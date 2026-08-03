122 години от рождението на Клифърд Саймък: Тихият гений на фентъзито

Днес, 3 август 2026 г., се навършват точно 122 години от рождението на Клифърд Саймък – един от колосите на американската и световната научна фантастика. Докато колегите му от „Златния век“ на жанра описваха междузвездни войни и супертехнологии, той създаде т.нар. пасторална научна фантастика, в която водещи са хуманизмът, връзката с природата и търсенето на разбирателство с чуждия разум. Неговите романи „Градът“, „Междинна станция“ и „Резерватът на таласъмите“ остават ненадминати образци на жанра. По случай годишнината събрахме най-любопитните и малко известни факти от живота и творчеството на големия писател.

Журналистиката като истинско призвание

Противно на очакванията, Саймък не е бил просто писател, който понякога е пишел за вестници. Неговата основна професия в продължение на 45 години е журналистиката. Той работи за различни печатни издания от 1929 г., като в продължение на десетилетия (от 1939 г. чак до пенсионирането си през 1976 г.) заема ключови редакторски позиции в престижния всекидневник Minneapolis Star. Писането на художествена литература за него дълго време остава просто скъпо хоби, на което се посвещава изцяло едва в късните си години.

Вдъхновение от Хърбърт Уелс и фермерското детство

Роден през 1904 г. във ферма в Милвил, щата Уисконсин, Саймък прекарва детството си сред природата. Този селски бит и спокойствие трайно бележат стила му, превръщайки се в негова запазена марка. Интересът му към фантастиката се събужда още като дете, когато за първи път прочита произведенията на Хърбърт Уелс. Самият Саймък признава, че Уелс е открил пред него безкрайните възможности на човешкото въображение.

Титлата „Велик майстор“ и признанието от колегите

Клифърд Саймък притежава уникално място в писателската общност. Той е едва третият автор в историята, обявен за „Велик майстор“ от Асоциацията на писателите на научна фантастика и фентъзи на Америка (SFWA) през 1977 г.. Освен това е носител на три награди „Хюго“ и една награда „Небула“. Любопитен детайл е, че Асоциацията на авторите на хоръри го удостоява и с наградата „Брам Стокър“ за цялостен принос към мрачния жанр.

Философията: „Харесвам загубеняците“

За разлика от много автори, които залагат на безстрашни галактически герои, Саймък винаги е изпитвал симпатия към обикновения, малък човек. В свое интервю той споделя култовата фраза: „Харесвам загубеняците, защото в тях има повече човечност“. Неговите протагонисти често са самотни фермери, провинциални журналисти или застаряващи хора, които се справят с космически феномени не с лазерни пистолети, а с доброта, гостоприемство и чаша топло кафе.

Пророчеството за изчезването на човечеството

В най-популярния си роман – летописа „Градът“ (City, 1952 г.), Саймък рисува необичаен апокалипсис. Човечеството не загива в ядрена война, а просто тихо напуска градовете, разтваря се в природата и в крайна сметка изчезва, оставяйки Земята на интелигентни, говорещи кучета и вярни роботи. Романът е дълбок философски размисъл за това какво всъщност ни прави хора и дали цивилизацията ни не е просто грешка по пътя на еволюцията.