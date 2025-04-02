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Днес се навършват 221 години от рождението на Ханс Кристиан Андерсен - "най-великият разказвач, живял някога”

Днес се навършват 221 години от рождението на Ханс Кристиан Андерсен - "най-великият разказвач, живял някога”

2 Април, 2025 07:54, обновена 4 Август, 2026 09:51 7 110 15

  • ханс кристиан андерсен-
  • годишнина от смъртта

Приказките на Андерсен ще живеят в съзнанието на читателите от всяко поколение

Днес се навършват 221 години от рождението на Ханс Кристиан Андерсен - "най-великият разказвач, живял някога” - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 4 август се навършват 151 години от смъртта на Ханс Кристиан Андерсен – датския писател, чиито приказки продължават да вълнуват поколения читатели по целия свят. Авторът на „Малката русалка“, „Грозното патенце“, „Снежната кралица“ и „Новите дрехи на царя“ умира през 1875 г. в Копенхаген, оставяйки след себе си литературно наследство, превърнало го в един от най-разпознаваемите разказвачи в историята.

Вижте подробности от биографията на Андерсен:

Ханс Кристиан Андерсен е датски писател роден на 2 април 1805 г. в град Оденсе. Някои го наричат „най-великият разказвач, живял някога”. Израства в бедно семейство и изживява трудностите на живота. Андерсен от дете обича да пише и търси своя път в изкуството, пише prikazkite.bg.

Издава първата си книга, докато е още ученик. Стилът му на писане преобразува жанра на литературната приказка в епохата на Романтизма.

Разказите му разкриват неговите лични страдания, пречупени през призмата на вълшебството.

Голяма част от приказките са творение на въображението му, но черпи вдъхновение и от народните поверия и пътешествията си в различни страни.

Произведенията на Андерсен са муза за композиторите, като голяма част са представени в операта и балета.

В неповторимите приказки на Ханс Кристиан Андерсен, героите са водени от доброта и обич. Те смело приемат съдбата си, омайвайки съзнанието на читателите и стават любими на всеки.

Във вечното творчество на Ханс Кристиан Андерсен – приказки като „ Малката русалка”, „Грозното пате”, „Дивите лебеди” и „Малката кибритопродавачка”, ще живеят в съзнанието на читателите от всяко поколение. Навярно няма дете, което да не е заспивало с някоя от неговите вълшебни приказки.

Макар Андерсен да е известен със своите над 150 детски произведения, преведени на над 150 езика, той също така е автор на пътеписи, няколко романа и театрални пиеси. Ханс Кристиан Андерсен не е имал свое семейство, но е оставил на всяко семейство по света най-безценното богатство за децата – своите приказки.

“Целият свят е пълен с чудеса, но ние сме дотолкова свикнали с тях, че ги приемаме за нещо обичайно.”


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Архимандрисандрит Бибиян

    3 41 Отговор
    Къв тоа Ханс бе, на Мъри коги мо е рождениа ден?

    07:59 02.04.2025

  • 2 Факт

    30 6 Отговор
    Трябва ли подобни теми да са отворени за обсъждане от умници?

    08:03 02.04.2025

  • 3 жена

    37 1 Отговор
    Той е казвал, че неговите, в повечето случаи тъжни истории са за възрастни, не за деца и по един или друг начин са собствени преживявания или на негови познати. Няма втори такъв разказвач!

    08:04 02.04.2025

  • 4 Пич

    24 5 Отговор
    Може би е вярно , че е "най великият" само заради " Новите дрехи на царя " ! Но ние не забравяме Шарл Перо и Братя Грим !

    Коментиран от #14

    08:06 02.04.2025

  • 5 Бббб

    3 37 Отговор
    Тоя пък как една хубава приказка няма - все са някакви гадни неща. А пък Оле затвори-очички и приказката му за смъртта е само за приспиване на деца.

    08:11 02.04.2025

  • 6 Дон Балон

    9 28 Отговор
    Стига с тия чужденци, имаме си Ангел Каралийчев. Пишете повече статии за българи.

    08:20 02.04.2025

  • 7 Бббб

    5 27 Отговор
    На Каралийчев приказките са хубави и ги обичах като дете, на Андерсен са психарски и когато си малък, просто си в ужас как точно ще му умрат героите този път. Това не са истории за деца, не знам как му е излязло името на "детски разказвач".

    Коментиран от #13

    08:28 02.04.2025

  • 8 фен

    27 2 Отговор
    Андерсен е прекрасен разказвач, но повечето приказки са тъжни, Снежната царица, Малката кибритопродавачка ,Храбрият оловен войник. Обичам "Момче и вятър"-Р. Босилек, "Звездочелият юнак"-Каралийчев, "Златка златното момиче","Майсторът със златните ръце" и т.н. По-късно се сетиха да издадат и Николай Райнов.

    Коментиран от #11

    10:11 02.04.2025

  • 9 Идън

    26 2 Отговор
    ,,Животът сам по себе си е най- чудната приказка,,-Х.К.Андерсен

    Коментиран от #15

    11:06 02.04.2025

  • 10 Роза

    14 1 Отговор
    Няма спор,че приказките на Андерсен са гениални,но си спомням,че когато бях дете,някои от тези приказки ме натъжаваха.Те са по-подходящи за възрастни читатели,които могат да оценят скрития смисъл в тях.Животът на Андерсен е бил труден и самотен и това е дало отражение в произведенията му.

    13:58 02.04.2025

  • 11 ганю

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "фен":

    имаше и поредица ,Безценни камъчета
    Съветите на едно птиче,знам и мога,мързелан и мързелана,дяволската мелничка
    чевек и змия, и т.н
    както и Слава Рачева със своя
    "Педя човек с лакът Брада"
    мъдростта на народа е отразена във тези приказки
    също и Руските приказки
    с красиви и изящни илюстрации
    а сега с някакви идиотщини ужасии и простотии тормозят децата

    16:30 05.04.2025

  • 12 ООрана държава

    2 7 Отговор
    Това е на папи ханс прадядото

    09:02 02.04.2026

  • 13 Идън

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бббб":

    ,,Майчина сълза,, на Ангел Каралийчев е също много тъжна и ми въздейства по същия начин както приказките на Андерсен.Картинката нарисувана по нея е още в спомените ми- счупеното гърне и сгушилото се в него малко птиченце...

    12:09 02.04.2026

  • 14 Чип

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Случващото се в "Новите дрехи на царя" ми напомня за някои съвременни явления. Ако описаното в приказката ставаше днес, царят щеше да бъде обявен за "трансоблечен" (ами така де, човекът се е самоопределил като облечен), а детето, извикало "Царят е гол!", щеше да бъде обвинено в "трансфобия"...

    15:40 02.04.2026

  • 15 Ето ти и истината му

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Идън":

    "Животите на всички хора са приказки, написани от Божиите ръце."

    23:22 04.04.2026