообразието на православните певчески школи – от византийската традиция и древните литургични песнопения до концертни изпълнения с висока художествена стойност. Амбицията на организаторите е Международният фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса“ да се утвърди като ежегодно международно събитие, което да превърне Варна в една от водещите сцени за православна духовна музика в Европа и да допринесе за популяризирането на православната църковна музика.