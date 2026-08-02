Джо Лин Търнър на 75 г.: Любимецът на поколения, дефинирал понятието "мелодичен хард рок"

От Ню Джърси до върховете на световната рок сцена

Роден на 2 август 1951 г. в Хакенсак, Ню Джърси, Джоузеф Артър Марк Линкито (както е истинското му име) започва професионалния си път с бандата Fandango. Истинският му международен пробив обаче идва през 1981 г., когато легендарният китарист Ричи Блекмор го кани да се присъедини към Rainbow. Търнър заменя Греъм Бонит и внася по-комерсиално, мелодично и достъпно звучене в групата. Това партньорство ражда вечни класики като „I Surrender“, „Stone Cold“ и „Street of Dreams“.

След разпадането на Rainbow, гласът му звучи в успешния албум „Odyssey“ на Ингви Малмстийн. През 1990 г. Търнър записва и емблематичния албум „Slaves and Masters“ като фронтмен на Deep Purple, затвърждавайки статуса си на един от малкото вокалисти, оглавявали и двете велики групи на Блекмор. Според официалната му биография, неговата дискография включва участие в над 60 албума.

Тясната връзка с България и Николо Коцев

За българските фенове Джо Лин Търнър има особено място в сърцето. Рок легендата е дългогодишен вокалист на финландската рок група Brazen Abbot, създадена от българския китарист и композитор Николо Коцев. С нея Търнър записва редица албуми и прави десетки запомнящи се концерти в България. Дори през последните години, включително по време на последните си европейски турнета през 2026 г., неговата бек-група "The JLT Band" включва родни музиканти начело с Коцев.

И през 2026 година музиката не спира

Въпреки че навършва 75 години, Търнър не показва признаци на забавяне. През пролетта и лятото на 2026 г. той проведе успешно мини-турне в Скандинавия, отбелязвайки годишнината от соловия си албум „Rescue You“. На сцената в Швеция към него се присъедини и авторът на хита „I Surrender“ Ръс Балард.

В скорошно интервю за рок изданието RISE!, публикувано в навечерието на юбилея му, Търнър сподели, че вече работи по следващия си студиен проект. След експерименталния и по-тежък албум „Belly of the Beast“ (2022), певецът планира завръщане към класическото и изключително мелодично рок звучене, но с модерна продукция.

Днес милиони фенове по целия свят споделят неговите изпълнения, за да благодарят на човека, който дефинира понятието „мелодичен хард рок“.