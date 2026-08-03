128 години от рождението на Калина Малина: Тайните на любимата детска писателка

Днес, 3 август 2026 г., се навършват точно 128 години от рождението на една от най-обичаните български детски писателки и преводачки – Калина Малина. Нейното творчество продължава да бъде фар за детското съзнание, но малцина знаят подробности за трудния ѝ и вълнуващ жизнен път. Зад звучния плодов псевдоним стои личността на Райна Иванова Радева-Митова – жена с борбен дух, интелектуалка и неуморен творец.

По повод годишнината събрахме някои от най-любопитните и малко известни факти за нейния живот и творческо наследство.

Истинското име и произходът на легендарния псевдоним

Родена в София през 1898 г. в голямо учителско семейство, бъдещата писателка израства в среда, в която образованието е на първо място. Заради професията на баща си семейството често се мести. Първите ѝ творчески стъпки датират още от ученическите години в литературния кръжок „Към някъде“.

Любопитен факт е, че емблематичният псевдоним „Калина Малина“ се ражда едва през 1924 година. Тя го използва за първи път, за да подпише своето детско стихотворение „Без подслон“, отпечатано в тогавашното популярно списание „Светулка“. Според данни в българската енциклопедия, името бързо се превръща в нейна втора идентичност.

Финансови трудности и любов към музиката

Въпреки че записва „Славянска филология“ в Софийския университет, Райна е принудена да прекъсне висшето си образование поради сериозни финансови затруднения в семейството. Тя обаче не се отказва – по-късно завършва Висшия педагогически институт като стипендиантка.

Малко известен факт, отбелязан в биографичните хроники е, че тя е имала изявен музикален талант. Свирила е на струнни инструменти и по време на учителстването си в град Етрополе е преподавала музика и е дирижирала училищния хор.

Създаването на първия български детски роман

През 1929 г. Калина Малина записва името си със златни букви в историята ни, като издава първия български роман за деца и юноши – „Златно сърце“. Творбата описва сирачето Димчо и неговите житейски изпитания. Самата писателка споделя в своите спомени, че е започнала да пише първата глава в междучасие, докато е работила като учителка, а вдъхновението е идвало по време на ежедневните ѝ разходки покрай реката.

Огромно творческо наследство и за възрастни

Макар да е разпознавана предимно като детски автор, Калина Малина има богато творчество и за възрастни. Тя е автор на сборници с разкази като „Провинциални сенки“ (1936) и романа „Старшата сестра“ (1941). Освен това тя е била изключително плодовит преводач от френски и руски език, помагайки на българския читател да се докосне до световната класика. За своя принос през 1977 г. тя получава престижната национална награда „Петко Р. Славейков“.

Днес нейните приказки, гатанки и романи остават непреходна част от българското културно наследство.