Днес се навършват 221 години от рождението на Ханс Кристиан Андерсен - "най-великият разказвач, живял някога”

На 4 август се навършват 151 години от смъртта на Ханс Кристиан Андерсен – датския писател, чиито приказки продължават да вълнуват поколения читатели по целия свят. Авторът на „Малката русалка“, „Грозното патенце“, „Снежната кралица“ и „Новите дрехи на царя“ умира през 1875 г. в Копенхаген, оставяйки след себе си литературно наследство, превърнало го в един от най-разпознаваемите разказвачи в историята.
Вижте подробности от биографията на Андерсен:
Ханс Кристиан Андерсен е датски писател роден на 2 април 1805 г. в град Оденсе. Някои го наричат „най-великият разказвач, живял някога”. Израства в бедно семейство и изживява трудностите на живота. Андерсен от дете обича да пише и търси своя път в изкуството, пише prikazkite.bg.
Издава първата си книга, докато е още ученик. Стилът му на писане преобразува жанра на литературната приказка в епохата на Романтизма.
Разказите му разкриват неговите лични страдания, пречупени през призмата на вълшебството.
Голяма част от приказките са творение на въображението му, но черпи вдъхновение и от народните поверия и пътешествията си в различни страни.
Произведенията на Андерсен са муза за композиторите, като голяма част са представени в операта и балета.
В неповторимите приказки на Ханс Кристиан Андерсен, героите са водени от доброта и обич. Те смело приемат съдбата си, омайвайки съзнанието на читателите и стават любими на всеки.
Във вечното творчество на Ханс Кристиан Андерсен – приказки като „ Малката русалка”, „Грозното пате”, „Дивите лебеди” и „Малката кибритопродавачка”, ще живеят в съзнанието на читателите от всяко поколение. Навярно няма дете, което да не е заспивало с някоя от неговите вълшебни приказки.
Макар Андерсен да е известен със своите над 150 детски произведения, преведени на над 150 езика, той също така е автор на пътеписи, няколко романа и театрални пиеси. Ханс Кристиан Андерсен не е имал свое семейство, но е оставил на всяко семейство по света най-безценното богатство за децата – своите приказки.
“Целият свят е пълен с чудеса, но ние сме дотолкова свикнали с тях, че ги приемаме за нещо обичайно.”
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Архимандрисандрит Бибиян
07:59 02.04.2025
2 Факт
08:03 02.04.2025
3 жена
08:04 02.04.2025
4 Пич
Коментиран от #14
08:06 02.04.2025
5 Бббб
08:11 02.04.2025
6 Дон Балон
08:20 02.04.2025
7 Бббб
Коментиран от #13
08:28 02.04.2025
8 фен
Коментиран от #11
10:11 02.04.2025
9 Идън
Коментиран от #15
11:06 02.04.2025
10 Роза
13:58 02.04.2025
11 ганю
До коментар #8 от "фен":имаше и поредица ,Безценни камъчета
Съветите на едно птиче,знам и мога,мързелан и мързелана,дяволската мелничка
чевек и змия, и т.н
както и Слава Рачева със своя
"Педя човек с лакът Брада"
мъдростта на народа е отразена във тези приказки
също и Руските приказки
с красиви и изящни илюстрации
а сега с някакви идиотщини ужасии и простотии тормозят децата
16:30 05.04.2025
12 ООрана държава
09:02 02.04.2026
13 Идън
До коментар #7 от "Бббб":,,Майчина сълза,, на Ангел Каралийчев е също много тъжна и ми въздейства по същия начин както приказките на Андерсен.Картинката нарисувана по нея е още в спомените ми- счупеното гърне и сгушилото се в него малко птиченце...
12:09 02.04.2026
14 Чип
До коментар #4 от "Пич":Случващото се в "Новите дрехи на царя" ми напомня за някои съвременни явления. Ако описаното в приказката ставаше днес, царят щеше да бъде обявен за "трансоблечен" (ами така де, човекът се е самоопределил като облечен), а детето, извикало "Царят е гол!", щеше да бъде обвинено в "трансфобия"...
15:40 02.04.2026
15 Ето ти и истината му
До коментар #9 от "Идън":"Животите на всички хора са приказки, написани от Божиите ръце."
23:22 04.04.2026